Крах «Лестера» может стоить команде места в Лиге чемпионов

«Лестер» лидировал со счетом 1:0 после гола Джейми Варди, но всего за две минуты упустил это преимущество.

Джуниор Станислас реализовал пенальти после ошибки Каспера Шмейхеля и фола Уилфрида Ндиди, а следом Доминик Соланке вывел «Борнмут» вперед, а у гостей был удален Чаглар Сеюнджю. Защитник «лис» ударил Каллума Уилсона, когда хозяева праздновали свой второй гол. Под конец матча Соланке оформил дубль, а Джонни Эванс отметился автоголом.

«Борнмут» — «Лестер» globallookpress.com

«Борнмут» одержал свою первую победу за десять матчей и находится в трех очках от спасительной строчки. «Лестер» остается четвертым, но может потерять свою позицию после матча «Манчестер Юнайтед».

Для «Борнмута» все складывалось неудачно. По ходу матча они оказались на расстоянии в 6 очков от конкурентов в борьбе за выживание «Вест Хэма» и «Уотфорда». А победа «Астон Виллы» и вовсе отбросила команду Эдди Хау на 19-е место.

Лидируя в счете, «Лестер» планировал спокойно довести матч до победы, однако ошибка Шмейхеля позволила «Борнмуту» сравнять счет. Внезапно все переменилось, и «Борнмут» стал доминирующей командой в этом матче. Хозяева оказались безжалостны, а «Лестер» просто развалился на части.

Благодаря этой победе (первой с февраля) «Борнмут» сохранил три очка отставания от «Вест Хэма» и «Уотфорда», которым еще предстоит встретиться друг с другом, а также удержался в борьбе за выживание.

Таблица АПЛ BBC

«Лестер» с момента возобновления сезона выиграл только один раз. В игре против «Борнмута» команда Брендана Роджерса надеялась взять три очка, столь важные в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

После того, как Варди забил гол и оторвался на три мяча от ближайшего преследователя в гонке бомбардиров АПЛ, «Лестер» выглядел претендентом на то, чтобы обойти «Челси» в таблице на 2 очка и подняться на третью строчку.

Джейми Варди globallookpress.com

Но все сложилось по-другому. После матча Шмейхель взял на ответственность за ошибку, признав, что она «полностью изменила ход игры». Однако не один лишь он стал виновником катастрофы, которая произошла с командой.

Апелляция «Манчестер Сити» была удовлетворена, и «горожане» смогут сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Так что пятое место, если «Лестер там окажется, уже не позволит команде попасть в главный клубный турнир Европы.

Не так далеко от "Лестера" в таблице не только "Манчестер Юнайтед", но и "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед".

Игрок матча — Доминик Соланке

Когда первого гола пришлось ждать 38 матчей... Соланке проводил свой 39-й матч за "Борнмут" в АПЛ, и его первый гол за клуб в турнире оказался жизненно важным. Его второй был еще лучше — он продемонстрировал мастерство и хладнокровие.

После матча

Тренер "Борнмута" Эдди Хау, выступая в эфире BBC Radio 5 Live, сказал: "Сегодня было два разных тайма. Первый тайм получился трудным для нас, было сложно найти точку, от которой можно было бы оттолкнуться. После перерыва все было наоборот. Голы всегда меняют ход матчей. В последнее время нам трудно давались забитые мячи. Вероятно, впервые за долгое время нам повезло в этом".

Он также прокомментировал дубль Соланке: "Я думаю, он был очень хорош сегодня. Оба забитых гола продемонстрировали его лучшие качества. Я всегда верил, что Доминик может стать очень важным игроком нашей команды в будущем, и этот дубль должен придать ему уверенности. Он — уникальный игрок. Он обладает качествами, которые мы действительно ценим и которые нам необходимы".

Эдди Хоу globallookpress.com

Тренер "Лестера" Брендан Роджерс в прямом эфире BBC Radio 5: "Я не ожидал такого результата, но мы недостаточно хороши, чтобы чувствовать себя комфортно. Мы контролировали игру, но 'Борнмут' прибавил. Мы позволили им вернуться в игру, и я очень разочарован тем, как мы сыграли с тех пор".

"Я всегда говорил о том, что мы мечтаем финишировать в топ-четверке. Но нам нужно беспокоиться о собственной игре. После возобновления сезона мы играем только в первых таймах, а этого недостаточно, чтобы в итоге оказаться там, где мы этого заслуживаем", — подчеркнул он.

Цифры матча

"Борнмут" одержал свою первую победу в Премьер-лиге с февраля (2:1 против "Астон Виллы"), прервав свой забег из девяти игр без побед.

"Лестер" проиграл в двух из трех последних матчей в АПЛ командам из зоны вылета. Это столько же поражений, сколько в двадцати предыдущих подобных матчах.

"Борнмут" забил четыре гола в игре АПЛ впервые с апреля 2019 года (5:0 против "Брайтона").

Игроки «Борнмута» globallookpress.com

"Борнмут" одержал победу в АПЛ, проигрывая после первого тайма, впервые с августа 2018 года (против "Вест Хэма"). "Вишни" не могли выиграть в 28 матчах подряд, в которых проигрывали к перерыву (2 ничьи и 26 поражений).

"Борнмут" — первая команда в истории АПЛ, которая пропустила больше 60 голов в пяти сезонах подряд (2015-2016 — 2019-2020).

Варди отличился в 16 матчах АПЛ в этом сезоне (23 гола). Только Дэнни Ингс из "Саутгемптона" забивал в большем количестве игр.

Чаглар из "Лестера" стал первым турецким игроком, которого удалили в матче АПЛ, после Тугая из "Блекбэрна" в сентябре 2007 года. 0