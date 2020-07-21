Скудетто приближается. Дубль Роналду принес «Юве» победу над «Лацио»

«Ювентус» в домашнем матче 34-го тура итальянской Серии А обыграл «Лацио» со счетом 2:1. На дубль Криштиану Роналду гости смогли ответить единственным точным ударом Чиро Иммобиле. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Скудетто совсем близко

Корреспондент Gazzetta dello Sport Маттео Пьерелли рассказал, что уже в следующем туре «Ювентус» может стать чемпионом.

«Дубль Роналду принес "Юве" победу над "Лацио" и проложил туринцам прямой путь к девятому подряд чемпионскому титулу. Трофей может быть официально оформлен уже в четверг в Удине. "Бьянконери" должны победить и надеяться, что "Интер" не сделает то же самое во встрече с "Фиорентиной". Также "старой синьоре" можно сыграть вничью, дождаться поражения "нерадзурри", а также понадеяться, что "Аталанта" не выиграет у "Болоньи". В этот момент уже можно будет доставать шампанское из холодильника.

Ход игры был изменен на 50-й минуте, когда после сбалансированного первого тайма был назначен пенальти в ворота "Лацио". Римляне получили наказание за игру рукой Баштуша на границе штрафной после удара Криштиану, который вскоре безжалостно воспользовался своим шансом.

Еще через три минуты грубую ошибку допустил Луис Фелипе, подаривший мяч Дибале, который тут же помчался к воротам. Аргентинец не пожадничал и отдал пас в сторону на Роналду, которому лишь оставалось поразить пустые ворота.

Этот дубль позволил "Юве" оторваться от ближайшего преследователя на восемь очков за четыре тура до конца сезона.

Но "старая синьора" не была бы собой, если бы не обошлась без ошибки в концовке игры. На этот раз Бонуччи нарушил правила в своей штрафной, подарив гол Иммобиле. Но он был забит лишь на 83-й минуте, когда было слишком поздно рассчитывать на камбек», — подчеркивает Пьерелли.

В Италии все решено, в Европе придется помучиться

Журналист La Stampa Кристиан Рокка заявил, что «Ювентус» уже может не беспокоиться о своем первом месте в Италии, но подчеркнул, что «старая синьора» завоюет скудетто не так убедительно, как в прошлые годы.

«Цифры и факты таковы, что "Ювентус" Маурицио Сарри находится в одном шаге от того, чтобы стать чемпионом. Сарри, как и его предшественники Антонио Конте и Массимилиано Аллегри, приведет команду к чемпионству, хотя с меньшей убедительностью и безмятежностью.

По сравнению с "Лацио", который был фактически измучен травмами, "бьянконери" продемонстрировали жизненную силу, которой так не хватало в последнее время. Во многом это стало возможным благодаря Рабьо — лучшему на данный момент полузащитнику "Ювентуса".

Игра прошла под контролем хозяев и без особых забот, за исключением попадания в каркас ворот от Чиро Иммобиле после очередной ошибки Родриго Бентанкура.

Результат же был сделан благодаря дублю Роналду. Сначала он забил с пенальти после игры рукой соперника, а затем воспользовался передачей Дибалы. Гости ответили точным пенальти от Иммобиле, который стал возможным в результате нерешительности между Бонуччи и Щенсны.

Проблемы "Ювентуса" остаются прежними: команда может доминировать, но часто упускает нужный результат в концовках. Для успешного завершения сезона в Серии А дело осталось за малым, чего не скажешь о Лиге чемпионов», — пишет Рокка.

Левандовски, берегись!

Редакция Corriere dello Sport напомнила, что Криштиану Роналду и Чиро Иммобиле ведут борьбу с Робертом Левандовски за «Золотую бутсу».

«Иммобиле и Роналду борются за звание лучшего бомбардира не только в Серии А, но и в Европе. На горизонте еще один важный трофей — "Золотая бутса".

Эту награду ежегодно вручают лучшему бомбардиру в Европе. В настоящее время лидером рейтинга является Роберт Левандовски. Нападающий мюнхенской "Баварии", уже находящийся в отпуске, забил 34 мяча, за что ему насчитали 68 баллов.

За Ним следуют Криштиану и Чиро, в активе которых 30 голов и 60 баллов. При этом у них в запасе есть четыре игры, чтобы забить четыре мяча и сравняться с поляком.

Более того, если кто-то из них забьет пять голов, то станет единоличным лидером. И давайте не забывать о рекорде Игуаина по голам за сезон в Серии А (36 голов). Пока ему никто не угрожает, но для Роналду и Иммобиле нет ничего невозможного», — говорится в материале.

Больше полусотни

Отдельной похвалы от журналистов Tuttosport заслужил форвард Криштиану Роналду, забивший 50-й и 51-й гол в Серии А.

«Дубль Криштиану Роналду в матче с "Лацио" приблизил к "Ювентусу" девятый чемпионский титул, но португальскому футболисту минувшая встреча позволила установить еще несколько рекордов и войти в историю туринского клуба.

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Реала" достиг отметки в 51 забитый мяч в Серии А. Это уже третий топ-чемпионат, в котором он пересек порог в полсотни точных ударов.

Но это не последнее достижение Криштиану. Он совершил настоящий подвиг, когда в современную эпоху забил эти 50 голов быстрее остальных — за 61 игру.

Невероятная игра португальца не осталась незамеченной и даже официальный Twitter УЕФА поздравил его с вышеназванными рекордами», — отмечается в статье.

«Лацио» ждет светлое будущее

Колумнист Football Italia Ричард Холл решил похвалить «Лацио», который, по его мнению, ждет светлое будущее.

«Плюсы перевешивают минусы даже после поражения от "Ювентуса". Во-первых, молодые игроки сумели набраться опыта, как это сделал Дьяван Андерсон, который стал одним из тех, кто доказал свою ценность, и подтвердил, что молодежи нужно давать шанс.

Во-вторых, Чиро Иммобиле имеет равное количество голов с Криштиану Роналду. В-третьих, Луис Альберто и его связь с нападающим были невероятными, а его способность находить пространство между линиями все еще является чем-то прекрасным.

Наконец, наиболее щедрую часть похвалы должен получить "мистер" Индзаги. Его тактика, управление людьми и тренерское видение позволили создать команду, которой могут гордиться все поклонники "Лацио".

Возможно, благодаря деньгам, полученным за участие в следующей Лиге чемпионов, ему удастся укрепить этот состав, сохранив при этом большинство его ключевых компонентов. У "Лацио" светлое будущее, и этот сезон можно рассматривать как успех», — убежден Холл. 0