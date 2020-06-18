Ростовские разгильдяи и сочинские лицемеры. Первая вспышка COVID-19 в РПЛ

В пятницу, 19 июня, «Ростову» предстоял выезд в Сочи, но этот матч 23-го тура РПЛ не состоится. У шести игроков основного состава ростовчан выявлен коронавирус. Вся команда села на 14-дневный карантин. Под вопросом не только выезд к «Сочи» 19 июня, но и две домашних игры против «Арсенала» и «Краснодара» 27 июня и 1 июля соответственно.

«Ростов» на карантине

Редакция Sport24 рассказывает об обстоятельствах вспышки коронавируса в «Ростове» и пытается предугадать последствия.

«Уже в пятницу "Ростову" предстоял выезд в Сочи, но теперь этот матч точно не состоится. У шести игроков основного состава ростовчан выявлен коронавирус: как пишет инсайдер Нобель Арустамян, это Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов.

Позже "Ростов" подтвердил все, кроме фамилий, официально, а также заявил, что весь клуб уходит на двухнедельный карантин.

Таким образом, под вопросом не только выезд к "Сочи" 19 июня, но и две домашних игры против "Арсенала" и "Краснодара" 27 июня и 1 июля соответственно. Что делать с этими матчами — пока непонятно.

В медиа обсуждаются три основных варианта: технические поражения (что будет не совсем законно), привлечение молодежного состава (но по слухам, совсем недавно основа "Ростова" играла товарняк с дублем) или перенос матчей.

Календарь и таблица РПЛ

За последнее выступают боссы "Ростова", но не совсем ясно, на какие именно даты можно перенести сразу три игры».

Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды. Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Поэтому клуб незамедлительно поставил в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ, а также принял все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором. Заявление «Ростова»

Что делать и как быть?

Автор «Спорт День за днем» Вячеслав Дымов рассматривает варианты, при которых матч «Сочи» и «Ростова» может состояться, хоть и не в указанную дату.

«Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил в начале июня, что за неявку на матчи из-за коронавируса клубы будут наказываться техническими поражениями. При этом ради заполнения заявки на игру можно включать в состав не только игроков вторых и молодежных команд, но и воспитанников старшего возраста клубных академий. Для заявки на матч необходимо набрать 16 человек (среди них должны быть два вратаря).

Скорее всего, "Ростову" придется сыграть против "Сочи" в установленный срок, выставив на матч ряд неосновных игроков. Известно, что "Ростов" не готовил молодежь к матчу с "Сочи". При этом черноморский клуб уже заехал на базу для подготовки к игре. С переносом игры намного сложнее ввиду плотности календаря.

Перенос матча из-за болезни игроков по ходу сезона-2019/20 случился именно с ближайшим соперником "Ростова". 24 ноября "Сочи" сыграл вничью 1:1 на выезде с "Уфой", а через неделю оказался не готов к матчу против "Оренбурга".

По ходу матча в столице Башкирии температура опускалась до минус шести градусов. По возвращении на черноморское побережье игроки "Сочи" оказали не готовы к перепаду температур. У большинства игроков и сотрудников обнаружилась ротавирусная инфекция. 10 футболистов подхватили ангину.

Матч "Сочи" — "Оренбург" состоялся 11 марта. За это время тренер Владимир Федотов ушел из "Оренбурга" и возглавил "Сочи". Новая команда Федотова разгромила бывшую со счетом 5:1. Теперь в похожем состоянии ближайший соперник Федотова, но переносить матч решительно некуда».

Александр Алаев Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Конечно, случай с «Ростовом» — это ЧП. Мы абсолютно убеждены, что возобновлять чемпионат было правильным решением. Досрочное завершение турнира стало бы катастрофой для спорта. Что касается матча «Ростова» с «Сочи», мы многократно обсуждали на семинарах, что перенос матчей чемпионата России практически невозможен. Но мы все люди из спорта и понимаем, что по сути единственная дата — это 19 июля. В этот день состоится полуфинал Кубка России, а так как ни «Ростов», ни «Сочи» больше не являются участниками турнира, они могут сыграть в этот день. Мы готовы обсуждать вопрос о переносе, но только если оба клуба готовы играть 19 июля. У нас есть протокол, который сейчас должны соблюдать все футбольные клубы. Некоторые клубы после проведения тестов изолировали команду, проводятся ежедневные тесты, другие не совсем — отпускали игроков к родственникам, проводили товарищеские матчи. О рисках мы предупреждали. Не хочу никого критиковать, но хочу призвать, что случай с «Ростовом» должен стать для нас уроком.

Вся надежда на форс-мажор

Автор блога «О духе времени» Павел Тихонов рассуждает о том, как «Ростов» может избежать технического поражения.

«Если ориентироваться на регламент и слова Митрофанова, логичны два варианта:

1. "Ростов" играет теми футболистами, которые не контактировали с зараженными — можно было бы предположить, что получится выставить молодежный состав. Однако есть другая проблема: во время подготовки к рестарту основа "Ростова" проводила с молодежкой товарищеский матч — а значит эти игроки тоже в зоне риска и в числе контактных.

2. Если "Ростов" не сможет заявить 16 человек, ему засчитывают техническое поражение (логика Митрофанова). И, возможно, не только в матче против "Сочи", но и в игре с тульским "Арсеналом" (через 10 дней) и, возможно, с "Краснодаром" (ровно через 14 дней).

Так как в регламенте форс-мажор прописан недостаточно четко, "Ростову" логично добиваться переноса матча. Например, на 17-18 июля — дни полуфиналов Кубка России. Ни они, ни "Сочи" в турнире уже не участвуют, поэтому версия выглядит правдоподобно. Максим Алланазаров уточняет, что "Ростов" сейчас настаивает как раз на таком переносе, клуб не согласен с двумя техническими поражениями.

Возобновление сезона для Валерия Карпина стало катастрофой «Ростов»

Да, пострадает целостность: у команд до последнего тура будет матч в запасе, однако в нынешних условиях это можно считать незначительной мелочью. Как в такой ситуации быть с игрой против "Арсенала", которая тоже выпадает на ростовский карантин — вопрос более сложный.

Еще деталь, важная для остановки спекуляций: РПЛ и РФС не рассматривают вариант свернуть рестарт. Официальных заявлений от футбольного руководства пока не было, очевидно там моделируют разные сценарии. Любое решение сейчас коснется не только "Ростова", оно же станет прецедентом для возможных будущих случаев (был инсайд о положительном тесте Александра Зуева из "Рубина" — но информацию опроверг гендиректор клуба)».

Михаил Прокопец Спортивный юрист Исходя из регламента РПЛ, поражение засчитывается команде за неявку на матч, но в случае отсутствия форс-мажора. ФИФА признает коронавирус форс-мажором. Техническое поражение «Ростову» в трех матчах будет незаконным и аморальным. Игроки же не сами в метро спустились в час пик. Заболеть во время пандемии абсолютно нормально. Может, все восемь миллионов людей на планете обвиним в том, что они не смогли защититься от вируса? И всех теперь уволить? Если я заболею, меня уволить сразу должны? Так почему «Ростову» нужно техническое засчитать? Думаю, у РФС и РПЛ есть план на такой случай. Техническое поражение не вариант — «Ростов» регламент полностью соблюдал. Нужно найти время для переноса этих матчей — можно передвинуть старт следующего сезона, договорившись с УЕФА и ФИФА. Тем более есть кубковые даты, другие резервные дни, да и УЕФА войдет в положение. Мой прогноз — технических поражений «Ростов» избежит, это крайняя мера. Люди же не специально не приедут на игру, так что ситуация требует гибкости.

«Сочи» против переноса

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов рассматривает позицию сочинского клуба, который не хочет переносить матч с «Ростовом».

«В "Сочи" ничего не желают слышать о переносе и говорят о плотном календаре, хотя одна свободная дата точно имеется. РФС и РПЛ самоустраняются от ситуации.

В конце осени, когда человечество в большинстве своем не знало слово "коронавирус", в "Сочи" вспыхнула ротавирусная инфекция (по неофициальной версии, бушевала диарея). Команда слегла, но никто даже не успел заговорить о техническом поражении за неявку на матч: встречу перенесли в соответствии с пунктом регламента о переносе "в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств".

Нынешняя ситуация действительно отличается — в ноябре никто не задумывался о том, что футболистов надо изолировать, никто не разрабатывал сложные медицинские регламенты и не призывал их соблюдать.

Генсек РФС Александр Алаев охарактеризовал ситуацию в "Ростове" как "ЧП". Схоже с формулировкой "форс-мажор", через которую выпутался "Сочи".

В «Сочи» не хотят переносить матч «Сочи»

Объясняя отказ от переноса игры, "Сочи" ссылается на "плотность календаря". Календарь действительно насыщен, но всем очевидно наличие одной свободной даты — 19 июля, когда пройдут полуфиналы Кубка. О возможности переноса игры говорили сегодня на пресс-конференции Александр Алаев и Сергей Прядкин.

Однако брать и переносить игру футбольные власти не намерены: Прядкин отметил, что лига просто не имеет для того полномочий, поскольку регламент утвержден РФС. Лига может максимум обратиться в РФС по поводу такой возможности, а генсек союза Алаев позицию организации передал достаточно четко:

"Есть возможность перенести игру на 19 июля, но только при желании обоих клубов. Заставить 'Сочи' играть 19 июля мы считаем неправильным".

Алаев и Прядкин несколько раз оговаривались, что не хотят резко критиковать и вообще давать оценки действиям "Ростова", однако второй человек в РФС все равно, по сути, ее дал:

"Один клуб соблюдает полностью регламент, игроки находятся на изоляции. Другой — отпускает футболистов к родственникам, проводит контрольные игры с молодежным составом. По контрольным играм мы говорили клубам — все риски вы берете на себя".

Все прогнозы на РПЛ

В итоге "Ростов" если не выставили виноватой стороной, то об этом намекнули, что справедливо. Отсылка к родственникам понятна — по информации Андрея Панкова из "Чемпионата", партнеров заразил Хорен Байрамян. Ему инфекция передалась от родителей, которые болели коронавирусом».

Арташес Арутюнянц Президент «Ростова» Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушел на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее. Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. Российский футбольный союз (РФС) поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против. Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка.

Почему кто-то должен страдать из-за «Ростова»?

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что причинами вспышки коронавируса в «Ростове» стало наплевательское отношение к правилам со стороны донского клуба.

«Для того, чтобы чемпионат России доиграли, разработан подробный протокол, в котором указано, как проводить тренировки и готовиться к матчам в условиях пандемии. Если соблюдать все меры предосторожности, риск заразиться сводится к самому минимуму. И большинство клубов действительно подошло к выполнению положений протокола с максимальной ответственностью. Маски, перчатки, дезинфекция, дистанция, регулярные тесты — все это позволяет уже в эти выходные возобновить турнир.

Но как часто бывает, кто-то посчитал себя умнее других. Ведь если очень хочется, то можно? Например, проигнорировать сомнительный результат анализа у какого-то футболиста и допустить его до занятий. Или обнять по очереди всех игроков одному из руководителей — соскучились же. Или сократить себе срок карантина. И речь сейчас не только о "Ростове" — такая расслабленность наблюдалась во многих других клубах. Просто гром грянул на юге. И сейчас, возможно, коллективный мужик перекрестится.

Очевидно, что вспышка в "Ростове" — результат клубной расслабленности. Мы еще узнаем детали, но уже сейчас ясно, что такой прокол — не трагическое стечение обстоятельств. При всем сочувствии к тренерам и футболистам дончан, глобально эта ситуация вызывает скорее злость, чем жалость.

Распространителем инфекции стал Хорен Байрамян «Ростов»

Большинство дисциплинированно выполняет положения протокола, чтобы наш футбол вернулся и жизнь хоть как-то стала похожей на прежнюю, меньшинство своей безалаберностью всех подставляет. Не понимаю, почему другие должны войти в положение и перенести свои матчи против "Ростова" на резервные даты. Почему послушные должны страдать из-за непослушных?».

Владимир Федотов Главный тренер «Сочи» Только переносить матч в данном случае уже некуда. Если появится неделя, то это будет плюс. И мы воспользуемся этой неделей для дополнительной подготовки. Конечно, график ломается. Ведь мы же говорим о том, что игровой тонус трудно чем-то заменить. Мы же готовились к этой игре, подбирали режим работы... Нам скажут играть со вторым составом — мы будем играть. А как это будет выглядеть, правильно или неправильно, это уже другой вопрос. Окон в календаре нет.

По законам «коронавирусного времени»

Обозреватель «Советского Спорта» Алексей Безъязычный считает, что «Ростов» заслужил свое наказание, хотя и выразил слабую надежу на чудо в виде ошибки тестов.

«Как же поступить с "Ростовом"? Наказывать техническими поражениями. Однозначно.

Безусловно, никто полностью не застрахован от коронавируса. Но вот почему-то в бундеслиге в соревновательный период ни одного нового случая заражения COVID-19 не зафиксировали. Может, потому, что в Германии более строго, чем в Ростове-на-Дону, соблюдали требования медицинского протокола? Проведение же ростовчанами двусторонки с молодежкой — это, уж извините, откровенное разгильдяйство. Полное пренебрежение планом Б на случай форс-мажора, который в теории не позволял бы влепить команде "технарь".

Если вы сами лишили себя возможности выставить на матчи 16 здоровых игроков и 2 вратарей, то должны за это отвечать. По всем законам "коронавирусного времени". Это по стране снимают ограничения, а наш футбол по-прежнему живет в режиме ЧП. Клубы РПЛ — это режимные объекты. Без кавычек. Входить в положение тех, до кого эти прописные истины пока не дошли, — тупиковая стратегия.

…Вот и из "Рубина" поступила информация о возможном заражении Александра Зуева. Потом ее быстро опровергли. Но если бы слух оказался правдой — играть тогда казанцам ближайшие матчи молодежкой. Если же и она подхватила бы вирус — готовиться получить две-три "баранки" в протокол.

Первый матч после возобновления сезона в Сочи не состоится «Сочи»

Закон суров, но это закон. От РПЛ с РФС сейчас требуется лишь одно: чтобы санкции были одинаковыми для всех потенциальных нарушителей, независимо от размера бюджета и турнирных амбиций. Свое решение высшие футбольные инстанции должны объявить 18 июня.

Все футбольные трансферы

Ну а болельщикам "Ростова" остается верить в чудо: а вдруг результаты тестирования оказались ошибочными? Бывает же и такое. Помните, как полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова сначала официально зачислили в заболевшие, а потом так же официально объявили здоровым? Так, может, и в Ростове пробили ложную тревогу? Симптомов-то COVID-19 у Еременко и компании не наблюдается. Надо перепроверять».

Борис Ротенберг Владелец «Сочи» Изменилась ли позиция клуба по игре с «Ростовом»? Нет. Я не могу пойти против команды!

Пора защитить зрителей?

Автор Soccer.ru Станислав Горин больше беспокоится за большиков на матчах РПЛ, чем за футболистов.

«Понятно, почему разрешили проход болельщикам на трибуны. Во-первых, голосование за поправки в Конституцию РФ уже через две недели, так что избежать скопления людей в одном месте не получится точно. Во-вторых, РПЛ разрешили заполнить стадион 10 % зрителей, поскольку у Дюкова есть политический вес.

В-третьих, будет парад Победы уже 24 июня, нелогично собирать в одном месте людей, но запрещать спортивное мероприятие на арене, где можно соблюдать социальную дистанцию, если хорошо продумать процесс входа на стадион. И вот тут возникает понимание, что россияне по дисциплинированности — не немцы.

Бундеслига так легко и успешно вернулась, поскольку в Германии изначально была совсем другая ситуация с коронавирусом — им повезло, сильная медицина, люди часто проверяются у врачей, вовремя среагировали. В России показатели хуже, после случая в "Ростове", а также после изучения статистики по Москве нужно прийти к логичному выводу — матчи РПЛ нужно сыграть без зрителей.

Тренировки «Ростова» остановлены «Ростов»

Очень не хотелось, чтобы так произошло, но риск слишком высокий. Одно дело, когда заболеет спортсмен — за ним будут ухаживать, у него может не быть симптомов, как у футболистов "Ювентуса", которые переболели и уже играют. И другое дело — если фанаты нарушат правила дистанции после матча или во время захода на трибуны, а затем возникнет очаг заражения. Все пойдут по домам, где за ними никто не присматривает, как за игроками, и будет вирусная бомба.

Если футболистов "Ростова" недоглядели — это констатация, а не упрек, то фанатов нельзя допускать до матчей. Нельзя обвинять зараженных людей, если соблюдали все нормы предосторожности, от вируса невозможно убежать — тут вопрос скорее везения. Но пока массовые собрания явно опасны. Если даже немцы не решились запустить хотя бы порцию фанатов в 10 % от вместимости арен, то РПЛ не стоит брать на себя лишнюю ответственность.

Матч "Сочи" и "Ростова" точно отменят, но вот если через пару дней все тесты остальных игроков, тренеров и персонала будут отрицательными — можно играть следующий матч, а отмененный провести в дни, зарезервированные под поединки Кубка России. Нужно пользоваться протоколами врачей, но помнить — не исключено, что с вирусом придется жить еще достаточно долго.

Надо играть в футбол, ведь неизвестно, будет ли такая возможность в октябре или ноябре — там возможна новая вспышка и новый жесткий карантин. Жаль ребят из "Ростова", это очень плохая новость для всех болельщиков футбола.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Но пусть клубы будут бдительными — есть сомнения, что все игроки достаточно ответственные, чтобы строго следовать всем инструкциям. Если часть игроков других клубов являются свидетелями секты неверия в опасные инфекционные болезни, или просто разгильдяи — будут проблемы». 0