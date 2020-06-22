ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 16-22 июня

    Перейдет ли в «Ливерпуль» хавбек «Барселоны», покинет ли «Рому» защитник, переберется ли игрок «Тоттенхэм» в Италию и другие трансферные новости последних дней

    Футбол Трансферы Тоттенхэм АПЛ Футбол Англии Интер Рома Серия A Футбол Италии Бетис Примера (Ла Лига) Футбол Испании Фенербахче РПЛ Футбол России Краснодар Рубин Барселона Ювентус Ливерпуль Бешикташ Монако Лига 1 Футбол Франции РБ Лейпциг Бундеслига Футбол Германии Зенит Марсель Валенсия Хоффенхайм 1899 Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппПридется еще немного подождать. «Ливерпуль» вряд ли оформит чемпионство в следующем туре Марко НиколичОгненный дебют Николича. Три удаления, пенальти и бойкот болельщиков В «Динамо» вспышка COVID-19 Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблему
  • 17:35
    • РФС попросил Роспотребнадзор смягчить протокол
  • 20:57
    • Источник: Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА
  • 20:32
    • Овчинников будет готовить ЦСКА к игре с «Динамо»
  • 16:51
    • Утверждены даты проведения ЧМ-2021 по хоккею
  • 14:03
    • Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»
  • 13:22
    • Итальянский журналист раскритиковал РФС за непоследовательные решения
  • 13:09
    • Чорич и фитнес-тренер Джоковича заболели коронавирусом
    Все новости спорта
    Усман Дембеле
    Усман Дембеле
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Усман Дембеле

    «Барселона», полузащитник, 23 года

    Полузащитник Усман Дембеле покинет «Барселону» этим летом ради перехода в «Ливерпуль», уверены журналисты каталонского издания Mundo Deportivo.

    Сообщается, что после того, как Тимо Вернер выбрал команду Лэмпарда, а не Клоппа, следующей целью «красных» для усиления атаки является именно французский вингер «сине-гранатовых».

  • Трансферный дайджест. 9-15 июня
  • Перейдет ли в «Арсенал» еще один лидер «Зенита», покинет ли «Реал» молодой защитник, переберется ли игрок «Челси» в Италию и другие трансферные новости последних дней
  • 15/06/2020

    • По информации издания, каталонский клуб, учитывая все обстоятельства (два года до истечения контракта, неубедительная игра), готов рассмотреть вариант с продажей француза за 50-60 миллионов евро. Кроме того, «Барселона» даже готова пойти на аренду с опцией выкупа.

    Журналист Кевин Палмер из Goal, в свою очередь, заявил, что слухи, связывающие Усмана Дембеле с переездом в «Ливерпуль» — неуместны.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Юрген Клопп является поклонником игрока, но финансы, вовлеченные в возможную сделку (даже в аренду), недоступны этим летом», — сказал он.

    В данный момент француз остается в лазарете «Барселоны», восстанавливаясь от травмы, полученной в феврале. В текущем сезоне Дембеле сыграл девять матчей за «Барсу».

    Наш прогноз: «Барселона»

    Ян Вертонген

    «Тоттенхэм», защитник, 33 года

    Ян Вертонген

    Защитник Ян Вертонген покинет лондонский «Тоттенхэм» в ближайшее межсезонье.

    Бельгиец хотел бы подписать новое соглашение со «Шпорами» на два года с зарплатой 70 тысяч фунтов в неделю.

  • Придется еще немного подождать. «Ливерпуль» вряд ли оформит чемпионство в следующем туре
  • «Красные» в мерсисайдском дерби сыграли вничью с «Эвертоном»
  • Сегодня

    • Клуб не согласился на эти условия, продлив с защитником истекавший 30 июня контракт лишь до конца сезона.

    По данным журналиста Николо Скиры, Вертонген может продолжить карьеру в «Роме». Советник президента римского клуба Франко Бальдини предложил 33-летнему бельгийцу 2-летний контракт.

    Календарь и таблица АПЛ

    Также за защитником следит «Интер». Главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте хочет видеть Вертонгена в команде, пишет Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

    По мнению итальянского тренера, бельгиец является идеальным усилением для центра обороны «Интера».

    Ранее также появлялась информация, что «Бетис» хочет подписать контракт с Яном Вертонгеном этим летом. Покупке может помешать большая зарплата игрока.

  • Огненный дебют Николича. Три удаления, пенальти и бойкот болельщиков
  • Дебют Марко Николича у руля «Локомотива» — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • 33-летний Вертонген выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В этом сезоне ветеран «шпор» провёл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Стоимость игрока составляет 14,5 миллионов евро.

    Наш прогноз: «Рома»

    Жуан Жезус

    «Рома», защитник, 25 лет

    Жуан Жезус

    Уход защитника Жуана Жезуса из «Ромы» в межсезонье становится все более вероятным.

    На своей странице в Instagram «Рома» опубликовала фото нескольких игроков команды, на котором указала, что до первого матча «волков» после возобновления сезона осталось пять дней.

  • Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблему
  • Реакция спортивных СМИ на перенос матча «Динамо» и «Краснодара» из-за коронавируса
  • Сегодня

    • Жезус, играющий в клубе под пятым номером в комментарии к посту написал: «Замечательно, "Рома" даже не поместила меня в официальном профиле. Значит, такое доверие клуба».

    В ответ болельщики раскритиковали игрока, ранее высказывавшего недовольство нехваткой игрового времени, и призвали его покинуть клуб.

    Все прогнозы на Серию А

    Турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что по его информации Жезус, которым интересовались «Фенербахче» и «Галатасарай», может продолжить карьеру в РПЛ.

    По его информации, на 29-летнего бразильца претендуют «Краснодар» и «Рубин», интересовавшиеся им зимой. Отмечается, что решение игрока будет определяющим при выборе нового клуба.

  • Ростовские разгильдяи и сочинские лицемеры. Первая вспышка COVID-19 в РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на вспышку коронавируса в «Ростове»
  • 18/06/2020

    • В текущем сезоне Жезус сыграл за «Рому» всего 4 матча. Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2021 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 млн евро.

    Наш прогноз: «Фенербахче»

    Артур

    «Барселона», полузащитник, 23 года

    Артур

    Туринский «Ювентус» по окончании сезона намерен приобрести полузащитника «Барселоны» Артура.

    Туринцы предложили бразильцу 5-летнее соглашение с зарплатой 5,2 млн евро в год, при этом в каталонском клубе 23-летний игрок зарабатывает 3,2 млн за сезон, утверждает журналист Николо Скира.

  • Пацаны вообще ребята. Герои «Ростова» и большая деревня «Сочи»
  • СМИ — о скандальном поединке «Сочи» с «Ростовом»
  • 20/06/2020

    • Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, бразилец, ранее отказывавшийся уходить из клуба, теперь уже не против трансфера в туринскую команду.

    Это еще не однозначное согласие, однако спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи продолжает вести с игроком переговоры.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» отпустит хавбека Миралема Пьянича в «Барселону» только в обмен на Артура

    Клубам также нужно будет достичь окончательного соглашения к 30 июня по бюджетным причинам, в противном случае они рискуют провалить сделку.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Пьянич в настоящее время оценивается в 70 миллионов евро, а Артур — в 80 миллионов евро.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Бенджамин Хенрихс

    «Монако», защитник, 23 года

    Бенджамин Хенрихс

    Защитник «Монако» Бенджамин Хенрихс близок к переходу в «Лейпциг», сообщает Bild.

    Предполагается, что клубы могут договориться об аренде с правом выкупа.

  • Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
  • Реакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Челси»
  • Сегодня

    • Зимой сообщалось о том, что 23-летний немец отказал «Баварии» и договорился с «Лейпцигом» о переходе, но на январский трансфер наложил вето новый наставник «Монако» Роберт Морено.

    Хенрихс ранее играл в Бундеслиге за «Байер». Также у него есть опыт выступлений за сборные Германии в возрастных категориях U17, U19, U21.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В 2016 году защитник дебютировал в главной национальной команде.

    Наш прогноз: «РБ Лейпциг»

    Станислав Крицюк

    «Краснодар», вратарь, 29 лет

    Станислав Крицюк

    Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк покинет клуб по окончании сезона.

    Несмотря на то, что с 29-летним игроком продлили контракт до конца сезона, после этого «быки» не намерены продолжать с ним сотрудничество.

  • Мопе призвал «Арсенал» быть скромнее. «Канониры» вновь проиграли в АПЛ
  • Подопечные Микеля Артеты неожиданно уступили «Брайтону»
  • Вчера

    • Российский вратарь может продолжить карьеру в «Бешикташе», который ищет замену Лорису Кариусу, пишет Fotomaç.

    По информации источника, стамбульский клуб уже контактировал с россиянином и достиг значительного прогресса в переговорах.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Если менеджменту удастся договориться с Крицюком, его кандидатуру должен будет утвердить главный тренер Серген Ялчин.

    По информации Sabah, вратарь запросил у турецкого клуба зарплату 1 млн евро в год. «Бешикташ» же пытается договориться с россиянином о снижении его финансовых требований до 600 тыс. евро в год.

  • Ягу Фернандеш
  • Футбольный агент
  • У Станислава действующий контракт с «Краснодаром», и мы уважаем это соглашение. Но до его окончания не так много времени, поэтому мы имеем право прорабатывать другие варианты. Конечно, я не могу назвать конкретные клубы, которые заинтересованы в Крицюке, но могу сказать, что к нему есть интерес со стороны греческих, турецких, испанских и швейцарских команд. Думаю, многие захотят в августе заполучить его в статусе свободного агента

    • Ранее сообщалось об интересе к Крицюку со стороны московского «Локомотива».

    Крицюк выступает за «Краснодар» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел только 1 матч в РПЛ.

    Наш прогноз: «Бешикташ»

    Далер Кузяев

    «Зенит», защитник, 27 лет

    Далер Кузяев

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в Европе, сообщает L’Equipe.

    К 27-летнему россиянину проявляет интерес «Марсель» Андре Виллаш-Боаша, который работал в Санкт-Петербурге. Именно португалец заинтересован в подписании игрока.

  • «Дортмунд» не добился прогресса при Фавре
  • Реакция прессы на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд
  • Вчера

    • Согласно информации СМИ, французский клуб достиг прогресса в переговорах с хавбеком «сине-бело-голубых». В ближайшее время стороны могут официально закрыть сделку.

    По данным источника, интерес к хавбеку также проявляют «Валенсия» и «Хоффенхайм». Повышенный спрос объясняется тем, что срок контракта футболиста истекает этим летом.

    Календарь и таблица РПЛ

    Контракт Кузяева с «Зенитом» был подписан летом 2017 года и был рассчитан на три года.

    Эти три года игрок показывал себя хорошо на поле до 2019 года, когда он получил травму, и пока так и не смог вернуться на прежний свой уровень.

  • Победа по-чемпионски. «Зенит» разгромил ЦСКА в Москве
  • Петербургская команда еще на шаг приблизилась к титулу
  • Вчера

    • Продлевать соглашение «Зенит» не намерен. Помимо зарубежных клубов интерес к Кузяеву приписывают московским «Спартаку» и «Динамо».

    Наш прогноз: «Марсель» 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Проблема без решения. Бейл и Зидан не могут сосуществовать
  • 16/06/2020 в 15:52
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Бернли»
  • 1.89
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Эштадиу да Луш»
  • УЕФА упорядочил календарь. Лиссабон примет Лигу чемпионов, финал состоится 23 августа
    • 21:33 19/06/2020     Фрагмент матча
  • Пацаны вообще ребята. Герои «Ростова» и большая деревня «Сочи»
    • 13:57 20/06/2020     Гарет Бейл
  • Проблема без решения. Бейл и Зидан не могут сосуществовать
    • 15:52 16/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Тоже интересно
    Оливье Жиру принес победу «Челси» Футбол Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атакуРеакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Челси» 00:550
  • 10:41
    • Жоау Марио может перейти в «Сельту»
  • 10:36
    • Джокович откзался от теста на коронавирус. Он контактировал с зараженным Димитровым
  • 20:48
    • «Аталанта» выкупила у «Челси» бывшего хавбека «Спартака»
    Ниль Мопе Футбол Мопе призвал «Арсенал» быть скромнее. «Канониры» вновь проиграли в АПЛПодопечные Микеля Артеты неожиданно уступили «Брайтону» Вчера в 15:070
    2.80
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 17:52
    • «Аякс» объявил о возвращении экс-вратаря команды
  • 17:20
    • Погребняк приступил к полноценным тренировкам
  • 17:07
    • Главного тренера «Эвертона» подозревают в неуплате налогов
    «Гранада» — «Вильярреал» Футбол Примера. «Реал» вышел в лидеры, «Барса» сыграла вничью с «Севильей», «Атлетико» одолел «Вальядолид»Подробности матчей 30-го тура испанской Примеры 01:090
  • 16:35
    • «Тулуза» назначила нового главного тренера
  • 16:18
    • Глушаков призвал клубы РПЛ соблюдать фейр-плей
  • 16:03
    • Рублев проведет две недели в карантине
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.80
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лечче — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вильярреал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.13
  • Экспресс дня 23 июня
  • Завтра в 23:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие