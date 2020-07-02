Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»

Игорь Черевченко уволен с поста главного тренера тульского «Арсенала». Руководство клуба приняло отставку специалиста после поражения команды в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3). Готовить команду к оставшимся матчам чемпионата будут Сергей Подпалый, работавший в фарм-клубе «Арсенала» — «Химике-Арсенале», и тренер молодежки Николай Ковардаев. Контракт Черевченко с «Арсеналом» был рассчитан до конца сезона-2019/20.

Итоги Черевченко

Ответственный редактор отдела интернет «Спорт-Экспресса» Артем Агапов подводит итоги работы специалиста у руля тульской команды.

«45-летний Черевченко возглавил "Арсенал" в ноябре 2018 года после переезда Олега Кононова в "Спартак". В сезоне-2018/19 под руководством экс-футболиста и тренера "Локомотива" тульская команда заняла шестое место в чемпионате, дошла до полуфинала Кубка России и впервые попала в Лигу Европы.

Эти результаты являются лучшими в истории клуба. Оружейники проводят пятый сезон в РПЛ, из всех тренеров с ними дольше всех работал именно Черевченко — 41 матч (16 побед, 9 ничьих, 16 поражений, мячи — 50:50).

"Арсенал" стал открытием весны-2019: команда с Зелимханом Бакаевым, Мирзовым и Джорджевичем показывала яркий и при этом сбалансированный футбол, в ходе удачной серии обыграла ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Летом лидеры нападения туляков вернулись в свои клубы из аренды.

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После короткого межсезонья "Арсенал" играл с перепадами. Провалился в матчах с "Нефтчи" в отборе Лиги Европы и провел лучший для клуба старт в РПЛ. Не побеждал осенью на протяжении двух месяцев и закончил год тремя победами в пяти подряд матчах с топ-клубами — над "Спартаком", ЦСКА и "Локомотивом".

В Туле перезапустил карьеру бомбардир Луценко (12 голов, больше после 25 туров только у Дзюбы — 15), вышел на новый уровень лидер лиги по числу обводок, футболист молодежной сборной Лесовой».

Гурам Аджоев Руководитель «Арсенала» После матча с «Ахматом» Игорь Черевченко обратился к руководству клуба с просьбой об отставке. Эта просьба была удовлетворена. Поражение в матче от «Ахмата» (1:3) стало для нас пятым подряд в чемпионате, поэтому основания для такого решения есть. Не будем забывать, что именно с Игорем Черевченко в качестве главного тренера мы добились лучшего на данный момент результата в истории «Арсенала», заняв шестое место в чемпионате и завоевав путевку в Лигу Европы. Однако в спорте нельзя жить вчерашним днем, эти результаты уже история. На сегодняшний день ситуация другая. Именно поэтому и было принято соответствующее решение. К матчу с «Динамо» команду будут готовить главный тренер «Химика-Арсенал» Сергей Подпалый и главный тренер молодежной команды «Арсенала» Николай Ковардаев, а Игоря Черевченко мы благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере.

Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»

Редакция Sport24 считает, что отставка главного тренера тульской команды была неизбежна на фоне результатов «Арсенала».

«Впрочем, Черевченко наверняка и сам понимает — в "Арсенале" он зашел в тупик. В последнее время, по крайней мере. Тульская команда проиграла аж 5 матчей подряд — кошмарная серия. Две игры были еще до коронавируса, ну и три — после рестарта сезона.

Ладно бы "Арсенал" уступал только топам нашего футбола — но нет, календарь у Тулы не самый ужасный. Хотя бы пару ничьих команда обязана была цеплять в расписании "Оренбург" в гостях, "Рубин" дома, "Спартак" дома, "Ростов" в странном составе в гостях, "Ахмат" дома.

Игорь Черевченко «Арсенал»

Теперь "Арсенал" — только 11-й в таблице. Хотя одно время команда уверенно шла в первой десятке и выдавала ярчайшие матчи (скажем, 4:0 с "Локомотивом" или 1:0 со "Спартаком" на "Открытие Арене"). Но сейчас куда-то пропала и конструктивная игра, и приличная оборона, и вообще понимание, во что играет "Арсенал".

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Теперь готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе "Арсенала" Сергей Подпалый и тренер молодежки Николай Ковардаев. Но, наверняка, скоро у Тулы появится более статусный тренер. Говорят, Гурам Аджоев активно зазывает в клуб Семина».

Игорь Черевченко Бывший главный тренер «Арсенала» Мое время в «Арсенале» подошло к концу. Это были очень интересные полтора года работы в Туле. Спасибо вам, дорогие болельщики! Вы всегда горячо поддерживали нас. И не только в дни побед, но, что особенно ценно, в непростые моменты, которые бывают у любой команды. На тульском стадионе потрясающая атмосфера, она дает дополнительные силы. Отдельно хочу поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за всестороннюю поддержку «Арсенала». Без его участия нам не удалось бы добиться высоких результатов в премьер-лиге и Кубке России, впервые в истории «Арсенал» сыграть в квалификации Лиги Европы. Я также хотел бы поблагодарить за сотрудничество работников клуба и тренировочной базы, мы вместе работали на результат. Хочу пожелать «Арсеналу» побед в следующих турах.

Трещина в коллективе?

Автор Soccer.ru Александр Чистяков винит в неудачах «Арсенала», приведших к увольнению Черевченко, конфликт между тренером и его игроками.

«Увольнение Черевченко — следствие плачевных результатов, редкий тренер имеет кредит доверия, позволяющий пережить серию из пяти поражений. Но в чем причина этих поражений? Что вдруг сломалось внутри крепкого "Арсенала"?

Трудно найти точку отсчета, не находясь внутри коллектива, но сейчас кажется очевидным, что трещину дали отношения главного тренера и футболистов. Черевченко не стеснялся вслух высказывать претензии своим игрокам, а фанаты "Арсенала" во время матча с "Ахматом" скандировали: "Сливаете тренера — играйте за город!"

Черевченко еще после матча с "Ростовом" был явно раздражен своими футболистами:

"Как объяснить потерю концентрации на первых минутах? А я не знаю, как объяснить. Мы об этом постоянно говорим. Игрок делает передачу на 60 метров, а два наших защитника не могут разобраться".

И еще одна фраза, в которой содержится претензия к определенным футболистам:

"Лучше бы я замены не делал. Лучше бы на поле оставались те, кто играл с первых минут".

После поражения от "Ахмата" Черевченко выступил еще конкретнее:

"Мы допускали детские ошибки. То же самое и с 'Ростовом' было. Одинаковые ошибки. Длинная передача — гол. Длинная передача — гол. Ситуация нехорошая. Нужно, чтобы каждый в себе поковырялся. И тренерский штаб, и футболисты. Сильные люди справляются с такими ситуациями".

Игорь Черевченко «Арсенал»

Последними фразами Черевченко как будто призывал к примирению неких своих оппонентов, даже в бытовых ссорах после обмена колкими репликами первый шаг гордых людей к сближению часто бывает таким: "Думаю, каждый из нас по-своему виноват..." В любом случае, следующие антикризисные решения будет принимать уже кто-то другой. Не Черевченко.

Календарь и таблица РПЛ

Пусть вас не вводит в заблуждение фраза Гурама Аджоева, заявившего о том, что Черевченко после матча с "Ахматом" обратился к руководству клуба с просьбой об отставке, и эта просьба была удовлетворена. Это же просто традиция: предлагают уйти — уходишь якобы "по собственному желанию". Или держишься за контракт, но футбольный мир маленький, и с таким подходом к делу потом можешь не найти работу. Спросите хотя бы у Аленичева».

Сергей Егоров Журналист Игорь Геннадьевич Черевченко до последнего держал позицию по Аджоеву-младшему — он сыграл в этом сезоне у Черевченко 4 минуты в матче с «Локо», который Тула выиграла 4:0. Черевченко и не думал как-то дипломатично объяснять тот факт, что не ставит сына президента клуба в состав. Игрок не соответствует уровню РПЛ — и поэтому не играе.

Черевченко может сменить Сёмин

Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков рассказывает о том, кто может прийти на тренерский мостик тульского «Арсенала» вместо уволенного Черевченко.

«По нашей информации, Юрий Павлович действительно может прийти в тульский клуб и стать тренером со следующего сезона. Около 10 дней назад Гурам Аджоев звонил Сёмину и обсудил с ним такую возможность. Доподлинно неизвестно, чем закончился разговор, но, думается, что Сёмину хочется снова тренировать.

А "Арсенал" хороший клуб для того, чтобы доказать все, что время бывшего тренера "Локомотива" ещё не прошло. Сам Сёмин после ухода из "Локо" говорил следующее: "Конечно, я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно! Пока нет смысла что-то комментировать. Когда будет конкретика, тогда и будем комментировать".

Все футбольные трансферы

На рынке говорят о том, что помимо Сёмина клуб могут возглавить либо Магомед Адиев, либо Игорь Семшов. Адиев сейчас работает в "Чайке", но у тренера есть пункт в контракте, по которому он может покинуть клуб, если получит предложение из РПЛ. Семшов же работает в тренерском штабе "Арсенала". Говорили, что он может возглавить команду ещё после ухода Божовича, но тогда тренером стал именно Черевченко». 0