Что сделает Примера с завершением сезона

Продолжающаяся пандемия привела к приостановке практически всех видов спорта в целом и футбола в частности в каждой стране. Разбираемся в сценариях завершения сезона в Испании.

Футбол — среди видов спорта, что пострадал сильнее всех

Все виды спорта в мире испытывают на себе последствия Covid-19: от крупных событий, таких как Евро-2020 и Олимпийских игр 2020 года (также перенесенных на год), от полноконтактных боевых искусств и автогонок до самых странных видов по всей планете.

Футбол — один из тех видов спорта, который понес наибольший удар, и то, что в Белорусской лиге по-прежнему проводятся матчи, едва ли утешит фанатов. К сожалению, новости о пандемии не внушает оптимизма, так как неизвестно, когда закончится карантин. А это значит, что нет способа узнать, когда лиги, которые приостановили свои матчи для предотвращения распространения вируса, смогут продолжить свой сезон.

Последствия такой приостановки более значительны, чем последствия перенесенного боя — они влияют и на чемпионат Европы и Лигу чемпионов. Потому каждое национальное первенство работает над сценариями того, как они завершат этот год — не исключение и Примера. Посмотрим на возможные варианты того, как будет разыгрываться чемпионат в 2020 году.

Завершать сезон досрочно — не вариант

Есть два способа, как может быть решена судьба сезона, с учетом результатов матчей, которые сыграны на сегодня. Можно принять во внимание либо результаты всех матчей (что было бы несправедливо, поскольку не все команды имели возможность сыграть все свои матчи), либо итог первого круга. В обоих случаях «Барселона» будет объявлена чемпионом.

В первом случае «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад» будут представлять Испанию в Лиге чемпионов, «Хетафе» и «Атлетико» попадут в Лигу Европы, а «Мальорка», «Леганес» и «Эспаньол» вылетают. Во втором случае ситуация была бы аналогичной, кроме того, что «Севилья» вместо «Хетафе» получает путевку в Лигу Европы.

Тем не менее, очевидно, что это не то, что руководство Примеры хотело бы рассмотреть на данном этапе.

Примера решительна доиграть матчи

Проведение оставшихся матчей позднее будет той альтернативой, которую наверняка хочет большинство фанатов. Остаток сезона можно доиграть летом, если органы здравоохранения решат ослабить ограничения, достаточные для проведения матчей, даже без зрителей. По словам президента Примеры Хавьера Тебаса, матчи могут возобновиться не позднее конца мая или конца июня, тогда как завершиться — в августе.

Когда его спросили о возможности объявить сезон несостоявшимся, ответ Тебаса был ясен: это не вариант. «Мы не рассматриваем такой сценарий. Это то, что будет изучаться только в тот момент, в которой это абсолютно необходимо. Сейчас я не хочу начинать споры, потому что они бессмысленны и порождают только конфликт интересов», — сказал он прессе.

Кажется, что независимо от того, сколько времени это займет, Тебас полон решимости довести чемпионат до конца. Это отличная новость для болельщиков и для клубов, которые уже потеряли много денег из-за приостановленных матчей. 0