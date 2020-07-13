Бледный «Тоттенхэм» использовал старых демонов «Арсенала»

В 35-м туре АПЛ «Тоттенхэм» победил на своем поле «Арсенал». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Тоттенхэм» победил вопреки рисунку игры

«Жозе Моуринью сказал, что не может дождаться окончания сезона, и, учитывая мрачное настроение, с которым "Тоттенхэм" подходил к этому дерби, а также его турнирное положение, было легко понять, почему. Тем не менее, была получена доза неожиданной радости за счет их ближайших и самых заклятых соперников, когда "Шпоры" нашли способ переломить ход матча во втором тайме, который ускользал от них», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Позднее решающий удар был нанесен Альдервейрельдом, который отозвался на подачу Сона с углового и отправил мяч в сетку. В обороне "Арсенал" сломался — почему Тирни опекал бельгийца? — и это означало, что хозяева сделали досточно. Это было не старое-доброе выступление в их исполнении, и остаются сомнения относительно связности атаки "Тоттенхэма", но это был день, когда Моуринью нужен был результат, и он его получил».

«Арсенал» все еще борется со старыми демонами

«Здесь можно было восхищаться "Арсеналом" Микеля Артеты, но суть в том, что он снова был бит за счет старых изъянов, от которых его наставник будет отчаянно пытаться избавиться. "Канониры" были проактивны, энергичны и опасны, быстро двигали мяч и пытались создать моменты для мощной пары форвардов Ляказетт — Обамеянг», — отмечает Фил Макналти в отчете BBC о поединке.

«И все же именно оборонительные слабости, которые характеризуют их игру, позволили "Шпорам" отыскать дорогу к победе. И когда у гостей было достаточно контроля, чтобы думать, что они заработают, по крайней мере, очко, "Арсенал" был повержен с помощью тривиального стандарта. Это была старая добрая история, хотя Артета наверняка будет знать о том, что именно нужно исправить, когда он наконец приступит к серьезным изменениям в команде, которую он унаследовал».

Моуринью преподал Артете урок

«Жозе Моуринью всегда наслаждался домашними матчами против "Арсенала", и теперь он снова в этом преуспел, использовав его мягкотелость. Наставнику "Шпор" безразлично то, что его его подопечные владели мячом лишь 37 процентов игрового времени и временами соперник даже доминировал на поле. "Три очка" — подпись, которую "Тоттенхэм" опубликовал в своих соцсетях с улыбающимся Моуринью, сжав кулак и направляясь к своим игрокам — этим все сказано», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Берт.

«После некоторых удручающих выступлений это был подходящий момент для того, чтобы остановить импульс в "Арсенале", и посмеяться в то время, когда рассуждают, является ли его более молодой коллега Артета более способным менеджером, чем он. Вместо этого теперь у Моуринью 10 домашних матчей без поражений в матчах против "Арсенала" с шестью победами и четырьмя ничьими. Эта победа — первая, которую он вкусил в рамках этого дерби — переместила "Шпор" на два очка выше своих соседей по таблице».

Артета слишком поздно сделал замены

«Всякий раз, когда был риск втянуть их в перестрелку, "Арсенал" восстанавливал самообладание и замедлял темп игры, чтобы нейтрализовать "Тоттенхэм", что часто приводило к хорошему короткому пасу. Их умение распоряжаться мячом, как команды, улучшается, и это заслуга той работы, что делается вне поля, с тем, чтобы избежать самоуспокоенности с первой минуты до самой последней. Тем не менее, хозяева получали слишком много пространства, особенно в центре поля, где гости постоянно оставляли большие зазоры», — анализирует в материале ESPN Харри Кеттл.

«Хотя у соперников точно не было много длительных периодов давления, подопечные Артеты постоянно имели проблемы с выходом из-под него, и было слишком много игроков в красном, которые как будто боялись преодолеть этот вызов. Понятно, что рулевой "Канониров" хотел, чтобы его команда была более яркой в атаке, но им не удавалось раскрыть плотную оборону соперника. С точки зрения замен, его тактика оставить их напоследок, прежде чем сделать незначительные корректировки, себя не оправдала, и "Арсенал" потерпел крах». 0