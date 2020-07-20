Финиш РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов

В среду, 22 июля, пройдут матчи заключительного 30-го тура чемпионата России. Рассказываем о турнирных интригах, которые еще не разрешились в Российской Премьер-лиги.

Памятка по еврокубкам

Учитывая, что чемпион и команды, покидающие РПЛ, определились заранее (корона досталась «Зениту», а в ФНЛ спускаются «Оренбург» и «Крылья Советов»), а стыковых матчей в этом сезоне нет, единственной интригой осталось распределение мест в еврокубках.

В следующем сезоне от России сыграют в них, или по крайней мере будут бороться в квалификации, шесть команд — три в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы.

В следующем сезоне их будет уже пять (2 — в ЛЧ, 3 — в ЛЕ). Это произошло потому, что Россия в клубном рейтинге уступила шестую строчку Португалии

Календарь и таблица РПЛ

По итогам этого сезона «Зенит», ставший чемпионом, и «Локомотив», гарантировавший себе второе место после поражения «Краснодара» в перенесенном матче 23-го тура, попадают напрямую в групповой этап ЛЧ, а третья команда — в 3-й квалификационный раунд.

Бронзовому призёру нужно будет пройти двух соперников для попадания в групповой этап Лиги чемпионов, а в случае вылета в квалификации, он отправится сразу в группу Лиги Европы.

Кроме того, у России есть ещё три путёвки в Лигу Европы:

— в групповой этап ЛЕ;

— в 3-й квалификационный раунд;

— во 2-й квалификационный раунд.

Путёвка в группу Лиги Европы достаётся победителю Кубка России, две путевки в квалификационные раунды получают команды занявшие 4 и 5 место в РПЛ.

«Динамо» в еврокубках?

Но, при определенных обстоятельствах, в квалификацию Лиги Европы может отправиться и команда занявшая шестое место в РПЛ. И обстоятельства эти совсем не зависят от результатов 30-го тура.

В финале Кубка России 25 июля встретятся питерский «Зенит» и подмосковные «Химки».

Питерцы в полуфинале расправились со «Спартаком», и химчане неожиданно для всех выбили крепкий «Урал».

Если в финале Кубка победит подмосковная команда, то она проведёт в следующем сезоне как минимум шесть матчей в Лиге Европы.

«Зенит» прошел «Спартак» в полуфинале Кубка России «Спартак»

Если Кубок России возьмёт «Зенит» (а это, не будем кривить душой, — наиболее вероятный исход) то все путёвки в еврокубки будут распределены по таблице РПЛ.

В таком случае команда, занявшая четвертое место в чемпионате России, отправится сразу в групповой этап Лиги Европы.

Пятая команда в таблице РПЛ получит путевку в 3-й квалификационный раунд (для попадания в группу ЛЕ нужно будет пройти двух соперников).

Шестая команда РПЛ отправится во 2-й квалификационный раунд (до группы ЛЕ нужно будет пройти трёх соперников).

Московское «Динамо», одержав в перенесенном матче 23-го тура победу над «Краснодаром» (2:0), гарантировало себе шестую строчку таблицы РПЛ.

Если не случится чуда в виде победы команды ФНЛ над чемпионом РПЛ, бело-голубые сыграют в следующем сезоне в квалификации Лиги Европы.

Лига чемпионов: «Краснодар» или ЦСКА?

На третью строчку, дающую путевку в квалификацию ЛЧ, претендуют «Краснодар» с 49 очками и ЦСКА — с 47 очками.

Оба клуба в заключительном туре играют с немотивированными командами: «Краснодар» принимает «Ахмат», «армейцы» дома играют с «Тамбовом».

Ничья «Краснодар» в случае победы ЦСКА не устроит — «армейцы» превосходят соперника в личных встречах (3:2, 1:1).

«Краснодару» нужно удержать путевку в ЛЧ «Краснодар»

Фаворитами в борьбе за бронзу выглядят армейцы — «Ахмат» выглядит более серьезным противником, а «Краснодар» после паузы выиграл лишь один матч из пяти.

Лига Европы: ЦСКА или «Ростов»?

«Ростов», занимающий пятое место с 45 очками, не претендует на место в тройке, но уже гарантировал себе место в квалификации Лиги Европы.

Тем не менее, подопечные Валерия Карпина еще могут занять более комфортное четвертое место, которое, в случае победы «Зенита» в финале Кубка России, отправит южан прямо в групповой этап Лиги Европы.

Дончане отстают от идущего четвертым ЦСКА на два очка, но их устроит ничья конкурента при собственной победе — «Ростов» выиграл обе личные встречи с армейцами (3:1, 3:2).

ЦСКА может остаться и без прямой путевки в ЛЕ ЦСКА

При этом соперник у «Ростова» хоть и не мотивирован, но куда сложнее «Тамбова» — питерский «Зенит».

Сине-бело-голубые будут готовиться к финалу Кубка, но после оформления чемпионства они еще не проигрывали, а скамейка у питерцев хорошая.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Да и вряд ли «Зенит» настолько сильно опасается «Химок», чтобы сыграть в Ростове чистым дублем.

Тем не менее, шанс у южан есть, тем более, что игра ЦСКА после коронавирусной паузы выглядит совершенно непредсказуемой. 0