Самый долгий матч. Южное дерби завершилось драматичной развязкой

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ. Гости вышли вперед на 13-й минуте после гола Маркуса Берга, который оказался самым расторопным в штрафной «Ростова». В компенсированное время второго тайма хозяева сумели заработать пенальти после попадания мяча в руку Кайо. Ивелин Попов реализовал 11-метровый удар на 11-й добавленной минуте второго тайма и сравнял счет. Встреча стала самой продолжительной в истории чемпионатов страны — команды провели на поле 111 минут 15 секунд.

Случайный гол Берга

Редакция Sport24 оценивает составы команд и хвалит гостей за быстро открытый счет.

«Наконец "Краснодар" сыграл после рестарта РПЛ. Матч 23-го тура с "Динамо" был перенесен, в Оренбург команда Мусаева тоже не полетела, а вот ростовчане к матчу окончательно поправились.

Ставший нулевым пациент в "Ростове" Байрамян вышел в старте на неожиданное место правого защитника, а Ивелин Попов и Матиас Норманн, которые по слухам тоже переболели коронавирусом, появились на скамейке.

А у "Краснодара" в состав вернулись травмированные еще до "ковида" игроки: опорник Тони Вильена сразу залетел в старт, а порвавший "кресты" почти сразу после перехода Реми Кабелла остался в запасе.

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Краснодарцы достаточно быстро открыли счет, пусть и почти случайно. Мяч дважды отскочил от Уткина и Олльсона и в итоге оказался у Маркуса Берга. Швед в этом сезоне не прощает — на счету 33-летнего форварда уже 6 голов. Не зря клуб продлил контракт с Бергом до лета 2021-го»

Тактические игры Мусаева и Карпина

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак с интересом фиксирует, как наставники команд меняли тактику, подстраиваясь под ходы друг друга.

«До перерыва хозяева не придумали ровным счетом ничего. В результате за тайм "Ростов" нанес всего два удара, ни разу не попав в створ. А вот после перерыва ростовские 4-3-3 за счет активности и создания численного преимущества на краях стали приносить больше пользы.

Мусаев увидел, что его команда теряет инициативу, и выпустил вместо Уткина Сулейманова. Олссон вернулся в центр, его позицию занял Вандерсон, а Шапи привычно расположился справа. Расстановка "Краснодара" приобрела более привычный вид. В ответ Карпин снял наевшегося Барамяна и проведшего слабейший матч Элдора Шомуродова. Узбекский бомбардир проиграл все пять верховых единоборств, почти не получал мяча, нанес всего один удар (мимо) и схлопотал четвертую в сезоне желтую карточку, а значит, пропустит матч с "Крыльями Советов".

Было видно, как Карпин гонит своих вперед. В одном эпизоде мяч прилетел к тренеру "Ростова", и Валерий Георгиевич чуть сам не выполнил аут на Павла Долгова, но вовремя одумался... Правда, вместо спортивной агрессии ростовчане принялись грубить и за 10 минут заработали четыре предупреждения, три из которых привели к дисквалификации на следующий тур. Помимо Шомуродова в Самаре не сыграют Саплинов и Бактийор Зайнутдинов».

Состав на #РостовКраснодар 👇

В запасе у «быков»: Адамов (В), Агкацев (В), Фьолусон, Сорокин, Сергеев, Кабелла, Онугха, Черников, Фернандеш, Сулейманов, Кутовой, Воротников. pic.twitter.com/GQZUgAcHUB — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 1, 2020

Норманн и Попов затащили «Ростов»

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов отмечает, за счет чего ростовчанам удалось спастись от поражения.

«Роман Широков и Андрей Тихонов сошлись на том, что во втором тайме "Краснодар" просел из-за недостатка игрового тонуса. Но Мусаев сделал 4 замены в полузащите — это должно было помочь. Норманн с Поповым мало того, что не играли, они даже не тренировались — и просто отвозили гостей в свой отрезок (до их выхода ситуация была обратной).

Матиас на изоляции очень мощно подкачался и вышел на поле с устрашающим видом. Сразу забрал себе мяч и начал резать своими вертикальными пасами. Попов подхватывал мяч в середине и тащил его вперед на дриблинге. Это позволило захватить центр поля и нагнетать давление.

Календарь и таблица РПЛ

Оно конвертировалось в супермомент Долгова (даже плохой удар у Норманна превратился в гениальный пас), а потом в серию стандартов и, наконец, в пенальти. 11-метровый после выжигающей нервы ВАР-паузы блестяще реализовал Ивелин».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Ожидалось, что у нас не хватит сил на концовку встречи. В конце нам поставили неоднозначный пенальти. В прошлом году борьба за Лигу чемпионов решилась из-за судейской ошибки, и если это произойдет и в этот раз, то нам лучше чемпионат не заканчивать. Надо было забивать второй мяч в концовке. У Шапи был хороший момент. В концовке отдали инициативу, а этого нельзя делать. Что так долго смотрели в самом конце? Я до сих пор не понимаю, что там смотрели. Спад в концовке связан с тем, что «Ростов» играет уже второй матч. Плюс у нас вышедшие на замену игроки не дали нужного эффекта. Будем анализировать

И о судействе....

Автор Soccer.ru Александр Чистяков разбирает судейство Вячеслава Безбородова, которое вызвало немало вопросов у заинтересованных сторон.

«По количеству предупреждений можете судить о напряженности матча, при этом были карточки за разговоры, но случались и жесткие нарушения. Любопытно, что к середине второго тайма Мешков предупреждал только игроков "Ростова" — четырежды, потом краснодарцы получили четыре "горчичника" подряд, а последним из футболистов был предупрежден ростовчанин Долгов. Юбилейная карточка досталась тренеру "Краснодара" Мусаеву, который решил пообщаться с арбитром после финального свистка.

Первое подозрение на пенальти в ворота "Краснодара" оказалось ложным, но это только по мнению Мешкова и Безбородова. Даже повторы в трансляции убедили, что Шапи попал рукой в лицо Чернову. Уверен, Мешков свистнул бы такой фол в центре поля, да еще и предъявил бы нарушителю желтую карточку. Здесь должно быть то же самое.

Все футбольные трансферы

Протокол использования VAR ужасный: сначала видеоассистент просматривает эпизод, потом убеждает главного подойти к монитору — получается двойное ожидание. А тут получилось тройное, ведь Безбородов еще несколько минут искал дополнительные нюансы, когда мяч уже был установлен на "точке". Потратили минут 7-8 на один эпизод — непозволительная роскошь.

Хорошо хоть Мешков и Безбородов разобрались правильно: рука Кайо была в неестественном положении (вспоминаем "Витрувианского человека" Да Винчи, рука бразильца в "красной" зоне). Защитник увеличивал площадь тела, офсайда у Осипенко во время подачи со стандарта не было — это пенальти. Остается понять, почему два квалифицированных арбитра так долго не могли принять решение?»

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Конечно, хотелось бы получить 3 очка, но в такой ситуации это нормальный результат. Скажем так, я удовлетворен наполовину. Полного удовлетворения нет, но есть бесконечная благодарность игрокам. Хочется встать на колени и поблагодарить их за игру. Никто не представляет, насколько им тяжело, как они по такой жаре с такой усеченной подготовкой выходят на поле. Можно ли оценить игру при такой ситуации? Оценить можно всегда. Не понравились первые 10 минут матча, как раз до гола. Не делали то, что должны были делать. Потом мы успокоились, пошла игра. Вырвали ничью на самоотдаче, на желании

ВАР убивает футбол

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов критикует использование видеоповторов в матчах чемпионата России, приводя в пример встречу в Ростове.

«Или вот пенальти в ворота "Краснодара". Опять же — самая концовка, нервы у болельщиков накалены до предела. Но арбитр Мешков выдерживает архигроссмейстерскую паузу прежде чем Попов все-таки подходит к мячу и наносит удар. Таймер переваливает за сотую минуту, а зрители наслаждаются не последними атаками любимых команд, а крупным планом судьи, который прижимает к уху гарнитуру и пытается понять, что там ему говорят товарищи у мониторов.

Снова — споры, снова — взаимное недовольство. Не берусь судить, правильно ли назначен пенальти (есть у нас эксперты, которые все объяснят), настаиваю лишь на одном: видеоарбитры не решают проблему, не снимают напряжение, не способствуют компромиссу. Все то же самое, как раньше, только теперь еще есть нагрузка: игра затягивается, эмоции ломаются, авторитет рефери падает.

Всё о футболе России

Последнее особенно важно. Условный арбитр Иванов не видит проблем во взятии ворот, но через какое-то время ему вещают из специальной комнаты, и он меняет решение. Один раз, второй, третий. Как тогда к свисткам такого судьи будут относиться футболисты? Очевидно, что с презрением.

Я не говорю, что идея ВАР снизила качество судейства, нет. Но она точно его не повысила. Как были споры, так они и остались. Но побочные эффекты ВАР совершенно точно не способствуют зрелищности футбола».

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