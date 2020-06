Подвижный футбол и возрождение Гути. «Реал» показал, чего не хватает «Барселоне»

«Барселона» временно обошла «сливочных» 27 июня, когда сыграла вничью с «Сельтой», однако, поскольку «Эспаньол» находился на дне турнирной таблицы, мало кто сомневался, что подопечныевырвутся вперед.

Для мадридцев победа получилась обыденной: «Эспаньол» проверял гостей на прочность в первом тайме с помощью своих быстрых контратак и опасных навесов. Китайский вингер У Лэй был особенно опасен на правом фланге, где пользовался пространством, оставленным Марсело, когда бразилец шел вперед для поддержки своей атаки.

«Реалу» было действительно тяжело справиться со скоростным У Лэем на первых минутах, и если бы 28-летний китаец был немного увереннее у чужих ворот, «Эспаньол» легко мог бы найти возможность для взятия ворот, прежде чем команда Зидана пришла в себя. Тем не менее, У Лэй явно чувствовал неуверенность после ужасного промаха в недавно проигранном матче «Бетису».

Marcelo's average position is further forward than the likes of Benzema and Isco.

It's no wonder Espanyol are targeting Madrid's left flank on the break. Wu Lei has got in behind a few times already#EspanyolRealMadrid #LaLigaSantander pic.twitter.com/HMWpYRmqpl — Chris Smith (@CJSmith91) June 28, 2020

Но по прошествии стартовых 45 минут доминирование «Реала» все же стало очевидным. Команда Зидана, наконец, начала демонстрировать ту подвижность, которая позволила ей в этом сезоне остаться в чемпионской гонке. Карим Бензема опустился вглубь поля, чтобы связать игру, тогда как Казимеро и Иско его поддерживали, а Марсело активно шел в атаку по левому флангу. На бумаге «Реал» играл по схеме 4-3-3, но на самом деле ему не нужна была схема, ведь каждый полевой игрок с радостью оказывался на несвойственной ему позиции, демонстрируя футбольное представление о том, как нужно двигаться и меняться с партнерами.

Marcelo > Ramos > Benzema > Casemiro

The passing combination for Real Madrid's goal shows just how fluid they are! #EspanyolRealMadrid — Chris Smith (@CJSmith91) June 28, 2020

Именно так «сливочные» открыли счет незадолго до перерыва, когда Марсело со своего фланга запустил мяч на Серхио Рамоса, занявшего позицию центрфорварда. Его пас нашел Бензема, который в стиле Гути выполнил пас пяткой на Каземиро, а тот уже с близкого расстояния поразил цель. Подвижный футбол во всех смыслах этого термина.

January 2010: Guti assists Karim Benzema with a sublime backheel

June 2020: Karim Benzema assists Casemiro with a sublime backheel

We can't wait for Casemiro's backheel assist in 2030. 😉 https://t.co/t98p55Ezk5 — Squawka News (@SquawkaNews) June 28, 2020

После перерыва «Эспаньол» не сдался. Учитывая его опасное положение на дне Ла Лиги, он просто не мог себе это позволить. Вскоре после начала второго тайма У Лэй снова получил прекрасный шанс, но его удар был слишком слабым и с ним справился Тибо Куртуа. Несмотря на все усилия хозяев, этот момент оказался самым опасным во второй половине.

А вот «Реал» продолжал подчеркивать свое превосходство. Блестящий позиционный обмен между Марсело и Иско позволил последнему выполнить опасный навес на дальнюю штангу, который встретил Бензема, но Диего Лопес выполнил сейв.

Если Зидан почему-то и был расстроен, то только из-за того, что его команде не удалось выиграть с более комфортным преимуществом. К его чести, «Эспаньол» играл дисциплинированно, не отступая перед лицом заряженного на движение «Реала». Однако большую часть своей энергии каталонцы потратили, чтобы сдержать оппонента, а не на то, чтобы создавать собственные моменты.

Матч «Эспаньол» — «Реал» в пяти фактах Владение мячом: «Эспаньол» — 31,4%, «Реал» — 68,6%Удары: «Эспаньол» — 8, «Реал» — 14Удары в створ: «Эспаньол» — 5, «Реал» — 6Угловые: «Эспаньол» — 1, «Реал» — 5Точные передачи: «Эспаньол» — 249, «Реал» — 624

Сыграл ли «Реал» идеально? Точно нет. После перерыва он не добился убедительной победы и не всегда справлялся с впечатляющим «Эспаньолом». Тем не менее, обладая достаточной энергией, интеллектом и взаимопониманием, особенно в первом тайме, «сливочные» смогли контролировать длинные отрезки этой игры, чего хватило для успеха.

В то же время выход Винисиуса и Родриго во втором тайме показал, насколько опасными они могут быть в быстрых переходах из обороны в атаку. Просто еще один винтик в машину, которой они становятся.

Espanyol 0-1 Real Madrid FT:

⚽️ Casemiro

Real go two points clear at the top of LaLiga thanks to a sublime Karim Benzema assist. pic.twitter.com/k3Vt70poaD — Squawka News (@SquawkaNews) June 28, 2020

Именно по этим причинам «Реал» — самая сильная команда в Испании, и три набранных очка подтверждают это в турнирной таблице.

Оставшиеся матчи «Реала» в Ла Лиге:

«Хетафе» (дома), «Атлетик» (выезд), «Алавес» (дома), «Гранада» (выезд), «Вильярреал» (дома), «Леганес» (выезд).

