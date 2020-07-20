Трансферный дайджест. 14-20 июля

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Гарет Бейл

«Реал», полузащитник, 31 год

Похоже, Гарет Бейл проводит в «Реале» свой последний сезон. Конфликт валлийца с руководством и тренерским штабом стал настолько открытым, что хавбека даже не включают в заявку на матчи без какой-либо весомой причины.

По информации ABC, «сливочные» готовы расторгнуть контракт с футболистом, выплатив ему зарплату за два оставшихся года по контракту.

Наставник «Реала» Зинедин Зидан пытается хоть как-то замять историю, заявляя, что никакого конфликта нет, однако в это верится с трудом.

Зинедин Зидан Главный тренер «Реала» Боже мой, ну что за вопросы? Люди пытаются придумать конфликт между нами, но они ничего не добьются. Мы все едины. Гарет, Хамес — у нас у всех одна цель.

Итак, останется ли Бейл в «Реале» еще на сезон? В этом нет никакого смысла. Валлийцу уже давно пора сменить клубную прописку и уходящий сезон это только подтверждает. Ждем его в новом клубе.

Наш прогноз: уход из «Реала».

Алексей Миранчук

«Локомотив», полузащитник, 24 года

Алексей Миранчук globallookpress.com

Давно говорят, что братьям Миранчукам пора попробовать силы в Европе, но пока они остаются в «Локомотиве».

Итальянская пресса уже сообщала об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Милана», в составе которого «железнодорожники» присматривались к защитнику Диего Ласкальту.

Впрочем, как пишет Calciomercato, «россонери» не хотят включать Миранчука в сделку по продаже Ласкальта, а о приобретении россиянина могут подумать отдельно.

Пассивная позиция, не так ли? Столь же пассивным выглядит и сам Алексей, заявивший, что может остаться в России.

Алексей Миранчук Полузащитник «Локомотива» Сейчас у меня контракт, не хочу загадывать на будущее. Как срастется — уеду. Нет — буду расти здесь.

С такими скромными амбициями делать в Европе нечего. Видимо, пока он не готов к радикальным переменам.

Наш прогноз: «Локомотив».

Денис Черышев

«Валенсия», полузащитник, 29 лет

Денис Черышев globallookpress.com

А вот у полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева появилась перспектива вернуться в Россию, где им интересуется «Зенит», сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

По его данным, за российского футболисты «сине-бело-голубые» готовы заплатить 15 миллионов евро.

Честно говоря, верится в это с трудом. «Летучие мыши» приобрели Дениса за шесть миллионов, так что за столь огромную сумму они точно отдали бы его без длительных переговоров.

Кроме того, не совсем понятно, зачем «Зениту» подверженный травмам игрок, которому скоро исполнится 30 лет. Брать его только из-за паспорта?

Полагаем, что на трансферном рынке «Зенит» будет действовать более рационально, поэтому вряд ли пригласит Черышева.

Наш прогноз: «Валенсия».

Халк

«Шанхай СИПГ», нападающий, 33 года

Также в «Зенит» сватают его же экс-нападающего Халка, выступающего ныне за «Шанхай СИПГ» в Китае.

Несколько дней назад бразилец заявил, что Поднебесная ему надоела, поэтому в декабре он уедет оттуда свободным агентом.

Халк Нападающий «Шанхай СИПГ» Мой контракт заканчивается в декабре, и я уже сообщил клубу, что не буду продлевать его. У меня куча предложений из нескольких стран, в том числе от европейских топ-клубов, участвующих в Лиге чемпионов, а также из Бразилии. Есть даже варианты с Китаем, но я больше не хочу здесь играть. Вопрос денег для меня не первостепенный. Я не тороплюсь, прислушиваюсь к своим агентам, есть время подумать о том, где мне будет лучше. В декабре я буду свободен, но что будет дальше — пока не ясно.

По данным UOL Esporte, в услугах бразильца также заинтересованы «Галатасарай» и «Палмейрас».

В то же время Bobsoccer пишет, что «Зенит» не интересуется Халком и может продлить контракт с Александром Кокориным в случае ухода Сердара Азмуна.

Ну что же, говорить о будущем Халка пока рано, но среди вышеназванных клубов фаворитом мы бы назвали «Галатасарай», тем более что Турция любит принимать у себя престарелых звезд.

Наш прогноз: «Галатасарай».

Давид Алаба

«Бавария», защитник, 28 лет

Давид Алаба globallookpress.com

Издание Bild сообщило, что защитник Давид Алаба намерен покинуть «Баварию», так как мюнхенский клуб не хочет платить ему 20 миллионов евро в год.

Австриец хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне» или «Реале», но эти клубы, вероятно, не смогут его выкупить из-за последствий пандемии коронавируса.

Остаются варианты с «Манчестер Сити», «Челси» и «Пари Сен-Жермен», однако они не особо привлекают самого футболиста.

По информации источника, у «Сити» самые высокие шансы на осуществление трансфера 28-летнего защитника, поскольку у клуба есть свободные деньги, а главный тренер Пеп Гвардиола уже работал с ним.

Нам же кажется, что платить огромные деньги за Алабу этим летом никто не будет, тем более что через год он может стать свободным агентом и идти туда, куда хочет.

Наш прогноз: «Бавария».

Тиаго Алькантара

«Бавария», полузащитник, 29 лет

Тиаго Алькантара globallookpress.com

Другой футболист «Баварии» Тиаго Алькантара почти наверняка покинет клуб, поскольку уже выставил на продажу свой дом и попрощался с командой.

Говорят, что тренерский штаб мюнхенцев не хочет расставаться с хавбеком, но желание бразильца уйти насколько сильное, что ему сложно препятствовать.

Куда же так стремится Тиаго? Вероятно, в «Ливерпуль», где его очень ждет Юрген Клопп, пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Появилась информация, что стороны уже согласовали условия контракта, осталось лишь дождаться, когда договорятся «Ливерпуль» и «Бавария».

Загвоздка в том, что «Ливерпуль» готов заплатить за Тиаго 25 миллионов евро, однако «Бавария» хочет получить 40 миллионов евро.

Смогут ли они договориться? Вероятность этого высока, учитывая желание самого бразильца.

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Кай Хаверц

«Байер», полузащитник, 21 год

Кай Хаверц globallookpress.com

Что касается Кая Хаверца, то он, как и Тиаго, жаждет переехать из Германии на Туманный Альбион.

Руководство леверкузенского клуба, похоже, смирилось с этим, поэтому выставило ценник в 100 миллионов евро, сообщает Kicker.

Главным претендентом на немца остается «Челси», который готов заплатить за 21-летнего футболиста 80 миллионов евро.

Сам Хаверц близок к договоренности об условиях личного контракта, он заинтересован в переходе в «Челси», утверждает The Athletic.

По нашему мнению, до окончания еврокубкового сезона хавбек точно никуда не уйдет, а вот с осени его уже можно ждать на «Стэмфорд Бридж».

Наш прогноз: «Челси». 0