Доминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?

За победой над «Сампорией» последовало поражение от «Кальяри» 0:2, а если «Ювентус» проиграет еще и «Роме» в заключительном туре, то наберет наименьшее количество очков, если брать во внимание девять последних чемпионских сезонов.

С момента рестарта подопечные Маурицио Сарри одержали лишь шесть побед в 11 матчах. На момент возобновления первенства у них было всего одно очко преимущества над «Лацио», и если бы кто-либо из соперников набрал стабильную форму, исход борьбы за скудетто был бы другим. Возникает логичный вопрос: дает ли сценарий нынешнего сезона другим командам надежду на то, что они смогут остановить «Ювентус» на пути к десятому чемпионству подряд?

После сложного периода в момент переезда в Италию Матейс де Лигт завершает сезон как, возможно, лучший защитник «Ювентуса», тогда как другой его партнер по амплуа Мерих Демираль скоро залечит травму и должен помочь в следующим сезоне.

Пауло Дибала блестяще проводит сезон, в то время как Криштиану Роналду продолжает бросать вызов возрасту — у него уже 31 гол в Серии А за тур до ее завершения. Адриен Рабьо также был одним из лучших футболистов после рестарта.

Но у соперников «Юве» есть достаточно оснований для оптимизма. «Ювентусу» отчаянно нужно снизить средний возраст команды, а сделать это сложно, учитывая продления контрактов с 42-летним Джанлуиджи Буффоном и 35-летним Джорджо Кьеллини. Также есть тренерские проблемы, поскольку Сарри никак ни может привить команде свою идеологию.

Так как же сыграют соперники туринцев в следующем сезоне, и кто сможет реально бороться за высшие награды?

«Интер»

Ключевой проблемой «Интера» всегда будет его менталитет, известный как Pazza Inter («Дурацкий Интер»). Миланцам придется преодолеть свою естественную потребность развалиться в любой момент и сохранить стабильность, если они хотят участвовать в чемпионской гонке.

В целом Антонио Конте будет разочарован итогом своего первого сезона в «Интере». Предполагалось, что он привнесет в игру несгибаемость и прочность, но порой возникали странные результаты, как, например, домашнее поражение 1:2 от игравшей в меньшинстве «Болоньи», да и в целом «нерадзурри» потеряли много очков.

Одной из сильных сторон клуба является его финансовая мощь в сравнении со многими другими командами Серии А, пусть «Интер» все еще сильно отстает от «Юве» в этом отношении. И ситуация не выровняется до тех пор, пока миланцы не блеснут в Лиге чемпионов, где не доходили до стадии плей-офф с 2012 года.

И все же у «нерадзурри» есть деньги, что подтверждается покупкой Ашрафа Хакими у «Реала» за 40 миллионов евро.

Один большой вопрос — будущее входящего в шорт-лист «Барселоны» Лаутаро Мартинеса, который был превосходен до перерыва, но менее впечатляющим после рестарта. Если «Барса» заплатит за него 110 миллионов евро, то «Интер» будет не в состоянии отменить трансфер.

29 голов Ромелу Лукаку во всех турнирах в этом сезоне — достойный показатель, и Алексис Санчес добился значительного прогресса после рестарта, но Мартинес все же был идеальным партнером для Лукаку в атаке «Интера».

Миланская команда производит впечатление основного конкурента «Юве», но у нее впереди важное лето, во время которого нужно обрести стабильность и надежность.

«Аталанта»

Кто знает, на каком месте была бы «Аталанта» сейчас, если бы не потеряла так много очков на старте сезона? С момента перезапуска бергамцы не потерпели ни одного поражения и сейчас являются самой стабильной командой Серии А.

Уровень «Аталанты» трудно определить, учитывая тот факт, что она, по сути, является командой неудачников, которые не раскрылись в других клубах, но нашли себя здесь. Даже главный тренер Джан Пьеро Гасперини был уволен в начале периода своей работы в «Интере» в 2011 году.

На самом деле у бергамцев нет суперзвезд для топ-команд, а это значит, что ядро нынешнего коллектива не распадется в следующем сезоне. А это ядро можно назвать бесстрашным. Как только «Аталанта» получает заряд эмоций, она становится неумолимой. В стартовых четырех турах группового этапа Лиги чемпионов она набрала лишь одно очко, но затем последовали четыре победы и 13 голов на пути к четвертьфиналу против «Пари Сен-Жермен» 12 августа.

«Аталанта» забила 98 голов в лиге — на 19 больше, чем «Интер», и теперь является привлекательным местом для многих игроков благодаря своей путевке в Лигу чемпионов и способности Гасперини выжать максимум из подопечных.

Недостатком может стать поддержание набранного темпа: игроки «Аталанты» играют на высоком уровне уже два сезона подряд, но смогут ли они выдержать третью кампанию?

Это уже не молодая команда — талисману Алехандро Гомесу уже 32 года, а энергичный стиль игры от Гасперини может оказать пагубное влияние на возрастных игроков в новом сезоне.

«Лацио»

Остановка чемпионата произошла в самое неподходящее время для «Лацио». У команды был импульс. Несмотря на посредственный состав, ранний вылет из Лиги Европы и Кубка Италии означал, что римляне могли сосредоточиться исключительно на лиге. Они были непобедимыми в 21 матче подряд и отставали от «Юве» всего на один балл в середине марта, но ряд травм действительно помешал им. Когда матчи стали проводить каждые три дня, команда Симоне Индзаги просто развалилась, проиграв пять из 11 встреч после возобновления Серии А.

Есть чувство, что это был их шанс, и они упустили его. Вероятно, летом клуб расстанется с Сергеем Милинковичем-Савичем, а Чиро Иммобиле, забивший 35 голов в 36 матчах, будет не в состоянии повторить свой бомбардирский рекорд. Исходя из этого, можно полагать, что единственный путь «Лацио» — вниз.

Римляне вернулись в Лигу чемпионов, и Индзаги показал, что он может работать со средними игроками, но в следующем сезоне они останутся довольны, даже если попадут в топ-4.

«Рома»

Трудно иметь какое-то представление о будущем «Ромы» до того, как завершится продажа клуба. «Фридкин Груп» почти заключила сделку до пандемии коронавируса, но теперь неясно, что произойдет.

Эта неопределенность царит и на поле. В Серии А команда провела неоднозначный сезон. Время от времени она выглядела здорово, а порой была лишь собственной тенью. У «Ромы» молодая команда с выдающимися талантами и хорошим тренером Паулу Фонсекой, но ей нужно найти стиль и тактику, которые позволят максимально раскрыть футболистов.

Наличие суперзвезды в лице Николо Дзаньоло, который должен восстановиться после длительной травмы колена, очень важно, но Фонсека должен найти позицию для Бриана Кристанте, чтобы вернуть ему хорошую форму, в которой он пребывал в «Аталанте».

Немногие команды в мировом футболе имеют больший разрыв между ожиданиями и реальностью, чем «Рома». От римлян требуют бороться за титул каждый сезон, несмотря на то, что они выигрывали его лишь трижды в истории. Но после двух сезонов вне топ-4 болельщики наверняка согласятся на возвращение в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона.

«Милан»

Находясь в полном беспорядке в первой половине сезона, «Милан», как и «Аталанта», порадовал своей игрой после рестарта.

Воодушевленный январским приездом 38-летнего Златана Ибрагимовича, который действительно взбодрил команду, «Милан» показал свой класс, когда победил со счетом 4:2 «Ювентус», уступая 0:2. Летом клуб собирался назначить Ральфа Рангника на пост главного тренера, но невероятный рост формы показал, что руководство верит Стефано Пиоли, который был назначен лишь в середине сезона.

У этой молодой команды есть серьезный потенциал, но до борьбы за титул еще далеко. «Милан» не был в Лиге чемпионов с 2014 года. Возвращение в турнир, который «россонери» выигрывали семь раз, остается главным приоритетом.

Фанаты «Милана» должны поддерживать реалистичные ожидания. Да, команда играет хорошо, но «Ювентус» далеко впереди, поэтому нужен постепенный подъем, чтобы вернуться на тот уровень, который был много лет назад. По крайней мере, «россонери» наконец-то движутся в правильном направлении.

«Наполи»

В начале сезона тогдашний тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что второе место «уже не кажется достаточно хорошим». Перенесемся на три месяца вперед и заметим, что итальянец остался без работы, неаполитанцы томятся в середине турнирной таблице, а футболисты бунтуют и получают штраф от владельца Аурелио Де Лаурентиса за неповиновение.

Назначение Дженнаро Гаттузо изначально рассматривалось как решение, позволяющее сэкономить деньги, но после трудного старта бывший полузащитник «Милана» наладил игру и даже выиграл первый трофей в своей тренерской карьере, победив «Ювентус» в финале Кубка Италии.

Успех в Лиге чемпионов, пусть и маловероятный, остается их единственным шансом выступить в следующем сезоне сильнейшего клубного турнира Европы, но у них есть резервные деньги. Источники ESPN сообщили, что они близки к тому, чтобы купить у «Лилля» Виктора Осимхена и Габриэля за общую сумму в 100 миллионов евро. Однако взлет с шестой на первую позицию был бы слишком огромным скачком для любой команды, поэтому, как и в случае с «Ромой», «Наполи» будет доволен возвращению в Лигу чемпионов.

Вопросы остаются по поводу будущего Калиду Кулибали, Аллана и Аркадиуша Милика. Если кто-либо из них уйдет, это будет сигнал для перестройки.

Кто-то другой?

При правильном тренерском назначении у такой команды, как «Фиорентина» есть основание для решения потенциальной задачи по попаданию в топ-4. Хотя, скорее всего, звездный вингер Федерико Кьеза уйдет летом на фоне интереса «Интера» и «Юве», у «фиалок» все еще есть Франк Рибери, многообещающий Никола Миленкович в обороне и Душан Влахович в атаке.

Софьян Амрабат хорошо отыграл в аренде в «Вероне», поэтому станет отличным дополнением, когда вернется. Многого можно ожидать и от Эрика Пульгара. Поскольку американский владелец клуба Рокко Комиссо очень привержен проекту, в клубе имеется платформа для создания приличной базы.

«Сассуоло» — лучший среди оставшихся в турнирной таблице, частично благодаря высококлассному тренеру Роберто де Дзерби, создавшему впечатляющую атакующую линию из Доменико Берарди, Жереми Бога и Франческо Капуто, которые намерены сменить клубную прописку.

Подводя итог, если «Юве» не найдет свою идентичность и не почувствует, что Сарри владеет ситуацией, «Интер», скорее всего, поймает туринцев, хотя это будет завесить также от Конте, которому нужна стабильность и победный менталитет, а если смотреть на этот сезон, то не очень понятно, как он их привьет команде. Короче говоря, «Ювентус» обязан быть идеально настроен на десятый подряд титул в сезоне 2020/21. 0