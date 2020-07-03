«Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов

«Ман Сити» ужалил чемпиона

Доминирование команды Юргена Клоппа в этом сезоне было настолько сильным, что эта неудача не уменьшит масштаб достижений мерсисайдцев. Они по-прежнему на 20 очков опережают «Сити» и готовы преодолеть барьер в 100 очков за сезон, а также установить рекорд по количеству побед. «Ливерпуль» уже выиграл титул АПЛ быстрее, чем любой другой клуб в истории.

Но не заблуждайтесь, ведь это поражение все равно стало болезненным для гостей. Проиграть первый матч после коронации — весьма плохо, но еще хуже, что это случилось в игре с главным противником.

Игра завершилась со счетом 4:0 после голов Де Брейне, Стерлинга Фодена и автогола Окслейда-Чемберлена. При этом встреча могла закончиться и с более крупным счетом, так как «Ман Сити» полностью контролировал ситуацию на поле. У хозяев был еще гол Мареза, который отменила система VAR, а в другом эпизоде только Вирджил ван Дейк вынес мяч с линии ворот после удара Фодена.

«Следующий сезон уже начался»

«Ман Сити» получил мощный психологический заряд twitter.com/ManCity

Несмотря на результат, Юрген Клопп настаивал на том, что с настроем игроков все в полном порядке:

«Если вы хотите увести эту историю в ту сторону, что мы были не сосредоточены, то можете сделать это. Мне понравилось отношение игроков. Разве это плохо, что мы являемся чемпионами, а "Ман Сити" может демонстрировать столь классную игру? Это невероятная команда».

Клопп выпустил на поле сильнейших, тем самым проявив уважение к «Сити» за их чемпионский коридор и признание. Поэтому «Ливерпуль» не просто проиграл, но и сделал это с лучшими игроками в обойме. «Сити» использует этот успех, чтобы укрепить веру в возвращение чемпионства уже в следующем сезоне. «Ливерпуль» возвращается домой с мыслями, что остаться доминирующей силой в АПЛ будет еще сложнее.

«Следующий сезон начался уже сегодня, а мы преуспели. Это была проверка на фоне действующих чемпионов. Мы сделали все блестяще», — заявил Рахим Стерлинг.

Но следующий сезон может подождать. «Ливерпуль» своего добился и теперь может отдыхать, а вот у «Сити» еще есть незавершенные дела. Победа над «красными» дала Гвардиоле и компании психологический фундамент перед возобновлением Лиги чемпионов.

Также «горожан» ждет игра с «Арсеналом» в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» 18 июля, но все-таки главная цель и мечта — победа в Лиге чемпионов. Команду ждет ответная игра с «Реалом» в начале августа. В первом матче «Сити» победил в Мадриде со счетом 2:1. Теперь английский гранд — явный фаворит на выход в четвертьфинал.

Без травмированного Серхио Агуэро и Лероя Сане, который отправился в «Баварию», «Ман Сити» буквально уничтожил действующего чемпиона АПЛ и Лиги чемпионов. Мерсисайдцы не сохранят еврокубковый титул, так как вылетели из нынешнего розыгрыша от «Атлетико».

Сможет ли «Сити» пройти весь путь и выиграть Лигу чемпионов в Лиссабоне, положив конец долгому ожиданию фанатов? Это стремление уже граничит с отчаянием. Кроме того, если Арбитражный суд оставит в силе двухлетний запрет для клуба выступать в ЛЧ, мотивация команды будет только расти.

«Ман Сити» готовится к моменту истины в Лиге чемпионов

«Ман Сити» мечтает о победе в ЛЧ и может добиться цели twitter.com/ManCity

Еще в ноябре Гвардиола позволил себе откровение, когда находился на торжественной церемонии в Манчестере рядом с Клоппом. Тогда каталонский коуч произнес:

«Я бы хотел вновь завоевать трофей Лиги чемпионов. Уверен, что Юрген стремится завоевать титул в АПЛ».

У Гвардиолы теперь есть прекрасный шанс выиграть Лигу чемпионов после того, как ему дважды это удалось с «Барселоной». «Финал восьми» в Лиссабоне будет состоять из одноматчевых противостояний, поэтому в случае успеха против «Реала», «горожан» от славы будут отделять три победы. И у «Ман Сити» есть игроки, которые способны пройти этот путь.

Де Брейне, возможно, набрал свою лучшую форму за всю карьеру в «Сити», как и Стерлинг. Фоден быстро прогрессирует и заставляет Гвардиолу ставить его в состав. Марез стал более направленным на ворота, тогда как Агуэро постарается восстановиться к ЛЧ, но вряд ли он сможет помочь в игре с «Реалом».

Но есть у «Ман Сити» и слабые места, которые надо исправлять, прежде чем команда отправится в Португалию. В защите можно положиться только на Ляпорта, а тот же Менди всегда находится в одном мгновении от ужасной ошибки. «Бавария», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен» способны воспользоваться пробелами англичан, но и атака «горожан» сейчас выглядит так, что остановить ее будет сложно любому сопернику.

Для Гвардиолы и «Сити» оставшиеся игры АПЛ и кубков сводятся к тому, чтобы подойти к Лиге чемпионов на пике формы. Матч с «Ливерпулем» показал, что они готовы. 0