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    Цена беспечности. Матч на «Энфилде» привел к вспышке коронавируса

    Спортивные мероприятия в марте ускорили развитие пандемии коронавируса в Великобритании

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    Два крупных спортивных мероприятия, проведенных в Великобритании в марте, «многократно увеличили число смертей и страданий», по словам ученого, возглавляющего крупнейший в стране проект по отслеживанию Covid-19. Авторы ВВС Мик Такер и Адриан Голдберг рассказывают об этом.
    Данные, собранные миллионами добровольцев, обнаружили «очаги» коронавируса вскоре после Национальногой фестивальябарьерных скачек в Челтнеме и матча Лиги чемпионов в Ливерпуле против мадридского «Атлетико».

    Профессор Тим Спектор сказал, что уровень заболеваемости на местах «увеличился в несколько раз».

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    • Правительство заявило, что на случаи заболевания в конкретной области могли повлиять многие факторы.

    Менее трех месяцев назад спортивные соревнования по всей Великобритании продолжались как ни в чем ни бывало, несмотря на надвигающуюся угрозу коронавируса, которая уже побудила некоторые европейские страны проводить такие мероприятия без зрителей или полностью отменить их.

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    Министерство спорта Великобритании приняло к действию слова премьер-министра Бориса Джонсона, который в начале марта заявил, что люди должны «вести дела как обычно, насколько это возможно».

    В первые выходные марта в Англии и Шотландии футбольные матчи проводились по расписанию, а также прошли пять соревнований по конным скачкам и регбийный матч «Кубка Шесть наций» в Туикенеме между командами Англии и Уэльса, на котором присутствовал сам премьер-министр.

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    • В других странах все было иначе. Предстоящий матч «Кубка Шесть наций» в Дублине уже был отложен, наряду с этапом «Формулы-1» Гран-При Китая и футбольными матчами в пораженной вирусом северной Италии.

    Позиция правительства Великобритании оставалась последовательной. Всего за 24 часа до того, как 10 марта Челтнем открыл свои ворота для 250 000 зрителей, министр культуры Оливер Доуден ответил на растущие призывы запретить массовые мероприятия на открытом воздухе.

    Он сказал Би-би-си: «У людей нет причин не посещать такие мероприятия или отменять их на данном этапе».

    Публика идет на Челтнемский фестиваль скачек

    Но профессор Спектор из Королевского колледжа в Лондоне сказал, что из-за этого решения «люди, вероятно, начнут погибать еще раньше».

    Так способствовали ли эти события росту заболеваемости коронавирусом?

    Точно сказать невозможно, но согласно цифрами, показанным в программе BBC Radio 4 «Файл 4» на последней неделе марта, Ливерпуль и Челтнем были в числе районов с наибольшим числом случаев, с подозрением на коронавирус.

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    Данные взяты из исследования симптомов Covid-19 и показывают, что примерно 5-6% населения в возрасте от 20 до 69 лет имели симптомы в этих двух регионах.

    Исследование, которое не стоит путать с правительственным приложением для отслеживания контактов зараженных людей, опирается на информацию, загруженную более чем тремя миллионами добровольцев по всей Великобритании, которые ежедневно представляют отчеты, определяющие наличие у них какого-либо из 15 симптомов, связанных с Covid-19.

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    • Ирландская журналистка Мелани Финн вспоминает резкую разницу в подходах по обе стороны Ирландского моря, когда она прилетела на Челтнемский фестиваль скачек из Дублина.

    «Мы уже отменили празднование Дня Святого Патрика, и это само по себе было огромным событием для нас», — сказала она.

    «Люди были в шоке. Никто не мог поверить, что это происходит. Это показатель того, насколько серьезным было ирландское правительство. Когда мы вылетали из аэропорта Дублина, там было пусто, буквально как город-призрак».

    Люди игнорировали правила безопасности

    Мелани сказала, что участники гонки в Челтнеме, с другой стороны, полагали, что правительство Великобритании отменило бы событие, если бы они думали, что это небезопасно.

    Она сказала, что люди игнорировали базовые правила безопасности:

    «Это было похоже на последние дни Римской империи, и я думаю, что у людей было ощущение, что, раз уж фестиваль открыт, мы, черт возьми, собираемся на вечеринку».

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    • Она была так обеспокоена тем, что увидела, что попросила своего работодателя разрешения прилететь домой в середине фестиваля.

    Через неделю у нее появились симптомы Covid-19, и ей пришлось взять две недели отпуска.

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    • Жокейский клуб ранее защищал свое решение о проведении фестиваля, сообщив газете «Гардиан» 2 апреля, что они следовали «четкому и постоянному руководству» со стороны правительства и научных экспертов.

    Представители клуба добавили: «Мы довели до сведения публики последние рекомендации Минздрава и представили на мероприятии ряд дополнительных средств гигиены, в том числе сотни дозаторов дезинфицирующих средств для рук и дополнительные раковины».

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    11 марта, во второй день фестиваля, Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией.

    «Люди прыгали друг на друга»

    Позже тем вечером «Ливерпуль» принимал «Атлетико Мадрид» в футбольном матче Лиги чемпионов на «Энфилде».

    Трем тысячам фанатов гостей разрешили приехать в Мерсисайд и развлекаться в барах и ресторанах, несмотря на то, что Мадрид был эпицентром вспышки в Испании, и на тот момент на его долю приходилась почти половина подтвержденных случаев заболевания в стране.

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    • Болельщик «Ливерпуля» Джоэл Руквуд, который болел в течение восьми недель, считает, что он заразился Covid-19 в тот вечер, и вспомнил, как, когда забивались голы, зрители не обращали внимания на риск передачи вируса.

    «Празднования голов были одними из самых физических, которые я испытал», — сказал он. «Люди буквально прыгали друг на друга».

    Фанаты «Ливерпуля» из группировки «Spirit Of Shankly» заявили, что выражали обеспокоенность по поводу прибытия болельщиков из Мадрида на совещании по безопасности под председательством совета за два дня до начала матча, но им было сказано, что это произойдет в соответствии с рекомендациями правительства.

    Мадридские фанаты в Ливерпуле

    Но «Ливерпуль» не смог бы в одностороннем порядке отменить матч, исход которого решал, какой из двух клубов вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Это решение должно было прийти от одного из руководящих футбольных органов, такого как организатор соревнований УЕФА.

    Профессор Спектор сказал: «Я думаю, что спортивные мероприятия должны были быть отменены, по крайней мере, на неделю раньше, потому что они умножили гибель людей, которой иначе не произошло бы».

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