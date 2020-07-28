Сбывшиеся мечты «МЮ», провал «Лестера» и «Золотая бутса» Варди

Победитель: Бруну Фернандеш

«Манчестер Юнайтед» последний раз проиграл в Премьер-лиге 22 января 2020 года. Бруну Фернандешс дебютировал в «МЮ» в следующей игре 1 февраля 2020 года против «Вулверхэмптона».

Она закончилась со счетом 0: 0, и «Юнайтед», идущий на пятом месте, отставал от «Лестера» на 14 очков, но многобещающий Бруну выглядел тем, кто сможет раскочегарить и поднять «Юнайтед» в таблице.

Спустя 13 матчей Бруну забил 8 голов и сделал 7 передач, а «Манчестер Юнайтед» расположился на третьем месте, на четыре очка выше «Лестера».

Очевидно, что дело не только в Бруну Фернандеше, но и о Бруну Фернандеше тоже. Португалец был атакующим знаменем команды, которого она ждала с тех пор, как Златан Ибрагимович получил травму.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Он был феноменальным костяком атаки, не теряя связи со своими партнерами и поднимая уровень всей команды. Он протаскивает мяч вперед, прорывается сквозь игольное ушко, часто бьет и реализует пенальти с непринужденной легкостью, как сегодня.

Фернандеш был не в лучшей форме на стадионе «Кинг Пауэр», он выглядел уставшим и расстроенным, и в результате «Юнайтед» пришлось непросто.

Но когда «Красным дьяволам» пришло время нанести решающий удар, Бруну шагнул вперед и спокойно отправил мяч в сетку ворот, чтобы выиграть матч для «Юнайтед» (Джесси Лингард забил второй мяч в концовке).

Никто не принял непосредственного участия в большем количестве голов в Премьер-лиге со времени дебюта Фернандеша, чем его собственный результат в 15 очков по системе гол+пас.

Он — все, о чем мечтал «Юнайтед», и даже больше, он их «десятка», их счастливый талисман.

Победитель (и неудачник): Уле-Гуннар Сульшер

Уле-Гуннару Сульшеру было поручено спасти «Манчестер Юнайтед», и после первоначального взлета, затяжного падения и, наконец, еще одного взлета, который выглядит намного более устойчивым, он вернул «МЮ» обратно в Лигу чемпионов и снова сделал его настоящей угрозой.

«Красные дьяволы» закончили этот сезон 14-матчевой беспроигрышной серией, и при этом всю дорогу играли в фантастический футбол. Так почему же он неудачник?

Потому что «Юнайтед» не рванул стремительно к финишной черте, как показалось, когда он разгромил «Астон Виллу», но вместо этого прихромал к успеху с целым рядом смехотворных выступлений, перемежаемых моментами превосходства, которые гарантировали, что «Юнайтед» набрал очки. Помогли и пенальти.

И этот конец сезона должен беспокоить команду, которая вот-вот начнет выступление в Лиге чемпионов, потому что их неудачи были вызваны командами, понимающими (благодаря «Саутгемптону»), что банального прессинга в центре поля хватит, чтобы нейтрализовать подавляющее большинство их креатива в атаке.

«Лестер» прессинговал «Юнайтед» в середине поля, как «Саутгемптон», «Вест Хэм» и даже «Кристал Пэлас».

И во всех этих играх «Юнайтед» сдувался, и у Сульшера не было ответа, не было возможности перестроить состав или тактику в игре; он выжимал все соки из своего стартового состава.

Соперники, ожидающие «Юнайтед» в Лиге чемпионов в следующем сезоне, буду исполнять свои тактические планы с куда большей строгостью, чем противники, которые потревожили «Юнайтед» в конце этого сезона, и если Сульшер считает, что он может использовать свою «Тактику для Начинающих» в еврокубках и не опозориться, он очень ошибается.

После матча он сказал, что игроки должны становиться «более сильными, крепчать и улучшать форму», чтобы успешно играть каждые три дня, и не стал говорить о необходимости улучшать состав «МЮ», чтобы обеспечить более частую и умную ротацию состава. Удивительно наивное заявление норвежца.

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Как гласит старая пословица: будьте осторожны в своих желаниях, они имеют свойство осуществляться.

Победитель: Фрэнк Лэмпард

«Супер Фрэнк» Лэмпард вступил в свой первый сезон в роли тренера «Челси» без трансферов, его лучший игрок только что ушел, и от него ждали, что «даст молодежи попробовать крови», при том, что ни у кого не было ни малейшего представления, возможно ли что-то подобное.

Он заканчивает свой первый сезон в качестве тренера «Челси» на четвертом месте и с финалом Кубка Англии.

Это были удачные времена для Лэмпарда, которому удалось натаскать детей, всего за сезон превратив Мэйсона Маунта, Тэмми Абрахама, Каллума Хадсон-Одои и Фикайо Томори в нечто, похожее на игроков Премьер-лиги.

«Челси» был сенсационным развлечением в течение всего сезона, даже если у них явно есть слабые стороны, которые могут преследовать их в Европе.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Но менталитет Лэмпарда является образцовым, ведь после матча он сказал: «мы должны быть осторожны, чтобы не начать слишком гордиться тем, что фишировали в четверке лучших», указывая на то, что он не намерен останавливаться на достигнутом.

Для Супер Фрэнка лучшее еще впереди.

Проигравший: Новые Грёнкьеры «Челси»

В 2003 году «Челси» играл с «Ливерпулем» на «Стэмфорд Бридж» и должен был выиграть, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Йеспер Грёнкьер принял пас и забил гол, позволивший добиться важной победы со счетом 2:1, с чего и начались золотые годы «синих».

В следующие сезоны, когда деньги Романа Абрамовича изминили «Челси», наполнив его выдающимися молодыми талантами, Грёнкьер остался в прошлом.

Он сыграл еще один сезон, прежде чем его продали в «Бирмингем», и его не вспоминают как легенду «Челси», хотя его гол, по сути, позволил «Челси» по настоящему взлететь под руководством Жозе Моуринью.

Оливье Жиру globallookpress.com

В 2020 году «Челси» играл против «Вулверхэмптона» на «Стэмфорд Бридж», и ему нужно было выиграть, чтобы быть уверенным в том, что он попадет в Лигу чемпионов.

Мейсон Маунт открыл счет на исходе первого тайма, а затем а компенсированное время ассистировал Оливье Жиру, забившему второй гол «Челси».

Они выиграли игру для «Челси», но успех, который они принесли «синим», делает их неудачниками в долгосрочной перспективе.

Жиру был великолепен в «Челси», но его должен заменить Тимо Вернер. И Маунт тоже проявил себя невероятным талантом и стал решающей фигурой в матче против «Волков», но с Хакимом Зиешем который должен стать звездой «синих» в следующем сезоне и учитывая попытки подписать Кая Хаверца, сложно представить, как молодой Маунт расширит свою роль в следующем сезоне.

Мэйсон Маунт и Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Стоит беспокоиться о том, что, несмотря на всю его важность для «Челси» в обеспечении путевки в Лигу чемпионов в следующем сезоне, он будет оттеснен от состава более громкими именами, как и Йеспер Грёнкьер.

Победитель: Джейми Варди

Возможно, он остался без Лиги чемпионов, но Джейми Варди закончил сезон в качестве лучшего бомбардира Премьер-лиги.

Даже когда «Лестер» выиграл титул лиги в сезоне 2015/16, Варди уступил «Золотую бутсу» Гарру Кейну. В последующем сезоне он продолжал много забивать, но этот золотой башмак оказался неуловимым, и, когда ему было далеко за тридцать, трудно было избежать мыслей о том, что он упустил свой шанс.

Варди? Промахнулся? Определенно нет. В этом сезоне англичанин вышел в лидеры еще перед Рождеством, и, несмотря на то, что с Нового года дела пошли не так радужно, он нашел достаточно сил, чтобы забить голы, необходимые для того, чтобы опередить преследователей.

Джейми Варди globallookpress.com

Пьер-Эмерик Обамеянг, Садио Мане, даже Дэнни Ингс, проводящий свой лучший сезон... никто из них не смог угнаться за Варди. Настолько, что хотя он и остался без забитых голов в последний день сезона, он заканчивает сезон как обладатель «Золотой бутсы».

Проигравший: Брендан Роджерс

Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» нужно отдать должное за их невероятное завершение сезона, нужно кое-что сказать и о «Лестере», который в один момент опережал «Манчестер Юнайтед» на 14 очков. 14! Это абсолютно нелепо — разбазарить такое преимущество.

Хорошо, травмы и дисквалификации определенно сыграли свою роль в жалкой концовке сезона «Лисов», поскольку они встретились с «Юнайтед» в последнем туре без Джеймса Мэддисона, Чаглара Сёюнджю, Бена Чилвелла и Рикардо Перейры.

После матча Брендан Роджерс сказал: «Я смотрю на Джеймса Джастина и его выступление. Он потерял своего отца несколько месяцев назад, он пришел из первой лиги. Он играл на трех разных позициях. Сегодня он был выдающимся игроком. Нам нужен такой менталитет».

Брендан Роджерс и Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Так что он не жаловался на обескровленность своей команды, к тому же они растеряли кучу очков, так что все в итоге свелось к одной игре, которая стала ключевой.

«Наш план состоял в том, чтобы дотянуть до финального перерыва "на попить" и затем устроить навал, но мы пропустили гол как раз перед этим моментом», — сказал Роджерс о плане игры против «Юнайтед».

Кажется странным, что «Лестер» не вышел играть первым номером, в надежде, что «Юнайтед» дрогнет, вместо этого пытаясь играть в кошки-мышки и позволив игре затянуться.

За такое наказывают, и, хотя Роджерс и говорит, что пенальти «можно было и не ставить», это была «награда» за такую саморазрушительную игру. Подобный абсурдный риск — часть того, почему «Лестер» так нестабилен.

Роджерс также сказал: «Качество соперников в верхней части таблицы действительно высокое, и мы старались конкурировать, но нам немного не хватило», и хотя это правда, но тактика Роджерса помогала преодолевать этот разрыв в качестве до самого конца сезона, так что случилось?

«Я не могу винить командный дух. В следующем году речь пойдет о амбициях », — сказал Роджерс. И давайте посмотрим, что у них за амбиции.

Роджерс тренирует своих игроков играть в превосходный футбол, но у них, кажется, мягкий центр полузащиты, и им не хватает упорства, чтобы вытаскивать матчи на зубах.

Посмотрите, как они уступали топ-клубам в этом сезоне, или как «Ливерпуль» Роджерса так нелепо упустил победу в титульной гонке 2013/14.

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