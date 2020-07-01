Конец интриги в Ла Лиге. «Барселона» вновь потеряла очки

Этот результат позволил каталонцам сократить отставание от «Реала» до одного очка. Впрочем, уже 2 июля «сливочные» имеют шанс оторваться от главного конкурента на четыре балла.

Для «сине-гранатовых» это разочаровывающий результат и игра, но что мы узнали по итогам встречи с «матрасниками»?

1. Лучик света в неработающем «алмазе» Сетьена

План игры Кике Сетьена по разрушению мадридского «Атлетико» заключался в том, чтобы периодически менять «алмазную» полузащиту с 4-1-2-1-2 на 4-4-2. Ширину обеспечивали фланговые защитники Нелсон Семеду и Жорди Альба, а вот в центре… сложно кого-то выделить, кроме Серхио Бускетса, находившегося у основания. Остальные три игрока просто бродили на фоне Лионеля Месси и Луиса Суареса.

По сути, у «Барселоны» сработало лишь 12 процентов плана. Единственным ярким пятном в этой системе был Рики Пуч. 20-летний полузащитник, наконец, получил свой шанс выйти в старте в важном матче и показал, почему он так важен для настоящего и будущего «Барселоны».

Каталонец прекрасно знает, как играть в футбол в стиле «Барселоны». Он отлично коммуницирует с Бускетсом, что делает его ключевым игроком в центре полузащиты. Кроме того, он снимает давление с Месси, становясь для аргентинца постоянным объектом для паса. Он является настолько исключительным футболистом, что Лео видит в нем истинного плеймейкера.

Неоднократно в матче против «Атлетико» мяч переходил от Месси к Пучу. При этом аргентинец не продолжал преследовать молодого партнера и не требовал от него ответного паса, как он часто делает с игроками более низкого статуса. Нет, он доверял парню принять верное решение, и в 90 процентах случаев он делал именно так.

В неутешительном в целом матче для «Барселоны» Рики Пуч был лучиком света в этом неработающем «алмазе» Сетьена.

2. Карраско — король контратак

Атакующая мощь «Атлетико» на «Камп Ноу» была не такой сильной, как планировал Диего Симеоне, учитывая нынешние беды «Барселоны». И все же гости все равно дважды забили благодаря пенальти, и в обоих случаях 11-метровые заработал один и тот же человек, делающий, по сути, одно и то же.

Янник Карраско казался перспективным, когда в финале Лиги чемпионов 2016 года изменил игру, сравняв счет. Однако его дальнейшая карьера не сложилась, и он был продан китайскому «Далянь Ифану». Но в январе «Атлетико» решил его арендовать.

И вот минувшим вечером он продемонстрировал тот высокий уровень, который мы видели еще в 2016 году. Карраско резко убегал в контратаки по своему левому флангу. Подопечные Симеоне использовали любую возможность, чтобы запустить мяч в свободно пространство и позволить форварду бежать, чтобы наказать «сине-гранатовых» за счет своего темпа и амбиций.

Карраско заработал первый пенальти, когда вынудил Артуро Видаля совершить фол, тогда как второй пенальти стал скорее наградой за смелось, поскольку он, казалось, споткнулся сам, когда прорвался мимо Нелсона Семеду.

3. Лаос верен себе

Матеу Лаос — самый известный судья Ла Лиги, король драмы и человек, который любит делать все по-своему. Порой его решения не имеют большого смысла. Иногда кажется, что он просто хочет, чтобы о нем все говорили.

Когда его назначили отвечать за VAR во встрече на «Камп Ноу», мало кто ожидал, что он окажет столь сильное влияние на игру, как получилось в итоге. Сначала он позволил «Атлетико» повторно пробить первый пенальти, потому что Марк-Андре тер Штеген на дюйм вышел вперед во время нанесения удара (правило, которое почти никогда не применяется).

Затем он подтвердил пенальти в пользу «Барселоны» за фол на Семеду, который упал довольно картинно после легкого контакта с защитником. После этого он подтвердил второй пенальти для «Атлетико», хотя на замедленном повторе было видно, что Карраско споткнулся сам. Мастер-класс Лаоса, даже без фактического нахождения на поле.

4. Трагедия Антуана Гризманна

Антуан Гризманн — игрок мирового уровня. Антуан Гризманн стал разочарованием для «Барселоны». Антуан Гризманн заслуживает больше шансов найти свой ритм в составе «сине-гранатовых», потому что он действительно талантливый. Антуан Гризманн вышел на поле в матче против своего бывшего клуба, пока игровые часы не показали 89:55.

Антуан Гризманн выглядел беспорядочным в те несколько игровых минут, которые имел, но разве можно было ожидать чего-то еще? Опять же, он вышел на 90-й минуте. А поскольку компенсированное время составило четыре минуты, у него не было и пяти минут, чтобы проявить себя.

Разве можно было смотреться хорошо в таком маленьком отрезке, не говоря уже о нападающем, который явно борется за доверие? Сетьен сказал, что не включил его в стартовый состав, потому что не хотел «дестабилизировать» команду. То, что тренер не видит Гризманна как неотъемлемую часть команды действительно неслыханно.

Антуан Гризманн выглядит потерянным, но мы не должны удивляться, так как Сетьен не дал ему игрового времени.

5. Конец интриги в чемпионской гонке

Мадридский «Реал» выиграет Ла Лигу. Перед этим туром «сливочные» имели запас в два очка, а результат на «Камп Ноу» сократил разрыв между ними и «Барселоной» до одного балла. Когда они, как ожидается, победят «Эспаньол», они увеличат преимущество до четырех очков — серьезный отрыв за пять туров до конца.

«Барселона» начала Ла Лигу после рестарта с двухочковым лидерством, но быстро растеряла его. Каталонцы не удержались на вершине из-за заторможенной атаки, которая заставила их выглядеть старше и медленнее.

Так что вчерашнее выступление было логичным. «Барселона» играла с доминированием и была хороша, но недостаточно хороша. «Атлетико» слишком легко отбивался от атак «сине-гранатовых», которые были сосредоточены через центр, либо с предсказуемым включением фланговых защитников (которое сработало один раз, когда был заработан пенальти).

Хозяева забили дважды, но один гол был забит с пенальти (Месси хладнокровно записал на свой счет 700-й гол в карьере), а еще один — счастливая случайность. Ян Облак не был осажден ударами и давлением. Даже на последних минутах «Барселона» не получила стереотипный финальный «отличный шанс», который она бы мучительно упустила.

Мы не увидели заводного Луиса Суареса, мы не увидели ничего. Игра просто прекратилась, как прекратилась и чемпионская гонка для «Барселоны». 0