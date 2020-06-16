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    Последний отсчет. Пять ожиданий от рестарта РПЛ

    Пять главных вопросов накануне возобновления чемпионата России

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    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    Трехмесячная пауза в чемпионате России подходит к концу — 19 июня матч в Самаре между местными «Крыльями Советов» и грозненским «Аматом» откроет 22-й тур РПЛ. Чего мы ждем от финального отрезка турнира?

    Удастся ли избежать вспышки COVID-19?

    Чемпионат России, в отличие от подавляющего большинства европейских первенств, возобновляется с присутствием зрителей на трибунах — сначала 10%, а потом как пойдет.

    Но даже 10% от вместимости стадиона, это несколько тысяч фанатов. Добавьте к этому ВИП-ложи, полицию, прессу, персонал — и получите благодатную почву для очередных вспышек коронавирусной инфекции в местах скопления людей.

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    • Да, РФС и РПЛ приняли строгий медицинский протокол, срисован с Бундеслиги, где чемпионат идет уже второй месяц, но строгость правил и законов в России, как известно, компенсируется необязательностью их исполнения. Поэтому, как все эти строгие правила будут выполняться на практике — большой вопрос.

    Хочется надеяться, что возобновление футбольного сезона в России не приведет к очередному витку пандемии и необходимости вновь останавливать турнир, на этот раз — насовсем.

    Вылетит ли Слуцкий в ФНЛ?

    Пока шли обсуждения того, как лучше возобновить чемпионат России, весьма популярной была идея «сезона без вылетов» — из РПЛ в ФНЛ никто не вылетает, а следующий сезон играется с 18 командами.

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    • На практике вышло иначе — по итогам сезона два клуба покинут РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ.

    Что же, борьба за выживание на дне таблицы добавит дополнительной интриги возобновившемуся чемпионату России.

    На последних местах сейчас расположились «Крылья Советов» (22 очка) и «Ахмат» (2), но плотность нижней таблицы такова, что грозненский клуб отстает от десятого «Урала» всего на пять очков. За восемь туров до финиша это вполне преодолимое расстояние.

    Леонид Слуцкий

    Впервые в российской карьере в опасной близости от вылета оказался Леонид Слуцкий с «Рубином» (23). Тем более, что и календарь у казанского клуба на финише сезона не из легких: «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Спартак».

    Впрочем, внеплановая пауза явно пошла всем аутсайдерам РПЛ на пользу. Теперь, они готовы биться за выживание с новыми силами.

    Выиграет ли Дзюба чемпионскую гонку?

    После 22 туров в гонке бомбардиров РПЛ лидирует с 13 мячами нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

    Ближайшие преследователи: Элдор Шомуродов из «Ростова» (11), еще один зенитовец Сердар Азмун (10) и Александр Соболев из «Спартака» (10).

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    • Новоявленный спартаковец, правда, не забивает уже 9 матчей подряд — «сухая» серия началась еще в «Крыльях Советов» и переезд в Москву ничего не изменил.

    Самый опасный конкурент Дзюбы — Шомуродов, который планирует покинуть «Ростов». Контракт узбекского форварда с клубом рассчитан до лета 2024 года, но агент Герман Ткаченко уже заявил, что летом его клиент уедет в Европу.

    Артем Дзюба

    Напоследок Эдор может хлопнуть дверью, тем более, что звание лучшего бомбардира РПЛ заметно улучшит ему личный контракт в новом клубе.

    Та же история и у Сердара Азмуна, которого сватают то в «Наполи», то в лондонский «Арсенал». Ему, как и Дзюбе, сыграет на руку легкий календарь «Зенита» на финише.

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    • Пять матчей из восьми против аутсайдеров РПЛ: «Крылья Советов», «Сочи» и «Оренбург» (дома), «Тамбов» и «Ахмат» (на выезде).

    Личный рекорд Артема Дзюбы — 15 голов в чемпионате-2015/16. Лучшим бомбардиром тогда стал Федор Смолов (20 голов за «Краснодар»).

    Попадет ли «Спартак» в еврокубки?

    Красно-белые, как и «Динамо», «Арсенал» и «Уфа» расположились в середине таблицы — им довольно трудно как дотянуться до первой пятерки, так и скатиться на дно.

    От зоны еврокубков «Спартак» отделяет 8 очков, а в концовке сезона подопечных Доменико Тедеско ждут как матчи с ЦСКА и «Локомотивом», так и поединки с ведущими борьбу за выживание «Ахматом» и «Рубином».

  • Еврокубки — это всегда хорошо. Если есть возможность играть в еврокубках, надо делать все, чтобы достичь этой цели. В следующем сезоне российским клубам будет еще сложнее. Если мы сможем туда пробиться в этом сезоне через Кубок или через место в чемпионате, мы должны сделать все, чтобы это случилось. Цели остаются те же — мы готовим молодую команду шаг за шагом, это самое важное.
  • Доменико Тедеско

    • «Спартак» в марте был боевитым и эмоционально заряженным. Карантин пришелся для красно-белых некстати, в отличие от аутсайдеров лиги, или того же ЦСКА, выглядевшего весной весьма неуверенно.

    К тому же за время паузы «Спартак» расстался с рядом игроков, потеряв Андре Шюррле, Лоренсо Мельгарехо, Аяза Гулиева.

    Впрочем, как показывает опыт Бундеслиги и Примеры, после перерыва в чемпионате многие команды не могут нащупать свою игру. Возможно это сыграет на руку «Спартаку».

    Календарь и таблица РПЛ

    Кроме того, у красно-белых есть еще одна возможность пробиться в еврокубки — через Кубок России. Есть лишь одна загвоздка — надо для начала обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге.

    Удержит ли Николич вторую строчку?

    Мы ничего не говорим о чемпионстве, поскольку этот вопрос в чемпионате России практически решен — «Зенит» лидирует с отрывом в 11 очков, и вряд ли кто-то сумеет догнать его.

    Сергей Семак становится первым отечественным тренером, выигравшим с «Зенитом» два чемпионства подряд — до этого два титула подряд брал Лучано Спаллетти.

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    • С другой стороны, борьба за Лигу чемпионов, а еще конкретнее — за второе место, дающее прямую путевку в групповой этап, обещает быть захватывающей.

    Вторую строчку занимает «Локомотив» (41 очко), во время паузы скандально расставшийся с главным тренером Юрием Семиным и пригласившим довольно безвестного сербского специалиста Марко Николича.

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    На финише сезона «Локо» ждет немало трудностей, в попытке удержать второе место: война, объявленная болельщиками руководству, тот факт, что Николич начал работать с командой буквально за несколько дней до возобновления турнира, и наконец, пауза, пошедшая конкурентам на пользу.

    Второе место с 41 очком занимает «Краснодар», который весной страдал от эпидемии травм — в госпитале были почти все лидеры команды, которые за время перерыва вернулись в строй.

    Мурад Мусаев получил лицензию ПРО и будет вполне законно руководить командой с бровки, в борьбе за второе место. «Быки» продлили все истекающие контракты и игроки уверены в своем будущем.

    Перед Николичем стоит непростая задача

    ЦСКА (36 очков) перед перерывом тоже сильно сдал — всего два очка в трех весенних турах плюс вылет из Кубка России, где, играя в большинстве, армейцы уступили «Спартаком» (2:3).

    Пауза позволила столичному клубу прийти в себя и провести работу над ошибками. С Виктором Гончаренко продлили контракт на сезон и теперь ему нужно оправдывать доверие.

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    • Не стоит сбрасывать со счетов и «Ростов» (38 очков) , хотя против команды Валерия Карпина играет сложный календарь и плохая выездная статистика.

    В любом случае, Марко Николича ждет непростой экзамен сразу же после назначения.

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