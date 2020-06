Юный волшебник — решение проблем «Барселоны». Каталонцы с трудом обыграли «Атлетик»

Встреча запомнилась противостоянием атаки против защиты, в котором верх взяла атака благодаря успешно проведенной замене. Выделяем главных победителей и проигравших.

Несмотря на всю шумиху, связанную с трансферной деятельностью «Барселоны» в плане подбора полузащитников, одна вещь упускается из виду, а именно: в команде уже есть хавбек, готовый на постоянной основе носить знаменитую футболку, и это Рики Пуч.

Рики Пуч вышел на замену в матче с «Атлетиком», сменив тусклого Артура. Бразилец почти ничего не сделал для того, чтобы доказать, что его нельзя продавать «Ювентусу», а молодой каталонец продемонстрировал, почему нельзя томить его на скамейке запасных, если он здоров.

Пуч смотрелся на поле очень хорошо. Он мгновенно увеличил темп игры, действовал с высокой интенсивностью, требовал мяч, а затем грамотно им распоряжался. При этом он видел не только Лионеля Месси, делая такие передачи, которые не делают другие игроки «Барселоны», и в результате заслужил доверие аргентинца.

В итоге он не забил гол и даже не сделал результативную передачу, но «Барселона» — клуб уважаемых полузащитников, которые контролируют темп с такой мощью, будто у них имеется Глаз Агамотто.

Пуч помог команде добыть победу над «Атлетиком», повысив темп игры. Рики — юный барселонский волшебник, в котором виден наследник Андреса Иньесты. Он — решение многих проблем.

Бить мертвую лошадь — не лучшая затея, но некоторые факты слишком явные, чтобы их игнорировать. Продление клубного сезона дало Луису Суаресу шанс вернуться на поле после, казалось бы, фатальной для сезона 2019/20 операции. Однако теперь очевидно, что даже июньский рестарт наступил для уругвайца слишком рано.

Конечно, Суарес физически способен играть, но ему не хватает необходимой подготовки и резкости для достойной игры в Ла Лиге. До сих пор в каждом из его матчей были яркие моменты, но в целом он выглядел неспособным даже к основам профессионального футбола.

Каждое его прикосновение было одновременно поспешным и слишком медленным, его когда-то грозный атлетизм увял, а каждое участие в атаке только вредило «Барселоне».

Lionel Messi has scored 15+ goals and provided 15+ assists in a single LaLiga season for the FIFTH time in his career:

✓ 2010/11

✓ 2011/12

✓ 2014/15

✓ 2015/16

✓ 2019/20

He really is in a league of his own. 🤯 pic.twitter.com/oFNfZrDgwn