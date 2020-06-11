На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона

Чуть менее месяца назад исполком РФС принял решение о возобновлении чемпионата России. Датой рестарта было названо 19 июня. Насколько далеко лига продвинулась в подготовке возобновления чемпионата России за последнюю неделю?

Клубы обсуждают регламент

5 июня состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором они рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы.

— Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

— Журналисты, как и зрители, получат доступ на матчи РПЛ. Представители СМИ должны будут находиться в пресс-ложе, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты (маски, перчатки).

Календарь и таблица РПЛ

Также был принят формат послематчевых пресс-конференций: они будут проходить с помощью видеосвязи, которую технически организуют принимающие клубы.

В красной зоне (поле и командный отсек — туда могут попасть команда, персонал) будут работать представители основного вещателя. С дистанции в 1,5-2 метра они могут взять интервью у тренеров/игроков.

Клубы были проинформированы о сроках летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября. Кроме того, существует несколько вариантов, как дозаявить игроков вне его сроков.

Шамиль Газизов Генеральный директор «Уфы» Я задал вопрос о том, что делать, если в команде выявлено много инфицированных после рестарта в РПЛ. Насколько я понял, позиция РФС — ни при каких ситуациях переносов матчей не будет. Вся вина в том, что игроки заразились, перекладывается на клуб, и может быть засчитано техническое поражение.

Как сообщил директор по развитию РФС Максим Митрофанов, при наличии 16 игроков и двух вратарей команда будет допущена до игры. Если клуб не сможет заявить на игру необходимое число игроков, то ему будет засчитано техническое поражение.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал об изменениях в работе арбитров после возобновления РПЛ, прерванной из-за коронавируса.

Судьи и инспекторы, так же как и футболисты и члены тренерского и административного штабов, будут проходить регулярное тестирование, а между матчами находиться на самоизоляции. Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому думаю, что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья. Ашот Хачатурянц

9 июня прошло заседание исполкома РФС, на котором был утвержден регламент возобновления сезона в чемпионате России и Кубке России.

Так, команды смогут осуществлять по пять замен. У них будет по три возможности для перестановок в игровое время и шанс сделать замены в перерыве. Кроме того, в кубковых матчах в овертайме будет возможность сделать шестую замену.

Все футбольные трансферы

Кроме того, РФС утвердил календарь сезона, ранее представленный Премьер-лигой.

Клубы обсуждали бесплатные трансляции

На общем собрании клубов РПЛ со стороны тв-холдинга «Матч ТВ» было внесено предложение показать все матчи остатка сезона бесплатно. По словам креативного директора «Матч ТВ» Гавриила Гордеева, не все встретили его с восторгом.

Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше — решаться будет совместно с РПЛ. Вопрос показа матчей на других каналах даже не обсуждался — это невозможно, существует контракт. Об этом речи даже не идет, у нас есть все возможности. Вопросы от клубов — некоторые сомневаются в необходимости этой социальной акции. Гавриил Гордеев

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что противников бесплатного показа футбола на «Матч ТВ» на общем собрании клубов не было.

На собрании клубов РПЛ не было противников бесплатных трансляций, хотя все отдают себе отчет в том, что это отклонение от бизнес-модели платного спортивного телевидения. Однако сейчас важнее сохранить наших болельщиков. Александр Медведев

Однако его тут же опроверг спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

С одной стороны, у кого есть хорошие спонсоры — это хорошо, потому что матчи будут показывать на федеральных каналах. Мы бы хотели, чтобы было платно, как и всегда. Мы не против, но то, что будут показывать бесплатно, и клуб получит меньше денег от трансляции... Это для нас существенно. Деньги, которые мы получаем от телевидения, — для нас хорошая помощь. Если будут бесплатные показы, то это значит, что мы какие-то деньги недополучим. Именно для нашего клуба это будут существенные потери Павел Худяков

Хотя формально Медведев прав — открыто возражать на общем собрании такой маленький клуб, как «Тамбов», не осмелился.

В итоге, креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев подтвердил, что холдинг покажет максимум матчей заключительных восьми туров Премьер-лиги в сезоне-2019/20 на федеральном канале, включая все матчи 23-го тура РПЛ.

Клубы просили денег

Президент РФС Александр Дюков рассказал о падении доходов футбольных клубов России из-за пандемии коронавируса, особо отметив удар, который пришелся на провинциальные клубы.

Если расходные статьи клубов сократились незначительно, то доходы упали более чем наполовину. Клубы уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. Это приводит к ситуации, когда им сложно продолжать свою деятельность. Некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства. Ряд организаций вынуждены остановить свою деятельность, сократить часть сотрудников. Это коснулось и других субъектов футбола — региональные федерации, любительские лиги и клубы. Это оказало влияние и на тренировочный процесс. Александр Дюков

Поэтому, Российский футбольный союз попросил правительство РФ предоставить льготы клубам, хотя во главу угла чиновники поставили проблемы столичных топ-клубов. А еще точнее — одного клуба из северной столицы.

Максим Митрофанов Заместитель генерального секретаря РФС Доходность футбольных клубов в условиях коронавируса, если бы не возобновили РПЛ, могла бы упасть. Спонсоры могли бы потребовать деньги назад. Клубы чувствуют нагрузку, более тяжелое финансовое положение. РФС обратился в правительство РФ с рядом предложений, а их порядка 14, по предоставлению различных льгот футбольным клубам как в краткосрочном периоде, чтобы помочь им преодолеть последствия пандемии, так и в долгосрочном. Это, например, налогообложение объектов спорта. Представьте, есть огромный стадион «Санкт-Петербург». И если на общих основаниях подобный объект будет платить налог на имущество чисто социальное, то экономика футбольного клуба будет выглядеть плачевно. Например, в Петербурге установлена нулевая ставка, а в Москве не так. И клубы должны платить большие отчисления.

Клубы спорили о квотах на болельщиков

Добившись от РПЛ и РФС одобрения присутствия на матчах возобновленного турнира болельщиков в числе 10% от вместимости стадиона, клубы принялись обсуждать, как лучше реализовать это.

Александр Дюков Президент РФС Что касается допуска зрителей в размере 10% от вместимости стадиона, это накладывает дополнительную ответственность на всех участников процесса. Но это будет сделано только при выполнении всех пунктов регламента и выполнении всех регламентов Роспотребнадзора и исходя из конкретной обстановки в регионе. Проведение матча со зрителями не является обязательным. Будет ли это реализовано, будет зависеть от состояния в регионе.

Да, клубы будут распределять места на стадионе во время домашних матчей между владельцами абонементов, но возник закономерный вопрос о болельщиках выездных команд. Им, скорее всего, придется остаться дома.

Александр Медведев Генеральный директор «Зенита» Конечно, есть традиции, и не хочется от них отказываться. Но пока по гостевому сектору никаких решений и предложений мы не видели. И, возможно, на данном этапе доигрывания выездной поддержки не будет, поскольку перемещение вызывает дополнительные риски.

Одним из любопытных вопросов на исполкоме РФС стал вывод из-под 10-процентной квоты на болельщиков VIP-лож, за которые бились крупные игроки.

Президент РФС Александр Дюков постарался объяснить обоснованность этой инициативы заботой о «простом болельщике».

«Инициатива обоснованная. Вип-ложи составляют незначительную часть от вместимости стадионов. При полной вместимости ложи могут взять на себя порядка 2% из 10-процентной квоты заполнения стадионов. Это немало, и было бы не совсем справедливо по отношению к другим болельщикам.

Мы все знаем, что вип-ложи имеют отдельные входы и выходы, не пересекающиеся с другими входами и выходами. Вип-ложи не увеличат эпидемиологическую нагрузку на остальных зрителей. Как правило, ложи находятся между верхним и нижним ярусом трибун.

Клубы смогут разместить всех болельщиков по 10-процентной квоте на нижнем ярусе, тогда вип-ложи — это следующий уровень, зрители будут находиться в разных зонах и не будут пересекаться.

Как правило, на стадионах продаются не единичные билеты — договоры аренды заключаются с физическим или юридическим лицом, которое несет ответственность за нахождение зрителей в этой ложе.

Аудитория ложи относится к одной контактной группе. Есть все основания считать, что необходимые меры предосторожности будут выполняться.

Со стороны клубов должны быть реализованы меры безопасности: защитное стекло между ложами, влажная уборка с применением дезинфекторов, вполне возможно, потребуется установка ультрафиолетовых ламп», — сказал Дюков.

Кроме того, в регламенте РПЛ о возобновлении сезона есть пункт о возможном повышении зрительской квоты.

Сейчас с согласия региональных властей на трибуны смогут допускаться до 10% зрителей. Но по ходу доигровки сезона процент может быть увеличен при положительном прогресс эпидемиологической ситуации.

Клубы скандалили из-за Кубка России

Матч 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» стал бы непредвиденной проблемой даже без пандемии коронавируса.

Победитель определится в одном матче, и питерцы еще в марте сообщили, что он пройдет 23 апреля в Петербурге. Вот тлолько строк о хозяевах матчей Кубка России, начиная с 1/4 финала, в новом регламенте Кубка просто нет.

Такой пункт есть в регламенте позапрошлогоднего сезона (2017/18): «В Матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя — жребием».

По этой логике матч «Зенита» и «Спартака» должен проводиться в Петербурге. Но в новый регламент этот пункт перенести забыли.

Максим Митрофанов Директор по развитию РФС Будем исходить из большого количества элементов. Когда будем принимать решение, то будем учитывать эпидемиологическую обстановку в регионах, положения регламентов, практику. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС.

Кончилось все совершенно ожидаемо — на заседании исполкома Российский футбольный союз признал, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка.

При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Так было в игре «Химки» — «Торпедо».

Александр Дюков Президент РФС Исполком поддержал поправку в регламент — голосование прошло при одном голосе против, несколько членов исполкома воздержались. Я также воздержался. РФС должен признать, что при разработке и утверждении регламента была допущена техническая ошибка. Действующая редакция не была однозначной. Регламенту требовалось уточнение. Это плохая ситуация, но в ней мы были вынуждены вносить изменения в регламент — исходя из того, что на протяжении 10 лет, если не больше, хозяином поля был тот, кто провел меньше матчей дома. Исходя из опыта проведения турнира было решено, что игра должна быть домашней для того клуба, который провел дома меньше матчей. Такой подход является более справедливым для клубов и болельщиков. Если раунды кубка и дальше будут проводиться в одноматчевом формате с жеребьевкой, теоретически возможна ситуация, когда какому-нибудь клубу придется продолжительное время выступать только на выезде. Это будет несправедливо.

Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге. Это, разумеется, вызвало претензии со стороны «Спартака».

Леонид Федун Председатель совета директоров «Спартака» Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу — на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось. Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо.

Президент РФС Александр Дюков припугнул Федуна упоминанием комитета по этике, но тут же признал, что обращаться туда из-за слов владельца «Спартака» не будет.

«Динамо» — чемпион

5 июня РПЛ объявила, что Первенство молодежных команд, прерванное после 22 туров, было завершено досрочно.

«На общем собрании подвели итоги молодежного первенства, которое не будет доиграно: победителем молодежного первенства сезона-2019/20 признано московское "Динамо".

Это решение должно быть утверждено на исполкоме РФС», — говорится в сообщении РПЛ.

«Динамо» опередило ЦСКА на 4 очка.

Клубы тестируются на коронавирус

В июне российские клубы проводят очередную волну тестирования игроков и персонала клуба на коронавирус — новых случаев, к счастью, не появилось.

Результаты тестов на коронавирус и антитела — отрицательныеhttps://t.co/Ya4BDCMSHG — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 4, 2020

Тесты на коронавирус сдали игроки «Крыльев Советов», «Уфы», «Оренбурга» — все тесты показали отрицательный результат.

Напомним, первичные тесты 22 мая показали наличие инфекции у тренера вратарей «Оренбурга» Платона Захарчука, у четверых человек в клубе выявили антитела. На данный момент все игроки, тренеры и персонал здоровы.

В казанском «Рубине» результаты анализа показали наличие антител у Дарко Евтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Футболисты перенесли вирус бессимптомно.

Напомим, что ранее в клубе из Татарстана положительный тест на коронавирус был выявлен у Николая Пояркова, который продолжает находиться на самоизоляции.

А вот полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, как оказалось, не болел коронавирусом, несмотря на положительный тест. Потому что у каждого теста есть погрешность.

Никита Карлицкий Врач «Локомотива» Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат. Но любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы до 20% брака. К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен — у него отсутствовала симптоматика. Кроме ПЦР из мазка, у него брали кровь, в ней также нет изменений, соответствующих коронавирусу. Мы действовали строго по протоколу. Первый тест был ошибочно положительным? Да, первый тест был положительным, потом мы по правилам через определенное количество дней взяли два теста, которые дали абсолютно отрицательный результат.

Что касается прочих игроков «Локо», то Роман Тугарев и Тимур Сулейманов прибыли в расположение команды в Баковке. Оба футболиста чувствуют себя хорошо и приступили к тренировкам.

Антон Коченков и Джефферсон Фарфан прошли компьютерную томографию, которая показала положительную динамику. Оба пока тренируются по индивидуальной программе в домашних условиях и вскоре присоединятся к команде.

Клубы тренируются

Российские клубы начали тренировки в конце мая начале июня, хотя и не полными составами — отстутствовали легионеры, сидящие на карантине после возвращения в Россию, а также игроки сдавшие положительные тесты на коронавирус.

Постепенно и те и другие начали присоединяться к своим партнерам по командам. Уже 4 июня легионеры «Спартака» Самюэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тил и Йордан Ларссон отбыли двухнедельную самоизоляцию.

Ранее срок карантина отбыл и главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, и его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

Футболисты вернулись в общую группу. 8 июня к ним присоединился переболевший коронавирусом Зелимхан Баакаев.

«Спартак» в Баковке навестили и неожиданные гости — фанаты команды приехали поддержать игроков, но к счастью, делали это с почтительного расстояния, соблюдая правила социального дистанцирования.

Идеальное завершение недели 🙌🏻 Сгоняли в легендарную Тарасовку, чтобы повидаться с нашей командой 💪🏻🔴⚪️

Подымили, пошизили, зарядили игроков на позитив и победы, а главное напомнили, что несмотря на все запреты, ограничения, карантины и заразы — мы всегда рядом!! pic.twitter.com/Fe52uFy4fg — Supporters Group News (@SupportersNews) June 5, 2020

4 июня вернулся к тренировкам и защитник «Рубина» Константин Плиев, заболевший коронавирусом в мае во Владикавказе.

6 июня «Уфа» закончила сбор в Аше (Челябинская область, 120 км от Уфы) и отправилась в родные пенаты. К возвращению команды на стадионе «Нефтяник» уложили новое поле. Ну, почти уложили..

7 июня воссоединились «Крылья Советов». Впервые после паузы руководил занятием главный тренер Миодраг Божович — двухнедельный карантин для него и его помощников Войо Чалова и Милорада Байовича после прибытия в Россию из заграницы закончился.

Также к тренировкам с командой присоединились Денис Попович, Паул Антон и Деян Радонич. Двое других иностранных футболистов «Крыльев», Мехди Зеффан и Сафаа Хади, во время паузы в РПЛ находились в Самаре.

Клубы прощаются с игроками

Московский «Локомотив» объявил об уходе немецкого защитника Бенедикта Хеведеса Ранее сообщалось, что Хеведес не возвращается в Москву, потому что боится за свое здоровье в условиях пандемии коронавируса. Контракт 32-летнего немца действовал до 2021 года.

Бенедикт Хёведес покидает «Локомотив»

По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошёл навстречу футболисту — контракт расторгнут по обоюдному согласию 🤝

Мы благодарим @BeneHoewedes и желаем ему успехов! 🙌🏻 pic.twitter.com/cdSJQyD5Vj — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 8, 2020

Столичное «Динамо» рассталось с голкипером Егором Седовым, не став продлевать истекший контракт.

🔄 Вратарь Егор Седов покинул московское #Динамо в связи с завершением контракта.

ФК «Динамо» Москва благодарит Егора за два года, проведённых в системе клуба, и желает ему успехов в дальнейшей карьере.#ДинамоМосква #твоякоманДа #трансферыДинамо pic.twitter.com/CIuKEh6Iz7 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 4, 2020

Клубы продлевают контракты и подписывают новичков

Правда не все. Так, ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков из-за долга за защитника Филипа Уремовича перед словенской «Олимпией».

Рустем Сайманов Генеральный директор «Рубина» Да, ФИФА действительно запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты еще много времени. А сумма составляет 20-30 тысяч евро. Безусловно, в августе все уже будет в порядке.

Тем не менее, 9 июня «Рубин» объявил о подписании экс-защитника «Урала» Михаила Меркулова. 26-летний футболист подписал контракт с «Рубином» на правах свободного агента, он сможет играть за казанцев со старта сезона-2020/21. Соглашение рассчитано на два года.

Московский «Локомотив» договорился с миланским «Интером» о продлении аренды полузащитника Жоау Мариу до конца сезона, но не стал выкупать контракт игрока, который, скорее всего, продолжит карьеру в «Марселе».

Кроме того, «железнодорожники» подписали 20-летнего вратаря «Носты» Савина, который прошлый сезон провел в фарм-клубе «Локо» — «Казанке».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Локомотив» ищет вратаря, который в перспективе сможет заменить Гильерме.

В «Краснодаре» новичок пришел сразу на тренерский мостик — бывший главный тренер «Балтики» и «Сокола» Игорь Захаряк де-юре возглавил «Краснодар», сменив Сергея Матвеева.

Фактически он будет помощником Мурада Мусаева, который не занимает должность главного тренера официально, так как пока не имеет лицензии PRO. Мусаев и наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич, у которого те же проблемы, уже подали документы на обучение.

Клубы проводят контрольные матчи

В преддверии старта чемпионата России клубы РПЛ начали проводить контрольные матчи. Так, 7 июня встретились столичные «Локомотив» и «Динамо».

Матч завершился вничью 1:1. Счет в матче на 50-й минуте открыл нападающий «Динамо» Кирилл Панченко. На 76-й минуте «Локомотив» сравнял счет благодаря автоголу защитника бело-голубых Владимира Рыкова.

В то же время, по сообщениям СМИ, несколько клубов РПЛ провели несанкционированные товарищеские матчи: между собой играли «Рубин» и «Тамбов» («волки» проводят сбор на базе казанцев в Соцгороде), «Рубин» и «Крылья Советов», а также «Ростов» и «Чайка».

РПЛ и РФС не давали клубам разрешения на проведение игр, поскольку многое зависит от позиции Роспотребнадзора и властей конкретного региона. Матчи в основном обслуживают любительские бригады рефери.

В «Тамбове» и «Чайке» утверждают, что не проводили товарищеские матчи с «Рубином» и «Ростовом» соответственно.

Магомед Адиев Главный тренер «Чайки» Играли ли мы с «Ростовом»? Нет, откуда у нас такая встреча может быть, когда мы все на карантине находились? Мы 10-го числа только планируем сдавать тесты. После игры с Курском мы команду распустили, с тех пор не собирались даже. Все находились на карантине, по своим домам. Были ли планы сыграть с «Ростовом»? Мы 10-го числа только проходим тесты, и если будут отрицательные, то 15-го мы начнем маленькие групповые тренировки. Если получится, то с числа 20-го планируем поехать на сборы в Кисловодск

«Крылья Советов» специально приехали на игру в Казань, она прошла на поле «Ак Барс Арены». В пресс-службе самарцев эту информацию подтвердили: «Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные».

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Рубина», голами в составе казанцев отметились Зурико Давиташвили и Денис Макаров.

Руководство РФС на новости о «тайных матчах» отреагировало спокойно, отметив, что это не их проблема, а проблема местных властей, с которыми нужно согласосвать встречи.

Александр Алаев Генеральный секретарь РФС Клубы, которые прежде всего должны быть в этом заинтересованы, находятся в изоляции и, как мы надеемся, стараются нивелировать все риски. Поэтому им самим решать, что сейчас важнее, как лучше организовать тренировочный процесс. При этом разрешение на проведения контрольных матчей клубам необходимо получить у властей региона, предоставив гарантии безопасности.

На матчах не было зрителей и посторонних, а у поля дежурила карета скорой помощи с медиками и соблюдались меры медицинского регламента.

Клубы думают о переезде

Точнее один клуб — «Тамбов». Напомним, из-за реконструкции арены клуб в первой части сезона-2019/20 проводил домашние матчи в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», во второй — в Нижнем Новгороде.

После перерыва ситуация нисколько не улучшилась. В результате, «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород, а «Нижний Новгород» — в Тамбов.

Павел Худяков Спортивный директор «Тамбова» Мы пока никуда не переезжаем, просто вышли с вопросом, возможно ли такое. Мы хотим получить лицензию и играть дома, в Тамбове, но так как есть проблемы со стадионом и некоторые другие проблемы, мы ведем переговоры параллельно с Нижним Новгородом, там уже есть положительный ответ. Мы обратились в РФС с таким вопросом, до этого переговорили с властями Тамбова. Но пока никакой конкретики нет, и мы будем делать все для того, чтобы играть в Тамбове. Это [переезд] нужно для того, чтобы сохранить клуб, чтобы ему дали лицензию. Потому что с тем стадионом, который у нас есть, нам лицензию никто не даст. Если не получится получить лицензию, то, конечно, будем рассматривать вариант, чтобы мы переехали туда, а клуб ФНЛ [«Нижний Новгород»] переехал к нам. Если переедем туда, конечно, придется менять название.

В РФС идею встретили без энтузиазма, хотя для «Тамбова» это возможность решить ряд известных проблем, а для Нижнего Новгорода, как города — это возможность получить команду на новый стадион.

Александр Дюков Президент РФС При всех аргументах «за» есть и аргументы «против». Первый вопрос: болельщики «Тамбова», как быть с ними. Второй: мы не можем просто согласиться с вариантом поменяться местами, проводить рокировки, при которых будет нарушаться спортивный принцип. У нас есть вопросы, мы запросили дополнительную информацию. Ждем ответа, на основании информации будет принято решение. Возможны разные варианты. Есть вариант, с которым РФС может согласиться, но я не уверен, что этот вариант устроит клубы. Это не черно-белая ситуация. Мы видим определенные плюсы в том, чтобы «Тамбов» переехал в Нижний Новгород. Но нельзя забывать о спортивном принципе. Мы можем его убить, потеряв справедливость. У меня был разговор с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Получив письма, я задал ему вопрос, насколько серьезны намерения Нижнего Новгорода. Он ответил, что идея имеет право на существование

В ближайшие дни будет точное понимание, получится ли завершить реконструкцию трибун арены «Тамбова» до 16 июня, когда у клуба назначено лицензирование. Если «Тамбов» его не пройдет, вариант с переездом будет рассматриваться серьезно.

Всё о футболе России

Напомним, в арбитражном суде Тамбовской области слушается дело о взыскании с «Тамбова» задолженности перед компанией «Спорт-Ин», проводящей реконструкцию, в размере около 17 млн рублей. Заседание назначено на 15 июня.

Руководство клуба завило, что долг будет погашен до 20 июня.

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