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    Юный волшебник — решение проблем «Барселоны». Каталонцы с трудом обыграли «Атлетик»

    Рики Пуч стал одним из самых ярких игроков встречи, а победный гол на свой счет записал Иван Ракитич

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    Рики Пуч
    Рики Пуч
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    В напряженном футбольном матче «Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 1:0 на «Камп Ноу», пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.
    Встреча запомнилась противостоянием атаки против защиты, в котором верх взяла атака благодаря успешно проведенной замене. Выделяем главных победителей и проигравших.

    Победитель: Рики Пуч

    Несмотря на всю шумиху, связанную с трансферной деятельностью «Барселоны» в плане подбора полузащитников, одна вещь упускается из виду, а именно: в команде уже есть хавбек, готовый на постоянной основе носить знаменитую футболку, и это Рики Пуч.

    Рики Пуч вышел на замену в матче с «Атлетиком», сменив тусклого Артура. Бразилец почти ничего не сделал для того, чтобы доказать, что его нельзя продавать «Ювентусу», а молодой каталонец продемонстрировал, почему нельзя томить его на скамейке запасных, если он здоров.

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    • Пуч смотрелся на поле очень хорошо. Он мгновенно увеличил темп игры, действовал с высокой интенсивностью, требовал мяч, а затем грамотно им распоряжался. При этом он видел не только Лионеля Месси, делая такие передачи, которые не делают другие игроки «Барселоны», и в результате заслужил доверие аргентинца.

    В итоге он не забил гол и даже не сделал результативную передачу, но «Барселона» — клуб уважаемых полузащитников, которые контролируют темп с такой мощью, будто у них имеется Глаз Агамотто.

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    Пуч помог команде добыть победу над «Атлетиком», повысив темп игры. Рики — юный барселонский волшебник, в котором виден наследник Андреса Иньесты. Он — решение многих проблем.

    Проигравший: Луис Суарес

    Бить мертвую лошадь — не лучшая затея, но некоторые факты слишком явные, чтобы их игнорировать. Продление клубного сезона дало Луису Суаресу шанс вернуться на поле после, казалось бы, фатальной для сезона 2019/20 операции. Однако теперь очевидно, что даже июньский рестарт наступил для уругвайца слишком рано.

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    • Конечно, Суарес физически способен играть, но ему не хватает необходимой подготовки и резкости для достойной игры в Ла Лиге. До сих пор в каждом из его матчей были яркие моменты, но в целом он выглядел неспособным даже к основам профессионального футбола.

    Каждое его прикосновение было одновременно поспешным и слишком медленным, его когда-то грозный атлетизм увял, а каждое участие в атаке только вредило «Барселоне».

    Победитель: Ойан Сансет

    Игра против «Барселоны», особенно на «Камп Ноу», является испытанием для любого молодого полузащитника. Зачастую это один из самых сложных тестов, с которым может столкнуться хавбек, и, как правило, тест заканчивается провалом. Но в случае с Ойаном Сансетом этого не произошло. Молодой футболист, проводивший свой 11-й матч в сезоне, сыграл так, словно за его плечами 111 встреч.

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    • Сансет столкнулся с феноменальным выступлением Серхио Бускетса, а также с рядом других атакующих талантов «Барселоны», и сразился с ними на равных. Молодой баск продемонстрировал бесстрашие, записав на свой счет четыре отбора и созданный момент. Это была многообещающая игра от молодого полузащитника, у которого есть большой потенциал для роста.

    Проигравший: Антуан Гризманн

    Остается только посочувствовать французскому форварду «Барселоны», потому что, как бы он ни старался, он, похоже, так никогда и не сможет по-настоящему влиться в команду. Минувшим вечером он начал игру в стартовом составе, не сыграв перед этим со стартовых минут против «Севильи», и был явно мотивирован, так как начал встречу с яростной интенсивностью.

    Гризманн был более динамичен, чем обычно. Он выполнял большие забеги, старался участвовать в комбинациях и как всегда активно отрабатывал в обороне. Но все это было напрасно, ведь он не смог повлиять на игру там, где это было действительно важно — в финальной трети поля.

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    • По мере того, как матч продолжаться, можно было заметить, что его мотивация и драйв начинают таять. Когда Месси своим великолепным пасом вывел его один на один с вратарем, никто не поверил, что он забьет. Да, в этот раз Унай Симон выполнил отличный сейв, но вокруг Гризманна уже накопилась аура неудач. Это звучит абсурдно, но он может покинуть клуб всего через сезон после прихода. Похоже, это неизбежно. Когда это не работает, то ничего уже не изменить.

    Победитель: Иван Ракитич

    Иван Ракитич действительно страдал в этом сезоне. Хорват начал чемпионат в качестве резервиста, а в тех редких случаях, когда получал возможность проявить себя, играл не очень хорошо. Показательным стало его выступление против «Севильи» несколько дней назад, но ему удалось подняться на топ-уровень во время игры с «Атлетиком».

    Ракитич начал матч на скамейке запасных, но во втором тайме тренер снял Серхио Бускетса, опасаясь, что каталонец получит вторую желтую карточку. Игра хорвата была непримечательной, пока на 70-й минуте он в истинном стиле Бускетса не пошел вперед, чтобы обыграть Сансета, а затем, когда мяч достался Месси, продолжил свой забег.

    Касание и разворот Месси были великолепны, и мяч снова вернулся к Ракитичу, и хорват не колеблясь пробил в ворота, не оставив шансов Симону. Победный гол хавбека, возможно, станет началом конца неудачного сезона.

    Проигравший: Гаиска Гаритано

    «Атлетик» подошел ко вчерашнему матчу, зная, что столкнется с истощенной и деморализованной «Барселоной», которая, вероятно, находится на самом низком для себя уровне. И учитывая, что баски дважды обыгрывали каталонцев со счетом 1:0 в этом сезоне, они понимали, что могут оформить победный дубль в Ла Лиге впервые с сезона 1987/88.

    Гаиска Гаритано великолепно подобрал состав, чтобы сделать это. Гости сидели глубоко, но с большой скоростью бежали в контратаки, и они полностью нейтрализовали наступательную силу в лице Жорди Альбы, за которым был закреплен Иньиго Лекуэ.

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    • Все, что им нужно было сделать, это рискнуть, но они не смогли. И когда «Барселона» изменила темп игры, проведя замены, Гаритано не смог ответить тем же, хотя у него в запасе было больше опытных игроков, тогда как «сине-гранатовые» в основном рассчитывали на воспитанников академии.

    В конце концов, победа «Барселоны» над «Атлетиком» на «Камп Ноу» неудивительна. Но разве не может удивлять сам сценарий победы? Гаритано не может не чувствовать, что упустил огромный шанс войти в историю.

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