Короли невезения. «Спартак» подвели свои ошибки и плохое судейство

Питерский «Зенит» победил «Спартак» (2:1) в полуфинале Кубка России. Счет открыл с пенальти форвард «Зенита», воспитанник красно-белых Артем Дзюба. В добавленное к первому тайму время Александр Соболев сравнял счет, однако через минуту Далер Кузяев забил победный мяч.

«Спартак» без Понсе, «Зенит» — без Лунева

Редакция Sport24 оценивает стартовые составы команд на кубковый полуфинал и отмечает одиозную фигуру арбитра, назначенного на матч.

«Полуфинал Кубка в Питере — самый важный матч для "Спартака" в сезоне. В чемпионате команда уже потеряла шансы на еврокубки, так что единственный шанс Тедеско выполнить задачу — выиграть трофей и пробиться в Лигу Европы.

"Спартак" в посткоронавирусное время пытается бороться с судейским корпусом. Команду якобы засуживают, хотя на деле арбитры ошиблись результативно не в пользу красно-белых лишь раз — на выезде в "Сочи". Ну а во время выезда в Питер внимание к работе судей было приковано особенное. Тем более что назначение на громкий матч получил одиозный Сергей Иванов.

К выезду в Питер "Спартак" потерял Зобнина и Понсе — оба дисквалифицированы. Маслов снова оказался на фланге, а под ним — другой молодой защитник Гапонов.

Наш состав на полуфинальную битву! 💪#ЗенитСпартак #КубокРоссии pic.twitter.com/K7yHwbwxvN — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 19, 2020

Основной кипер "Зенита" Андрей Лунев травмировался в Грозном, поэтому ворота на Кубок защищал Кержаков-младший. А вот Дуглас Сантос в опорной зоне с Жирковым на левом фланге защиты — полностью креатив Сергея Семака».

ВАР и Гапонов организовали пенальти

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев отмечает, что неопытность спартаковских защитников сыграла на руку питерскому клубу.

«В результате Доменико Тедеско сделал слабые позиции "Спартака" еще боле явными. Маслов, вышедший справа, совсем не обострял игру. В результате "Спартак" атаковал в основном только левым флангом. Вся активность шла от Айртона, который на дриблинге проходил со своей до финальной трети поля. При этом ни Алекс Крал, ни вышеупомянутый Умяров никак не обостряли игру и даже не играли вперед.

"Зенит" же играл в свой привычный футбол. Сергей Семак сделал выбор в пользу более надежного центра поля — в середине сыграла пара Вильмар Барриос и Дуглас Сантос. Они достаточно смело останавливали контратаки соперника, поэтому к 18-й минуте оба повисли на желтой карточке. Собственно, кроме быстрых выходов из обороны в атаку "Спартак" опять ничего не предложил.

Если бы забить быстро не удалось, то игра опять прошла бы в закрытой манере, как оба матча в чемпионате, но на помощь пришел арбитр Сергей Иванов. А вернее, его помощник на VAR Евгений Турбин. Он усмотрел, что Гапонов ударил Сердара Азмуна в штрафной без игры в мяч. Это 100% пенальти. Иванов сходил посмотрел повторы, и согласился с подсказкой Турбина. Так "Зенит" открыл счет, а Дзюба забил очередной гол в этом сезоне».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Конечно, разочарованы проигрышем в полуфинале. Хотели добраться до финала. Сделали всё возможное, чтобы пройти туда. К сожалению, не получилось. Ключевой момент — второй гол «Зенита», мы очень быстро его пропустили. Во второй половине мы контролировали игру, это была установка. Знаем, насколько опасен «Зенит», у них есть Дзюба и другие качественные футболисты. Было важно владеть мячом как можно больше, растягивать оборону, что мы и делали. У Соболева был момент, если бы он забил, могли бы уйти на дополнительное время. Хорошо, что смогли сдержать контратаки «Зенита», особенно во втором тайме. Расстроены результатом, повторюсь.

«Спартак» забил два — засчитали один

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов признает преимущество питерского клуба в первом тайме, но хвалит спартаковцев, сумевших сравнять счет.

«В целом первый тайм прошёл с большим игровым преимуществом "Зенита", хотя до первого гола хозяева предложили такой темп игры, который устраивал "Спартак". Тем не менее к перерыву чемпион выигрывал по ударам — 11-3 (в створ — 4-2). Дзюба упустил ещё как минимум два отличных момента.

Кроме того, едва не подрался со своим коллегой по амплуа Александром Соболевым. Возможно, капитан сборной России специально пытался спровоцировать более молодого спартаковца, имевшего "горчичник" и рисковавшего заработать красную карточку.

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"Зенит" не очень хорошо переходил из атаки в оборону. "Спартак" этим пользовался. Так, Зелимхан Бакаев посадил на жёлтые карточки Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса, а Айртон заработал штрафной, который завершился скидкой Соболева и голом Самуэля Жиго из очевидного офсайда.

Между тем, Соболев, кажется, специально искал единоборства в воздухе с теми, кто слабее Ивановича играет наверху — смещался к Ракицкому или крайним защитникам "Зенита". Центрфорвард "Спартака" поймал свой шанс: переиграл "на втором этаже" Вячеслава Караваева после подачи Бакаева и сравнял счёт».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Хорошая интересная игра. В первом тайме забили два мяча, могли еще — был момент у Азмуна. «Спартак» можно поблагодарить за отличный матч, за самоотдачу. Настоящий кубковый матч получился — с эмоциями, голами, карточками. Доволен ребятами, включая тех, кто вышел на замену. Спасибо нашим болельщикам! Теперь готовимся к финалу — само главное, что мы в него вышли.

Малком поиздевался над защитниками «Спартака»

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов констатирует очередной провал спартаковских защитников и нахваливает судейство в матче.

«Тут бы москвичам успокоиться и довести игру до перерыва с ничейным счетом, чтобы рассчитывать на итоговый успех. Однако "Зенит" почти моментально вернул себе преимущество. Снова провалился правый фланг обороны гостей с Гапоновым и Масловым.

Малком ушел от обоих, прострелил во вратарскую, где Далер Кузяев был первым на мяче. 2:1. А ведь если бы не VAR, могло быть 1:2. Все-таки огромное влияние оказала видеосистема на течение матчей, что не говорите. Не только у нас. В Англии от нее больше других выиграл "МЮ", семь голов в ворота которого отменили после видеосеансов.

Тедеско на этот раз решениям судей не возмущался, не прыгал и руками не размахивал. Хотя внутри эмоции у наставника "Спартака" наверняка били ключем. Но тут как раз тот случай, когда все судейские вердикты были очевидными. На экране монитора все нарушения выглядели стопроцентными. Не на кого москвичам было сваливать вину за пропущенный и не засчитанный голы».

Леонид Федун Владелец «Спартака» Вам привести последнюю статистику по VAR? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу. Бог с ним с судейством. Оно уже другим быть не может… Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после незасчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки.

Судейство в пользу «Зенита»

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов считает судйство как минимум неоднозначным, а как максимум — в пользу питерского клуба.

«После перерыва Тедеско снял виноватого в двух пропущенных мячах Гапонова, выпустив Рассказова, а Семак поменял висевшего на жёлтой Сантоса на Оздоева. В дебюте второго тайма у "Зенита" снова были возможности укрепить своё скромное результативное преимущество, но выручил Максименко.

Прибавить в остроте у "Спартака" никак не получалось. Не фонтанировал моментами, как в первом тайме, и "Зенит", но питерцев такой ход матча вполне устраивал — они вели в счёте. Тедеско бросил в бой легенду Тила и сразу же его команда должна была сравнивать счёт (хотя Гус был ни при чём).

Передачу Рассказова здорово поймал головой Соболев, но форвард не попал в створ из убойной позиции. В ответ на это Семак выпустил вместо Караваева Осорио. "Зенит" перешёл на игру в три центральных защитника.

Правда, тактические перестроения вновь оказались не так важны. Вышедший на поле Осорио внутри своей штрафной пихнул Айртона локтём в спину — и VAR снова не стал включаться в игру. Может быть, всё было не так очевидно, но незадолго до этого перед воротами Барриос саданул по лицу Соболева. В трёх спорных эпизодах внутри штрафной Кержакова Иванов и его бригада принимали решения исключительно в пользу хозяев.

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А потом Оздоев прыгнул прямой ногой в кость Айртону. Иванов показал только жёлтую карточку, хотя полузащитник явно наиграл на второе удаление в противостоянии со "Спартаком" в текущем сезоне».

Александр Медведев Генеральный директор «Зенита» Мы очень рады этой победе над сильной командой и выходом в финал. Победили команду «Спартак», используя именно такое выражение. Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал «Зенит» дутым чемпионом? Жаловаться на судейство — это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия. У «Спартака» хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: «Посмотри на табло, дурашка!» «Спартак» отстал от «Зенита» вроде больше, чем на 30 очков, 3 раза проиграл… О чем здесь говорить?

«Спартак» лишили пенальти

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что полуфинал Кубка России был испорчен серьезной судейской ошибкой, повлиявшей на результат.

«Произошло то, чего все боялись. Классный матч испорчен очередной судейской ошибкой. И речь не о пенальти на Азмуне и не об отмененном голе Жиго — тут все чисто. В начале игры, а именно на 9-й минуте, Жирков, на мой взгляд, завалил в штрафной Соболева — пенальти. Но судья не увидел, а ВАР не помог.

Что было бы, поставь Иванов тот 11-метровый? Болельщики "Зенита" скажут, что ничего. Что результат остался бы таким же — потому что более сильный по делу обыграл более слабого. Думаю, и часть фанатов "Спартака" согласятся — красно-белые в своем нынешнем состоянии не могут конкурировать с Питером. Да и какая борьба — девятое место против первого.

Но все эти рассуждения не отменяют того, что у москвичей, считаю, украли пенальти, а когда встреча заканчивается со счетом 2:1, мы можем говорить, что это повлияло на исход. В очередной раз арбитры даже не стали смотреть повтор эпизода, который мало чем отличался от нарушения Гапонова на Азмуне, когда 11-метровый назначили.

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И получается, что "Спартак" и без того сильно уступающий "Зениту" в качестве состава и в организации, оказался прибит в самом начале. И разговоры об антиспартаковском заговоре никуда не денутся».

«Зенит» вышел в финал на классе

Главный редактор «Спорт день за днем» Иван Жидков считает, что у «Спартака» изначально не было шансов пройти «Зенит» в Кубке России из-за разницы в классе.

«Рассматривать под микроскопом монитор в поисках пенальти или не пенальти для спартаковских болельщиков сейчас — то же самое, что алкоголику прикладываться к бутылке. Ничего другого не остается. Даже выбрав правильную стратегию — игра блоком сзади и расчет на "длинные" контратаки, это у Тедеско любимое — и подготовив неприятные мелочи, вроде забеганий Соболева "под Караваева", "Спартак" не проиграл бы полуфинал только если бы ему очень повезло.

При этом кое-какое везение все же было — "Зенит" не реализовал огромное преимущество, не прибил соперника третьим голом. Но при этом играл с запасом, позволяющим после пропущенного гола завести ключиком Малкома, и смять парой действий и Гапонова, и Маслова, и Аиртона. А для того, чтобы перехваты остались для красно-белых детскими мечтами, Семак выпустил с первых минут не Оздоева, а лучше держащего мяч Дугласа Сантоса.

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Для миллионов красно-белых сердец это утверждение станет поводом для злости: "Зенит" вышел в финал без особых усилий. Но ничего радостного для здравомыслящих фанатов сине-бело-голубых в том, что от принципиального соперника снова осталось одно название, нет.

Куда было бы интереснее пройти команду, в которой руководство знает, с какой целью приглашает иностранного тренера, иностранный тренер лучше разбирается в собственной карьерной стратегии (бывшие боссы Тедеско утверждали, что деньги для него не главное), а игроки, вроде Зобнина и Понсе, не остаются безальтернативными фигурами.

Тому же Умярову нужно сыграть еще очень много матчей прежде чем он научится выживать в центре поля рядом с Барриосом, Сантосом, Малкомом и Кузяевым. Главное, чтобы не кончилось тем, что Умярова и Маслова подготовят для "Ростова", а в "Спартаке" все начнется сначала.

И совсем неприятное для красно-белых: у "Химок" в финале с "Зенитом" может получиться не хуже. Во всяком случае, у них давно сложилось нечто, позволяющее обыгрывать тех, кто в данный момент слабее, выработался определенный уровень, ниже которого команда ни разу не опустилась. Руководству же "Спартака" уже сейчас нужно готовить речи о том, как будет создаваться новая команда. Прошел сезон. Снова ничего».

«Спартак» — короли невезения

Автор Soccer.ru Станислав Горин критикует проблемное суйдество в РПЛ и сочувствует «Спартаку», которому не повезло в полуфинальном матче.

«Сейчас в Англии обсуждают МЮ, за которых даже Моуриньо по старой памяти играет — обыграл "Лестер", упростив Сульшеру путь в ЛЧ. За "манкунианцев" работают в АПЛ ошибки рефери, им везет с пенальти и отменой голов. А вот "Спартак" как МЮ наоборот. Могли забить первыми с пенальти, сравнять раньше, остаться в большинстве. И не повезло.

Если делать генеральный вывод, то это был ничейный матч — под овертайм. Выдохлись обе стороны и могли добраться до серии пенальти. "Зенит" никого не уничтожил и не унизил, а "Спартак" привычно помог сопернику раньше, чем себе. В финал вышел изначальный фаворит, который через неделю сыграет против "Химок".

Первый тайм был крутым, но второй сдвинул игру в сторону предсказуемого до матча сценария — победы "Зенита" в один мяч. Вот только можно сколько угодно ругать Тедеско, хвалить Семака за создание рациональной команды, но куда деть два явных момента в штрафной Кержакова? Заметьте, сознательно занижаем планку.

Важно, чтобы судья хотя бы ходил к монитору и своими глазами видел захват за футболку Соболева и толчок рукой Айртона. Эпизоды простые, но у экрана главный арбитр рисковал бы своей репутацией, а так сделают вид, что ничего не было. Привыкать к такому, упрекая только жертву — в этом случае "Спартак", хотя страдают разные клубы, только реже, не стоит.

Если футбольное сообщество примет избирательное правосудие за новую норму, то порядок никогда не наведут. Насмешки о "Черном зеркале" — над собой. Если бы Дзюбу дернули за футболку, а Жиркова толкнули в штрафной, и после этого "Зенит" вылетел, в Санкт-Петербурге однозначно бы говорили о судействе, а Семак пошел бы материть Иванова.

"Спартак" сейчас имеет право негодовать, слишком очевидными были эпизоды с незамеченными пенальти, отказ от просмотра повторов — крайне подозрительная практика, а счет не 7:1, даже один пенальти из двух менял судьбу полуфинала. Жаль, получили еще один украденный у зрителей важный поединок».

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