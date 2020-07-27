ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 21-27 июля

    Перебертся ли лидер «Локомотива» в Серию А, куда отправится капитан «Зенита», усилится ли «Монако» хавбеком «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней

    Футбол Трансферы Локомотив Зенит РПЛ Футбол России Серия A Футбол Италии Милан Лацио Фиорентина Аталанта Эвертон АПЛ Футбол Англии Челси Аякс Байер Бундеслига Футбол Германии Лилль Лига 1 Футбол Франции Боруссия Д Барселона Вальядолид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сассуоло Монако Ливерпуль Шальке 04 Герта ПСЖ Интер Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 21-27 июля Гарет БейлПродайте это немедленно. «Реал» летом будет избавляться от балласта «Зенит» — «Химки»Золотой дубль Семака. «Зенит» на классе одолел «Химки», но для ЛЧ этого мало
  • 15:48
    • «Зенит» подписал 3-летний контракт с Ловреном
  • 20:39
    • Матч за Суперкубок России покажет Первый канал
  • 16:47
    • Мирча Луческу покинул «Динамо»
  • 15:53
    • Ловрен: Хочу передать свой еврокубковый опыт новым партнерам по команде
  • 15:35
    • «Ман Сити» близок к подписанию полузащитника «Валенсии»
  • 15:04
    • «Боруссия» Д отказала «Ман Юнайтед» в трансфере Санчо
  • 11:39
    • Родченков: Россия должна быть полностью отстранена от Олимпиады в Токио
    Все новости спорта
    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Алексей Миранчук

    «Локомотив», полузащитник, 24 года

    Итальянский «Милан» все еще заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.

    Как сообщает инсайдер Нобель Арустамян, связано это с тем, что итальянский клуб продлил контракт с главным тренером Стефано Пиоли.

  • Именно Пиоли зимой, как тренер, одобрил сделку по Миранчуку: он хотел видеть Алексея в Милане. Рангник же, как говорили в кулуарах, в Миранчуке заинтересован не был и делал ставку на футболистов других игровых характеристик. Миранчук не подходил Рангнику. Теперь же Милан снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время россонери сделают очередное предложение Локомотиву и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он — одна из целей Стефано.
  • Нобель Арустамян

    • По данным «Спорт-Экспресса», интерес к футболисту проявляют четыре итальянских клуба — «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта».

    Пожелания Миранчука по контрактным условиям: это четырехлетнее соглашение с зарплатой не менее двух миллионов евро плюс бонусы.

  • Трансферный дайджест. 14-20 июля
  • Уйдет ли Бейл из «Реала», хочет ли Миранчук в Европу, нужен ли Халк «Зениту» и другие трансферные новости последних дней
  • 20/07/2020

    • Любой клуб, который сделает такое предложение, получит приоритет. Отмечается, что «Милан» рассчитывает включить в сделку защитника Диего Лаксальта.

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил 7 млн евро за Лаксальта. «Милан» требовал 10 млн.

  • Джанлука Ди Марцио
  • Журналист
  • Локомотив« делал запрос, прошла встреча. Как только сезон закончится, у сторон будет возможность приблизить эту сделку к осуществлению. Однако Миранчук, которого "Милан" попросил включить в сделку по Лаксальту, не может быть просто обменян. "Милан" должен будет доплатить

    • В прошедшем сезоне РПЛ 24-летний Миранчук забил 12 голов и сделал 5 передач в 27 матчах.

    Наш прогноз: «Локомотив»

    Бранислав Иванович

    «Зенит», защитник, 36 лет

    Бранислав Иванович

    Капитан «Зенита» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в Англии, сообщает сербский портал Novosti.

    По данным издания, переговоры между 36-летним сербом и ливерпульским «Эвертоном» находятся на завершающей стадии.

  • Продайте это немедленно. «Реал» летом будет избавляться от балласта
  • Мадридский «Реал» ждет большая летняя распродажа игроков
  • Сегодня

    • Отмечается, что главный тренер команды Карло Анчелотти хочет видеть Ивановича в команде. Напомним, что серб работал вместе с итальянским специалистом в «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл под его руководством чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

    Иванович выступал за «Челси» с 2008 по 2017 год.

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Ранее стало известно, что «Зенит» не будет продлевать контракт с Ивановичем, поскольку он отказался идти на снижение зарплаты.

    Иванович присоединился к «Зениту» в 2017 году. Срок его действующего соглашения рассчитан до 31 июля.

    Все прогнозы на футбол

    В этом сезоне Иванович провел за «Зенит» 25 матчей в РПЛ и забил 4 мяча.

    Наш прогноз: «Эвертон»

    Андре Онана

    «Аякс», вратарь, 24 года

    Андре Онана

    Голкипер «Аякса» Андре Онана намерен покинуть амстердамский клуб летом, рассказал главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

  • Некоторые наши игроки также хотят играть в других странах, исходя из их выступлений и амбиций. Есть договоренности с Андре Онана, Донни ван де Беком и Николасом Тальяфико, но сперва нам должно стать очевидно, что рынок «прорвет». Онана и ван де Бек могут остаться еще на год в «Аяксе», а вот с Тальяфико все немного иначе из-за его возраста.
  • Эрик тен Хаг

    • Леверкузенский «Байер» предложил за камерунца 20 млн евро. Онана знаком главному тренеру немецкого клуба Петеру Босу по совместной работе в «Аяксе».

    По данным Voetbal International, «Челси» готов заплатить за вратаря требуемые 30 млн, видя в нем вероятную замену Кепе Аррисабалаге, который может сменить клуб.

  • Золотой дубль Семака. «Зенит» на классе одолел «Химки», но для ЛЧ этого мало
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Зенита» в финале Кубка России
  • Вчера

    • Напомним, что весной в СМИ появлялась информация об интересе с голкиперу со стороны «Барселоны», воспитанником которой он является.

    Наш прогноз: «Байер»

    Жонатан Иконе

    «Лилль», полузащитник, 22 года

    Жонатан Иконе

    Полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает The Times.

    Дортмундцы рассматривают 22-летнего француза в качестве замены полузащитнику Джейдону Санчо, если тот все же покинет клуб.

  • Хаверц, Коутиньо и другие. Топ потенциальных трансферов этого лета
  • Какие игроки могут сменить команды в летнее межсезонье?
  • 25/07/2020

    • Его сильные стороны — техника, дриблинг и хорошие обостряющие передачи. Скорость, мощь, техника и умение обыграть соперника один в один позволяют Иконе разрывать линии обороны противника..

    Джонатан — воспитанник клуба из родного города «Бонди», где его заметили скауты «Пари Сен-Жермен».

    Все прогнозы на Серию А

    До сезона 2019/20 Иконе рос в системе парижан. Дважды его отдавали в аренду в Монпелье, а перед началом прошлого сезона окончательно продали в «Лилль», за 5 млн. евро.

    Сейчас Иконе оценивается в 41 миллион фунтов, или чуть больше 45 млн евро. В сезоне-2019/20 хавбек провел за «Лилль» 28 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола.

    Наш прогноз: «Лилль»

    Матеус Фернандес

    «Барселона», полузащитник, 22 года

    Матеус Фернандес

    В январе 2020 года «Барселона» подписала 22-летнего полузащитника «Палмейрас» Матеуса Фернандеса, который остаток сезона на правах аренды играл за «Вальядолид».

    По окончании сезона бразилец присоединится к «сине-гранатовым» во время предсезонной подготовки.

  • Пулишич не испортил праздник «Ливерпулю». Но «красные» не могут топтаться на месте
  • В матче против «Челси» чемпионы Англии получили серьезное предупреждение
  • 25/07/2020

    • При этом, по данным Sport.es Матеусом Фернандесом интересуется «Монако».

    Княжеский клуб хочет арендовать 22-летнего футболиста с опцией выкупа. Фернандесом также интересуется «Сассуоло».

    Календарь и таблица Серии А

    По данным издания, «Барселона» находится в поисках команды, в которой полузащитник мог бы продолжать развиваться. Напомним, «Барса» заплатила за Фернандеса семь миллионов евро.

    Наш прогноз: «Монако»

    Озан Кабак

    «Шальке», защитник, 20 лет

    Озан Кабак

    Защитник «Шальке» Озан Кабак может продолжить карьеру в Англии, сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

    По данным издания, 20-летний турок заинтересовал «Ливерпуль», который готовится к уходу защитника Деяна Ловрена.

  • Неугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»
  • «Красные» на «Энфилде» получили чемпионский трофей
  • 23/07/2020

    • В контракте Кабака, перешедшего в «Шальке» летом из «Штутгарта» за 15 миллионов евро, предусмотрена сумма выкупа в 45 млн евро, однако пункт об отступных вступит в силу только со следующего лета.

    Отмечается, что «Шальке» будет не прочь продать игрока за 35 млн евро.

    Наш прогноз: «Шальке»

    Матеус Кунья

    «Герта», нападающий, 21 год

    Матеус Кунья

    «Пари Сен-Жермен» интересуется нападающим «Герты» Матеусом Куньей, сообщает Kicker.

    В ближайшее время стороны начнут переговоры.

  • Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» в Казани
  • 23/07/2020

    • Кунья перешел в «Герту» из «Лейпцига» в январе 2020 года за 18 млн евро. Сейчас Кунья оценивается сайтом transfermarkt лишь в 13.5 млн евро.

    В мае сообщалось об интересе к Кунье со стороны «Интера», который в течение двух лет следил за игрой бразильца.

    Все футбольные трансферы

    В сезоне-2019/20 форвард провел 24 матча, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

    Также в его активе 2 игры в сборной Бразилии (до 20 лет) в которых он отметился голом, и 5 игр за сборную Бразилии (до 22 лет) в которых он забил 4 мяча.

    Наш прогноз: «Герта» 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
  • 22/07/2020 в 23:56
    •
  • Прогноз
  • «Кротоне» — «Фрозиноне»
  • 2.00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Кай Хаверц
  • Хаверц, Коутиньо и другие. Топ потенциальных трансферов этого лета
    • 15:14 25/07/2020     Гарет Бейл
  • Продайте это немедленно. «Реал» летом будет избавляться от балласта
    • 01:46     Криштиану Роналду
  • Скудетто приближается. Дубль Роналду принес «Юве» победу над «Лацио»
    • 16:04 21/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.67
  • Экспресс дня 27 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кротоне — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.13
  • Экспресс дня 28 июля
  • Завтра в 22:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Парма — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Сан-Хосе Эртквейкс — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эмполи — Козенца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эстерсунд — Хельсинборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры