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    Из-за ошибок Сетьена «Барселона» перестает быть гегемоном

    Реакция прессы на матч «Сельта» — «Барселона»

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    В 32-м туре испанской Примере «Сельта» и «Барселона» разошлись миром 2:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Барселоне» не нужен Пьянич в случае ухода Артура

    «Несмотря на лучшее выступление после бледной ничьей против "Севильи" и тяжелой победы над "Атлетиком", "Барселона" упустила возможность оказать давление на "Реал". Вместо этого им теперь придется надеяться, что дружина Зидана где-то допустит осечку. В противном случае титул отправится в испанскую столицу», — констатирует Роб Ланкастер в отчете Goal.com о матче.

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    • «Кому нужен Миралем Пьянич, если у вас есть Рики Пуч? 20-летний футболист впечатлил в своем первом матче нынешнего сезона в основе, сделав 92,4 процента точных передач, прежде чем уступить место Артуру, который, похоже, уже на пути в "Ювентус" перед своим переходом».

    «Барселону» снова подвела гостевая форма

    «Каталонцы хорошо выглядели в первом тайме, но открытый характер игры после перерыва приговорил их к поражению и мог иметь огромные последствия на вершине таблицы. Команда Кике Сетьена оторвалась на один балл от "Реала", но подопечные Зидана могут обойти ее на два очка, если победят в воскресенье "Эспаньол". Они также опередят конкурента, если сыграет вничью по дополнительным показателям», — рассуждает в материале ESPN Сэм Марсден.

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    «Вообще-то "Балаидос" редко когда был удобным стадионом для "блауграна". Ее безвыигрышная серия в Виго началась еще в 2015 году, и их гостевая форма в этом сезоне остается предметом для беспокойства. Каталонцы набрали лишь 23 очка из возможных 48».

    «Барселона» перестает быть гегемоном в Испании

    «Каталонцы шаг за шагом истекает кровью в турнире, который удерживал железной рукой последнее десятилетие. Как боксеры, они пытаются избежать падения на настил ринга, но есть ощущение, что они уже не выдерживают давления. В Виго, Бильбао и в гостях против "Эспаньола" "Барселона" не сумела удержать выигрышный счет 2:1», — отмечает в блоге AS Хуан Хименес.

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    • «Гости могли как выиграть, так и проиграть, и это — "Барселона" наших дней. Это команда, которая больше не есть гегемоном, но обладает гордостью, которая не позволяет ей смириться с тем, чтобы отдать свой трон. Она истекает кровью, демонстрируя класс».

    Сетьен не ладит с игроками «Барселоны»

    «В "Барселоне" должно быть больше, чем два потрясающих игрока, и Сетьен не знает, как добиться максимума от своего состава. Ошибки в обороне снова вернулись, а упрямство тренера в доверии к Умтити трудно понять, и это стоило команде первого гола от "Сельты". Он также не знал, как реагировать на замены у соперника, а также выпустил Артура за пять минут до конца матча, хотя за день до этого он поставил под сомнение честность бразильца на пресс-конференции, что есть абсолютным отсутствием такта, граничащим с отсутствием уважения», — пишет на страницах Marca Луис Рохо.

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    • «Рулевой "блауграна" не нашел формулы, чтобы предотвратить еще одно поражение на выезде. На этот раз ее нашел Луис Суарес. Понятно, что отношения тренера с его игроками далеки от идеальных, но его подопечные не сделали шаг вперед, о котором просили футболисты, чтобы стремиться выиграть два трофея — это та же команда, что и до перерыва в связи с карантином». 0

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