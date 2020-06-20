Матч «Сочи» — «Ростов» позор нашего футбола!

Разгром, за который стыдно. А парни из «Ростова» — молодцы!
«19 июня чартерным рейсом в Сочи отправилась команда, составленная из футболистов 2001-2004 годов рождения. Самым старшим в составе ростовчан оказался 19-летний полузащитник Никита Колотиевский, а самым младшим — 16-летний нападающий Максим Ставцев.
Никто из 16 заявленных на игру с "Сочи" ростовских футболистов, ранее не играл в РПЛ. Более того, некоторые из них даже никогда не выступали за молодёжку. На черноморское побережье отправилась сырая и растренированная команда, которая собралась лишь несколько дней назад. Руководил ростовскими "школьниками" Заур Тедеев — тренер "молодёжки" "Ростова". Валерий Карпин, конечно же, на матч не полетел, оставшись в "тюрьме" на изоляции.
Серьёзно помолодевший "Ростов" хозяева щадить не стали. Против подростков "Сочи" выпустил основной состав с Джанаевым — в воротах, Новосельцевым, Мевлей и Миладиновичем — в обороне, Набиуллиным и Заикой — в качестве латералей, Бурмистровым и Маргасовым — в полузащите, а также Кокориным, Заболотным и Мостовым — в нападении. Из лидеров сочинцев отсутствовал разве что Нобоа. Эквадорец не попал даже в заявку», — сравнил составы команд журналист «Чемпионата» Богдан Горбунов.
Фарс в Сочи закончился с двухзначным счетом
«Ну а чего вы ждали от растренированных 17-летних пацанов? Что они выйдут и будут на равных играть с командой РПЛ? Гол на первой минуте только раззадорил "барсов", которые порезвились вволю. Довольно быстро счет стал равным — Абрамов внес мяч в сетку собственных ворот, а вскоре Кокорин в контратаке вывел "Сочи" вперед. Но дальше гости уперлись. Они почти дотянули до перерыва, не пропустив даже с пенальти от Заболотного, но в раздевалку всё-таки дрогнули.
Кокорин, а затем Заболотный сделали счет крупным и сломали "Ростов" психологически. Сразу после перерыва дончане быстро получили еще три пробоины. На этом можно было бы разойтись, но свежие силы со скамейки вдохнули новый ветер в паруса атак "барсов", и в заключительную треть второго тайма они оформили еще три гола, доведя счет до двузначного. Это новый рекорд чемпионатов России.
Ранее самым крупным было фиаско "Уралана" в 2000, когда элистинцы с треском вылетели из элиты. Естественно, что это и клубные рекорды со знаком плюс для "Сочи" и со знаком минус для "Ростова", который попутно переплюнул достижение по молодости состава — средний возраст составил 18 лет, в заявке и тем более на поле не было ни одного игрока старше 20», — передал перипетии матча автор ФНК Александр Карамышев.
10:1 «Сочи» и «Ростова» — напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига
«Дело не столько в 10:1, сколько в очередном подтверждении: у нашей лиги биполярное расстройство. Вокруг нее сосуществуют две радикально разные реальности.
Одна часть офиса лиги реально пытается генерировать новые смыслы: развлекает болельщиков хэштегом #РПЛтопчик, сближает матчи с молодой аудиторией, когда ставит хайлайт матча "Локомотив" — "Ростов" под песню Тимы Белорусских, и даже первой в мире среди лиг делает платную подписку в ютубе. Неподдельная попытка донести, что наш футбол бывает веселым, приятным, милым, родным и близким — лига даже отвечает на претензии в комментариях.
При этом другая часть офиса боится взять на себя ответственность в ситуации коронавирусного кризиса и оглядывается на позицию "Сочи", контролируемого Борисом Ротенбергом. Лига, пытающаяся влиться в глянцевую инстаграм-эстетику, снова вляпалась в болото, которое радостно показал "Сочи" за несколько часов до игры», — поделился своим мнением автор Sports Владислав Воронин.
Счет ничего не значит. Настоящие мужчины здесь — парни из «Ростова»
«Ростовские пацаны, которые вышли играть против вполне уже легендарных по меркам РПЛ Кокорина и Джанаева, а также, например, одного из главных открытий этого сезона Андрея Мостового, не испугались. И в первой же атаке заставили аплодировать всех болельщиков на трибунах "Фишт" — собралось их, кстати, совсем не много.
Хромов изящно облапошил защитника уровня "Зенита" Мевлю — но не менее круто пробил Романов, прошивший вратаря, ранее выступавшего за сборную России. Социальные сети зарокотали как праздничный салют. И пусть продлилось это недолго (к концу тайма счёт был уже 1:4), пацаны выдали реально крутой перфоманс.
Среди равных первым оказался вратарь Денис Попов. За первый тайм он сделал 9 сэйвов, взял пенальти от Антона Заболотного, несколько раз потрясающе выручил и пару раз — выручил почти. Ещё по ходу первого тайма игрока отметил официальный твиттер сборной России, что, конечно, ничего не значит — но для молодого парня такой жест наверняка чрезвычайно приятен», — отметил бойцовские качества молодых ростовчан корреспондент Rusfootball Григорий Каленов.
Матч «Сочи» — «Ростов» — опасный прецедент. РФС должен вмешаться
«Вчера был создан опасный прецедент. Представьте такую ситуацию: за два тура до конца чемпионата "Зенит" лидирует с отрывом в пять очков от "Локомотива" и "Краснодара". В этот момент (не дай бог!) выясняется, что в составе петербургской команды появился один заразившийся коронавирусом, который контактировал с остальными игроками. Зенитовцев в полном составе сажают на карантин, вынуждая играть растренированной молодежью, как это сделал "Ростов" в Сочи.
Естественно, лидер терпит два поражения, а "Локомотив" с "Краснодаром" выигрывают свои матчи и обходят сине-бело-голубых, которые остаются без золота, без Лиги чемпионов и без десятков миллионов евро. Сможет ли в таком случае президент РФС Александр Дюков убедить главу "Газпрома" Алексея Миллера, что во всем виноват сам "Зенит", а не его организация что-то напутала с регламентом?» — говорится в материале «Спорта День за Днем».
Пацаны вообще ребята. «Ростов» покорил Россию, а «Сочи» — большая деревня
«Вратарь Попов получал удовольствие от этого матча — что ещё нужно пацану в такой ситуации? Потом он пропустил от Кокорина между ног в ближний, а Зе дальше всё-таки воткнул ножницами и праздновал так, как будто забил в финале ЧМ. 4:1 по первому тайму заранее выявили победителя, 21 удар против одного, восемь угловых у хозяев и ни одного у гостей, 64 процента по владению у "Сочи".
В перерыве эксперт Игорь Гамула в студии "Матч Премьер" метал молнии во всех, кто казался ему виновным в том, что этот матч организовали так курьёзно. Второй тайм начался с очередного гола легендарного Заболотного, однако Антон уже не праздновал, отлегло. Кокорин не постеснялся и оформил хет-трик. Александр может забрать домой мячик и в старости вспоминать, как он наказывал зумеров. Даже защитник Новосельцев забил, хотя обычно Иван сторонится детей.
Капельку обидно за Дениса Попова: за первый тайм он потащил 9 раз, явно поймал кураж, за некоторыми мячами в силу пока ещё скромных роста и комплекции не прыгал, а подбегал, но никак не избежал итогового разгрома. "Сочи" оказался слишком беспощадным и серьёзным, в общем нанёс 41 удар (25 в створ), не прощал и не позволял себе слабостей. Полоз воткнул восьмой и девятый мячи сочинцев, Колдунов наколдовал десятый гол, зато Гео Черданцев уже выбрал игрока тура. Точно попал в обладателя приза лучшему игроку матча, 15 спасений — Попов после игры искренне улыбался, поблагодарил соперников и ни о чём не жалел», — выделил вратаря гостей автор Football 24 Роман Герасимов. 0