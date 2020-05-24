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    Защитник, который сделает «Ливерпуль» еще сильнее

    Кто такой Диего Карлос?

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    Диего Карлос Защитник, который сделает «Ливерпуль» еще сильнее Торган Азар, Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейру«Боруссия» не рискует здоровьем Санчо. Подготовка к «Баварии» прошла успешно «Фиорентина» — «Барселона». ЛЧ 1999/2000Ничуть не хуже именитой «Барсы». В 1999-м «Фиорентина» дома дала отпор каталонцам
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    Диего Карлос
    Диего Карлос
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    Слухи связывают «Ливерпуль» с защитником «Севильи» Диего Карлосом. Разбираемся, что из себя представляет этот игрок, и зачем он английскому клубу.

    Карлос сделал «Севилью» успешнее

    По информации испанских СМИ, «Севилья» может быть вынуждена выставить двух игроков на продажу этим летом из-за экономических причин, связанных с пандемией. Год назад спортивный директор андалусцев Мончи вернулся в клуб и сразу же сотворил свое волшебство, затащив из французской Лиги 1 вингера Лукаса Окампоса и защитника Диего Карлоса в коллектив Юлена Лопетеги.

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    • Оба преуспели в этом сезоне, несмотря на потерю импульса их командой по мере кампании. Теперь искусного аргентинца Окампоса «сватают» в «Барселону», которая якобы за ним следит, в то время, как «Ливерпулю» приписывают интерес к бразильцу Диего Карлосу — впечатляющему центральному защитнику.

    Первый уже несколько лет меняет одну европейскую топ-лигу на другую, и хотя Мончи удалось приобрести его по выгодной цене, его качества не были чем-то неизвестным. Похоже, что потолок его способностей — быть просто хорошим, а не великим игроком.

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    Карлос станет хорошим партнером ван Дейку

    Карлос был в большей степени загадкой — неизвестный и часто находящийся на скамейке запасных в первые годы своего пребывания в Европе, даже когда он выступал за «Порту». Этап карьеры в «Нанте» уже обеспечил ему рывок, но год игры в Примере утвердил его как защитника с блестящим будущим, и как еще одну замечательную находку, которая будет добавлена ​​в послужной список Мончи.

    Физически мощный, в свои 27 лет он имеет все качества, чтобы стать идеальным вариантом для замены или подмены Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса. Хотя на уровне техники он уступает обоим, у него великолепные защитные инстинкты. Кроме того, он прекрасно подошел системе с высоким прессингом в Испании, равно как хорошо вписался и в более консервативную оборону во Франции.

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    • Карлос — динамичный защитник, который оказывается вовлеченным в игру на всех участках поля. Несмотря на то, что он слишком крепко сложен, чтобы быть действительно быстрым, его хорошая максимальная скорость и форма означают, что он не боится атаковать соперника высоко, а также — пересекать центральную линию, чтобы помочь в построении атак.

    Карлос подходит системе игры «Ливерпуля»

    Ему было бы удобно выдвигаться на фланги, чтобы подстраховать агрессивно действующих крайних защитников «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда и Энди Робертсона в игровой системе Юргена Клоппа.

    Бразилец уверенно и эффективно играет с мячом, хотя и ограничен по сравнению с лучшими игроками в этой позиции. Но до сих пор это никак не сдерживает его, и выступление в паре центрбеков вместе с ван Дейком позволило бы ему сохранять простоту использования сферы, в то время как без мяча он мог бы сосредоточиться на позиционной игре во время контратак.

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    • Его клаусула в контракте составляет 75 млн евро, что что является огромной суммой для исполнителя, шероховатости в игре которого еще сглажены. Но, учитывая финансовые трудности, с которыми «Севилья» может столкнуться этим летом, трансферная команда Юргена Клоппа способна заполучить его значительно дешевле.

    Если сделку можно будет осуществить за сумму в около 40 миллионов евро — вероятно, с большими бонусами — это был бы весьма стоящий шаг со стороны мерсисайдцев. Ему только что исполнилось 27 лет, и Карлос должен быть на пике своей карьеры в течение следующих нескольких лет. Тем самым «Красные», которые продолжают свой период завоевания трофеев, получат возможность сохранить свой впечатляющий импульс. 0

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