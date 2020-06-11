На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона

Клубы обсуждают регламент
5 июня состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором они рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы.
— Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.
— Журналисты, как и зрители, получат доступ на матчи РПЛ. Представители СМИ должны будут находиться в пресс-ложе, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты (маски, перчатки).
Также был принят формат послематчевых пресс-конференций: они будут проходить с помощью видеосвязи, которую технически организуют принимающие клубы.
В красной зоне (поле и командный отсек — туда могут попасть команда, персонал) будут работать представители основного вещателя. С дистанции в 1,5-2 метра они могут взять интервью у тренеров/игроков.
Клубы были проинформированы о сроках летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября. Кроме того, существует несколько вариантов, как дозаявить игроков вне его сроков.
Как сообщил директор по развитию РФС Максим Митрофанов, при наличии 16 игроков и двух вратарей команда будет допущена до игры. Если клуб не сможет заявить на игру необходимое число игроков, то ему будет засчитано техническое поражение.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал об изменениях в работе арбитров после возобновления РПЛ, прерванной из-за коронавируса.
9 июня прошло заседание исполкома РФС, на котором был утвержден регламент возобновления сезона в чемпионате России и Кубке России.
Так, команды смогут осуществлять по пять замен. У них будет по три возможности для перестановок в игровое время и шанс сделать замены в перерыве. Кроме того, в кубковых матчах в овертайме будет возможность сделать шестую замену.
Кроме того, РФС утвердил календарь сезона, ранее представленный Премьер-лигой.
Клубы обсуждали бесплатные трансляции
На общем собрании клубов РПЛ со стороны тв-холдинга «Матч ТВ» было внесено предложение показать все матчи остатка сезона бесплатно. По словам креативного директора «Матч ТВ» Гавриила Гордеева, не все встретили его с восторгом.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что противников бесплатного показа футбола на «Матч ТВ» на общем собрании клубов не было.
Однако его тут же опроверг спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
Хотя формально Медведев прав — открыто возражать на общем собрании такой маленький клуб, как «Тамбов», не осмелился.
В итоге, креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев подтвердил, что холдинг покажет максимум матчей заключительных восьми туров Премьер-лиги в сезоне-2019/20 на федеральном канале, включая все матчи 23-го тура РПЛ.
Клубы просили денег
Президент РФС Александр Дюков рассказал о падении доходов футбольных клубов России из-за пандемии коронавируса, особо отметив удар, который пришелся на провинциальные клубы.
Поэтому, Российский футбольный союз попросил правительство РФ предоставить льготы клубам, хотя во главу угла чиновники поставили проблемы столичных топ-клубов. А еще точнее — одного клуба из северной столицы.
Клубы спорили о квотах на болельщиков
Добившись от РПЛ и РФС одобрения присутствия на матчах возобновленного турнира болельщиков в числе 10% от вместимости стадиона, клубы принялись обсуждать, как лучше реализовать это.
Да, клубы будут распределять места на стадионе во время домашних матчей между владельцами абонементов, но возник закономерный вопрос о болельщиках выездных команд. Им, скорее всего, придется остаться дома.
Одним из любопытных вопросов на исполкоме РФС стал вывод из-под 10-процентной квоты на болельщиков VIP-лож, за которые бились крупные игроки.
Президент РФС Александр Дюков постарался объяснить обоснованность этой инициативы заботой о «простом болельщике».
«Инициатива обоснованная. Вип-ложи составляют незначительную часть от вместимости стадионов. При полной вместимости ложи могут взять на себя порядка 2% из 10-процентной квоты заполнения стадионов. Это немало, и было бы не совсем справедливо по отношению к другим болельщикам.
Мы все знаем, что вип-ложи имеют отдельные входы и выходы, не пересекающиеся с другими входами и выходами. Вип-ложи не увеличат эпидемиологическую нагрузку на остальных зрителей. Как правило, ложи находятся между верхним и нижним ярусом трибун.
Клубы смогут разместить всех болельщиков по 10-процентной квоте на нижнем ярусе, тогда вип-ложи — это следующий уровень, зрители будут находиться в разных зонах и не будут пересекаться.
Как правило, на стадионах продаются не единичные билеты — договоры аренды заключаются с физическим или юридическим лицом, которое несет ответственность за нахождение зрителей в этой ложе.
Аудитория ложи относится к одной контактной группе. Есть все основания считать, что необходимые меры предосторожности будут выполняться.
Со стороны клубов должны быть реализованы меры безопасности: защитное стекло между ложами, влажная уборка с применением дезинфекторов, вполне возможно, потребуется установка ультрафиолетовых ламп», — сказал Дюков.
Кроме того, в регламенте РПЛ о возобновлении сезона есть пункт о возможном повышении зрительской квоты.
Сейчас с согласия региональных властей на трибуны смогут допускаться до 10% зрителей. Но по ходу доигровки сезона процент может быть увеличен при положительном прогресс эпидемиологической ситуации.
Клубы скандалили из-за Кубка России
Матч 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» стал бы непредвиденной проблемой даже без пандемии коронавируса.
Победитель определится в одном матче, и питерцы еще в марте сообщили, что он пройдет 23 апреля в Петербурге. Вот тлолько строк о хозяевах матчей Кубка России, начиная с 1/4 финала, в новом регламенте Кубка просто нет.
Такой пункт есть в регламенте позапрошлогоднего сезона (2017/18): «В Матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя — жребием».
По этой логике матч «Зенита» и «Спартака» должен проводиться в Петербурге. Но в новый регламент этот пункт перенести забыли.
Кончилось все совершенно ожидаемо — на заседании исполкома Российский футбольный союз признал, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка.
При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Так было в игре «Химки» — «Торпедо».
Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге. Это, разумеется, вызвало претензии со стороны «Спартака».
Президент РФС Александр Дюков припугнул Федуна упоминанием комитета по этике, но тут же признал, что обращаться туда из-за слов владельца «Спартака» не будет.
«Динамо» — чемпион
5 июня РПЛ объявила, что Первенство молодежных команд, прерванное после 22 туров, было завершено досрочно.
«На общем собрании подвели итоги молодежного первенства, которое не будет доиграно: победителем молодежного первенства сезона-2019/20 признано московское "Динамо".
Это решение должно быть утверждено на исполкоме РФС», — говорится в сообщении РПЛ.
«Динамо» опередило ЦСКА на 4 очка.
Клубы тестируются на коронавирус
В июне российские клубы проводят очередную волну тестирования игроков и персонала клуба на коронавирус — новых случаев, к счастью, не появилось.
Результаты тестов на коронавирус и антитела — отрицательныеhttps://t.co/Ya4BDCMSHG— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 4, 2020
Тесты на коронавирус сдали игроки «Крыльев Советов», «Уфы», «Оренбурга» — все тесты показали отрицательный результат.
Напомним, первичные тесты 22 мая показали наличие инфекции у тренера вратарей «Оренбурга» Платона Захарчука, у четверых человек в клубе выявили антитела. На данный момент все игроки, тренеры и персонал здоровы.
В казанском «Рубине» результаты анализа показали наличие антител у Дарко Евтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Футболисты перенесли вирус бессимптомно.
Напомим, что ранее в клубе из Татарстана положительный тест на коронавирус был выявлен у Николая Пояркова, который продолжает находиться на самоизоляции.
А вот полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, как оказалось, не болел коронавирусом, несмотря на положительный тест. Потому что у каждого теста есть погрешность.
Что касается прочих игроков «Локо», то Роман Тугарев и Тимур Сулейманов прибыли в расположение команды в Баковке. Оба футболиста чувствуют себя хорошо и приступили к тренировкам.
Антон Коченков и Джефферсон Фарфан прошли компьютерную томографию, которая показала положительную динамику. Оба пока тренируются по индивидуальной программе в домашних условиях и вскоре присоединятся к команде.
Клубы тренируются
Российские клубы начали тренировки в конце мая начале июня, хотя и не полными составами — отстутствовали легионеры, сидящие на карантине после возвращения в Россию, а также игроки сдавшие положительные тесты на коронавирус.
Постепенно и те и другие начали присоединяться к своим партнерам по командам. Уже 4 июня легионеры «Спартака» Самюэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тил и Йордан Ларссон отбыли двухнедельную самоизоляцию.
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💥 Бакаев с нами! @z10bakaev уже тренируется в Тарасовке ⠀ На этой неделе полузащитник сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении 🙌 ⠀ Сегодня утром Бакаев прошел тестирование на беговой дорожке, а после обеда провел первое индивидуальное занятие на поле под руководством тренеров по физподготовке. ⠀ #КрасноБелыеСборы #Бакаев
Ранее срок карантина отбыл и главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, и его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки.
Футболисты вернулись в общую группу. 8 июня к ним присоединился переболевший коронавирусом Зелимхан Баакаев.
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📸 Тренировка под руководством Доменико Тедеско ⠀ Главный тренер «Спартака» и его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки приступили к полноценной работе с командой 💪🏻 ⠀ Доменико провел вечернюю тренировку на поле, в которой наравне со всеми приняли участие и европейские легионеры «Спартака»: Алекс Крал, Самуэль Жиго, Гус Тиль и Джордан Ларссон. ⠀ #КрасноБелыеСборы
«Спартак» в Баковке навестили и неожиданные гости — фанаты команды приехали поддержать игроков, но к счастью, делали это с почтительного расстояния, соблюдая правила социального дистанцирования.
Идеальное завершение недели 🙌🏻 Сгоняли в легендарную Тарасовку, чтобы повидаться с нашей командой 💪🏻🔴⚪️— Supporters Group News (@SupportersNews) June 5, 2020
Подымили, пошизили, зарядили игроков на позитив и победы, а главное напомнили, что несмотря на все запреты, ограничения, карантины и заразы — мы всегда рядом!! pic.twitter.com/Fe52uFy4fg
4 июня вернулся к тренировкам и защитник «Рубина» Константин Плиев, заболевший коронавирусом в мае во Владикавказе.
6 июня «Уфа» закончила сбор в Аше (Челябинская область, 120 км от Уфы) и отправилась в родные пенаты. К возвращению команды на стадионе «Нефтяник» уложили новое поле. Ну, почти уложили..
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Уфа за эти 17 дней практически не изменилась 😉 Но перемены все же есть и как всегда к лучшеиу👍 Автобус привёз нас к «Нефтянику» и я сразу пошёл смотреть поле. Ещё идут последние работы. Даже не работы, а отладка. Работники утрамбовывают крошку. Проведём в воскресенье первую тренировку и тогда уже смогу дать более четкую оценку. Но визуально поле нравится. Светлое, красивое, новое. Телевизионная картинка будет яркой👍 #спорт #футбол #фкуфа #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев
7 июня воссоединились «Крылья Советов». Впервые после паузы руководил занятием главный тренер Миодраг Божович — двухнедельный карантин для него и его помощников Войо Чалова и Милорада Байовича после прибытия в Россию из заграницы закончился.
Также к тренировкам с командой присоединились Денис Попович, Паул Антон и Деян Радонич. Двое других иностранных футболистов «Крыльев», Мехди Зеффан и Сафаа Хади, во время паузы в РПЛ находились в Самаре.
Клубы прощаются с игроками
Московский «Локомотив» объявил об уходе немецкого защитника Бенедикта Хеведеса Ранее сообщалось, что Хеведес не возвращается в Москву, потому что боится за свое здоровье в условиях пандемии коронавируса. Контракт 32-летнего немца действовал до 2021 года.
Бенедикт Хёведес покидает «Локомотив»— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 8, 2020
По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошёл навстречу футболисту — контракт расторгнут по обоюдному согласию 🤝
Мы благодарим @BeneHoewedes и желаем ему успехов! 🙌🏻 pic.twitter.com/cdSJQyD5Vj
Столичное «Динамо» рассталось с голкипером Егором Седовым, не став продлевать истекший контракт.
🔄 Вратарь Егор Седов покинул московское #Динамо в связи с завершением контракта.— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 4, 2020
ФК «Динамо» Москва благодарит Егора за два года, проведённых в системе клуба, и желает ему успехов в дальнейшей карьере.#ДинамоМосква #твоякоманДа #трансферыДинамо pic.twitter.com/CIuKEh6Iz7
Клубы продлевают контракты и подписывают новичков
Правда не все. Так, ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков из-за долга за защитника Филипа Уремовича перед словенской «Олимпией».
Тем не менее, 9 июня «Рубин» объявил о подписании экс-защитника «Урала» Михаила Меркулова. 26-летний футболист подписал контракт с «Рубином» на правах свободного агента, он сможет играть за казанцев со старта сезона-2020/21. Соглашение рассчитано на два года.
Московский «Локомотив» договорился с миланским «Интером» о продлении аренды полузащитника Жоау Мариу до конца сезона, но не стал выкупать контракт игрока, который, скорее всего, продолжит карьеру в «Марселе».
Кроме того, «железнодорожники» подписали 20-летнего вратаря «Носты» Савина, который прошлый сезон провел в фарм-клубе «Локо» — «Казанке».
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Локомотив» ищет вратаря, который в перспективе сможет заменить Гильерме.
В «Краснодаре» новичок пришел сразу на тренерский мостик — бывший главный тренер «Балтики» и «Сокола» Игорь Захаряк де-юре возглавил «Краснодар», сменив Сергея Матвеева.
Фактически он будет помощником Мурада Мусаева, который не занимает должность главного тренера официально, так как пока не имеет лицензии PRO. Мусаев и наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич, у которого те же проблемы, уже подали документы на обучение.
Клубы проводят контрольные матчи
В преддверии старта чемпионата России клубы РПЛ начали проводить контрольные матчи. Так, 7 июня встретились столичные «Локомотив» и «Динамо».
Матч завершился вничью 1:1. Счет в матче на 50-й минуте открыл нападающий «Динамо» Кирилл Панченко. На 76-й минуте «Локомотив» сравнял счет благодаря автоголу защитника бело-голубых Владимира Рыкова.
В то же время, по сообщениям СМИ, несколько клубов РПЛ провели несанкционированные товарищеские матчи: между собой играли «Рубин» и «Тамбов» («волки» проводят сбор на базе казанцев в Соцгороде), «Рубин» и «Крылья Советов», а также «Ростов» и «Чайка».
РПЛ и РФС не давали клубам разрешения на проведение игр, поскольку многое зависит от позиции Роспотребнадзора и властей конкретного региона. Матчи в основном обслуживают любительские бригады рефери.
В «Тамбове» и «Чайке» утверждают, что не проводили товарищеские матчи с «Рубином» и «Ростовом» соответственно.
«Крылья Советов» специально приехали на игру в Казань, она прошла на поле «Ак Барс Арены». В пресс-службе самарцев эту информацию подтвердили: «Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные».
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Рубина», голами в составе казанцев отметились Зурико Давиташвили и Денис Макаров.
Руководство РФС на новости о «тайных матчах» отреагировало спокойно, отметив, что это не их проблема, а проблема местных властей, с которыми нужно согласосвать встречи.
На матчах не было зрителей и посторонних, а у поля дежурила карета скорой помощи с медиками и соблюдались меры медицинского регламента.
Клубы думают о переезде
Точнее один клуб — «Тамбов». Напомним, из-за реконструкции арены клуб в первой части сезона-2019/20 проводил домашние матчи в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», во второй — в Нижнем Новгороде.
После перерыва ситуация нисколько не улучшилась. В результате, «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород, а «Нижний Новгород» — в Тамбов.
В РФС идею встретили без энтузиазма, хотя для «Тамбова» это возможность решить ряд известных проблем, а для Нижнего Новгорода, как города — это возможность получить команду на новый стадион.
В ближайшие дни будет точное понимание, получится ли завершить реконструкцию трибун арены «Тамбова» до 16 июня, когда у клуба назначено лицензирование. Если «Тамбов» его не пройдет, вариант с переездом будет рассматриваться серьезно.
Напомним, в арбитражном суде Тамбовской области слушается дело о взыскании с «Тамбова» задолженности перед компанией «Спорт-Ин», проводящей реконструкцию, в размере около 17 млн рублей. Заседание назначено на 15 июня.
Руководство клуба завило, что долг будет погашен до 20 июня.