Должен ли «Ливерпуль» продавать Салаха?

«Ливерпуль» намерен заполучить Тимо Вернера, но кого должен заменить новичок в атаке команды? Рассуждаем о том, кто может стать лишним в команде.

Вернер может заменить Салаха

У «Ливерпуля» не было возможности оформить первый чемпионский титул за последние 30 лет, но даже в отсутствие футбола Юрген Клопп уже может думать о том, как улучшить команду, хотя это непросто, с учетом того, что она собиралась побить рекорд Премьер-лиги по наиболее раннему чемпионству в истории АПЛ.

Одним из улучшений, о котором говорят — приобретение Тимо Вернера. 24-летний немец считается одним из лучших игроков в Европе и может похвастаться впечатляющими показателями в «РБ Лейпциг». Играющий как правило в центре атаки, он способен играть где угодно в нападении. Так кого он может заменить в основном составе?

Это может показаться удивительным, если иметь в виду его результативность в «Ливерпуле», но Мохамед Салах может оказаться как раз тем лишним человеком. Так, легендарный экс-защитник «Красных» убежден, что египтянин недооценен болельщиками клуба. По его словам, они ни за какие деньги не согласились бы с продаже вратаря Алиссона или защитника Вирджила ван Дейка, но задуматься о трансфере форварда за сумму в 130 млн фунтов, они вполне могли бы.

«Ливерпулю» важно не допустить старения лидеров

В июне нападающему исполняется 28 лет. В этот момент он будет ровесником своих партнеров по передней линии Садио Мане и Роберто Фирмино. Все трое могут претендовать на то, чтобы выйти на на пик своих сил, но это на самом деле лишь часть проблемы. Трио рискует состариться вместе, если Клопп не будет активно обновлять атаку мерсисайдцев.

Недавно экс-менеджер «Ливерпуля» Рой Эванс размышлял о том, как клуб уступил свои позиции на вершине английского футбола 30 лет назад. Неспособность эффективно планировать будущее, позволяя игрокам мирового класса увянуть, была ошибкой, которая оказалась дорогостоящей.

«Когда вы на вершине лиги, вы должны быть уверены, что продолжаете доминировать и привлекать в состав исполнителей, способных удержать вас на этих позициях», — рассуждал бывший рулевой коллектива.

По правде говоря, «Красные» также совершали ошибки и в том, что рано списывали со счетов своих футболистов: Питер Бердсли и Рэй Хоутон могли предложить клубу больше, тогда как Джон Барнс оставался и еще долго и успешно выступал на «Энфилде», но он так и не вернул ту форму, которая была у него до проблем с подколенным сухожилием, голенью и ахиллом, что возникли у него в 28 лет. Это может быть сложное время для крайнего нападающего.

Скорость Салаха неуклонно падает

Принятие решений Салахом все еще может улучшиться, тогда как ментально он мог бы стать увереннее и действовать более стабильно. Но та взрывная игра, на которую полагается форвард — и недавно египтянин попал в число семи самых быстрых игроков в Европе — рискует замедлиться в ближайшие годы. Возможно, он сможет адаптировать свою игру под свое новое физическое состояние, но ему наверняка придется.

Изучение данных, собранных за годы матчей АПЛ, которые представил Sky Sports, показывает, что количество обводок, выполненных средним форвардом, уменьшается на протяжении всей своей карьеры. Короче говоря, дриблинг — это игра молодого исполнителя. Салах — не заурядный, а исключительный нападающий, но хотя количество его обводок выше, чем у большинства, тенденция в течение всех трех сезонов в качестве игрока «Ливерпуля» безошибочна — цифры идут только вниз.

Непрерывное превосходство Лионеля Месси и Криштиану Роналду в районе 30 лет может побудить некоторых думать, что существует новый нормальный уровень, но в отношении этих двух феноменальных нападающих слово «нормальный» нельзя назвать подходящим.

Вместо этого посмотрите на пять предыдущих форвардов, которые выигрывали «Золотой мяч». Кака, Роналдиньо, Андрей Шевченко, Роналдо и Майкл Оуэн — все они прошли свой пик, когда им под 30 лет. Некоторые уже были на грани завершения карьеры, поэтому оптимальное время для их продажи уже прошло.

Салаху нужно превращаться в центрфорварда

Салах может избежать этой участи, если бы его миновали травмы и другие отвлекающие факторы, но его игра должна развиваться. Роналду сделал это, отказавшись от дриблинга времен своей молодости, чтобы стать более мощным форвардом, используя свой грозный интеллект, умение пробивать головой и добиваться успеха. Барнс же ушел с левого фланга в центр полузащиты, тогда как его способности изменились.

Каким игроком Салах станет через два года? Клопп уже изменил его амплуа, чтобы максимизировать сильные стороны египтянина, часто используя его в более центральной роли и освобождая от оборонительных обязанностей, которые обычно назначаются правому нападающему.

Это признание ключевых качеств Салаха — пробиться к цели, чтобы получить большой эффект от его смещений в центр. Это также признание того, что он стал гораздо более эффективным на данной позиции, чем когда он противостоял оппонентам один в один на фланге.

«Ливерпуль» должен найти замену прежнему Салаху

Это ключевой момент для Клоппа — ясно, что у него есть формула победы, но что формула победы зависит от характеристик его состава, а не от его личностей. Эти характеристики обязательно будут развиваться с течением времени, и задача, стоящая перед менеджером «Ливерпуля», заключается в том, чтобы он всегда поддерживал оптимальный микс.

Короче говоря, имена могут поменяться, чтобы сила коллектива осталась прежней. Должны ли они продать Мохамеда Салаха? Возможно нет. Но для этого он должен продолжать развиваться и становиться игроком, который делает все возможное, чтобы стать эффективнее непосредственно у чужих ворот.

А это значит, что поиск клубом исполнителя, который может сделать то, что делал египтянин в последние три сезона, не должен быть остановлен. 0