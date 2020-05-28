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    «Лейпцигу» не стоит мечтать о титуле

    «РБ Лейпциг» был близок к победе над «Гертой», но в концовке гости спасли ничью

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    В матче 28-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с берлинской «Гертой» — 2:2. Итоги поединка подвел Майкл Эмонс из BBC.

    Конец надеждам и мечтам

    Гостей вывел вперед Марко Груйич уже на девятой минуте, а в середине первого тайма равновесие восстановил ударом головой после углового Лукас Клостерманн. На 63-й минуте вторую желтую получил Марсель Хальстенберг, после чего «Лейпциг» остался в меньшинстве. На 69-й минуте Патрик Шик вывел хозяев вперед, но «Герта» в большинстве смогла спасти ничью — пенальти реализовал Кшиштоф Пентек.

    11-метровый гости заработали благодаря фолу экс-форварда «Эвертона» Адемолы Лукмана на Матеусе Кунье. Этот эпизод лишил «РБ Лейпциг» трех очков.

    Хозяевам была нужна только победа, чтобы по разнице мячей обогнать «Боруссию», но ничья оставила команду на два очка позади дортмундцев и на девять — за спиной у «Баварии».

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    • Этот результат также положил конец слабым надеждам и мечтам болельщиков клуба стать чемпионами Германии всего за 11 сезонов в элите.

    Вдесятером «РБ Лейпциг» оказался не в состоянии удержать победный счет на пустом стадионе, куда не пускают болельщиков из-за пандемии коронавируса. Подопечные Юлиана Нагельсмана первыми создали голевой момент, когда Лаймер заставил поработать кипера «Герты» Ярстейна.

    «РБ Лейпциг» не удержал победу в меньшинстве
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    Гости тоже выглядели неплохи и открыли счет на девятой минуте, когда Груйич первым сориентировался во время подачи углового и подставил ногу, отправив мяч в сетку ворот. Спустя две минуты «Герта» потеряла игрока из-за травмы — Миттельштедт заменил левого защитника Платтенхардта.

    Лидерство «Герты» длилось всего 15 минут, после чего «РБ Лейпциг» ответил аналогичным угловым, а на ближней штанге головой нанес удар Клостерманн — без шансов для вратаря.

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    • Сразу после часовой отметки Хальстенберг получил вторую желтую и покинул поле, но «Лейпциг» даже в меньшинстве сумел захватить инициативу, итогом чего стал удар низом от Шика и катастрофическая ошибка вратаря — Ярстейн сначала зафиксировал мяч, а затем каким-то образом забросил его в собственные ворота.

    Однако все решил пенальти от Кшиштофа Пентека — поляк пока не является основным игроком «Герты» после перехода в клуб, но столь важный забитый мяч можем помочь ему на этом пути.

    Повторить свой лучший результат — реально, но не более того

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    «РБ Лейпциг», который также продолжает борьбу в четвертьфинале Лиги чемпионов после победы в двух играх над «Тоттенхэмом» с общим счетом 4:0, завершал сезон в топ-6 Бундеслиги в последние шесть лет. У них все еще есть шанс повторить свой лучший результат — второе место в сезоне-2016/17, когда коллективом управлял нынешний коуч «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль. Тогда команда отстала от «Баварии» на 15 очков.

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    • К слову, мюнхенцы стали еще ближе к восьмому титулу чемпионов подряд, обыграв дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0. Таким образом, сценарий может повториться, а «Лейпцигу» вполне по силам бороться за серебро турнира. Босс «Боруссии» Люсьен Фавр прямо сказал, что «кому-либо будет сложно помешать "Баварии" стать чемпионами в 30-й раз в своей истории».

    Впереди «РБ Лейпциг» ждет матч с «Кельном» и возможность вернуться на победную тропу. 0

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