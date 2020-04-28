Разбит любимой командой юности. О победе «Ливерпуля» над «Барсой» в 2007-м

В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2006/2007 «Ливерпуль» на «Камп Ноу» оказался сильнее «Барселоны».

Несложный, но длинный путь к плей-офф

«Ливерпуль» Рафы Бенитеса в тот год вынужден был заслужить право попасть в группу. Для этого красные должны сразиться с израильским клубом «Маккаби» Хайфа в третьем квалификационном раунде. На «Энфилде» хозяева добыли скромную победу 2:1, а вот в гостевой битве соперники разошлись миром 1:1. В итоге «Ливерпуль» прогнозируемо попал в Лигу чемпионов.

В Группе C команду Бенитеса ждали ПСВ, «Бордо» и «Галатасарай». Англичане обскакали нидерландский клуб, идущий вторым, на три балла, благодаря чему без всякого напряга вышли в 1/8.

Проблемная группа для «Барсы»

Каталонский клуб оказался в одном квартете с «Челси», «Вердером» и «Левски». Про последних можно забыть, поскольку он в группе служил лишь для халявных очков и вписал ноль в графу собственных набранных баллов. А вот с остальными конкурентами коллективу Франка Райкарда пришлось потягаться.

За 6 матчей сине-гранатовые трижды победили, два раза заработали по баллу и потерпели одно поражение. «Челси» удалось в той группе занять первое место в таблице с 13 очками. «Вердер» же не давал испанцами возможности спокойно вздохнуть, но все решила разница в 1 пункт, позволившая «Барселоне» продолжить еврокубковую кампанию именно в ЛЧ.

Порвать любимую команду детства

Франк Райкард не скрывал своей симпатии к «Ливерпулю» в юные годы. Нидерландский тренер родился в 1962-м году. Неудивительно, что наставник вспоминал о подвигах «мерсисайдцев» 70-х и 80-х. Тогда он, будучи вовлеченным в футбол пацаном, видел три ливерпульские победы в Кубке европейских чемпионов и не стеснялся прямо говорить о величии соперников перед игрой на «Камп Ноу».

Однако, несмотря на большую порцию уважения, Райкард подчеркнул, что на своем поле его коллектив будет играть исключительно на победу. Тренер убеждал всех, что «Барса» не позволит английскому клубу пройти дальше.

Но удача не любит тех, кто заранее бросается громкими фразами. Уже вечером 21 февраля 2007-го года «Ливерпуль» на «Камп Ноу» обыграет сине-гранатовых, хотя сценарий встречи развернется для него не лучшим образом.

Что важно было знать перед игрой?

В составе «Барсы» все еще находился в больничке Самюэль Это'о. Игрок каталонцев залечивал поврежденное колено, а потому на выручку команды пришел Лео Месси, выступавший еще под 19-м номером. Тренер сине-гранатовых отметил, что Месси готов сыграть, но заострять внимание на этом он не собирается, поскольку это лишнее давление.

Райкард в матче на «Камп Ноу» решил действовать по схеме 4-1-2-3 с мощной тройкой нападения в виде Роналдиньо, Месси и Хавьера Савиолы. А творить чудеса в середине поля доверили мастерам своего дела Хави и Деку.

Рафа Бенитес, знакомый с «Барсой» в его период работы с «Валенсией», не постеснялся на выезде сыграть вторым номером. Испанский стратег решил, что лучше всего его подопечным расставиться по модели 4-4-1-1. Центрфорвард Кюйт и капитан команды Джеррард должны были обострять впереди, когда центр надежно обороняли сразу четыре футболиста.

Давление «Барселоны» в первом тайме

На старте первого матча в рамках 1/8 на «Камп Ноу» хозяева выглядели активнее соперников, целью которых было выстоять против «Барсы». Фанатская армия из 88 тысяч людей гнала своих вперед. И сине-гранатовые прислушались к болельщикам.

«Барселона» — «Ливерпуль». Лига чемпионов 2006/2007

Присмотревшись к «Ливерпулю» детальнее, «Барселона» нашла слабину красных уже на 14-й минуте. На левом краю Джанлука Дзамбротта сумел выполнить подачу в штрафную, где ливерпульцы почему-то забыли закрыть Деку. Португалец вмиг наказал гостей за их прокол в защите и головой пробил точно в угол.

Сидевший на трибунах Это'о привстал и, не скрывая улыбки, поздравил ребят с голом, а Рафа Бенитес не мог сидеть спокойно, отбросил куда-то в сторону свой блокнот и озлобленно махнул рукой. Его план не сработал, «Ливерпуль» пропустил быстрый гол.

Минимальное лидерство не стало причиной ослабления давления на гостей. «Мерсисайдцы» делали все, чтобы в их сетку не влетело еще, однако «Барса» продолжала создавать хорошие моменты.

Сами себе придумали гол

Ближе к перерыву «Ливерпуль» все же собрался. На 43-й минуте команда Бенитеса не очень большими силами, но все же побежала в одну из своих немногочисленных атак. Дело дошло до навеса в исполнении Стива Финнана, который ударом головой замкнул Крейг Беллами. После удара валлийца Вальдес с мячом влетел в ворота, но попытался вытолкнуть его с линии. Дирк Кюйт на всякий пожарный добил в сетку, однако гол и так был засчитан, 1:1.

Осмелели на чужом поле

Забитый гол в раздевалку сыграл немалую роль в успехе «Ливерпуля». В приподнятом настроении игроки в белом комплекте формы вышли на второй тайм. Разумеется, они не сводили на нет все попытки «Барсы» впереди, так как сделать этого невозможно. Они просто больше не боялись соперников и чаще проводили свои атаки.

«Барселона» получила несколько шикарных шансов для того, чтобы забить второй, а «Ливерпуль» даже имел возможность разыграть свободный удар, назначенный за игру Вальдеса руками после паса от своего партнера.

Смелое и в меру дерзкое поведение «Ливерпуля» было вознаграждено на 74-й минуте. Гости положили голешник в лучших традициях симуляторов FIFA или PES. Стиви Джи сделал классный пас с фланга на Кюйта, Дирк вышел 1 на 1, однако не переиграл Вальдеса в ближнем бою. Дальше мяч головой пытался выбить Рафаэль Маркес, но превратил вынос в пас на Беллами. Валлиец покатил на свободного Риисе, а норвежец уже ввинтил мяч в сетку!

В оставшееся время ни талант Месси, ни магия Роналдиньо не помогли «Барселоне» сравнять счет. Ту встречу «Ливерпуль» выиграл 2:1, нанеся всего 4 удара в створ. Будучи в роли аутсайдера этой пары (что само по себе неприятно), команда Бенитеса пройдет каталонцев и сумеет добраться аж до финала. «Барселона» в свою очередь, попрощавшись с турнирном, не смогла защитить титул чемпионов, добытый годом ранее. 0