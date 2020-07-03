ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов

    «Горожане» создали мерсисайдцам чемпионский коридор, а затем унизили соперника

    Футбол Футбол Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брейне«Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов Игорь ЧеревченкоУвольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале» «Вест Хэм» вырвал победу на 89-й минуте«Вест Хэм» шокировал «Челси». Команда Лэмпарда поставила под угрозу Лигу чемпионов
  • 11:26
    • «Оренбург» просит перенести матч с «Рубином»
  • 10:40
    • Официально: Зане — игрок «Баварии»
  • 09:05
    • Адиев — фаворит на пост главного тренера «Арсенала»
  • 07:00
    • СМИ: Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году
  • 07:15
    • Хави согласился возглавить «Барселону»
  • 00:12
    • «Манчестер Сити» забил четыре безответных мяча «Ливерпулю»
  • 00:59
    • Гол Рамоса с пенальти принес «Реалу» победу над «Хетафе»
    Все новости спорта
    Кевин Де Брейне
    Кевин Де Брейне
  • 15 000
    • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!
    В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Ливерпулем» со счетом 4:0. Мерсисайдцы прибыли на «Этихад» в статусе чемпиона и провалили поединок. Итоги встречи грандов АПЛ подвел автор ESPN Марк Огден.

    «Ман Сити» ужалил чемпиона

    Доминирование команды Юргена Клоппа в этом сезоне было настолько сильным, что эта неудача не уменьшит масштаб достижений мерсисайдцев. Они по-прежнему на 20 очков опережают «Сити» и готовы преодолеть барьер в 100 очков за сезон, а также установить рекорд по количеству побед. «Ливерпуль» уже выиграл титул АПЛ быстрее, чем любой другой клуб в истории.

    Но не заблуждайтесь, ведь это поражение все равно стало болезненным для гостей. Проиграть первый матч после коронации — весьма плохо, но еще хуже, что это случилось в игре с главным противником.

  • Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
  • Реакция спортивных СМИ на увольнение главного тренера «Арсенала»
  • Вчера

    • Игра завершилась со счетом 4:0 после голов Де Брейне, Стерлинга Фодена и автогола Окслейда-Чемберлена. При этом встреча могла закончиться и с более крупным счетом, так как «Ман Сити» полностью контролировал ситуацию на поле. У хозяев был еще гол Мареза, который отменила система VAR, а в другом эпизоде только Вирджил ван Дейк вынес мяч с линии ворот после удара Фодена.

    «Следующий сезон уже начался»

    «Ман Сити» получил мощный психологический заряд
    twitter.com/ManCity

    Несмотря на результат, Юрген Клопп настаивал на том, что с настроем игроков все в полном порядке:

    «Если вы хотите увести эту историю в ту сторону, что мы были не сосредоточены, то можете сделать это. Мне понравилось отношение игроков. Разве это плохо, что мы являемся чемпионами, а "Ман Сити" может демонстрировать столь классную игру? Это невероятная команда».

    Клопп выпустил на поле сильнейших, тем самым проявив уважение к «Сити» за их чемпионский коридор и признание. Поэтому «Ливерпуль» не просто проиграл, но и сделал это с лучшими игроками в обойме. «Сити» использует этот успех, чтобы укрепить веру в возвращение чемпионства уже в следующем сезоне. «Ливерпуль» возвращается домой с мыслями, что остаться доминирующей силой в АПЛ будет еще сложнее.

    «Следующий сезон начался уже сегодня, а мы преуспели. Это была проверка на фоне действующих чемпионов. Мы сделали все блестяще», — заявил Рахим Стерлинг.

    Но следующий сезон может подождать. «Ливерпуль» своего добился и теперь может отдыхать, а вот у «Сити» еще есть незавершенные дела. Победа над «красными» дала Гвардиоле и компании психологический фундамент перед возобновлением Лиги чемпионов.

  • «Вест Хэм» шокировал «Челси». Команда Лэмпарда поставила под угрозу Лигу чемпионов
  • Накануне состоялось лондонское дерби, в котором победу праздновал аутсайдер
  • Вчера

    • Также «горожан» ждет игра с «Арсеналом» в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» 18 июля, но все-таки главная цель и мечта — победа в Лиге чемпионов. Команду ждет ответная игра с «Реалом» в начале августа. В первом матче «Сити» победил в Мадриде со счетом 2:1. Теперь английский гранд — явный фаворит на выход в четвертьфинал.

    Без травмированного Серхио Агуэро и Лероя Сане, который отправился в «Баварию», «Ман Сити» буквально уничтожил действующего чемпиона АПЛ и Лиги чемпионов. Мерсисайдцы не сохранят еврокубковый титул, так как вылетели из нынешнего розыгрыша от «Атлетико».

    Сможет ли «Сити» пройти весь путь и выиграть Лигу чемпионов в Лиссабоне, положив конец долгому ожиданию фанатов? Это стремление уже граничит с отчаянием. Кроме того, если Арбитражный суд оставит в силе двухлетний запрет для клуба выступать в ЛЧ, мотивация команды будет только расти.

    «Ман Сити» готовится к моменту истины в Лиге чемпионов

    «Ман Сити» мечтает о победе в ЛЧ и может добиться цели
    twitter.com/ManCity

    Еще в ноябре Гвардиола позволил себе откровение, когда находился на торжественной церемонии в Манчестере рядом с Клоппом. Тогда каталонский коуч произнес:

    «Я бы хотел вновь завоевать трофей Лиги чемпионов. Уверен, что Юрген стремится завоевать титул в АПЛ».

    У Гвардиолы теперь есть прекрасный шанс выиграть Лигу чемпионов после того, как ему дважды это удалось с «Барселоной». «Финал восьми» в Лиссабоне будет состоять из одноматчевых противостояний, поэтому в случае успеха против «Реала», «горожан» от славы будут отделять три победы. И у «Ман Сити» есть игроки, которые способны пройти этот путь.

    Де Брейне, возможно, набрал свою лучшую форму за всю карьеру в «Сити», как и Стерлинг. Фоден быстро прогрессирует и заставляет Гвардиолу ставить его в состав. Марез стал более направленным на ворота, тогда как Агуэро постарается восстановиться к ЛЧ, но вряд ли он сможет помочь в игре с «Реалом».

  • «МЮ» может стать неудержимым. Фернандеш и Погба процветают в дуэте
  • «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Брайтон»
  • 01/07/2020

    • Но есть у «Ман Сити» и слабые места, которые надо исправлять, прежде чем команда отправится в Португалию. В защите можно положиться только на Ляпорта, а тот же Менди всегда находится в одном мгновении от ужасной ошибки. «Бавария», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен» способны воспользоваться пробелами англичан, но и атака «горожан» сейчас выглядит так, что остановить ее будет сложно любому сопернику.

    Для Гвардиолы и «Сити» оставшиеся игры АПЛ и кубков сводятся к тому, чтобы подойти к Лиге чемпионов на пике формы. Матч с «Ливерпулем» показал, что они готовы. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 23-29 июня
  • 29/06/2020 в 20:16
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»
  • 1.63
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Артур
  • Идеологический провал «Барселоны». Каталонцы ошиблись с продажей Артура
    • 16:24 30/06/2020     Кике Сетьен
  • Из-за ошибок Сетьена «Барселона» перестает быть гегемоном
    • 03:27 28/06/2020     Томас Парти
  • Трансферный дайджест. 23-29 июня
    • 20:16 29/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.76
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Челси — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие