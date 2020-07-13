Бледный «Тоттенхэм» использовал старых демонов «Арсенала»

«Тоттенхэм» победил вопреки рисунку игры
«Жозе Моуринью сказал, что не может дождаться окончания сезона, и, учитывая мрачное настроение, с которым "Тоттенхэм" подходил к этому дерби, а также его турнирное положение, было легко понять, почему. Тем не менее, была получена доза неожиданной радости за счет их ближайших и самых заклятых соперников, когда "Шпоры" нашли способ переломить ход матча во втором тайме, который ускользал от них», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.
«Позднее решающий удар был нанесен Альдервейрельдом, который отозвался на подачу Сона с углового и отправил мяч в сетку. В обороне "Арсенал" сломался — почему Тирни опекал бельгийца? — и это означало, что хозяева сделали досточно. Это было не старое-доброе выступление в их исполнении, и остаются сомнения относительно связности атаки "Тоттенхэма", но это был день, когда Моуринью нужен был результат, и он его получил».
«Арсенал» все еще борется со старыми демонами
«Здесь можно было восхищаться "Арсеналом" Микеля Артеты, но суть в том, что он снова был бит за счет старых изъянов, от которых его наставник будет отчаянно пытаться избавиться. "Канониры" были проактивны, энергичны и опасны, быстро двигали мяч и пытались создать моменты для мощной пары форвардов Ляказетт — Обамеянг», — отмечает Фил Макналти в отчете BBC о поединке.
«И все же именно оборонительные слабости, которые характеризуют их игру, позволили "Шпорам" отыскать дорогу к победе. И когда у гостей было достаточно контроля, чтобы думать, что они заработают, по крайней мере, очко, "Арсенал" был повержен с помощью тривиального стандарта. Это была старая добрая история, хотя Артета наверняка будет знать о том, что именно нужно исправить, когда он наконец приступит к серьезным изменениям в команде, которую он унаследовал».
Моуринью преподал Артете урок
«Жозе Моуринью всегда наслаждался домашними матчами против "Арсенала", и теперь он снова в этом преуспел, использовав его мягкотелость. Наставнику "Шпор" безразлично то, что его его подопечные владели мячом лишь 37 процентов игрового времени и временами соперник даже доминировал на поле. "Три очка" — подпись, которую "Тоттенхэм" опубликовал в своих соцсетях с улыбающимся Моуринью, сжав кулак и направляясь к своим игрокам — этим все сказано», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Берт.
«После некоторых удручающих выступлений это был подходящий момент для того, чтобы остановить импульс в "Арсенале", и посмеяться в то время, когда рассуждают, является ли его более молодой коллега Артета более способным менеджером, чем он. Вместо этого теперь у Моуринью 10 домашних матчей без поражений в матчах против "Арсенала" с шестью победами и четырьмя ничьими. Эта победа — первая, которую он вкусил в рамках этого дерби — переместила "Шпор" на два очка выше своих соседей по таблице».
Артета слишком поздно сделал замены
«Всякий раз, когда был риск втянуть их в перестрелку, "Арсенал" восстанавливал самообладание и замедлял темп игры, чтобы нейтрализовать "Тоттенхэм", что часто приводило к хорошему короткому пасу. Их умение распоряжаться мячом, как команды, улучшается, и это заслуга той работы, что делается вне поля, с тем, чтобы избежать самоуспокоенности с первой минуты до самой последней. Тем не менее, хозяева получали слишком много пространства, особенно в центре поля, где гости постоянно оставляли большие зазоры», — анализирует в материале ESPN Харри Кеттл.
«Хотя у соперников точно не было много длительных периодов давления, подопечные Артеты постоянно имели проблемы с выходом из-под него, и было слишком много игроков в красном, которые как будто боялись преодолеть этот вызов. Понятно, что рулевой "Канониров" хотел, чтобы его команда была более яркой в атаке, но им не удавалось раскрыть плотную оборону соперника. С точки зрения замен, его тактика оставить их напоследок, прежде чем сделать незначительные корректировки, себя не оправдала, и "Арсенал" потерпел крах». 0