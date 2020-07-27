Трансферный дайджест. 21-27 июля

Алексей Миранчук

«Локомотив», полузащитник, 24 года

Итальянский «Милан» все еще заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.

Как сообщает инсайдер Нобель Арустамян, связано это с тем, что итальянский клуб продлил контракт с главным тренером Стефано Пиоли.

Именно Пиоли зимой, как тренер, одобрил сделку по Миранчуку: он хотел видеть Алексея в Милане. Рангник же, как говорили в кулуарах, в Миранчуке заинтересован не был и делал ставку на футболистов других игровых характеристик. Миранчук не подходил Рангнику. Теперь же Милан снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время россонери сделают очередное предложение Локомотиву и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он — одна из целей Стефано. Нобель Арустамян

По данным «Спорт-Экспресса», интерес к футболисту проявляют четыре итальянских клуба — «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта».

Пожелания Миранчука по контрактным условиям: это четырехлетнее соглашение с зарплатой не менее двух миллионов евро плюс бонусы.

Любой клуб, который сделает такое предложение, получит приоритет. Отмечается, что «Милан» рассчитывает включить в сделку защитника Диего Лаксальта.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил 7 млн евро за Лаксальта. «Милан» требовал 10 млн.

Джанлука Ди Марцио Журналист Локомотив« делал запрос, прошла встреча. Как только сезон закончится, у сторон будет возможность приблизить эту сделку к осуществлению. Однако Миранчук, которого "Милан" попросил включить в сделку по Лаксальту, не может быть просто обменян. "Милан" должен будет доплатить

В прошедшем сезоне РПЛ 24-летний Миранчук забил 12 голов и сделал 5 передач в 27 матчах.

Наш прогноз: «Локомотив»

Бранислав Иванович

«Зенит», защитник, 36 лет

Бранислав Иванович globallookpress.com

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в Англии, сообщает сербский портал Novosti.

По данным издания, переговоры между 36-летним сербом и ливерпульским «Эвертоном» находятся на завершающей стадии.

Отмечается, что главный тренер команды Карло Анчелотти хочет видеть Ивановича в команде. Напомним, что серб работал вместе с итальянским специалистом в «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл под его руководством чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

Иванович выступал за «Челси» с 2008 по 2017 год.

Ранее стало известно, что «Зенит» не будет продлевать контракт с Ивановичем, поскольку он отказался идти на снижение зарплаты.

Иванович присоединился к «Зениту» в 2017 году. Срок его действующего соглашения рассчитан до 31 июля.

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В этом сезоне Иванович провел за «Зенит» 25 матчей в РПЛ и забил 4 мяча.

Наш прогноз: «Эвертон»

Андре Онана

«Аякс», вратарь, 24 года

Андре Онана globallookpress.com

Голкипер «Аякса» Андре Онана намерен покинуть амстердамский клуб летом, рассказал главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Некоторые наши игроки также хотят играть в других странах, исходя из их выступлений и амбиций. Есть договоренности с Андре Онана, Донни ван де Беком и Николасом Тальяфико, но сперва нам должно стать очевидно, что рынок «прорвет». Онана и ван де Бек могут остаться еще на год в «Аяксе», а вот с Тальяфико все немного иначе из-за его возраста. Эрик тен Хаг

Леверкузенский «Байер» предложил за камерунца 20 млн евро. Онана знаком главному тренеру немецкого клуба Петеру Босу по совместной работе в «Аяксе».

По данным Voetbal International, «Челси» готов заплатить за вратаря требуемые 30 млн, видя в нем вероятную замену Кепе Аррисабалаге, который может сменить клуб.

Напомним, что весной в СМИ появлялась информация об интересе с голкиперу со стороны «Барселоны», воспитанником которой он является.

Наш прогноз: «Байер»

Жонатан Иконе

«Лилль», полузащитник, 22 года

Жонатан Иконе globallookpress.com

Полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает The Times.

Дортмундцы рассматривают 22-летнего француза в качестве замены полузащитнику Джейдону Санчо, если тот все же покинет клуб.

Его сильные стороны — техника, дриблинг и хорошие обостряющие передачи. Скорость, мощь, техника и умение обыграть соперника один в один позволяют Иконе разрывать линии обороны противника..

Джонатан — воспитанник клуба из родного города «Бонди», где его заметили скауты «Пари Сен-Жермен».

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До сезона 2019/20 Иконе рос в системе парижан. Дважды его отдавали в аренду в Монпелье, а перед началом прошлого сезона окончательно продали в «Лилль», за 5 млн. евро.

Сейчас Иконе оценивается в 41 миллион фунтов, или чуть больше 45 млн евро. В сезоне-2019/20 хавбек провел за «Лилль» 28 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола.

Наш прогноз: «Лилль»

Матеус Фернандес

«Барселона», полузащитник, 22 года

Матеус Фернандес globallookpress.com

В январе 2020 года «Барселона» подписала 22-летнего полузащитника «Палмейрас» Матеуса Фернандеса, который остаток сезона на правах аренды играл за «Вальядолид».

По окончании сезона бразилец присоединится к «сине-гранатовым» во время предсезонной подготовки.

При этом, по данным Sport.es Матеусом Фернандесом интересуется «Монако».

Княжеский клуб хочет арендовать 22-летнего футболиста с опцией выкупа. Фернандесом также интересуется «Сассуоло».

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По данным издания, «Барселона» находится в поисках команды, в которой полузащитник мог бы продолжать развиваться. Напомним, «Барса» заплатила за Фернандеса семь миллионов евро.

Наш прогноз: «Монако»

Озан Кабак

«Шальке», защитник, 20 лет

Озан Кабак globallookpress.com

Защитник «Шальке» Озан Кабак может продолжить карьеру в Англии, сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

По данным издания, 20-летний турок заинтересовал «Ливерпуль», который готовится к уходу защитника Деяна Ловрена.

В контракте Кабака, перешедшего в «Шальке» летом из «Штутгарта» за 15 миллионов евро, предусмотрена сумма выкупа в 45 млн евро, однако пункт об отступных вступит в силу только со следующего лета.

Отмечается, что «Шальке» будет не прочь продать игрока за 35 млн евро.

Наш прогноз: «Шальке»

Матеус Кунья

«Герта», нападающий, 21 год

Матеус Кунья globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» интересуется нападающим «Герты» Матеусом Куньей, сообщает Kicker.

В ближайшее время стороны начнут переговоры.

Кунья перешел в «Герту» из «Лейпцига» в январе 2020 года за 18 млн евро. Сейчас Кунья оценивается сайтом transfermarkt лишь в 13.5 млн евро.

В мае сообщалось об интересе к Кунье со стороны «Интера», который в течение двух лет следил за игрой бразильца.

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В сезоне-2019/20 форвард провел 24 матча, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Также в его активе 2 игры в сборной Бразилии (до 20 лет) в которых он отметился голом, и 5 игр за сборную Бразилии (до 22 лет) в которых он забил 4 мяча.

Наш прогноз: «Герта» 0