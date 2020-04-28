КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Разбит любимой командой юности. О победе «Ливерпуля» над «Барсой» в 2007-м

    Футбольные комитеты все еще думают, когда и как лучше возобновить турниры, а пока вспоминаем о былой красоте игры миллионов

    Футбол Лига чемпионов Барселона Футбол Испании Ливерпуль Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Кай ХаверцОткуда ажиотаж вокруг Хаверца «Барселона» — «Ливерпуль». Лига чемпионов 2006/2007Разбит любимой командой юности. О победе «Ливерпуля» над «Барсой» в 2007-м Давид ЛуисПерезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает обороты
  • 16:23
    • Кравец продлил контракт с «Витязем»
  • 13:50
    • Ассоциация футбола Аргентины объявила о досрочном завершении чемпионата
  • 13:35
    • Морозов: Следующий сезон КХЛ планируем начать 2 сентября
  • 11:16
    • Московскому «Динамо» предлагали услуги Карреры
  • 10:27
    • Олимпиаду в Токио могут отменить
  • 07:00
    • СМИ: АПЛ возобновится 8 июня
  • 08:21
    • «Барселона» предложила «Аяксу» за Онану трех игроков
    Все новости спорта
    «Барселона» — «Ливерпуль». Лига чемпионов 2006/2007
    «Барселона» — «Ливерпуль». Лига чемпионов 2006/2007
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2006/2007 «Ливерпуль» на «Камп Ноу» оказался сильнее «Барселоны».

    Несложный, но длинный путь к плей-офф

    «Ливерпуль» Рафы Бенитеса в тот год вынужден был заслужить право попасть в группу. Для этого красные должны сразиться с израильским клубом «Маккаби» Хайфа в третьем квалификационном раунде. На «Энфилде» хозяева добыли скромную победу 2:1, а вот в гостевой битве соперники разошлись миром 1:1. В итоге «Ливерпуль» прогнозируемо попал в Лигу чемпионов.

    В Группе C команду Бенитеса ждали ПСВ, «Бордо» и «Галатасарай». Англичане обскакали нидерландский клуб, идущий вторым, на три балла, благодаря чему без всякого напряга вышли в 1/8.

    Проблемная группа для «Барсы»

    Каталонский клуб оказался в одном квартете с «Челси», «Вердером» и «Левски». Про последних можно забыть, поскольку он в группе служил лишь для халявных очков и вписал ноль в графу собственных набранных баллов. А вот с остальными конкурентами коллективу Франка Райкарда пришлось потягаться.

  • Перезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает обороты
  • Несколько клубов из чемпионата Англии возобновили тренировки
  • Сегодня

    • За 6 матчей сине-гранатовые трижды победили, два раза заработали по баллу и потерпели одно поражение. «Челси» удалось в той группе занять первое место в таблице с 13 очками. «Вердер» же не давал испанцами возможности спокойно вздохнуть, но все решила разница в 1 пункт, позволившая «Барселоне» продолжить еврокубковую кампанию именно в ЛЧ.

    Порвать любимую команду детства

    Франк Райкард не скрывал своей симпатии к «Ливерпулю» в юные годы. Нидерландский тренер родился в 1962-м году. Неудивительно, что наставник вспоминал о подвигах «мерсисайдцев» 70-х и 80-х. Тогда он, будучи вовлеченным в футбол пацаном, видел три ливерпульские победы в Кубке европейских чемпионов и не стеснялся прямо говорить о величии соперников перед игрой на «Камп Ноу».

  • На карантине. Поющий Фирмино, танцующий Суарес и новая стрижка Роналду
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой карантин
  • Вчера

    • Однако, несмотря на большую порцию уважения, Райкард подчеркнул, что на своем поле его коллектив будет играть исключительно на победу. Тренер убеждал всех, что «Барса» не позволит английскому клубу пройти дальше.

    Но удача не любит тех, кто заранее бросается громкими фразами. Уже вечером 21 февраля 2007-го года «Ливерпуль» на «Камп Ноу» обыграет сине-гранатовых, хотя сценарий встречи развернется для него не лучшим образом.

    Что важно было знать перед игрой?

    В составе «Барсы» все еще находился в больничке Самюэль Это'о. Игрок каталонцев залечивал поврежденное колено, а потому на выручку команды пришел Лео Месси, выступавший еще под 19-м номером. Тренер сине-гранатовых отметил, что Месси готов сыграть, но заострять внимание на этом он не собирается, поскольку это лишнее давление.

    Райкард в матче на «Камп Ноу» решил действовать по схеме 4-1-2-3 с мощной тройкой нападения в виде Роналдиньо, Месси и Хавьера Савиолы. А творить чудеса в середине поля доверили мастерам своего дела Хави и Деку.

  • В чем Месси стал лучше? Аргентинец — лидер на поле и за его пределами
  • Нападающий «Барселоны» теперь больше общается с партнерами и журналистами
  • 26/04/2020

    • Рафа Бенитес, знакомый с «Барсой» в его период работы с «Валенсией», не постеснялся на выезде сыграть вторым номером. Испанский стратег решил, что лучше всего его подопечным расставиться по модели 4-4-1-1. Центрфорвард Кюйт и капитан команды Джеррард должны были обострять впереди, когда центр надежно обороняли сразу четыре футболиста.

    Давление «Барселоны» в первом тайме

    На старте первого матча в рамках 1/8 на «Камп Ноу» хозяева выглядели активнее соперников, целью которых было выстоять против «Барсы». Фанатская армия из 88 тысяч людей гнала своих вперед. И сине-гранатовые прислушались к болельщикам.

    «Барселона» — «Ливерпуль». Лига чемпионов 2006/2007

    Присмотревшись к «Ливерпулю» детальнее, «Барселона» нашла слабину красных уже на 14-й минуте. На левом краю Джанлука Дзамбротта сумел выполнить подачу в штрафную, где ливерпульцы почему-то забыли закрыть Деку. Португалец вмиг наказал гостей за их прокол в защите и головой пробил точно в угол.

    Сидевший на трибунах Это'о привстал и, не скрывая улыбки, поздравил ребят с голом, а Рафа Бенитес не мог сидеть спокойно, отбросил куда-то в сторону свой блокнот и озлобленно махнул рукой. Его план не сработал, «Ливерпуль» пропустил быстрый гол.

    Минимальное лидерство не стало причиной ослабления давления на гостей. «Мерсисайдцы» делали все, чтобы в их сетку не влетело еще, однако «Барса» продолжала создавать хорошие моменты.

    Сами себе придумали гол

    Ближе к перерыву «Ливерпуль» все же собрался. На 43-й минуте команда Бенитеса не очень большими силами, но все же побежала в одну из своих немногочисленных атак. Дело дошло до навеса в исполнении Стива Финнана, который ударом головой замкнул Крейг Беллами. После удара валлийца Вальдес с мячом влетел в ворота, но попытался вытолкнуть его с линии. Дирк Кюйт на всякий пожарный добил в сетку, однако гол и так был засчитан, 1:1.

    Осмелели на чужом поле

    Забитый гол в раздевалку сыграл немалую роль в успехе «Ливерпуля». В приподнятом настроении игроки в белом комплекте формы вышли на второй тайм. Разумеется, они не сводили на нет все попытки «Барсы» впереди, так как сделать этого невозможно. Они просто больше не боялись соперников и чаще проводили свои атаки.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    «Барселона» получила несколько шикарных шансов для того, чтобы забить второй, а «Ливерпуль» даже имел возможность разыграть свободный удар, назначенный за игру Вальдеса руками после паса от своего партнера.

    Смелое и в меру дерзкое поведение «Ливерпуля» было вознаграждено на 74-й минуте. Гости положили голешник в лучших традициях симуляторов FIFA или PES. Стиви Джи сделал классный пас с фланга на Кюйта, Дирк вышел 1 на 1, однако не переиграл Вальдеса в ближнем бою. Дальше мяч головой пытался выбить Рафаэль Маркес, но превратил вынос в пас на Беллами. Валлиец покатил на свободного Риисе, а норвежец уже ввинтил мяч в сетку!

  • Как коронавирус изменит футбол. Дешевые трансферы, обмены и поглощения
  • Наступили тяжелые времена, но сильно волноваться не стоит
  • 25/04/2020

    • В оставшееся время ни талант Месси, ни магия Роналдиньо не помогли «Барселоне» сравнять счет. Ту встречу «Ливерпуль» выиграл 2:1, нанеся всего 4 удара в створ. Будучи в роли аутсайдера этой пары (что само по себе неприятно), команда Бенитеса пройдет каталонцев и сумеет добраться аж до финала. «Барселона» в свою очередь, попрощавшись с турнирном, не смогла защитить титул чемпионов, добытый годом ранее. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Как поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005
  • Вчера в 14:06
    •
  • Прогноз
  • Когда вернется большой футбол
  • 1.75
  • Послезавтра в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Диего Коста и Антонио Конте
  • «Я начальник, ты — дурак». Семь игроков, выгнанных из своих клубов
    • 20:42 24/04/2020     Лионель Месси и Филиппе Коутиньо
  • Пан или пропал. Насколько удачны трансферы «Барселоны»?
    • 02:31 23/04/2020     Зинедин Зидан
  • Карантин — шанс для «Реала». Команду Зидана ждет очередная перестройка?
    • 14:15 22/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    Тоже интересно
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 21-27 апреляКуда переберется хавбек «Челси», удержит ли ПСЖ бомбардира, кому достанется нападающий «Монако» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:590
  • 16:04
    • Де Брейне заявил о намерении побить рекорд Анри по ассистам в АПЛ
  • 15:50
    • В ФИФА предложили наказывать футболистов за плевки во время матчей
  • 15:34
    • Президент «Урала» Иванов: Мы согласны на все варианты возобновления сезона
    Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Что делать «Арсеналу» с Обамеянгом?Контракт бомбардира скоро заканчивается, сможет ли клуб оставить игрока у себя? Вчера в 04:380
  • Экспресс дня

  • Возьмет ли БАТЭ реванш у «Славии»?
  • 3.60
    •
  • 15:20
    • Московское «Динамо» продлило контракт с Кулеминым
  • 15:05
    • Перишич вернулся к тренировкам с «Баварией»
  • 14:50
    • КХЛ может не распределить места по итогам сезона 2019-2020
    Филлип Коку Футбол Как поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005Достаем очередной топовый матч из архивных полок Лиги чемпионов Вчера в 14:060
  • 14:27
    • Проводников может вернуться на ринг в конце года
  • 14:08
    • «Интер» является главным претендентом на Вертонгена
  • 12:35
    • Серии А определила 14 июня как дедлайн возобновления игр
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч Ninjas in Pyjamas — ENCE
  • Прочие
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие