Пан или пропал. Насколько удачны трансферы «Барселоны»?

Несмотря на множество спекуляций и шквал прочей трансферной активности, Барселоне не удалось подписать Неймара прошлым летом.

Бразильский феномен был тесно связан слухами с возвращением в Каталонию, но суперзвезда ПСЖ в конечном итоге осталась на «Парк де Пренс».

Ряд громких переходов все-таки осуществился, но если клуб вновь потерпит неудачу в Лиге чемпионов в этом сезоне, то многие оглянутся на летнее трансферное окно 2019 года с оттенком сожаления.

Прошло уже пять лет с тех пор, как «Барса» последний раз праздновала еврокубковый успех, но почему так долго без побед?

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Когда они выиграли Лигу чемпионов в 2015 году, Лео Месси, Жерару Пике, Серхио Бускетсу и Луису Суаресу было по 28 лет. Ивану Ракитичу было 27 лет, Жорди Альбе было 26 лет, а Неймару было 23 года.

Все, что им было нужно, — это замена Дани Алвеса, Андреса Иньесты и Хавьера Маскерано, а также глубина состава. Это ведь не так и трудно, верно?

Ну, как оказалось, это довольно сложно. Из 28 игроков, подписанных после этой победы в Берлине, в этом сезоне в составе команды только 11, в то время как команда «Барселоны» по-прежнему, как это ни абсурдно, строится вокруг всех перечисленных в вышеприведенном абзаце, кроме Неймара, которого они явно пытались переподписать.

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Это нелепая ситуация, которая объясняет, почему им так и не удалось развить успех в Лиге чемпионов. Попытки клуба создать команду закончились ... итак, давайте посмотрим на эти 28 трансферов и посмотрим, насколько они вышли удачными?

Сезон 2015/16

Арда Туран

Арда Туран globallookpress.com

Оглядываясь назад, возможно, людям стоило догадаться, что Арда Туран не заиграет в «Барселоне», еще когда он сказал, что меняет клуб, потому что он хотел «меньше бегать».

Тем не менее, ожидания от Арды на «Камп Ноу» были высоки, и он должен был стать наследником Андреса Иньесты, за исключением того, что он не привнес той изюминки, какой славился во времена мадридского «Атлетико», зато знатно разочаровал.

Более того, его глупый фол в Эль-Класико до сих пор считается причиной, по которой «Барселона» в этом сезоне потеряла чемпионский титул.

Во втором сезоне он неплохо поиграл в качестве вингера, но в конечном итоге его трансфер был печальной осечкой.

Вердикт: промах

Алеш Видаль

Алеш Видаль globallookpress.com

Алеш Видаль так сильно хотел играть за «Барселону» после того, как помог «Севилье» выиграть Лигу Европы 2014/15, что он охотно провел шесть месяцев, ничего не делая, поскольку каталонский клуб отбыл трансферный бан.

Видаль, тем не менее, так и не сумел снова набрать ход, и потерпел неудачу в своих попытках заменить Дани Алвеса (хотя, честно говоря, перелом ноги совсем ему не помог).

Он задержался еще на некоторое время и забил в Класико на «Бернабеу», но какой игрок «Барселоны» этого не делал? Он ушел в прошлом году — разочарованием.

Вердикт: промах

Сезон 2016/17

Денис Суарес

Денис Суарес globallookpress.com

Вторая попытка «Барселоны» заменить Иньесту прошла немного лучше, чем первая.

Денис Суарес был на самом деле весьма полезен команде в короткие периоды активности, хотя в основном в качестве вингера, а не центрального полузащитника.

Хотя испанец так никогда и не развил в себе набор навыков, необходимых для игры в центре, а учитывая, что в этом и была нужда клуба, и что он был лишь незначительно полезен вне этого — этот трансфер должен быть промахом.

Вердикт: промах

Яспер Силлессен

Яспер Силлессен globallookpress.com

Выдающаяся покупка, просто удивительно, что «Барселона» сумела удержать Яспера Силлессена так долго.

Он выиграл два Кубка Испании подряд подряд и был стабилен и профессионален.

Хоть он и не был живчиком, но был последовательным, надежным и приятным в общении, пока не отправился первым номером в «Валенсию» прошлым летом.

Именно то, что вы хотите от резервного вратаря. Это точно попадание в десятку.

Вердикт: попадание

Люка Динь

Люка Динь globallookpress.com

Одержимый любитель кроссов был подписан для поддержки Жорди Альбы, но разница в стиле игры между ним и каталонцем (темп Альбы составлял в основном 90% его игры) означала, что он никогда не сможет выполнить свою работу, как задумано, и команда всегда выглядела как то странно с ним в составе.

Отправленный в аренду, а затем и проданный в «Эвертон», он с тех пор действительно здорово играл в свою игру за «синих». В «блаугране» однако — нуль.

Вердикт: промах

Марлон

Марлон был многообещающим молодым центральным защитником, который выглядел способным подстраховать Жерара Пике, если понадобится.

Он выглядел захватывающе талантливым, и когда его отдали в аренду в «Ниццу», тот же клуб, который превратил молодого Маланга Сарра в вундеркинда, это казалось подходящим временным переходом.

Но «с глаз долой — из сердца вон», и его навыки универсала означали, что он никогда не выделялся настолько, чтобы быть в чем-то лучшим. «Барселона» сконцентрировалась на других защитниках.

Вердикт: промах

Самюэль Умтити

Самюэль Умтити globallookpress.com

Подписанный в 2016 году Самюэль Умтити был защитником, которого «Барселона» ждала полвека. Им нужен был кто-то вроде него, как только Карлес Пуйоль начал сдавать в 2011 году (Пеп Гвардиола пытался подписать Тиаго Сильву, но безрезультатно).

Абсолютный титан с неоспоримыми техническими и физическими навыками, которые позволили ему безоговорочно доминировать в паре с Жераром Пике.

Ему мешали травмы с тех пор, как он помог сборной Франции победить на ЧМ-2018, но, несмотря на это, он был огромным успехом.

Вердикт: попадание

Пако Алькасер

Пако Алькасер globallookpress.com

Классический нападающий на позицию, где нужен современный и разносторонний. Кто-то думал, что было бы разумно иметь Алькасера в качестве резервной копии Луиса Суареса.

Но точно так же, как Динь на левом фланге, это не сработало, и бедный испанец пережил не лучшие времена на «Камп Ноу».

Не помогало ему и то, что он никогда не получал много игрового времени в команде, но он никогда не выглядел достойным его, хотя только два игрока били по каркасу ворот больше раз, чем он за 90 минут (0,29 раза) в своем дебютном сезоне (из тех, кто сыграл не менее 900 минут).

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Он успешно выступал за дортмундскую «Боруссию» — до перехода в «Вильярреал» в январе после прибытия Эрлинга Брёута Холанна — но не смог сделать это на «Камп Ноу».

Вердикт: промах

Андре Гомеш

Андре Гомеш globallookpress.com

Подписанный как бюджетная версия Поля Погба, это приобретение имело большой смысл на бумаге. Андре Гомеш был высоким, сильным, достаточно быстрым, с хорошим дриблингом, он умел решать моменты и бить по воротам.

Он мог делать все, что угодно, и это часто был ключевым для «Валенсии». Однако давление игры на «Камп Ноу» перед ожидающей толпой болельщиком сильно сказалось на нем.

Гомеш открыто говорил о своих психологических проблемах в результате прессинга болельщиков и, к счастью, он выглядел превосходно в менее напряженной обстановке в «Эвертоне» — но его время в «Барселоне» было потерей.

Вердикт: промах

Сезон 2017/18

Жерар Деулофу

Жерар Деулофу globallookpress.com

«Барселона» воспользовалась пунктом о выкупе, чтобы вернуть Жерара Деулофу обратно на «Камп Ноу», обещая ему реальный шанс стать игроком основного состава.

Конечно, после нескольких ярких игр он сильно сник и начал выглядеть огорченным и разочарованным.

«Барселона» отдала ему в аренду «Уотфорду» в январе 2018 года, а затем продала его ему в июне. Большое разочарование.

Вердикт: промах

Нельсон Семеду

Нельсон Семеду globallookpress.com

Как и Умтити, Семеду был защитником, которого «Барселона» ждала полвека. За исключением трехмесячного периода весной 2015 года, Дани Алвес находился в упадке с 2012 года, и, наконец, появился человек, который сменил его.

И пусть в качестве распасовщика ему до Алвеса далеко, но он гораздо лучший защитник и столь прекрасный атлет ... вот только экс-наставник «Барсы» Эрнесто Вальверде по-прежнему предпочитал ему Серхи Роберто.

Семеду — удачное попадание, потому что когда он играет, у него все хорошо, и команда обычно выглядит более крепкой и надежной, но ему определенно есть куда расти.

Вердикт: попадание

Паулиньо

Когда «Барселона» подписала Паулиньо в 2017 году, абсолютно никто не мог понять этот шаг. Он был провалом «Тоттенхэма» и играл в Китае в течение многих лет.

Но Эрнесто Вальверде увидел то, что никто другой не заметил, и, нужно отдать ему должное, Паулиньо отлично подошел для «Барселоны».

Никогда не славившийся техникой и, возможно, не такой полузащитник, которого заслуживала каталонская команда, но определенно тот, который ей был нужен.

Голы Паулиньо помогли «Барселоне», страдающей от нехватки талантов, подойти на расстоянией одной игры к непобедимому сезону Ла Лиги. Сделав работу, он отправился обратно в Китай героем.

Вердикт: попадание

Усман Дембеле

Усман Дембеле globallookpress.com

Чрезвычайно талантливый, как и любой молодой игрок в мире, Усман Дембеле испытал две серьезные неудачи.

Первая была не его виной, так как он был подписан после ухода Неймара. Таким образом, его сумма его трансфера была ужасно завышена, и на него оказывалось чрезмерное давление.

А вот во второй виноват только он, так как он живет крайне непрофессиональной жизнью, которая усугубляет мышечные травмы, которые мучали его время в «Барселоне» и мешали ему по-настоящему развиваться.

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И это очень пеначально, потому что, когда он в хорошей форме, он абсолютный мотор команды, помогший «Барселоне» выиграть Суперкубок Испании в прошлом сезоне, и позволивший им получить серьезное преимущество в Примере несколькими своими победными голами.

Вердикт: промах

Ерри Мина

Ерри Мина globallookpress.com

Громадный Ерри Мина была подписана с целью развития его физических талантов и превращения его в одного из самых доминирующих защитников в мире.

К сожалению для колумбийца, ему не дали достаточного шанса притереться, и он слишком часто проводил матчи легко поддаваясь панике при прессинге и необходимости пасовать из глубины.

Уехал в «Эвертон», где ему более комфортно. Неудача.

Вердикт: промах

Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

Обхаживая его целый год, «Барселона» ждала до января 2018 года, чтобы заполучить нужного им игрока за огромную сумму, благодаря которой он стал вторым самым дорогим футболистом за все время, и в течение первой половины его сезона это выглядело оправданным, поскольку Коутиньо забивал голы.

Смена номера принесла и изменение в удаче, и Коутиньо абсолютно провалил вторую половину сезона. Его уверенность исчезла, его выносливость исчезла, и он стал трусливой тенью игрока, каким он был.

Было странно наблюдать то, как такой талантливым игрок может быть настолько бесполезным, но он был именно бесполезным.

С тех пор «блауграна» отдала его в «Баварию» в аренду (никто не хотел его покупать). Он настолько большой промах, насколько вы можете себе представить. Самый большой провал за все время.

Вердикт: промах

Сезон 2018/19

Малком

Этот трансфер должен был быть чистым золотом, поскольку Малком умеет делать все, что может делать Усман Дембеле (ну, может быть, не так хороши играет обеими ногами), а также усердно работает, не нарушает режим, а его связки и мышцы не рвутся от сильных порывов ветра.

Тем не менее, поскольку правление «Барселоны» подписало его, а не Виллиана, как хотел Эрнесто Вальверде, бедного Малкома почти не использовали, даже когда он, получая шанс, играл хорошо.

А потом они отправили его в аренду в петербургский «Зенит», что кажется излишне жестоким после того, как он потерял год своей карьеры.

Вердикт: промах

Клеман Лангле

Клеман Лангле globallookpress.com

Подписанный в качестве подстраховки Самюэля Умтити, француз получил место в стартовом составе после того, как его соотечественник начал страдать от серьезных травм.

Лангле, на бумаге, выглядит не очень хорошим комплиментом Жерару Пике, так как оба игрока имеют одинаковые проблемы с темпом, но чувство тайминга и умение выбирать позицию помогли Клеману развиваться плавно, и с тех пор он зарекомендовал себя как незаменимый игрок в сердце обороны «Барселоны».

Вердикт: попадание

Артур

Приблизительно на пять лет позже, чем хотелось, но «Барселона», наконец, нашла своего наследника Хави, и он приехал из Бразилии.

Артур стал сенсацией в «Гремио», когда они выиграли Кубок Либертадорес, и, присоединившись к «Барселоне», он почти мгновенно «заиграл» и был просто идеален в полузащите рядом с Серхио Бускетсом.

Артур был особенно хорош в Лиге чемпионов, и нельзя не почувствовать, что с ним на поле «Блауграна» не проигрывала бы 0:3 после часовой отметки (когда он был наконец вышел на поле) на «Энфилде», но увы.

В свои 23 года у Артура есть много возможностей для роста, но он уже выглядит будущей звездой «Барсы» в центре полузащиты. Точное попадание.

Вердикт: попадание

Артуро Видаль

Артуро Видаль globallookpress.com

Артуро Видаль был подписан вместо Паулиньо в роли тафгая в полузащите — именно им он и является.

Конечно, он часто не может отпасовать мяч дальше, чем на 10 ярдов, но иногда он выдает шикарный разрезающий пас, и он всегда выкладывается на 100%.

Отличное умение — найти свою нишу и заполнить ее, и Артуро Видаль великолепно делает именно это. Паршивая прическа, отличный ум.

Вердикт: попадание

Джейсон Мурильо

Джейсон Мурильо globallookpress.com

Арендованный для укрепления обороны Мурильо был настолько бесполезен, что едва появлялся на поле, а Жерару Пике приходилось играть, даже страдая от боли.

Трудно оказаться провалом, когда тебя берут резервным дублером, но каким-то образом Мурильо справился с этим.

Вердикт: промах

Жан-Клер Тодибо

Тодибо называют «следующим Вараном», и нетрудно понять, почему. Этот французский юноша высок, силен и чертовски быстр.

«Барселона» подписала его в январе 2019 года на перспективу, и пока еще рано делать какие-либо окончательные выводы, но то, что мы видели до сих пор — в том числе его редкие выступления в аренде за «Шальке-04» — было очень впечатляющим.

Он выглядит непринужденно, играя в футбол в стиле «Барсы» так, как часто не удается многим новичкам. Его атлетизм сейчас очень необходим, учитывая проблемы с коленями Умтити, и в 20 лет ему еще долго расти и совершенствоваться. Нет предела совершенству.

Вердикт: попадание

Кевин-Принс Боатенг

В январе 2019 года Боатенг был подписан в качестве подмены Луису Суаресу, но был настолько бесполезен, что едва появлялся на поле, а Луису Суаресу пришлось… ну, вы поняли.

Честно говоря, это действительно неутешительный провал, потому что такой индивидуально сильный технарь, как Боатенг, должен был преуспеть в нынешней итерации «Барселоны».

Но он не демонстрировал свои трюки и уловки, какими был славен в молодые деньки, и он просто выглядел как взрослый человек, который в 2019 году носит козлиную бородку.

Было невозможно принимать его всерьез, и он так и не сделал ничего, чтобы опревергнуть это впечатление.

Вердикт: промах

Сезон 2019/20

Френки де Йонг

Френки де Йонг globallookpress.com

Нельзя отрицать, что «голландский метроном» испытывал некоторые проблемы роста в своей зарождающейся карьере в «Барселоне», но он продемонстрировал достаточно качественных эпизодов, чтобы предположить, что этот окажется удачным.

Де Йонг втискивали сразу в несколько позиций в полузащите и учитывая, как система игры «Барсы» настраивается и доводится до ума сначала одним, а потом другим тренером, нет ничего удивительного, что Френки нестабилен.

Но нельзя не заметить ту элегантность, с которой он обращается с мячом, и тот манер, с которым он диктует темп матча.

В свои 22 года Де Йонг обладает всеми необходимыми качествами и временем, чтобы в конечном итоге процветать в Каталонии.

Вердикт: попадание

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн globallookpress.com

Подобно Де Йонгу, Гризманн пережил несколько сумбурное начало жизни в «Барсе» после своего яркого перехода из мадридского «Атлетико» прошлым летом.

Можно с уверенностью сказать, что дорогостоящие трансферы не были сильной стороной «Барсы» в последнее время, когда речь шла о переходах Коутиньо и Дембеле, но француз, похоже, избежал этой участи при Сетьене.

С тех пор как в игровое уравнение был добавлен хорошо известный образец «футбола Барсы», результативность и уверенность Гризманна увеличились в геометрической прогрессии.

В нынешней ситуации он может достичь больших высот в клубе.

Вердикт: попадание

Нето

Странный переход со стороны бразильца, который поменял место в стартовом составе одного из крупнейших испанских клубов — «Валенсии», не говоря уже об участнии в Лиги чемпионов, на роль второй скрипки на «Камп Ноу».

«Барса» продал резервного голкипера Силлесена за 31,35 млн фунтов и приобрел Нето всего за 23,3 млн фунтов, так что это огромный успех для финансофого фэйр-плей, но с точки зрения выхода на поле — говорить особо не о чем.

Хуниор Фирпо

Хуниор Фирпо globallookpress.com

Универсальный левый защитник был приобретен у «Бетиса» прошлым летом с ожиданиями, что он добавит усердия и размаха на левом фланге.

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Но 23-летний футболист до сих пор не сумел их оправдать, не показывая той же игры, что и за «вертибланкос», иесть предположения, что бывший игрок молодежной сборной Испании может отправиться на выход этим летом.

Вердикт: промах

Мартин Брейтуэйт

Мартин Брейтуэйт globallookpress.com

Пока еще рано судить, но Брейтуэйт выглядит многообещающе в тех немногих матчах, которые он провел за «Барсу».

Клуб отчаянно нуждался в усилении атаки в январе, и бывший игрок «Мидлсбро» выглядел подходяще, благодаря своей форме, набранной в «Леганесе».

Сумма в 15 миллионов фунтов, безусловно, не представляет большого риска для клуба, так что это можно рассматривать как удачную сделку, но спорная манера, в которой прошло подписание, заставляет «Барселону» выглядеть довольно глупо.

В то время как зимнее трансферное окно заканачивалось, клуб запаниковал и от отчаянья приобрел форварда, который, как многие считают, на уровень ниже нынешнего стандарта «Барсы».

Их репутация также пострадала, когда они, уже после завершения трансферного окна, разграбили клуб, находящийся под угрозой вылета, а Ла Лига санкционировала экстренное подписание.

Трансфер привлек внимание к недостаткам клуба вне футбольного поля — в частности, к провалам подготовки и соблюдения сроков — но датчанин должен обеспечить подходящее прикрытие, когда это необходимо, и, безусловно, является достаточно качественным игрокам, чтобы оставить след в Каталонии.

Вердикт: попадание (но огромный промах вне поля)

Марк Кукурелья

Марк Кукурелья globallookpress.com

Кукурелья присоединился к «Эйбару», перейдя из «Барсы» прошлым летом, но клуб переподписал универсального левого защитника всего несколько недель спустя, прежде чем отдать его в аренду в «Хетафе».

После чрезвычайно впечатляющего сезона мадридский клуб воспользовался возможностью подписать Кукурелью на постоянной основе, и теперь испанец связан трансферными слухами с некоторыми из крупнейших европейских клубов.

Конечно, огромный успех для «Хетафе», но не для «Барсы».

Вердикт: промах 0