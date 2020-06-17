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    Короли Бундеслиги. Великолепный Флик привел «Баварию» к восьмому подряд чемпионству

    Обзор СМИ после тридцатого чемпионства «Баварии»

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    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик
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    «Бавария» минимально обыграла «Вердер» благодаря голу Роберта Левандовски и досрочно стала чемпионом Германии. Что писали СМИ после успеха мюнхенцев?

    Чемпионство в меньшинстве

    Обозреватель «Чемпионата» Богдан Горбунов рассказывает о ходе чемпионского матча и отмечает, что «Вердер» не собирался просто так дарить «Баварии» чемпионство, хозяева довольно дисциплинированно играли в обороне

    Тем не менее за несколько минут до перерыва гости всё-таки сумели найти слабое место в защите соперника. Подобрав отскок, Боатенг заметил блестящее открывание Левандовски и отдал ему верховую передачу. Защитники бременцев не успели сделать искусственный офсайд, поэтому форвард беспрепятственно и по правилам получил мяч, а затем переправил его в ворота. Павленка был бессилен.

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    Во втором тайме «Бавария» на правах лидера успокоила игру и слегка перестаралась. В конце матча мюнхенцам стало настолько скучно, что они начали сами себе придумывать трудности. На 79-й минуте Альфонсо Дэвис завалил Вельковича на правом фланге вдали от штрафной и заработал необязательную вторую жёлтую карточку.

    Оставшись в меньшинстве, «Бавария» подарила хозяевам надежду, которая едва не помогла им сравнять счёт. Организовав финальный штурм, «Вердер» вывел на ударную позицию Осако. После подачи с правого фланга японский форвард пробил головой в угол ворот, но Нойер в блестящем прыжке сумел парировать удар и вырвал победу для своей команды.

    Финальный свисток и восьмое чемпионство подряд игроки «Баварии» встречали с поднятыми вверх руками. Однако чрезмерно бурной радости на «Везерштадионе» явно никто не испытывал. На стадионе не было болельщиков, да и трофей команде Флика никто не вручил. Серебряную салатницу мюнхенцы получат только после окончания матча 34-го тура — в Вольфсбурге«.

    Игрок матча — Джером Боатенг

    Sky Sports определяет лучшего игрока матча.

    "Флик возродил Боатенга с момента своего прихода на пост главного тренера в ноябре, и было символично, что именно пас центрального защитника позволил Левандовски забить чемпионский гол.

    Защитник был близок к тому, чтобы присоединиться к 'Пари Сен-Жермен', но теперь снова стал важным винтиком обороні 'Баварии', и он подчеркнул свою важность, когда спас свою команду в концовке встречи, когда 'Вердер' пытался отыграться".

    Джером Боатенг и Роберт Левандовски
    globallookpress.com

    "Бавария" продолжает доминирование в Бундеслиге

    Sport24.ru — об очередном титуле "Баварии":

    "Мюнхенцы стали чемпионами… в 8-й раз подряд. Только вдумайтесь: восемь Бундеслиг (с 2013-го) у турнира один и тот же победитель. Это, понятно, топовый успех 'Баварии' и счастье для всех болельщиков клуба. Но и очевидный минус чемпа Германии, такая доминация одной команды не слишком интересный сюжет.

    Последним, кто сопротивлялся 'Баварии', был Юрген Клопп и его шикарная 'Боруссия'. В 2012-м именно Дортмунд стал сильнее всех в Бундеслиге. С тех пор 'Баварию' не может остановить никто. Вот прямо вообще никто.

    Вы удивитесь, но вообще-то в этой Бундеслиге была… интрига. Чемпионская. 'Бавария' при Нико Коваче играла очень странно, влетала 'Айнтрахту' 1:5 и вообще теряла аномально много очков. А РБ 'Лейпциг', напротив, был офигителен в своем атакующем футболе и даже выиграл первый круг Бундеслиги! С отрывом в 3 очка от 'Баварии'. Казалось бы, топ-интрига, но нет…".

  • Карл-Хайнц Румменигге
  • Председатель совета директоров «Баварии»
  • «Странное и любопытное чемпионство. Осенью мы отставали от первого места на семь очков. Мы были слабее. Стоит сказать, что конкуренты не воспользовались этим. Затем Ханси Флик принял команду и проделал замечательную работу».

    • Флик вернул "Баварии" статистическое лидерство

    Корреспондент "Спорт-Экспресса" Наталья Юрина рассказывает о том, как "Бавария" прибавила при Флике статистически:

    "2 ноября 2019 года 'Бавария' разгромно уступила 'Айнтрахту' в 10-м туре бундеслиги (1:5). Тогда мюнхенцы занимали четвертое место в таблице, отставая от лидировавшей 'Боруссии' из Менхенгладбаха на 4 очка. Слишком читаемая атака (кроссы с флангов и зачастую безуспешные попытки прохода через центр), неэффективный прессинг (отсутствие структуры и чрезмерный расчет на индивидуальные действия конкретных игроков), количество пропущенных мячей, сопоставимое с 'Фортуной' (по 16), — все это характеризовало команду Нико Ковача. Хорватский специалист превратил коллектив, способный выиграть Лигу чемпионов, в совокупность разрозненных футболистов. И справедливо был уволен.

    Исполняющим обязанности главного тренера 'Баварии' назначили Ханса-Дитера Флика, впоследствии подписавшего с клубом трехлетний контракт. На момент окончания 31-го тура бундеслиги мюнхенцы лидировали по следующим показателям: реальным забитым голам (92) и ожидаемым (86,15 xG), пропущенным мячам (31), интенсивности прессинга (7,69 PPDA), владению (61,9%), нанесенным ударам за игру (18,2) и допущенным ударам (9,3), а также точности передач (87,0%).

    Флик вернул мюнхенцам не только статистическое лидерство, но и психологию победителей".

  • Ханс-Дитер Флик
  • главный тренер «Баварии»
  • «Поздравляю команду. Мы играли в последние месяцы со страстью, заряженностью, радостью от игры, боевым духом. Команда никогда не добивается успеха в одиночку, только вместе. Мне нравится быть с этой командой, Mia san Mia (слоган "Баварии") — это самосознание, которое демонстрирует эта команда. У ребят очень высокий уровень, и тренеры им доверяют. Это "Бавария", у нас всегда высокие цели. Мы сделали первый шаг. Нас ждет Кубок, следующая цель».

    • Флик превзошел Гвардиолу и претендует на "требл"

    Squawka.com — о фантастическом старте Флика у руля "Баварии".

    Конечно, у "Баварии" впереди еще множество непростых испытаний, и эта команда только создается плюс необходимо будет реагировать на усиление соперников. Но пребывание Флика многообещающе.

    Конечно, скептики укажут на Карло Анчелотти и Нико Ковача как на тех, кто начал хорошо, прежде чем у машины отлетели колеса. Но его стиль работы подходит этой группе игроков "Баварии".

    Ханс-Дитер Флик
    globallookpress.com

    И к этому моменту Флик преуспел больше, чем Пеп Гвардиола. Он выиграл 26 из первых 29 матчей, что является лучшим стартом для любого босса "Баварии". У Гвардиолы было 22 победы в 27 матчах.

    Теперь Флик будет претендовать с "Баварией" на победу в Кубке и домашний дубль — в финале мюнхенцы сыграют с "Байером". А когда возобновится Лига чемпионов, то "Бавария" будет в числе фаворитов».

    «Бавария» сравнялась с «Ювентусом»

    «Бавария» без тени сомнения является главной командой в Бундеслиге. Разговоры об их упадке были сильно преувеличены. Когда прошлым летом мюнхенцы потеряли Арьена Роббена и Франка Рибери, это казалось переломным моментом, однако они отреагировали как чемпионы.

    «Бавария» выиграла восьмой подряд чемпионский титул. Этот подвиг в топ-5 лигах Европы соответствует только достижениям «Ювентуса». Возможно, в этом сезоне туринцы выиграют девятый подряд титул, но вряд ли вы поставите на то, что в следующем сезоне «Бавария» вновь не сравняется с «Юве», — пишет Squawka.

    Чемпионские цифры

    BBC — о статистике, связанной с чемпионством «Баварии»:

    Давид Алаба и Томас Мюллер выиграли свои девятые чемпионские титулы, сравнявшись по этому показателю с Арьеном Роббеном.

    Флик — третий человек в истории, который выиграл чемпионство с «Баварией» и как игрок, и как тренер после Франца Беккенбауэра и Нико Ковача. Флик выигрывал титул в качестве игрока Баварии в сезонах 1985-86, 1986-87, 1988-89 и 1989-90.

    В топ-пятерке лиг Европы больше титулов, чем «Бавария» (30), выиграли только «Ювентус» (35 раз в Серии А) и «Реал» (33 в Примере).

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