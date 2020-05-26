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    Один в поле не воин. «Лион» пытается вдохнуть новую жизнь в сезон 2019/20

    «Ткачи» жаждут справедливости и улучшения финансового положения

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    Жан-Мишель Ола
    Жан-Мишель Ола
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    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола обратился с открытым письмом к премьер-министру Франции и министру спорта страны в надежде, что они поспособствуют возобновлению сезона 2019/20.
    Франция стала первой и пока единственной страной из топ-5, которая объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи со вспышкой коронавируса. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в футбольной общественности.

    «Лион» неоднократно пытался оспорить завершение сезона, особенно активным был президент этого клуба Жан-Мишель Ола, который подавал апелляции, но так и не добился приостановки решения от 30 апреля.

    Впрочем, люди, знающие характер Ола, говорят, что он никогда не сдается. И вот 25 мая президент «ткачей» решил написать открытое письмо премьер-министру Эдуару Филиппу и министру спорта Роксане Марасиняню.

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    • Ола считает, что решение о досрочном завершении сезона не отвечает спортивному принципу, поэтому попросил разрешить возобновить тренировки в июне, после чего, возможно, доиграть сезон 2019/20.

  • Господин премьер-министр, госпожа министр спорта, многие улучшения и надежды связаны со 2 июня, чтобы Франция могла постепенно выходить на хорошую динамику. Можно ли представить, что 2 июня станет отличной возможностью исправить ошибку относительно футбола и разрешить, с соблюдением медицинского протокола, постепенное возвращение к тренировкам и доигровку сезона 2019/20 в течение июля и августа, как это было предложено УЕФА 21 апреля и подтверждено Александром Чеферином в личном письме 14 мая?.
  • Жан-Мишель Ола

    • Почему Ола так заинтересован в возобновлении чемпионата Франции? Ответ очень прост: согласно текущему положению его «Лион» не попадает в еврокубки, а это большие денежные потери на фоне глобальной пандемии.

    Финансовые проблемы

    Кроме того, в своем письме Жан-Мишель Ола намекнул на ужасное финансовое положение многих французских клубов.

  • Ожидается экономическая катастрофа с потерями в 700-900 миллионов евро. Как вообще Франция могла так быстро отказаться от сезона? Неужели профессиональный футбол теряет свою привлекательность? Финансовое положение французских клубов ужасное. Окончательная остановка сезона приведет к беспрецедентному экономическому и социальному кризису.
  • Жан-Мишель Ола

    • Стоит признать, что вышеуказанные суммы не взяты с потолка, поскольку ими поделилась компания Mediapart, проанализировав ситуацию во французском футболе.

    Слабая поддержка в Сенате

    На следующий день стало известно, что Ола получил некоторую поддержку в Сенате Франции. Шесть сенаторов, выбранных преимущественно в департаменте Роны, предложили внести поправки в закон о положениях по борьбе с эпидемией Covid-19, чтобы поспособствовать возобновлению спортивного сезона 2019/20, в том числе в футболе.

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    Мишель Савен и Клод Керн внесли поправки, касающиеся футбольного сезона. Они надеются, что комитет рассмотрит их не позднее 30 июня 2020 года.

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    • Тем не менее, эксперты считают, что эти поправки имеют очень мало шансов для принятия, учитывая, что правительство в целом настроено к инициативам настороженно. Если они и пройдут Сенат, то перейдут на рассмотрение в Национальное собрание, где, несомненно, будут отклонены.

    Разрозненность в LFP

    Еще одна причина, по которой попытки Ола повлиять на решение Профессиональной футбольной лиги (LFP), скорее всего, провалятся, заключается в том, что во французском футболе отсутствует мощный центр принятия решений.

    «У лиги нет власти, она слабая, потому что слишком разделена», — признала ее глава Натали Бой де ла Тур в интервью L’Equipe 20 мая.

    Лига также страдает от своей институциональной слабости: сами ее лидеры не имеют власти. Как тут не вспомнить историю, когда делегации клубов по итогам переговоров с телевещателями умудрились уволить нескольких боссов LFP.

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    • У них нет автономии: они управляются неким балансом сил, установленным клубами по интересам. Да, французский футбол, управляемый личными интересами, становится неуправляем.

    Еще один эпизод, демонстрирующий слабость LFP: когда Дидье Кийо, гендиректор организации, поздно подключился к видеоконференции, организованной президентами клубов Лиги 2, его попросили уйти. Поскольку он не подчинился, то президенты сами удалились из чата. Такая вот «Игра престолов» на Zoom. Главные герои не могут уничтожить друг друга, встречи затягиваются, а раздражение усиливается.

    Есть ли у Ола шанс?

    Мы уже поняли, что президент «Лиона» не будет опускать руки, но, к сожалению, один в поле не воин.

    В одиночку «ткачи» не в состоянии повлиять на ранее принятые решения. В этом должны быть заинтересованы и другие клубы, особенно — гранды.

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    • А зачем «Пари Сен-Жермен» возобновлять сезон? Он и так признан чемпионом, да и финансовых проблем у него, вроде как нет.

    «Марсель»? Да, с финансами у него не все в порядке, зато при текущем положении дел он отправляется в Лигу чемпионов, что уже гарантирует ему большой доход.

    Чемпионат Франции, возможно, входит в топ-5 сильнейших лиг Европы, но, как показывает возникший кризис, ему пока далеко до первенств Германии, Испании, Англии и Италии. 0

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