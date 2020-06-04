От вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛ

Запасной план

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Это один из главных причин споров. У клубов есть большое желание доиграть сезон, но что, если факторы, не зависящие от кого-либо, сделают это невозможным? Как определить итоговое положение команд? Кого отправить в Чемпионшип? Должен быть запасной план действий для чрезвычайных ситуаций. Премьер-лига готова распределить места по среднему количеству очков, но в любом случае такой сценарий будет большим провалом.

В переговорах присутствует лобби идеи отказа от понижения в классе, в основном это клубы, которым грозит вылет. Однако трудно понять, почему надо всех оставить. Футбольная ассоциация ясно дала понять, что выступает против аннулирования вылета, ведь это нарушит целый ряд соглашений со спонсорами и Чемпионшипом.

Что делать с трансляциями?

Присутствовало большое разочарование, когда клубам сказали, что они потеряют от 300 до 350 миллионов фунтов дохода от трансляций, даже если им удастся закончить сезон. Это было связано с тем, что трансляторы все равно не получат часть продукта, за который должны платить.

Есть предположения, что в итоге эта сумма составит 330 миллионов фунтов — ее можно будет вернуть с рассрочкой в течение следующих двух лет. Это все равно лучше, чем потерять целых 762 миллиона в том варианте, если сезон будет завершен досрочно. Клубы могут согласиться расширить трансляторам доступ к командам в дни матчей, чтобы компенсировать их потери.

Это могут быть дополнительные камеры, в том числе и в туннеле перед полем. Также могут появиться трансляции из раздевалок и бонусные интервью. Все это еще предстоит согласовать.

Контрактные дела

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В целом речь идет о регистрации новичков и судьбе действующих контрактов футболистов. Клубы будут обсуждать и голосовать, можно ли заявить игроков, которые из-за травм или по другим причинам были исключены из списка еще в январе. Пример — Пол Дамметт из «Ньюкасла». Защитник получил травму 11 января и был исключен из заявки, но теперь он вернулся в строй и вполне может помочь партнерам.

При этом однозначно нельзя уже сейчас прерывать арендные соглашения или проводить трансферы, либо активировать предварительные сделки, как у «Челси» с «Аяксом» по Хакиму Зиешу.

Также клубы имеют время до 23 июня, чтобы договориться с игроками о продлении контрактов, которые истекают 30 июня, до завершения сезона.

Больше людей — меньше нагрузка

После рестарта сезона команды ждет очень плотный календарь с большим количеством игр, в связи с чем возникает беспокойство по поводу того, смогут ли спортсмены выдержать такие нагрузки в физическом плане. Отсюда и родилась идея увеличить количество замен до пяти, а также количество игроков на скамейке — до девяти.

Клубы АПЛ поддержат эту инициативу, даже несмотря на то, что маленькие команды опасаются данного шага, ведь некоторые смогут иметь преимущество благодаря более глубоким резервам.

Четкого календаря пока нет

Предпочтительные рамки концовки сезона были согласованы клубами в прошлый четверг. Если готовить в общих чертах, то команды намерены использовать для проведения игр шесть уикендов, а еще три игровых дня запланированы на будние дни. Все это позволит завершить чемпионат 25 или 26 июля.

Помимо этого еще будут поединки 17 июня между «Ман Сити» и «Арсеналом», а также «Астон Виллой» и «Шеффилдом». Это будет игровой день-открытие. АПЛ уже пыталась сформировать остальной календарь, учитывая интересы футболистов, трансляторов и других участников. Приоритет — клубы не должны играть дважды за 48 часов. Это будет сложно, многие начнут жаловаться, но мы надеемся, что календарь будет составлен.

Вопрос нейтральных полей все еще актуален?

Клубы не хотят играть на нейтральных полях globallookpress.com

Эта тема находилась на повестке несколько недель. В какой-то момент показалось, что иного варианта для рестарта сезона не существует. Полиция беспокоились о том, что во время домашних матчей болельщики все равно будут собираться возле стадиона, а процесс должны будут контролировать отряды полиции.

Этот вопрос будет поднят снова, хотя предпочтения клубов АПЛ очевидны — они хотят играть дома и в гостях. Окончательное решение все равно будут принимать местные пласти в связке с консультантами. Некоторые руководители клубов считают, что нейтральные поля должны стать запасной идеей на случай непредвиденных обстоятельств. 0