Подвижный футбол и возрождение Гути. «Реал» показал, чего не хватает «Барселоне»

Для мадридцев победа получилась обыденной: «Эспаньол» проверял гостей на прочность в первом тайме с помощью своих быстрых контратак и опасных навесов. Китайский вингер У Лэй был особенно опасен на правом фланге, где пользовался пространством, оставленным Марсело, когда бразилец шел вперед для поддержки своей атаки.
«Реалу» было действительно тяжело справиться со скоростным У Лэем на первых минутах, и если бы 28-летний китаец был немного увереннее у чужих ворот, «Эспаньол» легко мог бы найти возможность для взятия ворот, прежде чем команда Зидана пришла в себя. Тем не менее, У Лэй явно чувствовал неуверенность после ужасного промаха в недавно проигранном матче «Бетису».
Marcelo's average position is further forward than the likes of Benzema and Isco.— Chris Smith (@CJSmith91) June 28, 2020
It's no wonder Espanyol are targeting Madrid's left flank on the break. Wu Lei has got in behind a few times already#EspanyolRealMadrid #LaLigaSantander pic.twitter.com/HMWpYRmqpl
Но по прошествии стартовых 45 минут доминирование «Реала» все же стало очевидным. Команда Зидана, наконец, начала демонстрировать ту подвижность, которая позволила ей в этом сезоне остаться в чемпионской гонке. Карим Бензема опустился вглубь поля, чтобы связать игру, тогда как Казимеро и Иско его поддерживали, а Марсело активно шел в атаку по левому флангу. На бумаге «Реал» играл по схеме 4-3-3, но на самом деле ему не нужна была схема, ведь каждый полевой игрок с радостью оказывался на несвойственной ему позиции, демонстрируя футбольное представление о том, как нужно двигаться и меняться с партнерами.
Marcelo > Ramos > Benzema > Casemiro— Chris Smith (@CJSmith91) June 28, 2020
The passing combination for Real Madrid's goal shows just how fluid they are! #EspanyolRealMadrid
Именно так «сливочные» открыли счет незадолго до перерыва, когда Марсело со своего фланга запустил мяч на Серхио Рамоса, занявшего позицию центрфорварда. Его пас нашел Бензема, который в стиле Гути выполнил пас пяткой на Каземиро, а тот уже с близкого расстояния поразил цель. Подвижный футбол во всех смыслах этого термина.
January 2010: Guti assists Karim Benzema with a sublime backheel— Squawka News (@SquawkaNews) June 28, 2020
June 2020: Karim Benzema assists Casemiro with a sublime backheel
We can't wait for Casemiro's backheel assist in 2030. 😉 https://t.co/t98p55Ezk5
После перерыва «Эспаньол» не сдался. Учитывая его опасное положение на дне Ла Лиги, он просто не мог себе это позволить. Вскоре после начала второго тайма У Лэй снова получил прекрасный шанс, но его удар был слишком слабым и с ним справился Тибо Куртуа. Несмотря на все усилия хозяев, этот момент оказался самым опасным во второй половине.
А вот «Реал» продолжал подчеркивать свое превосходство. Блестящий позиционный обмен между Марсело и Иско позволил последнему выполнить опасный навес на дальнюю штангу, который встретил Бензема, но Диего Лопес выполнил сейв.
Если Зидан почему-то и был расстроен, то только из-за того, что его команде не удалось выиграть с более комфортным преимуществом. К его чести, «Эспаньол» играл дисциплинированно, не отступая перед лицом заряженного на движение «Реала». Однако большую часть своей энергии каталонцы потратили, чтобы сдержать оппонента, а не на то, чтобы создавать собственные моменты.
Сыграл ли «Реал» идеально? Точно нет. После перерыва он не добился убедительной победы и не всегда справлялся с впечатляющим «Эспаньолом». Тем не менее, обладая достаточной энергией, интеллектом и взаимопониманием, особенно в первом тайме, «сливочные» смогли контролировать длинные отрезки этой игры, чего хватило для успеха.
В то же время выход Винисиуса и Родриго во втором тайме показал, насколько опасными они могут быть в быстрых переходах из обороны в атаку. Просто еще один винтик в машину, которой они становятся.
Espanyol 0-1 Real Madrid FT:— Squawka News (@SquawkaNews) June 28, 2020
⚽️ Casemiro
Real go two points clear at the top of LaLiga thanks to a sublime Karim Benzema assist. pic.twitter.com/k3Vt70poaD
Именно по этим причинам «Реал» — самая сильная команда в Испании, и три набранных очка подтверждают это в турнирной таблице.
Оставшиеся матчи «Реала» в Ла Лиге:
«Хетафе» (дома), «Атлетик» (выезд), «Алавес» (дома), «Гранада» (выезд), «Вильярреал» (дома), «Леганес» (выезд).