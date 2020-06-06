Апелляция «МанСити» на санкции УЕФА. Что поставлено на карту?

Что произошло?

ИФКК обнаружил, что «Манчестер Сити» совершил серьезные нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП) между 2012 и 2016 годами. В частности, чистые убытки «горожан» превысили прописанный в правилах порог. Кроме того, английский клуб отказался от сотрудничества со следствием.

В ответ «Сити» дал понять, что, по его мнению, весь процесс был ошибочен, а обвинения в финансовых нарушениях — ложные. В клубе считают, что у них есть неопровержимые доказательства их честности, которые были проигнорированы.

Независимо от того, будет «Манчестер Сити» признан виновным или нет, худшее, что может произойти в CAS, — это какой-то «обманчивый вердикт», заключенный в технические и юридические слова, которые мало кто понимает, что оставит ореол неуверенности в том, что на самом деле произошло.

Если УЕФА выиграет дело при таких обстоятельствах, то дверь для некомфортного судебного разбирательства в гражданском суде останется открытой. Да, это беспрецедентный случай, но юридические пути в Швейцарии, где базируются УЕФА и CAS, для этого есть.

А вот если УЕФА проиграет, то это поставит под сомнение способность ИФКК обеспечивать соблюдение правил ФФП.

Такова злая воля и недоверие между сторонами, и такова напряженность вокруг слушаний, что это — антагонистическая игра: в ней не может быть ошибочного приговора; может быть только победитель и проигравший.

Как будет принято решение?

Слушанья будут вести три судьи: первого выбирает CAS, второго — УЕФА, третьего — «Манчестер Сити». Они получат широкие полномочия, чтобы либо поддержать приговор, либо пересмотреть его, либо отклонить, либо отправить обратно в ИФКК для получения дополнительных разъяснений. Приговор ожидается в ближайшие три-четыре недели.

Что на кону?

Двухлетнее отстранение от еврокубков и штраф может стоить «Манчестер Сити» порядка 150 миллионов фунтов стерлингов в течение двух сезонов, если учесть потерянные доходы от призовых, кассовых сборов и спонсорских контрактов. Это примерно четверть их прогнозируемых доходов до пандемии, что, в свою очередь, может привести к сокращению расходов на заработные платы, которые в настоящее время являются одними из самых высоких в Премьер-лиге и составляют почти 300 миллионов фунтов. Между тем, вынужденный пропуск Лиги чемпионов может затруднить удержание и привлечение новых игроков.

Это также очень важный спор для УЕФА. Многие фанаты уверены, что «Сити» нарушил правила ФФП и манипулировал со своими финансовыми отчетами, как об этом говорилось в расследовании Der Spiegel. Они ожидают, что «горожане» будут признаны виновными, а любой вердикт CAS, который сыграет на руку английскому клубу, станет доказательством того, что ФФП — бутафория, а не что-то серьезное в УЕФА.

Вот почему мы говорим о том, что вердикт так или иначе должен быть «чистым». Забудьте на минутку суть вопроса: виновен «Сити» или нет. Реальность такова, что для определения вины или невиновности вам необходимо иметь все доказательства, представленные ИФКК, а также юридические и бухгалтерские знания, чтобы определить, является ли конкретный случай нарушением.

Можно собрать мужчин и женщин с такими знаниями в одном минивэне: они поговорят с представителями ИФКК, юридической командой «Сити» и комиссией CAS. Больше никого нет на пересечении диаграммы Венна.

Но даже среди немногих избранных найдется место для интерпретации. Вот что делает все это дело таким липким и грязным, и поэтому объяснение так же важно, как и приговор: оно должно быть либо явным доказательством неправомерных действия, либо явным доказательством невиновности.

Почему это так важно?

Раз уж возникает некий технический и юридический беспорядок, в котором ни один нейтральный человек не разберется, то выиграть не сможет никто. Даже если «Сити» будет оправдан, восприятие наблюдателей не изменится. Ситуация важна не только для клуба и болельщиков, но и для владельцев.

Принято считать, что «Манчестер Сити» полностью принадлежит бизнесменам из Абу-Даби, отсюда и все эти шутки о конкуренции между нефтедобывающими государствами и так далее. Но это только частично верно: «Сити» принадлежит City Football Group, холдинговой компании, которая контролирует ряд клубов, включая «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и другие. Однако более пятой части City Football Group принадлежит другим акционерам. Одним из крупнейших является Silver Lake Partners, американская частная инвестиционная фирма. Другой пример — China Media Capital, также частная инвестиционная группа. А есть еще Citic Group, инвестиционная компания, принадлежащая правительству Китая.

Что хотят знать второстепенные инвесторы?

Независимо от приговора, они захотят точно знать, что и когда произошло. Без сомнения, все они проявили должную осмотрительность, прежде чем инвестировать, но они вряд ли день за днем следили за теми финансовыми отчетами, вокруг которых теперь разгорелось дело.

Даже не ясно, в какой степени шейх Мансур владеет ситуацией. Конечно, он владеет большей частью клуба, поэтому большинство трат приходится на него. Но он находится в Абу-Даби, а не в Манчестере, и посетил только один матч. Он не самый практичный владелец, не в последнюю очередь потому, что у него есть много других задач.

Аналогичная история с президентом клуба Халдуном аль-Мубараком, чья основная работа — генеральный директор инвестиционной компании Mubadala, де-факто суверенного фонда благосостояния Абу-Даби, который управляет активами стоимостью почти 100 миллиардов долларов, что почти в 20 раз превышает стоимость «Манчестер Сити».

В компании Mubadala он занимает руководящую должность, то есть принимает ежедневные решения, поэтому и нанял Феррана Сориано на пост исполнительного директора «горожан», чтобы тот следил за ситуацией в клубе.

Нас ждет что-то большее, чем борьба между «Сити» и УЕФА?

Это забавный случай. Обе стороны повсюду проявляют свою уверенность, утверждая, что у них есть все доказательства, хотя никто не может быть уверен в конечной победе. Ни УЕФА как организация, ни владельцы «горожан».

Многое решат доказательства, адвокаты и эксперты с обеих сторон. Большинство из нас не знают, какие имеются доказательства, а даже если бы и знали, то не смогли бы их интерпретировать. Адвокаты и эксперты порой говорят только то, что их работодатели хотят услышать, особенно когда им платят большие деньги.

Идея «чистой победы»

Вердикт в пользу ИФКК, основанный на неразборчивых для масс технических деталях, только ослабит веру людей в ФФП и разозлит фанатов «Сити». Оправдательный для «горожан» приговор, основанный на тех же технических особенностях, поставит под сомнение компетенцию ИФКК, еще больше навредит ФФП и ничего не сделает для тех, кто продолжает считать, что английский клуб нарушал правила.

Четкий и неоспоримый оправдательный приговор может иметь катастрофические последствия для ФФП и поставит серьезные вопрос о том, почему инстанция нацелилась именно на «Сити». Он полностью очистит имя клуба и вынудит руководство УЕФА приступить к реформированию ИФКК. В краткосрочной перспективе это навредит УЕФА, но в долгосрочной будет полезно как для футбола, так и для организации, поскольку ФФП, как регулирующий инструмент, нуждается в реформе.

А что касается четкого и неоспоримого обвинительного приговора? Что ж, он нанесет огромный репутационный и экономический ущерб «Манчестер Сити» и может побудить акционеров провести внутреннее расследование, чтобы установить, действительно ли они доверились не тем людям в неподходящее время. И правильно ли поступили эти люди, взяв на себя управление клубом, чьи корни уходят в далекое прошлое на 140 лет. 0