Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»

Итоги Черевченко
Ответственный редактор отдела интернет «Спорт-Экспресса» Артем Агапов подводит итоги работы специалиста у руля тульской команды.
«45-летний Черевченко возглавил "Арсенал" в ноябре 2018 года после переезда Олега Кононова в "Спартак". В сезоне-2018/19 под руководством экс-футболиста и тренера "Локомотива" тульская команда заняла шестое место в чемпионате, дошла до полуфинала Кубка России и впервые попала в Лигу Европы.
Эти результаты являются лучшими в истории клуба. Оружейники проводят пятый сезон в РПЛ, из всех тренеров с ними дольше всех работал именно Черевченко — 41 матч (16 побед, 9 ничьих, 16 поражений, мячи — 50:50).
"Арсенал" стал открытием весны-2019: команда с Зелимханом Бакаевым, Мирзовым и Джорджевичем показывала яркий и при этом сбалансированный футбол, в ходе удачной серии обыграла ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Летом лидеры нападения туляков вернулись в свои клубы из аренды.
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После короткого межсезонья "Арсенал" играл с перепадами. Провалился в матчах с "Нефтчи" в отборе Лиги Европы и провел лучший для клуба старт в РПЛ. Не побеждал осенью на протяжении двух месяцев и закончил год тремя победами в пяти подряд матчах с топ-клубами — над "Спартаком", ЦСКА и "Локомотивом".
В Туле перезапустил карьеру бомбардир Луценко (12 голов, больше после 25 туров только у Дзюбы — 15), вышел на новый уровень лидер лиги по числу обводок, футболист молодежной сборной Лесовой».
Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
Редакция Sport24 считает, что отставка главного тренера тульской команды была неизбежна на фоне результатов «Арсенала».
«Впрочем, Черевченко наверняка и сам понимает — в "Арсенале" он зашел в тупик. В последнее время, по крайней мере. Тульская команда проиграла аж 5 матчей подряд — кошмарная серия. Две игры были еще до коронавируса, ну и три — после рестарта сезона.
Ладно бы "Арсенал" уступал только топам нашего футбола — но нет, календарь у Тулы не самый ужасный. Хотя бы пару ничьих команда обязана была цеплять в расписании "Оренбург" в гостях, "Рубин" дома, "Спартак" дома, "Ростов" в странном составе в гостях, "Ахмат" дома.
Теперь "Арсенал" — только 11-й в таблице. Хотя одно время команда уверенно шла в первой десятке и выдавала ярчайшие матчи (скажем, 4:0 с "Локомотивом" или 1:0 со "Спартаком" на "Открытие Арене"). Но сейчас куда-то пропала и конструктивная игра, и приличная оборона, и вообще понимание, во что играет "Арсенал".
Теперь готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе "Арсенала" Сергей Подпалый и тренер молодежки Николай Ковардаев. Но, наверняка, скоро у Тулы появится более статусный тренер. Говорят, Гурам Аджоев активно зазывает в клуб Семина».
Трещина в коллективе?
Автор Soccer.ru Александр Чистяков винит в неудачах «Арсенала», приведших к увольнению Черевченко, конфликт между тренером и его игроками.
«Увольнение Черевченко — следствие плачевных результатов, редкий тренер имеет кредит доверия, позволяющий пережить серию из пяти поражений. Но в чем причина этих поражений? Что вдруг сломалось внутри крепкого "Арсенала"?
Трудно найти точку отсчета, не находясь внутри коллектива, но сейчас кажется очевидным, что трещину дали отношения главного тренера и футболистов. Черевченко не стеснялся вслух высказывать претензии своим игрокам, а фанаты "Арсенала" во время матча с "Ахматом" скандировали: "Сливаете тренера — играйте за город!"
Черевченко еще после матча с "Ростовом" был явно раздражен своими футболистами:
"Как объяснить потерю концентрации на первых минутах? А я не знаю, как объяснить. Мы об этом постоянно говорим. Игрок делает передачу на 60 метров, а два наших защитника не могут разобраться".
И еще одна фраза, в которой содержится претензия к определенным футболистам:
"Лучше бы я замены не делал. Лучше бы на поле оставались те, кто играл с первых минут".
После поражения от "Ахмата" Черевченко выступил еще конкретнее:
"Мы допускали детские ошибки. То же самое и с 'Ростовом' было. Одинаковые ошибки. Длинная передача — гол. Длинная передача — гол. Ситуация нехорошая. Нужно, чтобы каждый в себе поковырялся. И тренерский штаб, и футболисты. Сильные люди справляются с такими ситуациями".
Последними фразами Черевченко как будто призывал к примирению неких своих оппонентов, даже в бытовых ссорах после обмена колкими репликами первый шаг гордых людей к сближению часто бывает таким: "Думаю, каждый из нас по-своему виноват..." В любом случае, следующие антикризисные решения будет принимать уже кто-то другой. Не Черевченко.
Пусть вас не вводит в заблуждение фраза Гурама Аджоева, заявившего о том, что Черевченко после матча с "Ахматом" обратился к руководству клуба с просьбой об отставке, и эта просьба была удовлетворена. Это же просто традиция: предлагают уйти — уходишь якобы "по собственному желанию". Или держишься за контракт, но футбольный мир маленький, и с таким подходом к делу потом можешь не найти работу. Спросите хотя бы у Аленичева».
Черевченко может сменить Сёмин
Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков рассказывает о том, кто может прийти на тренерский мостик тульского «Арсенала» вместо уволенного Черевченко.
«По нашей информации, Юрий Павлович действительно может прийти в тульский клуб и стать тренером со следующего сезона. Около 10 дней назад Гурам Аджоев звонил Сёмину и обсудил с ним такую возможность. Доподлинно неизвестно, чем закончился разговор, но, думается, что Сёмину хочется снова тренировать.
А "Арсенал" хороший клуб для того, чтобы доказать все, что время бывшего тренера "Локомотива" ещё не прошло. Сам Сёмин после ухода из "Локо" говорил следующее: "Конечно, я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно! Пока нет смысла что-то комментировать. Когда будет конкретика, тогда и будем комментировать".
На рынке говорят о том, что помимо Сёмина клуб могут возглавить либо Магомед Адиев, либо Игорь Семшов. Адиев сейчас работает в "Чайке", но у тренера есть пункт в контракте, по которому он может покинуть клуб, если получит предложение из РПЛ. Семшов же работает в тренерском штабе "Арсенала". Говорили, что он может возглавить команду ещё после ухода Божовича, но тогда тренером стал именно Черевченко». 0