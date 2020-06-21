Победа по-чемпионски. «Зенит» разгромил ЦСКА в Москве

Петербургский «Зенит» в выездном матче 23-го тура российской Премьер-лиги разгромил московский ЦСКА со счетом 4:0. Дубль у победителей оформил Малком, а Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси забили по голу. Мы решили узнать, как на это событие отреагировали СМИ.

Убийственный старт «Зенита»

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак заострил внимание на том, как быстро «Зенит» добыл свое преимущество.

«Стартовые составы команд не удивили. Они были практически такими, какими и до паузы в чемпионате. Разве что обраило на себя внимание решение оставить Хердура Магнуссона в запасе ЦСКА. Ошибочность такого хода Гончаренко стала очевидна спустя 10 минут.

Сначала Бранислав Иванович из центра штрафной реализовал розыгрыш углового, продавив молодого Вадима Карпова, отскочившего от серба, как от стенки. Затем Виктор Васин не попал по мячу и подарил гол Малкому. Так в самом дебюте "армейцы" получили "-2", хотя до этого не пропускали от "Зенита" в Москве в трех домашних играх кряду.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» На быстрый гол ставку не делали. Важно забивать и не пропускать. Неважно, в начале или в конце матча. Мячи, забитые в начале, добавляют уверенности. В остальном неплохо играли. Думаю, заслуженно победили.

Выйдя вперед, "Зенит" стал грамотно контролировать мяч. Хозяевам приходилось выбрасываться, разбивая плотность между линиями, и сразу следовал заброс на питерских форвардов. Именно так Сердар Азмун после скидки Артема Дзюбы забил третий мяч, но его не засчитали из-за офсайда. Дзюба вообще действовал очень полезно, выиграл чуть ли не всю борьбу, в которую вступил, и уже в первые 45 минут поучаствовал в двух голах из трех», — подчеркивает Зибрак.

Малком превращается в Халка

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов сравнил нападающего «Зенита» Малкома с экс-форвардом питерцев Халком.

«С самого начала игра пошла под диктовку действующего чемпиона и лидера РПЛ. Обратила на себя внимание тактическая схема "Зенита". Сергей Семак в центре построил ромб, на вершине которого находился Малком. Это дало преимущество гостям в центре поля, а бразилец мог чаще встречаться с мячом и разгонять атаки.

ЦСКА к этому оказался не готов. Правда, первый гол уже на 2-й минуте зенитовцы соорудили без Малкома. Сперва Игорь Акинфеев спас "армейцев" после выхода Сердара Азмуна один на один, после чего сине-бело-голубые хитро разыграли угловой и Бранислав Иванович продавил юного Вадима Карпова.

Во второй голевой комбинации на 7-й минуте Малком принял уже самое непосредственное участие. Бразилец и открывался грамотно в ходе атаки, и пасовал точно, и сам же стал автором забитого мяча, воспользовавшись срезкой от Виктора Васина. Защитники ЦСКА выглядели в дебюте встречи откровенно растеряно.

Александр Медведев Генеральный директор «Зенита» Что касается Малкома, то для него нашли то место, где он может раскрывать все свои качества. И скорость, и дриблинг, и удар. Он очень хорошо взаимодействовал с партнерами, он не жадина, как мы видим. Он с удовольствием отдает передачи. А то, что некоторые голевые комбинации не были доведены до гола, это отсутствие игровой практики. Мы будем создавать и забивать больше.

На перерыв соперники ушли при счёте 0:3. Команда Виктора Гончаренко не справлялась с тройкой Малком — Азмун — Дзюба при контратаках "Зенита". Дошло вообще до того, что наименее скоростной из этого трио Дзюба убежал с центра поля. В результате Малком оформил дубль. Бразильцу повезло с отскоком, но почему никого из "армейцев" не оказалось рядом с ним на подборе?», — задается вопросом Романов.

«Зенит» — почти чемпион

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин уже не сомневается в том, что «Зенит» станет чемпионом, а вот перспективы ЦСКА ему кажутся туманными.

«В чемпионстве "Зенита" и так почти не возникало не сомнений, но после такого матча они практически отпали. Растерять преимущество в девять очков за семь матчей, особенно когда ты хорошо готов — это нужно очень сильно постараться. Разве что вся команда сляжет с вирусом, но верится в такое развитие событий мало.

А вот на месте болельщиков ЦСКА я бы уже начинал тревожиться. Дело ведь не только в поражении. И не в том, что "Зенит", очевидно, сейчас лучше готов. Очень уж "дешевые" голы пропускали москвичи. Хорошо, первый — ошибка Вадима Карпова, не удержавшего Бранислава Ивановича после розыгрыша углового. Но предшествовал корнеру выход Сердара Азмуна к воротам после простейшей комбинации. Так, кстати, защиту ЦСКА ловят не в первый раз: вспомните гол Джордана Ларссона в Кубке России. Тренерский штаб ЦСКА работает над этой проблемой?

Да и второй и третий голы не лучше. Про рывок Дзюбы уже упоминалось, а Виктор Васин выдает такие "перформансы" с пугающей регулярностью — в качестве примера приведу матч 1-го тура в Самаре. Можно, конечно, вспоминать момент Федора Чалова при счете 0:2 или сетовать на судейство во втором тайме, но все это не слишком неубедительно.

Сергей Овчинников Тренер ЦСКА Никого выделять не будем. Ошибки допускали все. Дальше будут приниматься определенные меры. Сделаем определенные выводы. Была персональная ошибка на 2-й минуте. Потом второй быстрый гол. Быстрые голы всегда не лучшим образом влияют на игру. Не смогли перестроиться. «Зенит» использовал наши слабые стороны. Ничего не противопоставили. Много ошибок в обороне. Можно было попробовать несколько иначе выставить оборону. Матч даст большую пищу для размышлений.

Тут надо думать не о Лиге чемпионов, а о том, как удержаться в топ-5 и вообще попасть в Европу. "Спартак" отстает на пять очков, "Динамо" — на шесть, но "бело-голубым" в этом туре еще играть. При этом через неделю ЦСКА ждет дерби с "бело-голубыми", потом с "красно-белыми", а следом — еще и поездка в Грозный. Жесточайший календарь, на который наслаиваются проблемы с составом — к травмам Ильзата Ахметова и Алана Дзагоева добавилась дисквалификация Карпова», — напоминает Гирин.

Оборона ЦСКА — проходной двор

Редакция «Соккер.ру» раскритиковал ЦСКА за действия в обороне, а особенно досталось Виктору Васину.

«Об этом говорили еще весной, когда Виктор Гончаренко крутил-вертел сочетаниями в обороне, как будто хотел всех запутать, но путал только своих футболистов. Васин, Дивеев и Карпов провалили матч.

Опытный Виктор всегда славился техническим браком и тут не упустил возможности повеселиться, в перерыве Васин был заменен. Карпов получил красную карточку во втором матче подряд: против "Ростова" Вадима тоже удалили, но потом КДК отменил карточку.

Дивеев проиграл, кажется, все единоборства, а в концовке привез пенальти и тоже мог быть удален — судья пожалел. А вы, друзья, как ни садитесь, все в защитники не годитесь.

Еще одна болезнь ЦСКА при Викторе Гончаренко, которую уже можно считать хронической. ЦСКА создает много моментов, набивает статистику ударов, а на выходе — пшик. После первого тайма у "армейцев" было 16 ударов по воротам и только 2 попадания в створ, в то время как "Зенит" пробил 5 раз, и все удары заставили Акинфеева побеспокоиться.

Андрей Талалаев Российский тренер В ЦСКА только два футболиста сопоставимы по уровню мастерства с игроками «Зенита», которые были у них в заявке. Это Акинфеев и Фернандес. Может быть, Влашич, но с натяжкой. Обыграть питерцев можно было только за счет мастерства и дисциплины. Москвичи не занимались три месяца. В организации они не превзошли соперника, поэтому пропустили уже на 3-й минуте со стандарта. Легионеры «Зенита» не уезжали и готовились здесь. Плюс тренерский штаб квалифицированный. Мы видели, что была борьба. Обляков и Влашич старались, но лидера на поле не было.

И счет 0:3 в пользу "сине-бело-голубых". Низкое качество ударов — такая же недоработка, как отсутствие слаженной игры в обороне. В этом плане у ЦСКА тоже ничего не изменилось», — говорится в материале.

Физические кондиции

Тимур Валеев в своем материале для «Спорта День за Днем» пояснил, что ключевую роль в этом матче сыграли физические кондиции команд.

«Секрет победы "Зенита" над ЦСКА кроется всего лишь в одном известном благодаря СМИ факте: команда Сергея Семака почти на две недели раньше приступила к тренировкам на поле. Ну а Москва разрешила начать командам тренироваться только в июне. Так что, когда ЦСКА еще набирал физические кондиции, "Зенит" уже вовсю работал над игровыми взаимодействиями.

Виктор Гончаренко попробовал такой же план, который принес "армейцам" очки в Петербурге в первом круге. Однако разница в уровне подготовке сказалась прямым образом. Тройка защитников и два опорника в схеме 3-4-3 провалили практически всю борьбу.

Жуткие показатели выигранных единоборств в обороне показали центральные защитники: Игорь Дивеев — 33%, Виктор Васин — 30%, Вадим Карпов — 47%. На полузащитников тоже выпала большое количество борьбы, потому что попеременно опускались ниже Дзюба и Азмун: Кристиян Бистрович — 43% выигранных единоборств в целом, Иван Обляков — 22%. При этом те же Дзюба и Азмун показали высокие результаты: у Артема — 60% выигранных единоборств в атаке, у Сердара — 68%», — подсчитал Валеев. 0