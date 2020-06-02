Шесть голов и ассист вратаря. «РБ Лейпциг» в зрелищном матче вернул себе третье место

Это был первый матч немецкой Бундеслиги в июне за последние 25 лет. Джон Кордоба своим двенадцатым голом в сезоне на 7-й минуте игры подарил «Кельну» идеальное начало матча. Однако на 20-й минуте, когда колумбиец получил травму и получал помощь врачей, Патрик Шик счет сравнял. Кордоба не смог продолжать матч, и команда Юлиана Нагельсмана перевернула ход встречи, когда за семь минут до перерыва Кристофер Нкунку вывел ее вперед.

После перерыва Тимо Вернер забил свой 25-й гол в текущем чемпионате Бундеслиги. И хотя Антони Модест на 55-й минуте один мяч отыграл, уже через две минуты Дани Ольмо вернул «РБ Лейпциг» комфортный перевес в счете, который больше не изменился.

Оценки игроков

«Кельн»: Хорн (6), Шмитц (6), Чихос (6), Лейстнер (6), Каттербах (6), Скири (7), Хектор (6), Кайнц (6), Рексбечай (6), Якобс (6), Кордоба (7)

Выходили на замену: Теродде (без оценки), Мере (5), Дрекслер (5), Модест (6), Тильман (5)

«Кельн» — «РБ Лейпциг» globallookpress.com

«РБ Лейпциг»: Гулачи (6), Анхелиньо (7), Упамекано (7), Забитцер (6), Клостерманн (6), Нкунку (8), Мукиеле (7), Ольмо (7), Лаймер (7), Вернер (7), Шик (7)

Выходили на замену: Хайдара (5), Форсберг (без оценки), Адамс (5)

Игрок матча: Кристофер Нкунку

«Лейпциг» вернулся на победный путь

Надежды «РБ Лейпциг» на первый в истории клуба чемпионский титул угасли после того, как они сыграли вничью (2:2) в матче предыдущего тура против «Герты». В то же время усилия «Кельна» по борьбе за Лигу Европы также застопорились после возобновления сезона. Однако это не помешало обеим командам выдать оживленную игру, более ярким стартом в которой отметились хозяева поля.

«Кельну» пришлось играть без Себастьяна Борно, который был удален в матче против «Хоффенхайма», а Марсель Риссе пропускал матч из-за травмы. В стартовый состав вернулся Йонас Гектор, который отдыхал на неделе. У «РБ Лейпциг» дисквалификацию отбывал Марсель Хальсенберг. Также команде пришлось обходиться без нападающего Юссуфа Поульсена. Кевину Камплю, Ибраиме Конатеи Итану Ампаду не удалось восстановиться, но Вилли Обран попал в число запасных.

В первом матче этих команд Кордоба провел всю игру на скамейке запасных, а его команда проиграла со счетом 1:4. Но теперь ему понадобилось совсем немного времени, чтобы пополнить свой голевой счет. Он оказался на добивании, чтобы пробить Петера Гулачи после того, как мяч после удара Элвиса Рексбечая мяч попал в штангу.

Гол «Кельна» globallookpress.com

В этом сезоне «Кельн» не может похвалиться хорошей обороной, и когда Патрик Шик головой отправил мяч в сетку после навеса Анхелиньо, «козлы» пропустили свой восьмой гол в трех матчах. Когда Лаймер получил мяч в центре поля, ситуация не выглядела опасной, однако он продемонстрировал прекрасное видение, заметив рывок Нкунку. Ловкое завершение от нападающего принесло ему пятый гол в чемпионате.

Чтобы не оставаться в тени товарищей по команде, Вернеру потребовалось всего пять минут после перерыва. Он получил длинный пас от голкипера Гулачи, совершил забег к воротам и забил свой 31-й гол в сезоне во всех турнирах. Прошло всего 12 секунд между тем, как Гулачи завладел мячом, и Вернер реализовал свой шанс.

Петер Гулачи globallookpress.com

«Кельн» не собирался сдаваться без боя. Модест, который в первом тайме заменил Кордобу, блестящим ударом из-за пределов штрафной сократил отставание свой команды. Дайот Упамекано не успел помешать сопернику, позволив «Кельну» возродить надежду на набранные очки.

Правда, Маркус Гисдоль, который ранее работал с Нагельсманном в «Хоффенхайме», оказался в аналогичной ситуации через пару минут, не сумев накрыть удар Ольмо, который забил свой первый мяч в Бундеслиге после перехода из загребского «Динамо» в январе.

В последние полчаса «Лейпциг» имел шансы на то, чтобы увеличить свое преимущество, но Хорн среагировал на удар Вернера с острого угла, а Шик неудачно сыграл на добивании.

Когда же арбитр Кристиан Дингерт отменил свое первоначальное решение назначить пенальти в ворота «РБ Лейпциг», «Кельн» понял, что это не их день. «Козлы» остаются на 11-м месте в таблице Бундеслиги, опережая идущую 16-й «Фортуну» на 7 очков.

Игрок матча — Кристофер Нкунку

В этом сезоне большая часть внимания в «Лейпциге» уделена Тимо Вернеру, и это вполне справедливо. Однако за его убийственным умением завершать атаки стоит впечатляющий состав, который помог команде продлить серию побед на выезде.

Но в понедельник настал черед Нкунку продемонстрировать то, сколько талантов есть в распоряжении Нагельсманна. И он порадовал болельщиков не только своим голом.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

В активе 22-летнего француза теперь 5 голов и 13 передач в Бундеслиге в этом сезон. «Кельн» так и не смог справиться со скоростью его мысли и грамотным принятием решений на протяжении всего матча.

Цифры от Opta

«РБ Лейпциг» в этом чемпионате набрал 19 очков в матчах, в которых проигрывал. Последней командой, которая набирала больше «волевых» очков, был «Вольфсбург» в сезоне 2013-2014 (21 очко после 34 матчей).

Петер Гулачи отдал ассист на Тимо Вернера и стал первым вратарем в этом чемпионате Бундеслиги, который поучаствовал в забитом голе.

«Кельн» забивает в 15 матчах Бундеслиги подряд — это их самая продолжительная серия с забитыми мячами за 33 года(предыдущая длилась с ноября 1986 до августа 1987 года под руководством тренера Кристофа Даума). 0