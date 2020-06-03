ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Рестарт Серии A. От борьбы «Ювентуса» и «Лацио» до упорных тренировок Роналду

    Все, что нужно знать о возобновлении сезона в чемпионате Италии

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Болонья Брешия Верона Дженоа Интер Кальяри Лацио Лечче Милан Наполи Парма Рома СПАЛ Сампдория Сассуоло Удинезе ЮвентусКоронавирус в спорте Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Вся лентаСамое главное
    Мауро ИкардиТрансфер Икарди ударил по Кавани и «Барселоне» Лионель МессиНарушения, красная и два автогола. О матче между «Челси» и «Барселоной» в Лиге чемпионов 2005/06 Лионель МессиМесси прав: футбол никогда не станет прежним после коронавируса
  • 14:07
    • Ибрагимович планирует вернуться в строй к матчу против «Ювентуса»
  • 13:51
    • Полузащитник ЦСКА пропустит остаток сезона
  • 12:50
    • Футболисты «Барселоны» отказались от повторного снижения зарплаты
  • 11:30
    • Экс-форвард ЦСКА отказал клубу второго французского дивизиона
  • 09:28
    • «Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
  • 07:00
    • Клубам АПЛ разрешили проводить товарищеские матчи до рестарта сезона
  • 23:55
    • Эдер может остаться в «Локомотиве»
    Все новости спорта
    Джорджо Кьеллини
    Джорджо Кьеллини
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    Серия А возвращается после короновирусной паузы 20 июня. Об этом еще в прошлом месяце договорились боссы лиги и правительство Италии. Страна оставалась без футбола с 9 марта, когда «Сассуоло» обыграл «Брешию» со счетом 3:0, и с тех пор многое изменилось. Обозреватель ESPN Габриэле Маркотти решил напомнить нам о состоянии игры на Апеннинах и о том, как будет выглядеть рестарт сезона 2019/20.

    На чем мы остановились?

    «Ювентус», борющийся за свой девятый чемпионский титул подряд, опережает «Лацио» всего на одно очко, что делает Серию А самым интригующим чемпионатом в Европе. «Аталанта», ставшая грозой авторитетов, потрясла весь континент своим выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов. В национальном первенстве бергамцы идут на четвертой строчке, но чувствуют давление со стороны «Ромы», а также «Наполи» и «Милана» Златана Ибрагимовича.

    В нижней части турнирной таблицы дела идут не очень хорошо у «Брешии» и СПАЛа, зато чуть выше идет ожесточенная борьба за выживание между «Лечче», «Дженоа», «Сампдорией», «Торино» и «Удинезе», которых разделяют всего три балла.

  • Трансфер Икарди ударил по Кавани и «Барселоне»
  • Реакция прессы на переход аргентинца в ПСЖ
  • Сегодня

    • Да, и еще есть Кубок Италии, в котором за трофей продолжают бороться «Интер», «Наполи», «Милан» и «Ювентус».

    Как много матчей осталось?

    Достаточно много. Осталось сыграть 12 туров плюс четыре матча, которые были отложены. Это 124 игры, а также три игры в Кубке Италии. Всего — 127.

    Когда будут играть?

    Идея состоит в том, чтобы проводить подавляющее большинство будничных матчей вечером, то есть начинать их в 19:30 и 21:45 по местному времени, тогда как на выходных некоторые встречи будут проходить в 17:15. Было много опасений по поводу жары, поскольку во многих частях Италии июнь и июль могут быть очень жаркими, так что лига решила избежать слишком ранних игр.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 2500ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Чтобы завершить сезон, команды будут играть в очень плотном графике — на выходных и в середине недели. Существует большая вероятность, что туры на выходных будут играться в течение трех дней (один матч — в пятницу или понедельник, три — в субботу, остальные — в воскресенье).

  • Нарушения, красная и два автогола. О матче между «Челси» и «Барселоной» в Лиге чемпионов 2005/06
  • Еврокубковый февраль 2006-го года подарил любителям футбола противостояние «Челси» и «Барсы», в котором было немало запоминающихся моментов
  • Сегодня

    • Что касается туров в середине недели, то на них тоже выделяется три дня (два матча — во вторник и четверг, остальные — в среду). Фактически это означает, что шесть из семи дней в неделю будут игровыми.

    Что произойдет, если кто-то заболеет коронавирусом?

    Текущий протокол подразумевают, что вместе с заболевшим игроком на карантин уходит вся команда. Однако правительство может его изменить. Клубы надеются, что по мере улучшения пандемической ситуации требования будут смягчены, и только тот, кто сдаст положительный тест, будет обязан уйти на самоизоляцию, как это происходит в Германии.

    Перевод всей команды на карантин, очевидно, нанес бы ущерб календарю, поэтому, если все же не удастся полноценно завершить сезон, лига обещает разработать план B (плей-офф) и даже план C (алгоритм, основанный на спортивных заслугах, для определения чемпиона, обладателей путевок в еврокубки и вылетевших команд).

  • Месси прав: футбол никогда не станет прежним после коронавируса
  • Футбольный мир изменится после пандемии коронавируса, как и все остальные сферы жизни
  • Вчера

    • Подробности по этому вопросу еще не известны, но сценарий плей-офф должен быть разработан для решения всех вопросов на поле с минимальным количеством проведенных матчей.

    Алгоритм будет представлять собой некое среднее количество набранных очков, учитывая сложность оставшихся игр для каждой команды.

    В Серии А говорят, что оба резервных плана будут утверждены ко времени рестарта сезона, хотя ряд клубов выступают против. Остается лишь надеяться, что все они смогут придерживаться плана A: завершить сезон без заболеваний.

    Чем занимался Роналду?

    Криштиану Роналду провел большую часть карантина посреди Атлантического океана — на своей родной Мадейре, где он усердно тренировался и почти ежедневно делился видео в Instagram.

    Ему очень важно поддерживать форму, если он хочет не только выиграть титул, но и стать лучшим бомбардиром первенства. На данный момент в гонке бомбардиров лидирует форвард «Лацио» Чиро Иммобиле с 27 голами, что на шесть больше, чем у португальца.

    Кто-то успел восстановиться после травмы?

    «Ювентус» определенно станет сильнее после возвращения в строй центральных защитников Джорджо Кьеллини (свои первые матчи после травмы он провел незадолго до пандемии) и Мериха Демирала.

  • Шесть голов и ассист вратаря. «РБ Лейпциг» в зрелищном матче вернул себе третье место
  • Подопечные Юлиана Нагельсменна на выезде обыграли «Кельн»
  • Вчера

    • «Лацио» тоже будет усилен возвращением Лукаса Лейвы и Сенада Лулича, в то время как «Рома» порадуется восстановлению 20-летнего вундеркинда Николо Дзаньоло.

    И у нас будет еще один шанс полюбоваться 37-летним Франком Рибери в составе «Фиорентины». Он не играл с ноября.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июня
  • 01/06/2020 в 22:57
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт
  • 1.81
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Федор Смолов
  • Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июня
    • 22:57 01/06/2020     «РБ Лейпциг» упустил отличный шанс приблизиться к «Боруссии» Д
  • «Лейпцигу» не стоит мечтать о титуле
    • 12:30 28/05/2020     Лионель Месси
  • «Изумительный талант». Гари Линекер о Лионеле Месси
    • 20:53 31/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    Тоже интересно
    «МЮ» в игре против «Интера» Футбол Рыжий принц спас в трудную минуту. О матче «Интера» и «МЮ» в 1/4 Лиги чемпионов 1998/99Поговорим о матче Лиги чемпионов 1998/99, в котором «Юнайтед» столкнулся с серьезным давлением «Интера» Вчера в 14:240
  • 14:35
    • Капитан сборной России покинул «Локомотив-Кубань»
  • 14:19
    • Медведев и Рублев приступили к тренировкам на корте
  • 13:36
    • Васильев назвал позорищем финансовое состояние СБР
    Тимо Вернер Футбол Шесть голов и ассист вратаря. «РБ Лейпциг» в зрелищном матче вернул себе третье местоПодопечные Юлиана Нагельсменна на выезде обыграли «Кельн» Вчера в 13:000
  • Экспресс дня

  • «Бенфика» не оступится в игре с «Тонделой»?
  • 3.64
    •
  • 13:22
    • Тренер «Зальцбурга» — претендент на пост наставника дортмундской «Боруссии»
  • 13:08
    • Гассиев может провести бой в конце сентября — октябре
  • 12:33
    • «СКА-Хабаровск» продлил контракт с Малеевым
    Федор Смолов Футбол Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июняПродолжит ли форвард «Локо» зарубежный вояж, покинет ли «Реал» молодой хавбек, переберется ли нападающий «Челси» в Италию и другие трансферные новости последних дней 01/06/2020 в 22:570
  • 12:18
    • СМИ: Холанн не сыграет с «Гертой»
  • 12:02
    • «Челси» может перехватить Вернера у «Ливерпуля»
  • 11:47
    • Павел Погребняк выписан из больницы
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Динамо Ческе-Будеевице — Сигма Оломоуц
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Словачко — Карвина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баник Острава — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ганновер — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портимоненси — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Теплице
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.12
  • Экспресс дня 3 июня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фамаликан — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Маритиму — Витория Сетубал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие