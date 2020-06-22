Трансферный дайджест. 16-22 июня

Усман Дембеле

«Барселона», полузащитник, 23 года

Полузащитник Усман Дембеле покинет «Барселону» этим летом ради перехода в «Ливерпуль», уверены журналисты каталонского издания Mundo Deportivo.

Сообщается, что после того, как Тимо Вернер выбрал команду Лэмпарда, а не Клоппа, следующей целью «красных» для усиления атаки является именно французский вингер «сине-гранатовых».

По информации издания, каталонский клуб, учитывая все обстоятельства (два года до истечения контракта, неубедительная игра), готов рассмотреть вариант с продажей француза за 50-60 миллионов евро. Кроме того, «Барселона» даже готова пойти на аренду с опцией выкупа.

Журналист Кевин Палмер из Goal, в свою очередь, заявил, что слухи, связывающие Усмана Дембеле с переездом в «Ливерпуль» — неуместны.

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«Юрген Клопп является поклонником игрока, но финансы, вовлеченные в возможную сделку (даже в аренду), недоступны этим летом», — сказал он.

В данный момент француз остается в лазарете «Барселоны», восстанавливаясь от травмы, полученной в феврале. В текущем сезоне Дембеле сыграл девять матчей за «Барсу».

Наш прогноз: «Барселона»

Ян Вертонген

«Тоттенхэм», защитник, 33 года

Ян Вертонген globallookpress.com

Защитник Ян Вертонген покинет лондонский «Тоттенхэм» в ближайшее межсезонье.

Бельгиец хотел бы подписать новое соглашение со «Шпорами» на два года с зарплатой 70 тысяч фунтов в неделю.

Клуб не согласился на эти условия, продлив с защитником истекавший 30 июня контракт лишь до конца сезона.

По данным журналиста Николо Скиры, Вертонген может продолжить карьеру в «Роме». Советник президента римского клуба Франко Бальдини предложил 33-летнему бельгийцу 2-летний контракт.

Календарь и таблица АПЛ

Также за защитником следит «Интер». Главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте хочет видеть Вертонгена в команде, пишет Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

По мнению итальянского тренера, бельгиец является идеальным усилением для центра обороны «Интера».

Ранее также появлялась информация, что «Бетис» хочет подписать контракт с Яном Вертонгеном этим летом. Покупке может помешать большая зарплата игрока.

33-летний Вертонген выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В этом сезоне ветеран «шпор» провёл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Стоимость игрока составляет 14,5 миллионов евро.

Наш прогноз: «Рома»

Жуан Жезус

«Рома», защитник, 25 лет

Жуан Жезус globallookpress.com

Уход защитника Жуана Жезуса из «Ромы» в межсезонье становится все более вероятным.

На своей странице в Instagram «Рома» опубликовала фото нескольких игроков команды, на котором указала, что до первого матча «волков» после возобновления сезона осталось пять дней.

Жезус, играющий в клубе под пятым номером в комментарии к посту написал: «Замечательно, "Рома" даже не поместила меня в официальном профиле. Значит, такое доверие клуба».

В ответ болельщики раскритиковали игрока, ранее высказывавшего недовольство нехваткой игрового времени, и призвали его покинуть клуб.

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Турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что по его информации Жезус, которым интересовались «Фенербахче» и «Галатасарай», может продолжить карьеру в РПЛ.

По его информации, на 29-летнего бразильца претендуют «Краснодар» и «Рубин», интересовавшиеся им зимой. Отмечается, что решение игрока будет определяющим при выборе нового клуба.

В текущем сезоне Жезус сыграл за «Рому» всего 4 матча. Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2021 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 млн евро.

Наш прогноз: «Фенербахче»

Артур

«Барселона», полузащитник, 23 года

Туринский «Ювентус» по окончании сезона намерен приобрести полузащитника «Барселоны» Артура.

Туринцы предложили бразильцу 5-летнее соглашение с зарплатой 5,2 млн евро в год, при этом в каталонском клубе 23-летний игрок зарабатывает 3,2 млн за сезон, утверждает журналист Николо Скира.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, бразилец, ранее отказывавшийся уходить из клуба, теперь уже не против трансфера в туринскую команду.

Это еще не однозначное согласие, однако спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи продолжает вести с игроком переговоры.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отпустит хавбека Миралема Пьянича в «Барселону» только в обмен на Артура

Клубам также нужно будет достичь окончательного соглашения к 30 июня по бюджетным причинам, в противном случае они рискуют провалить сделку.

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Пьянич в настоящее время оценивается в 70 миллионов евро, а Артур — в 80 миллионов евро.

Наш прогноз: «Барселона»

Бенджамин Хенрихс

«Монако», защитник, 23 года

Бенджамин Хенрихс globallookpress.com

Защитник «Монако» Бенджамин Хенрихс близок к переходу в «Лейпциг», сообщает Bild.

Предполагается, что клубы могут договориться об аренде с правом выкупа.

Зимой сообщалось о том, что 23-летний немец отказал «Баварии» и договорился с «Лейпцигом» о переходе, но на январский трансфер наложил вето новый наставник «Монако» Роберт Морено.

Хенрихс ранее играл в Бундеслиге за «Байер». Также у него есть опыт выступлений за сборные Германии в возрастных категориях U17, U19, U21.

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В 2016 году защитник дебютировал в главной национальной команде.

Наш прогноз: «РБ Лейпциг»

Станислав Крицюк

«Краснодар», вратарь, 29 лет

Станислав Крицюк globallookpress.com

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк покинет клуб по окончании сезона.

Несмотря на то, что с 29-летним игроком продлили контракт до конца сезона, после этого «быки» не намерены продолжать с ним сотрудничество.

Российский вратарь может продолжить карьеру в «Бешикташе», который ищет замену Лорису Кариусу, пишет Fotomaç.

По информации источника, стамбульский клуб уже контактировал с россиянином и достиг значительного прогресса в переговорах.

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Если менеджменту удастся договориться с Крицюком, его кандидатуру должен будет утвердить главный тренер Серген Ялчин.

По информации Sabah, вратарь запросил у турецкого клуба зарплату 1 млн евро в год. «Бешикташ» же пытается договориться с россиянином о снижении его финансовых требований до 600 тыс. евро в год.

Ягу Фернандеш Футбольный агент У Станислава действующий контракт с «Краснодаром», и мы уважаем это соглашение. Но до его окончания не так много времени, поэтому мы имеем право прорабатывать другие варианты. Конечно, я не могу назвать конкретные клубы, которые заинтересованы в Крицюке, но могу сказать, что к нему есть интерес со стороны греческих, турецких, испанских и швейцарских команд. Думаю, многие захотят в августе заполучить его в статусе свободного агента

Ранее сообщалось об интересе к Крицюку со стороны московского «Локомотива».

Крицюк выступает за «Краснодар» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел только 1 матч в РПЛ.

Наш прогноз: «Бешикташ»

Далер Кузяев

«Зенит», защитник, 27 лет

Далер Кузяев globallookpress.com

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в Европе, сообщает L’Equipe.

К 27-летнему россиянину проявляет интерес «Марсель» Андре Виллаш-Боаша, который работал в Санкт-Петербурге. Именно португалец заинтересован в подписании игрока.

Согласно информации СМИ, французский клуб достиг прогресса в переговорах с хавбеком «сине-бело-голубых». В ближайшее время стороны могут официально закрыть сделку.

По данным источника, интерес к хавбеку также проявляют «Валенсия» и «Хоффенхайм». Повышенный спрос объясняется тем, что срок контракта футболиста истекает этим летом.

Календарь и таблица РПЛ

Контракт Кузяева с «Зенитом» был подписан летом 2017 года и был рассчитан на три года.

Эти три года игрок показывал себя хорошо на поле до 2019 года, когда он получил травму, и пока так и не смог вернуться на прежний свой уровень.

Продлевать соглашение «Зенит» не намерен. Помимо зарубежных клубов интерес к Кузяеву приписывают московским «Спартаку» и «Динамо».

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