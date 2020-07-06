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    «Ливерпуль» должен беспокоить нынешний резерв команды

    Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла»

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    В 33-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Астон Виллу» со счетом 2:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ливерпуль» сохранил 100%-ный показатель домашних побед

    «Главные цифры матча не стали сюрпризом. "Ливерпуль" сохранил свой 100-процентный домашний показатель в Премьер-лиге за счет команды, находящейся под угрозой вылета, которая пропускала в каждом выездном матче текущей кампании», — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

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    • Главное то, что это была драгоценная возможность, упущенная «Астон Виллой». Новоявленный чемпион проводил очередную церемонию чествования — не в той степени, как в проигранном «Манчестер Сити» матче, но в достаточной, чтобы этим воспользовалась безжалостная и сплоченная команда, которой отчаянно нужны очки. И бирмингемцы этим не воспользовались«.

    "Астон Вилла" упустила шанс победить "Ливерпуль"

    "Команда Дина Смита теперь проиграла три из пяти своих матчей после возобновления сезона при двух ничьих, но, хотя они, вероятно, получили то, что заслужили в некоторых из предыдущих матчей, они могут считать себя невезучими, поскольку в тяжелой борьбе не добыли ничью. 'Вилла' больше часа на равных сражалась с чемпионом. Гости были сильны и дисциплинированы в обороне и выглядели живо впереди, особенно на контратака", — отмечает Гари Роуз в отчете BBC об игре.

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    "Но, как это часто бывает в последних поединках, кларетовым не удалось максимально использовать несколько моментов, которые у них были, и как только 'Ливерпуль' вышел вперед, 10-я игра без побед стала делом времени. Выступление бирмингемцев говорит в их пользу, но для них время летит стремительно. Им не хватает всего одного выигрыша для выхода из зоны вылета, но с учетом трех сложных матчей против набравших форму 'МЮ' и 'Арсенала', команде нужно найти способ максимально использовать те немногие шансы, которые она создает".

    "Ливерпуль" должен беспокоиться по поводу своего резерва

    "Успех мерсисайдцев в концовке матча должен был их успокоить и, как ни парадоксально, это повод для беспокойства Клоппа, если он ищет доказательства того, что спокойное лето на трансферном рынке не приведет к чрезмерному вредя для защиты титула. Говорить об этом все еще неприлично рано, тем более что 'Ливерпуль' еще не видел красных лент на трофее чемпиона. Тем не менее, нельзя жаловаться на то, что вас оценивают по самым высоким стандартам, когда вы тот, кто их же устанавливает, а Клопп и его игроки выражают решимость, что это золото — первое из многих", — пишет на страницах The Telegraph Крис Баскомб.

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    • "Только когда атакующее трио Фирмино, Мане и Салаха было восстановлено, хозяева отыскали свою игру. Даже если учесть понятное отсутствие рисков в оставшихся турах, это не первый случай, когда Клопп испытывает искушение медлить с заменами, хотя падение уровня команды слишком велико, когда кто-то из них получил отдых или получил травму. В связи с тем, что немец планирует провести еще одно бережливое лето — на этот раз вынужденно, а не потому, что так нужно — резерв команды обязан показывать большее".

    Александер-Арнольд способен успешно сыграть в полузащите

    "Думаю, что Александер-Арнольд может играть повсюду в полузащите — он начинал в центре поля, а затем действовал справа в обороне. Не хочется убирать его оттуда, где он играет, потому что большая часть атакующей игры 'Ливерпуля' исходит от него и Робертсона. У них высокий уровень энергии, и когда они пробиваются в атаку, то дают результат", — отмечает в материале Sky Sports Грэм Сунесс.

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    • "Глядя на это сейчас: вы только что выиграли АПЛ, вы — действующие чемпионы Европы и мира, поэтому, если сейчас это не сломано, зачем пытаться это исправить? Но современный защитник сегодня, в лучших клубах, должен уметь взять мяч и доставить его в атаку, так почему нет? Он так же хорош, как и все, когда у него есть шанс доставить голевую передачу". 0

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