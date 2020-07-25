Пулишич не испортил праздник «Ливерпулю». Но «красные» не могут топтаться на месте

Однако, оказавшемуся на скамейке запасных во втором матче подряд, не совсем удалось испортить в ту ночь праздник «Ливерпулю», который наконец-то получил заветный трофей Премьер-лиги.

В итоге «Челси» проиграл со счетом 3:5, но после отставания 0:3 в течение 42 минут мало кто сомневался в победе хозяев. Впрочем, шквал атак Пулишича, заменившего на 59-й минуте Виллиана, почти вдохновил команду на невероятный камбек и едва не принес «синим» одно очко, столь необходимое, чтобы избежать напряжения в заключительной встрече с «Вулверхэмптоном».

Капитан сборной США создал гол для Тэмми Абрахама на 61-й минуте, а еще через три минуты упустил возможность забить после передачи Риса Джеймса. Но когда Пулишич забил после ассиста Каллума Хадсона-Одои на 72-й минуте, «Ливерпуль» и «Челси» оказались на расстоянии всего одного точного удара.

Однако сумасшедшая ночь на «Энфилде» была закрыта на 84-й минуте, когда Алекс Окслейд-Чемберлен сделал счет 5:3 и гарантировал, что «красные» поднимут трофей после очередной победы. «Ливерпуль» набрал 96 очков перед финальной игрой сезона в Ньюкасле.

А ведь 18 месяцев назад все могло пойти по другому сценарию. Пулишич тогда решил перейти в «Челси» из дортмундской «Боруссии», несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля». Если бы он выбрал «красных», то мог бы завоевать чемпионский титул уже в конце своего первого полного сезона в АПЛ.

И хотя 21-летний футболист и его партнеры по «Челси» покинули стадион задолго до того, как капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поднял трофей над головой, Пулишич оставил свой след как в этой игре, так и в сезоне в целом. И его выступление на «Энфилде» практически гарантирует, что он выйдет в стартовом составе на игру против «волков».

«Нам нужен был позитивный результат, но, к счастью, после этого тура все по-прежнему в наших руках», — сказал Пулишич. — «Если мы выиграем у "волков", то попадем в Лигу чемпионов, и это наша цель».

«Ливерпуль» теперь с нетерпением может ждать защиты титула в следующем сезоне, в то время как «Челси» продолжает борьбу. Более того, «синим» еще предстоит сыграть в финале Кубка Англии, а также провести ответную игру с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов после поражения 0:3 в первой встрече.

На этой неделе Клопп говорил о том, что ему не нужно усиливать состав, который и так доминировал в этом сезоне, и после голов Наби Кейта, Трента Александера-Арнольда и Жоржиньо Вейналдума уверенность специалиста казалась оправданной.

Реакция «Челси», когда Оливье Жиру и Абрахам забили до и после гола Роберто Фирмино, стала возможна из-за того, что «Ливерпуль» ослабил давление ноги на педаль газа. Это не помешало «красным» победить, но в любом случае они получили предупреждение о том, что может произойти, если чемпионы будут сидеть сложа руки и наблюдать, как другие будут развиваться этим летом.

«Манчестер Сити», добившийся отмены двухлетнего отстранения от еврокубков, потратит много денег на усиление команды, «Манчестер Юнайтед» тоже будет активным на трансферном рынке. «Челси», уже подписавший Тимо Вернера и Хакима Зиеша, ясно дал понять свои намерения, а ведь «синие» также охотятся за Каем Хаверцем.

Поэтому, даже когда «Ливерпуль» праздновал на фоне брызг шампанского, его соперники уже планировали, как скинуть мерсисайдцев с трона.

Клопп прав, говоря, что его команда может снова побороться за чемпионский титул. Тот же состав, что выиграл Лигу чемпионов в 2019 году, теперь стал победителем Премьер-лиги, поэтому расходы не всегда требуются. Но «Ливерпуль» должен извлечь выгоду из своего лидерского положения, чтобы оставаться впереди стаи. Как говорится, если ты стоишь на месте, ты отстаешь.

Таким образом, немецкому тренеру уже нужно готовиться к следующему сезону, в котором придется заполнить некоторые пробелы, чтобы сделать «Ливерпуль» еще лучше. Это может означать не что иное, как усиление команды повышения уровня конкуренции внутри коллектива. «Красные» просто не имеют права стоять на месте, и Пулишич показал им, что может случиться, если они будут топтаться на месте.

Клопп достаточно умен, чтобы прислушаться к предупреждению и усвоить урок, но сейчас, по крайней мере, «Ливерпуль» может веселиться. Даже Пулишич не смог испортить ему праздник. 0