Отсутствие права на ошибку и ключевая замена Капелло. О судьбоносной встрече «Реала» с «Севильей» в 2007-м

Рестарт Примеры состоится 11 июня матчем «Севильи» против «Бетиса». «Севилья» сейчас сражается за зону Лиги чемпионов, а вот в середине нулевых эта команда до последнего претендовала на второе в своей истории золото.

Любая оплошность могла стать фатальной

В сезоне 2006/07 конкуренция за первое место в чемпионате Испании была нешуточной. «Реал», «Барселона» и «Севилья» ни на миг не отказывались от мыслей, связанных с победой в домашнем первенстве. Плотная борьба в таблице не давала представителям топ-3 спокойно вздохнуть в течение всего сезона.

Впервые эти команды пересекались друг с другом в ходе 6-го тура Примеры. Тогда на «Камп Ноу» «Барса» прихлопнула «Севилью» со счетом 3:1, благодаря чему закрепилась на первом месте. Андалусийская команда тогда шла четвертой, а «Реал» находился на пятой позиции.

Уже через неделю мадридский клуб на своем поле всухую переиграл каталонцев — 2:0, благодаря чему «Севилья» и «Реал» приблизились к лидеру на расстояние в 1 и 2 балла соответственно. С «Севильей» «сливочные» впервые встретились в 14-м туре. На «Рамон Санчес Писхуан» коллектив Хуанде Рамоса одолел «Реал» со счетом 2:1.

Матч второго круга между этими командами состоялся в рамках 33-го тура. За шесть туров до конца сезона судьба чемпионства и близко не решилась. Перед поединком на «Сантьяго Бернабеу» «Барселона» имела 62 очка и занимала первое место. Второй командой была «Севилья» с 61 баллом, а третьим оказался «королевский клуб» с 60 очками в копилке. Один неудачный матч мог серьезно подорвать амбиции трех коллективов, но кому-то все равно пришлось бы слиться, так как спор за золото не вечен.

Как стандарт принес проблемы «Реалу»

Увидеть исход одного из важнейших матчей сезона на «Бернабеу» смогли вживую 80 тысяч фанатов, которые 6 мая 2007-го года заполнили трибуны и ждали стартового свистка судьи Альфонсо Переса Бурруля. В 21:00 по Мадриду реф начал этот поединок. С центрального круга мяч разыграла «Севилья», а Бекхэм, Рауль и ван Нистелрой пошли в прессинг. Гости занервничали и спустя секунд десять потеряли мяч у чужой штрафной площади.

«Реал» — «Севилья». Примера 2006/07

Несмотря на отсутствие голов в течение практически всего тайма, игра была вполне себе сносной. С желанием забить у обеих команд все было в порядке, но вот с возможностями приходилось туго. В матче на «Сантьяго Бернабеу» решался дальнейший путь соперников, борющихся за чемпионство, поэтому коллективы боялись лишний раз накосячить в обороне.

«Реал» больше владел мячом, чаще бил по воротам и активнее зарабатывал стандарты. Команда Капелло имела небольшой перевес в игре, вот только пропустила она первой за пять минут до перерыва. После неудачной перепасовки Бекхэма и ван Нистелроя «Севилья» рванула в контратаку. Дани Алвес успел пересечь чужую половину поля, а Мигель Торрес сходу решил повалить бразильца на газон. Дон Фабио был недоволен, будто чувствовал беду от ничем не примечательного стандарта. Гости не постеснялись выполнить прямую подачу с центральной зоны. Айтор Осио запульнул мяч в штрафную, а Фредерик Кануте головой сделал скидку чуть центральнее. Энцо Мареска среагировал на действие партнера, подстроился под мяч и поймал его на лету, вколотив его с разворота точно под перекладину, 1:0!

Замена, которая принесла результат

К часу игры положение дел не менялось. «Реал» в родных стенах минимально проигрывал «Севилье». На 59-й минуте Фабио Капелло делает двойную замену. Вместо висящего на желтой карточке Торреса тренер выпустил Ивана Эльгеру, а Рауль, заканчивая игру, передал капитанскую повязку Гути. Гути — это лучший запасной игрок нулевых, футболисту хватило трех минут, чтобы отличиться первым ассистом.

Получив мяч в середине поля, Гути красиво ушел от Кристиана Поульсена и вырезал радиоуправляемый пас на ван Нистелроя. Руд выскочил на ударную позицию, ушел от кипера и с правой ноги попал в пустую рамку. Мадридцы восстановили равенство. Вдобавок к пропущенному голу «Севилья» усугубила свои проблемы из-за Луиса Фабиано, который получил красную карточку на 74-й минуте.

На 78-й минуте хозяева забили еще раз. Минутой ранее Икер Касильяс сделал классный сейв после удара Алвеса с близкого расстояния, после чего «сливочные» пошли в собственное наступление. На подступах к штрафной площади мяч получил Гути. Игрок в один миг оценил все шансы и решил отдать разрезающий пас на ход Робиньо. Гениальной передачей Гути Робиньо воспользовался как надо, реализовав выход один на один.

Беспощадный «Реал» и ответ «Севильи»

Празднуя взятие ворот, Робиньо снял футболку, за что получил желтую карточку. Этот горчичник оказался вторым для бразильца. Составы команд снова выровнялись. Градус поединка становился все выше, у футболистов сдавали нервы, поэтому судья начал активнее раздавать предупреждения. Позже гости еще раз остались в меньшинстве, так как Айтор Осио был третьем удаленным игроком в матче.

Но на 85-й минуте ван Нистелрой всех успокоил. В очередной быстрой атаке Гути перевел мяч на Серхио Рамоса, который по ходу игры занял место латераля. Рамос вышел на ударную позицию и сильно пульнул в створ, вратарь «Севильи» Андрес Палоп спас свою команду, но мяч полетел в сторону ван Нистелроя, который с метра головой внес его в сетку. Чуйка форварда помогла мадридцам повести с разницей в два!

К напряженной рубке во втором тайме арбитр накинул еще 5 минут. На 93-й минуте Эрнесто Хавьер Чевантон недалеко от штрафной площади «Реала» полез в обыгрыш на толпу в белом и был сбит. «Севилья» получила право на штрафной. Сам Чевантон и исполнил этот стандарт, пробив в дальний от Касильяса угол. Стенка мадридцев развалилась, что и позволило Хавьеру закрутить мяч в цель.

Пожалуй, оставшаяся минута была самой затяжной для «Реала» в том сезоне. Но команда Капелло выстояла и сохранила счет 3:2. Благодаря этой победе «королевский клуб» подвинул красно-белых со второго места и сам начал преследовать «Барсу». От сине-гранатовых «Реал» отставал на 2 пункта, но в скором времени мадридцы это исправят. 0