Перезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает обороты

Планы по возобновлению чемпионата («Перезагрузка проекта») начинают реализовываться на этой неделе. «Арсенал», «Брайтон» и «Вест Хэм» в понедельник открыли свои тренировочные базы для индивидуальных тренировок игроков.

АПЛ надеется перезапустить сезон 8 июня и завершить его в конце июля, чтобы соответствовать планам УЕФА о проведении еврокубков. Для этого нужно быть полностью готовыми к возобновлению сезона 18 мая.

В пятницу клубы АПЛ проведут встречу, чтобы обсудить варианты перезапуска сезона.

Министр культуры Оливер Доудэн заявил, что контактировал с клубами по вопросу того, чтобы возобновить сезон «как можно скорее».

«Я лично провел переговоры с АПЛ, чтобы как можно скорее вернуть футбол и поддержать все футбольное сообщество. Но, конечно, любые подобного рода шаги должны соответствовать рекомендациям службы здравоохранения», — сказал Доудэн

Со вторника «Тоттенхэм» будет предоставлять часть полей для индивидуальных тренировок игроков первой команды. На каждом поле сможет тренироваться только один игрок. Каждый футболист в одиночку отправится на тренировочное поле. Клуб также ограничил количество игроков, которые смогут одновременно находиться на разных полях.

Игроки «Арсенала» тренируются следующим образом. Они прибывают на тренировочную базу группами по пять человек и выполняют индивидуальные упражнения, разминку, а также бегают с мячом. «Канониры» используют десять тренировочных полей, чтобы игроки не контактировали друг с другом. У каждого игрока — персональный мяч.

Тренировочные поля «Арсенала» skyscrapercity.com

Во время приезда на базу игроки паркуются в указанных им местах. Все помещения на базе закрыты.

В «Арсенале» считают, что игрокам безопасней тренироваться на базе, чем где-нибудь в парке, где их будут постоянно просить сделать селфи.

Стоит напомнить, что АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса 13 марта. Но клубы по-прежнему стремятся завершить сезон и сыграть оставшиеся 92 матча.

Ожидается, что все игры будут проходить за закрытыми дверями. При этом АПЛ изучает вариант с тем, чтобы сделать некоторые матчи доступными для просмотра на бесплатном ТВ.

Еще один вопрос, который будет обсуждаться в пятницу — какие арены будут утверждены для использования, и будет ли это ограниченное количество стадионов и городов.

Однако возвращение к футболу все еще зависит от необходимости проведения пяти тестов на коронавирус в Великобритании, чтобы избежать второй волны пандемии. Кроме того, это зависит от тех выводов, которые будут сделаны медиками высшего звена, после того, как они обсудят протоколы проведения соревнований за закрытыми дверями. Эти обсуждения должны начаться в конце недели.

В субботу BBC сообщало, что у правительства есть планы провести серию таких встреч, чтобы помочь элитному спорту возобновиться. Источник, близкий к переговорам, описал план, как «ускорение темпов». Он призван помочь спорту «возобновиться в течение нескольких недель», если будет достигнут прогресс.

На данный момент жертвами коронавируса в Великобритании стали более 20 тысяч человек.

Английская футбольная лига на этой неделе продолжит разработку своих планов действия в чрезвычайной ситуации перед возможным возобновлением. Руководство лиги регулярно ведет переговоры с Департаментом по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту, и есть ощущение, что дела начинают идти быстрее.

«Перезапуск проекта» — это план, касающийся АПЛ, однако между АПЛ, EFL и FA существует тесное сотрудничество по вопросу перезапуска.

В воскресенье министр иностранных дел Доминик Рааб сказал, что любительскому спорту будет «трудно» вернуться этим летом из-за «уровня и масштаба взаимодействия», но профессиональный спорт может вернуться «из-за масштаба тестирования», который может быть введен.

Доминик Рааб globallookpress.com

В понедельник исполнительный директор «Уотфорда» Скотт Даксбери сказал, что «футбол для меня сейчас — это то, что просто нужно отодвинуть в сторону. Я чувствую себя неловко на этом этапе, даже просто говоря о футболе, потому что каждый день умирают люди».

«Когда это будет безопасно, когда правительство скажет, что это нормально, чтобы игроки и персонал возвращались, тогда я на 100% поддержу это», — добавил он.

Правительство полагает, что возвращение футбола станет серьезным моральным стимулом для многих людей после нескольких недель карантина.

Но также существует обеспокоенность по поводу того, что на службу здравоохранения может быть оказано дополнительное давление, если игроки начнут получать травмы, а на правоохранителей — если фанаты начнут собираться у стадионов.

Кроме того, правительство хочет защититься от создания ощущения, что для профессионального спорта делается исключение в плане тестирования или социального дистанцирования.

Клубы немецкой Бундеслиги уже вернулись к тренировкам и готовы возобновить сезон 9 мая, если будет получено одобрение правительства.

В Италии команды Серии А могут вернуться к индивидуальным тренировкам футболистов 4 мая, а полноценным тренировкам — 18 мая. Премьер-министр Италии уже объявил о первых шагах по снятию карантина в стране.

Однако всемирный профсоюз игроков Fifpro заявляет, что возвращение футбола может послать «плохой сигнал».

Иллюстрация globallookpress.com

«Существует большой логистический и медицинский/научный вопрос о тестировании и протоколах, но также есть и социальный вопрос. Нам нужны рекомендации и протоколы о том, как вернуться здоровым и безопасным способом. Футбол — это контактный вид спорта, и мы считаем, что требуются очень высокие стандарты защиты», — сказал генеральный секретарь Йонас Баер-Хоффманн.

«Посылаем ли мы правильный месседж обществу и поощряем ли мы здоровое возвращение к нормальной жизни? Или же мы посылаем плохой сигнал, говоря о том, что, в отличие от всего остального, что для футбола существуют другие правила?», — усомнился он. 0