Самый долгий матч. Южное дерби завершилось драматичной развязкой

Случайный гол Берга
Редакция Sport24 оценивает составы команд и хвалит гостей за быстро открытый счет.
«Наконец "Краснодар" сыграл после рестарта РПЛ. Матч 23-го тура с "Динамо" был перенесен, в Оренбург команда Мусаева тоже не полетела, а вот ростовчане к матчу окончательно поправились.
Ставший нулевым пациент в "Ростове" Байрамян вышел в старте на неожиданное место правого защитника, а Ивелин Попов и Матиас Норманн, которые по слухам тоже переболели коронавирусом, появились на скамейке.
А у "Краснодара" в состав вернулись травмированные еще до "ковида" игроки: опорник Тони Вильена сразу залетел в старт, а порвавший "кресты" почти сразу после перехода Реми Кабелла остался в запасе.
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Краснодарцы достаточно быстро открыли счет, пусть и почти случайно. Мяч дважды отскочил от Уткина и Олльсона и в итоге оказался у Маркуса Берга. Швед в этом сезоне не прощает — на счету 33-летнего форварда уже 6 голов. Не зря клуб продлил контракт с Бергом до лета 2021-го»
Стартовый состав на матч с Краснодаром ⚽️#РостовКраснодар #ФКРостов pic.twitter.com/zrNaiaK4lp— Football Club Rostov (@rostovfc) July 1, 2020
Тактические игры Мусаева и Карпина
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак с интересом фиксирует, как наставники команд меняли тактику, подстраиваясь под ходы друг друга.
«До перерыва хозяева не придумали ровным счетом ничего. В результате за тайм "Ростов" нанес всего два удара, ни разу не попав в створ. А вот после перерыва ростовские 4-3-3 за счет активности и создания численного преимущества на краях стали приносить больше пользы.
Мусаев увидел, что его команда теряет инициативу, и выпустил вместо Уткина Сулейманова. Олссон вернулся в центр, его позицию занял Вандерсон, а Шапи привычно расположился справа. Расстановка "Краснодара" приобрела более привычный вид. В ответ Карпин снял наевшегося Барамяна и проведшего слабейший матч Элдора Шомуродова. Узбекский бомбардир проиграл все пять верховых единоборств, почти не получал мяча, нанес всего один удар (мимо) и схлопотал четвертую в сезоне желтую карточку, а значит, пропустит матч с "Крыльями Советов".
Было видно, как Карпин гонит своих вперед. В одном эпизоде мяч прилетел к тренеру "Ростова", и Валерий Георгиевич чуть сам не выполнил аут на Павла Долгова, но вовремя одумался... Правда, вместо спортивной агрессии ростовчане принялись грубить и за 10 минут заработали четыре предупреждения, три из которых привели к дисквалификации на следующий тур. Помимо Шомуродова в Самаре не сыграют Саплинов и Бактийор Зайнутдинов».
Состав на #РостовКраснодар 👇— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 1, 2020
В запасе у «быков»: Адамов (В), Агкацев (В), Фьолусон, Сорокин, Сергеев, Кабелла, Онугха, Черников, Фернандеш, Сулейманов, Кутовой, Воротников. pic.twitter.com/GQZUgAcHUB
Норманн и Попов затащили «Ростов»
Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов отмечает, за счет чего ростовчанам удалось спастись от поражения.
«Роман Широков и Андрей Тихонов сошлись на том, что во втором тайме "Краснодар" просел из-за недостатка игрового тонуса. Но Мусаев сделал 4 замены в полузащите — это должно было помочь. Норманн с Поповым мало того, что не играли, они даже не тренировались — и просто отвозили гостей в свой отрезок (до их выхода ситуация была обратной).
Матиас на изоляции очень мощно подкачался и вышел на поле с устрашающим видом. Сразу забрал себе мяч и начал резать своими вертикальными пасами. Попов подхватывал мяч в середине и тащил его вперед на дриблинге. Это позволило захватить центр поля и нагнетать давление.
Оно конвертировалось в супермомент Долгова (даже плохой удар у Норманна превратился в гениальный пас), а потом в серию стандартов и, наконец, в пенальти. 11-метровый после выжигающей нервы ВАР-паузы блестяще реализовал Ивелин».
И о судействе....
Автор Soccer.ru Александр Чистяков разбирает судейство Вячеслава Безбородова, которое вызвало немало вопросов у заинтересованных сторон.
«По количеству предупреждений можете судить о напряженности матча, при этом были карточки за разговоры, но случались и жесткие нарушения. Любопытно, что к середине второго тайма Мешков предупреждал только игроков "Ростова" — четырежды, потом краснодарцы получили четыре "горчичника" подряд, а последним из футболистов был предупрежден ростовчанин Долгов. Юбилейная карточка досталась тренеру "Краснодара" Мусаеву, который решил пообщаться с арбитром после финального свистка.
Первое подозрение на пенальти в ворота "Краснодара" оказалось ложным, но это только по мнению Мешкова и Безбородова. Даже повторы в трансляции убедили, что Шапи попал рукой в лицо Чернову. Уверен, Мешков свистнул бы такой фол в центре поля, да еще и предъявил бы нарушителю желтую карточку. Здесь должно быть то же самое.
Протокол использования VAR ужасный: сначала видеоассистент просматривает эпизод, потом убеждает главного подойти к монитору — получается двойное ожидание. А тут получилось тройное, ведь Безбородов еще несколько минут искал дополнительные нюансы, когда мяч уже был установлен на "точке". Потратили минут 7-8 на один эпизод — непозволительная роскошь.
Хорошо хоть Мешков и Безбородов разобрались правильно: рука Кайо была в неестественном положении (вспоминаем "Витрувианского человека" Да Винчи, рука бразильца в "красной" зоне). Защитник увеличивал площадь тела, офсайда у Осипенко во время подачи со стандарта не было — это пенальти. Остается понять, почему два квалифицированных арбитра так долго не могли принять решение?»
ВАР убивает футбол
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов критикует использование видеоповторов в матчах чемпионата России, приводя в пример встречу в Ростове.
«Или вот пенальти в ворота "Краснодара". Опять же — самая концовка, нервы у болельщиков накалены до предела. Но арбитр Мешков выдерживает архигроссмейстерскую паузу прежде чем Попов все-таки подходит к мячу и наносит удар. Таймер переваливает за сотую минуту, а зрители наслаждаются не последними атаками любимых команд, а крупным планом судьи, который прижимает к уху гарнитуру и пытается понять, что там ему говорят товарищи у мониторов.
Снова — споры, снова — взаимное недовольство. Не берусь судить, правильно ли назначен пенальти (есть у нас эксперты, которые все объяснят), настаиваю лишь на одном: видеоарбитры не решают проблему, не снимают напряжение, не способствуют компромиссу. Все то же самое, как раньше, только теперь еще есть нагрузка: игра затягивается, эмоции ломаются, авторитет рефери падает.
Последнее особенно важно. Условный арбитр Иванов не видит проблем во взятии ворот, но через какое-то время ему вещают из специальной комнаты, и он меняет решение. Один раз, второй, третий. Как тогда к свисткам такого судьи будут относиться футболисты? Очевидно, что с презрением.
Я не говорю, что идея ВАР снизила качество судейства, нет. Но она точно его не повысила. Как были споры, так они и остались. Но побочные эффекты ВАР совершенно точно не способствуют зрелищности футбола».