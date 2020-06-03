Рестарт Серии A. От борьбы «Ювентуса» и «Лацио» до упорных тренировок Роналду

На чем мы остановились?

«Ювентус», борющийся за свой девятый чемпионский титул подряд, опережает «Лацио» всего на одно очко, что делает Серию А самым интригующим чемпионатом в Европе. «Аталанта», ставшая грозой авторитетов, потрясла весь континент своим выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов. В национальном первенстве бергамцы идут на четвертой строчке, но чувствуют давление со стороны «Ромы», а также «Наполи» и «Милана» Златана Ибрагимовича.

В нижней части турнирной таблицы дела идут не очень хорошо у «Брешии» и СПАЛа, зато чуть выше идет ожесточенная борьба за выживание между «Лечче», «Дженоа», «Сампдорией», «Торино» и «Удинезе», которых разделяют всего три балла.

Да, и еще есть Кубок Италии, в котором за трофей продолжают бороться «Интер», «Наполи», «Милан» и «Ювентус».

Как много матчей осталось?

Достаточно много. Осталось сыграть 12 туров плюс четыре матча, которые были отложены. Это 124 игры, а также три игры в Кубке Италии. Всего — 127 .

Когда будут играть?

Идея состоит в том, чтобы проводить подавляющее большинство будничных матчей вечером, то есть начинать их в 19:30 и 21:45 по местному времени, тогда как на выходных некоторые встречи будут проходить в 17:15 . Было много опасений по поводу жары, поскольку во многих частях Италии июнь и июль могут быть очень жаркими, так что лига решила избежать слишком ранних игр.

Чтобы завершить сезон, команды будут играть в очень плотном графике — на выходных и в середине недели. Существует большая вероятность, что туры на выходных будут играться в течение трех дней (один матч — в пятницу или понедельник, три — в субботу, остальные — в воскресенье).

Что касается туров в середине недели, то на них тоже выделяется три дня (два матча — во вторник и четверг, остальные — в среду). Фактически это означает, что шесть из семи дней в неделю будут игровыми.

Что произойдет, если кто-то заболеет коронавирусом?

Текущий протокол подразумевают, что вместе с заболевшим игроком на карантин уходит вся команда. Однако правительство может его изменить. Клубы надеются, что по мере улучшения пандемической ситуации требования будут смягчены, и только тот, кто сдаст положительный тест, будет обязан уйти на самоизоляцию, как это происходит в Германии.

Перевод всей команды на карантин, очевидно, нанес бы ущерб календарю, поэтому, если все же не удастся полноценно завершить сезон, лига обещает разработать план B (плей-офф) и даже план C (алгоритм, основанный на спортивных заслугах, для определения чемпиона, обладателей путевок в еврокубки и вылетевших команд).

Подробности по этому вопросу еще не известны, но сценарий плей-офф должен быть разработан для решения всех вопросов на поле с минимальным количеством проведенных матчей.

Алгоритм будет представлять собой некое среднее количество набранных очков, учитывая сложность оставшихся игр для каждой команды.

В Серии А говорят, что оба резервных плана будут утверждены ко времени рестарта сезона, хотя ряд клубов выступают против. Остается лишь надеяться, что все они смогут придерживаться плана A: завершить сезон без заболеваний.

Чем занимался Роналду?

Криштиану Роналду провел большую часть карантина посреди Атлантического океана — на своей родной Мадейре, где он усердно тренировался и почти ежедневно делился видео в Instagram.

Ему очень важно поддерживать форму, если он хочет не только выиграть титул, но и стать лучшим бомбардиром первенства. На данный момент в гонке бомбардиров лидирует форвард «Лацио» Чиро Иммобиле с 27 голами, что на шесть больше, чем у португальца.

Кто-то успел восстановиться после травмы?

«Ювентус» определенно станет сильнее после возвращения в строй центральных защитников Джорджо Кьеллини (свои первые матчи после травмы он провел незадолго до пандемии) и Мериха Демирала.

«Лацио» тоже будет усилен возвращением Лукаса Лейвы и Сенада Лулича, в то время как «Рома» порадуется восстановлению 20-летнего вундеркинда Николо Дзаньоло.

И у нас будет еще один шанс полюбоваться 37-летним Франком Рибери в составе «Фиорентины». Он не играл с ноября.

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