«Шальке» продолжает падать, «Вердер» все ближе к спасению

Ключевые цифры по итогам матча

— «Шальке» — единственная команда, которая проиграла все четыре матча с момента возобновления Бундеслиги.

— «Вердер» выиграл в четвертом подряд выездном матче с «Шальке». Они повторили свой лучший результат по этому показателю с момента создания Бундеслиги.

— «Вердер» впервые с 2014 года не пропустил в трех матчах Бундеслиги подряд.

— «Шальке» не побеждает в одиннадцати подряд матчах Бундеслиги, это худшая серия команды с сезона 1996-1997 (также одиннадцать матчей без побед).

— После возобновления сезона в Германии за закрытыми дверями хозяева поля выиграли лишь шесть матчей Бундеслиги из тридцати двух.

Сможет ли «Вердер» спастись?

«Вердер» — один из клубов с самой богатой историей в Бундеслиге. Бременцы являются одними из членов-основателей турнира. Ни один другой клуб не провел в Бундеслиге больше сезонов, чем «Вердер» — 55, столько же у «Гамбурга».

Из тех клубов, которые играют в Бундеслиге, в настоящее время, только «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Байер» беспрерывно находятся в высшем дивизионе дольше, чем «Вердер» (37 лет). Но теперь эта серия находится под вопросом.

Когда Бундеслига вернулась после перерыва в мае, «Вердер» находился на 17-м месте. Бременцы yf 4 очка отставали от «Фортуны», идущей на позиции, которая позволяет сыграть в плей-офф за право остаться в высшем дивизионе. Кроме того, «Вердер» на 8 очков отставал от 15-го места, которое позволяет остаться в Бундеслиге напрямую.

Еще больше вопросов о судьбе «Вердера» возникло после того, как бременцы со счетом 1:4 были разбиты на своем поле «Байером». Однако прошло всего две недели, и ситуация для «Вердера» выглядит уже куда красочней.

Игроки «Вердера» globallookpress.com

Две победы и ничья в трех играх, включая ничью в непростом сражении против «Боруссии» Менхенгладбах, которая ведет борьбу за попадание в топ-четверку, и победу над «Шальке», позволили «Вердеру» улучшить свое положение. Бременцы до трех очков сократили отставание от идущего на спасительной 15-й позиции «Майнца». К тому же «Вердер» провел на один матч меньше, чем две команды, которые располагаются на двух позициях выше.

В середине недели бременцев ждет встреча с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Победа над «орлами» может привести к тому, что «Вердер» поднимется как минимум на 16-е место, ожидая, что «Фортуна» не успеет прийти в себя после шокового разгрома от «Баварии» (0:5).

Пять следующих матчей

3 июня. «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт (Бундеслига)

7 июня. «Вердер» — «Вольфсбург» (Бундеслига)

13 июня. «Падерборн» — «Вердер» (Бундеслига)

16 июня. «Вердер» — «Бавария» (Бундеслига)

20 июня. «Майнц» — «Вердер» (Бундеслига)

Что ждет Вагнера и «Шальке»?

Когда Германия в конце декабря пошла на зимние каникулы, у «Шальке» было хорошее положение, чтобы в итоге обеспечить себе место в еврокубках.

Команда Давида Вагнера занимала пятое место в турнирной таблице после ничьей против «Фрайбурга» со счетом 2:2. При этом у «Шальке» было столько же очков, сколько у идущей на четвертом месте «Боруссии» Дортмунд, и всего на 5 меньше, чем у «Боруссии» Менхенгладбах, которая была второй.

Давид Вагнер globallookpress.com

Затем после возвращения Бундеслиги в январе «Шальке» обыграл менхенгладбахцев со счетом 2:0, и этот отрыв сократился до двух очков. У гельзенкирхенцев появились надежды на Лигу чемпионов, но потом что-то пошло не так.

После той победы «Шальке» провел одиннадцать матчей, включая встречу с «Вердером». В этих поединках команда проиграла семь раз и четыре раза сыграла вничью, забив всего три мяча.

Вагнер поставил себя под пули еще до стартового свистка, выпустив Александра Нюбеля в воротах вместо Маркуса Шуберта. Нюбель начинал сезон в качестве капитана «Шальке», однако был лишен повязки и места в составе после того, как отказался продлевать контракт с клубом и договорился о переходе в «Баварию» в летнее межсезонье свободным агентом.

В предыдущих четырех матчах Нюбель был на скамейке запасных — Вагнер заботился о будущем «Шальке». Однако форма Шуберта была настолько плохой, что продемонстрировала все отчаяние Вагнера, решившего выпустить Нюбеля.

Но это не помогло. «Шальке» провел кошмарный первый тайм, уступив в нем со счетом 0:1. И хотя после перерыва команда Вагнера прибавила, исправить последствия провальной первой половины не удалось.

Теперь «Шальке» занимает лишь десятое место в Бундеслиге, на 6 очков отставая от «Вольфсбурга», который обосновался на шестом месте, позволяющем играть в Лиге Европы. И, похоже, что в оставшихся пяти турах «Шальке» будет сражаться только за собственную гордость.

Пять следующих матчей

7 июня. «Унион» — «Шальке» (Бундеслига)

14 июня. «Шальке» — «Байер» (Бундеслига)

17 июня. «Айнтрахт» — «Шальке» (Бундеслига)

20 июня. «Шальке» — «Вольфсбург» (Бундеслига)

27 июня. «Фрайбург» — «Шальке» (Бундеслига)

Игрок в центре внимания — Жан-Клер Тодибо

Когда Жан-Клер Тодибо в прошлом году перешел из «Тулузы» в «Барселону», было довольно много ожиданий касательно того, как он сможет усилить оборону каталонцев. Однако у него возникли трудности с тем, чтобы попасть в первую команду «Барселоны» в первой половине сезона 2019-2020. В итоге 20-летний футболист зимой был отправлен в аренду в «Шальке».

Однако в Германии дела у француза идут не по плану. Матч против «Вердера» подводит определенные итоги выступления Тодибо в Германии. Он провел восемь матчей за «Шальке» (четыре — в стартовом составе) и еще ни разу не выиграл. И он сыграл свою роль в продолжении этой серии в матче против «Вердера». Тодибо, как и его партнеры по команде, в первом тайме столкнулся с серьезными проблемами, не сумев должным образом справиться со своей работой.

Жан-Клер Тодибо globallookpress.com

В середине тайма Тодибо оказался с мячом в центре поля и решил повальсировать с ним. Дэви Клаасен слишком просто обокрал защитника «Шальке», после чего бременцы провели результативную атаку, воспользовавшись отсутствием Тодибо на его позиции.

Незадолго до этого Тодибо был предупрежден за грубую игру против Джошуа Сарджента. Все это, вероятно, и вынудило Вагнера реагировать в перерыве — Тодибо был заменен на Бастиана Ощипку как часть тактических перестроений «Шальке».

В Бундеслиге осталось сыграть всего пять туров, и у Тодибо заканчивается время, чтобы произвести впечатление на клуб, которому он принадлежит. 0