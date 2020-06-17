Короли Бундеслиги. Великолепный Флик привел «Баварию» к восьмому подряд чемпионству

Чемпионство в меньшинстве
Обозреватель «Чемпионата» Богдан Горбунов рассказывает о ходе чемпионского матча и отмечает, что «Вердер» не собирался просто так дарить «Баварии» чемпионство, хозяева довольно дисциплинированно играли в обороне
Тем не менее за несколько минут до перерыва гости всё-таки сумели найти слабое место в защите соперника. Подобрав отскок, Боатенг заметил блестящее открывание Левандовски и отдал ему верховую передачу. Защитники бременцев не успели сделать искусственный офсайд, поэтому форвард беспрепятственно и по правилам получил мяч, а затем переправил его в ворота. Павленка был бессилен.
Во втором тайме «Бавария» на правах лидера успокоила игру и слегка перестаралась. В конце матча мюнхенцам стало настолько скучно, что они начали сами себе придумывать трудности. На 79-й минуте Альфонсо Дэвис завалил Вельковича на правом фланге вдали от штрафной и заработал необязательную вторую жёлтую карточку.
Оставшись в меньшинстве, «Бавария» подарила хозяевам надежду, которая едва не помогла им сравнять счёт. Организовав финальный штурм, «Вердер» вывел на ударную позицию Осако. После подачи с правого фланга японский форвард пробил головой в угол ворот, но Нойер в блестящем прыжке сумел парировать удар и вырвал победу для своей команды.
Финальный свисток и восьмое чемпионство подряд игроки «Баварии» встречали с поднятыми вверх руками. Однако чрезмерно бурной радости на «Везерштадионе» явно никто не испытывал. На стадионе не было болельщиков, да и трофей команде Флика никто не вручил. Серебряную салатницу мюнхенцы получат только после окончания матча 34-го тура — в Вольфсбурге«.
#MEI8TER 🙌 #MiaSanMia pic.twitter.com/GlXSg6s43U— #MEI8TER (@FCBayern) June 16, 2020
Игрок матча — Джером Боатенг
Sky Sports определяет лучшего игрока матча.
"Флик возродил Боатенга с момента своего прихода на пост главного тренера в ноябре, и было символично, что именно пас центрального защитника позволил Левандовски забить чемпионский гол.
Защитник был близок к тому, чтобы присоединиться к 'Пари Сен-Жермен', но теперь снова стал важным винтиком обороні 'Баварии', и он подчеркнул свою важность, когда спас свою команду в концовке встречи, когда 'Вердер' пытался отыграться".
"Бавария" продолжает доминирование в Бундеслиге
Sport24.ru — об очередном титуле "Баварии":
"Мюнхенцы стали чемпионами… в 8-й раз подряд. Только вдумайтесь: восемь Бундеслиг (с 2013-го) у турнира один и тот же победитель. Это, понятно, топовый успех 'Баварии' и счастье для всех болельщиков клуба. Но и очевидный минус чемпа Германии, такая доминация одной команды не слишком интересный сюжет.
Последним, кто сопротивлялся 'Баварии', был Юрген Клопп и его шикарная 'Боруссия'. В 2012-м именно Дортмунд стал сильнее всех в Бундеслиге. С тех пор 'Баварию' не может остановить никто. Вот прямо вообще никто.
Вы удивитесь, но вообще-то в этой Бундеслиге была… интрига. Чемпионская. 'Бавария' при Нико Коваче играла очень странно, влетала 'Айнтрахту' 1:5 и вообще теряла аномально много очков. А РБ 'Лейпциг', напротив, был офигителен в своем атакующем футболе и даже выиграл первый круг Бундеслиги! С отрывом в 3 очка от 'Баварии'. Казалось бы, топ-интрига, но нет…".
Флик вернул "Баварии" статистическое лидерство
Корреспондент "Спорт-Экспресса" Наталья Юрина рассказывает о том, как "Бавария" прибавила при Флике статистически:
"2 ноября 2019 года 'Бавария' разгромно уступила 'Айнтрахту' в 10-м туре бундеслиги (1:5). Тогда мюнхенцы занимали четвертое место в таблице, отставая от лидировавшей 'Боруссии' из Менхенгладбаха на 4 очка. Слишком читаемая атака (кроссы с флангов и зачастую безуспешные попытки прохода через центр), неэффективный прессинг (отсутствие структуры и чрезмерный расчет на индивидуальные действия конкретных игроков), количество пропущенных мячей, сопоставимое с 'Фортуной' (по 16), — все это характеризовало команду Нико Ковача. Хорватский специалист превратил коллектив, способный выиграть Лигу чемпионов, в совокупность разрозненных футболистов. И справедливо был уволен.
Исполняющим обязанности главного тренера 'Баварии' назначили Ханса-Дитера Флика, впоследствии подписавшего с клубом трехлетний контракт. На момент окончания 31-го тура бундеслиги мюнхенцы лидировали по следующим показателям: реальным забитым голам (92) и ожидаемым (86,15 xG), пропущенным мячам (31), интенсивности прессинга (7,69 PPDA), владению (61,9%), нанесенным ударам за игру (18,2) и допущенным ударам (9,3), а также точности передач (87,0%).
Флик вернул мюнхенцам не только статистическое лидерство, но и психологию победителей".
Флик превзошел Гвардиолу и претендует на "требл"
Squawka.com — о фантастическом старте Флика у руля "Баварии".
Конечно, у "Баварии" впереди еще множество непростых испытаний, и эта команда только создается плюс необходимо будет реагировать на усиление соперников. Но пребывание Флика многообещающе.
Конечно, скептики укажут на Карло Анчелотти и Нико Ковача как на тех, кто начал хорошо, прежде чем у машины отлетели колеса. Но его стиль работы подходит этой группе игроков "Баварии".
И к этому моменту Флик преуспел больше, чем Пеп Гвардиола. Он выиграл 26 из первых 29 матчей, что является лучшим стартом для любого босса "Баварии". У Гвардиолы было 22 победы в 27 матчах.
Теперь Флик будет претендовать с "Баварией" на победу в Кубке и домашний дубль — в финале мюнхенцы сыграют с "Байером". А когда возобновится Лига чемпионов, то "Бавария" будет в числе фаворитов».
«Бавария» сравнялась с «Ювентусом»
«Бавария» без тени сомнения является главной командой в Бундеслиге. Разговоры об их упадке были сильно преувеличены. Когда прошлым летом мюнхенцы потеряли Арьена Роббена и Франка Рибери, это казалось переломным моментом, однако они отреагировали как чемпионы.
«Бавария» выиграла восьмой подряд чемпионский титул. Этот подвиг в топ-5 лигах Европы соответствует только достижениям «Ювентуса». Возможно, в этом сезоне туринцы выиграют девятый подряд титул, но вряд ли вы поставите на то, что в следующем сезоне «Бавария» вновь не сравняется с «Юве», — пишет Squawka.
2013 🏆— #MEI8TER (@FCBayern) June 17, 2020
2014 🏆
2015 🏆
2016 🏆
2017 🏆
2018 🏆
2019 🏆
2020 🏆#MEI8TER #MiaSanMia pic.twitter.com/GG12EeCxa7
Чемпионские цифры
BBC — о статистике, связанной с чемпионством «Баварии»:
Давид Алаба и Томас Мюллер выиграли свои девятые чемпионские титулы, сравнявшись по этому показателю с Арьеном Роббеном.
Флик — третий человек в истории, который выиграл чемпионство с «Баварией» и как игрок, и как тренер после Франца Беккенбауэра и Нико Ковача. Флик выигрывал титул в качестве игрока Баварии в сезонах 1985-86, 1986-87, 1988-89 и 1989-90.
В топ-пятерке лиг Европы больше титулов, чем «Бавария» (30), выиграли только «Ювентус» (35 раз в Серии А) и «Реал» (33 в Примере).