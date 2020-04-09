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    Вопреки прогнозам: В финале ЛЧ 1994-го года команду Кройфа разнес «Милан»

    Коронавирус никак не позволяет возобновиться еврокубковым матчам, поэтому вспомним об исторической игре 1994-го

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    В финале 39-го розыгрыша Кубка европейских чемпионов между собой встретились «Милан» и «Барселона»

    Вот уж действительно, финал чемпионов

    К поединку 18 мая 1994, который должен был состояться в Афинах, оба коллектива подходили в статусе лидеров домашних первенств. В том сезоне «Барселона» набрала 56 очков и 14-й раз завоевала трофей. Тогда ей удалось опередить «Депортиво», имевшего столько же баллов, лишь по второстепенным показателям.

    Для «Милана» сезон 1993/1994 также оказался удачным. Коллектив из одноименного города добыл 14-ю победу в Серии А, опередив «Ювентус» на три пункта. В тот футбольный год оба клуба вели битву на нескольких фронтах до самого конца. Глядя на турнирные таблицы, нетрудно понять, что судьба чемпионств могла решиться одним неудачным матчем.

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    • Несмотря на все трудности, «Милан» и «Барселона» закончили сезон внутри страны первыми. Финальная встреча в Греции подразумевала в себе битву сильнейших представителей домашних лиг. Клубам предстояло выяснить, чей чемпионат был круче.

    Приговор до старта поединка

    До матча 18 мая фаворитом противостояния называли «Барселону». Подопечные Йохана Кройфа имели укомплектованный состав и находились в прекрасной форме. В 1992 году каталонская команда уже выигрывала финал Кубка европейских чемпионов, одолев «Сампдорию». Теперь, по мнению представителей сине-гранатовых, пришло время для второго трофея за три сезона.

    Миланский коллектив принимал участие в финале год назад. 26 мая 1993 команда Фабио Капелло минимально уступила «Марселю». А к новому противостоянию «россонери» подходили с кучей проблем, которые пришлось решать тренеру.

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    • Мало того, что «Барса» сама по себе выглядела мощно, так еще и «Милан» имел кадровые потери в виде защитников Франко Барези и Алессандро Костакурты. Кроме того, из-за лимита на легионеров команде не смогли бы помочь Бриан Лаудруп и Жан-Пьер Папен. В общем, у Фабио Капелло было о чем поразмышлять перед вторым финалом за два года.

    Активный старт с обеих сторон

    Настал тот самый день финала. 18 мая 1994 года «Олимпийский» стадион в Афинах собрал толпу из 70 тысяч болельщиков, которые пришли насладиться результативным зрелищем. Команды уже не думали о предматчевых раскладах и страусах. Они были заряжены на матч, по итогам которого сезон для кого-либо из пары мог стать просто идеальным.

    Со стартовым свистком английского рефери Филипа Дона соперники начали играть на скоростях. Футболисты обоих клубов не задерживались в середине поля и стремились как можно быстрее придумать момент впереди.

    «Милан» — «Барселона». Лига чемпионов 1993/1994

    Уже на 7-й минуте пытался забить Христо Стоичков, но из-за пределов штрафной он ударил мимо. Через несколько минут «миланцы» забьют гол, который будет отменен из-за положения вне игры. Поединок без долгой раскачки начал набирать обороты.

    Два коллектива имели неплохие моменты. В составе «Барселоны» активничали Ромарио и Гвардиола, в то время как воротам каталонцев чаще всего угрожали Даниеле Массаро и Деян Савичевич.

    Даниеле Массаро — «Барселона» 2:0

    Такой веселый старт игры был предвестником множества голов. Первый забитый мяч зафиксировали уже на 22-й минуте. Во многом это случилось благодаря неуверенным действиям футболистов «Барсы» в защите.

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    • Каталонцы завозились около своей штрафной, в результате чего мячом завладел Деян Савичевич. Тот сумел прорваться в штрафную, выйти один на один с вратарем, но вместо удара полузащитник выполнил мягенький пас на Даниеле Массаро. Нападающему осталось не промахнуться по пустым воротам с нескольких метров. «Милан» повел, счет 1:0!

    Пропущенный гол не подкосил каталонскую команду. Ромарио, Стоичков и Гвардиола продолжали создавать моменты у чужих ворот. Но и «Милан», забив первым, не стал закрываться в защите. Коллектив Фабио Капелло также не сбавлял давления. Соперники без устали атаковали, вот только второй гол болельщики увидели под занавес тайма.

    На 47-й минуте «Милан» забивает снова! Правый полузащитник «россонери» Роберто Донадони здорово разобрался с игроками «Барселоны» на левом краю штрафной площади. Находясь у линии, он собрал возле себя толпу в сине-гранатовой форме и отпасовал на открытого Массаро. Даниеле не стал ничего выдумывать и пробил точно в дальний угол. Уже в первом тайме итальянец сделал дубль, и с комфортным преимуществом его команда ушла на перерыв.

    Красота второго тайма

    Вторая половина встречи обещала быть интереснее первой, так как одной команде нужно отыгрывать два гола. Но после выхода из раздевалки положение коллектива Кройфа стало катастрофическим. Красно-черные кладут третий гол в ворота Андони Субисарреты.

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    Очередной забитый мяч пришел после возни игроков «Барсы» рядом со штрафной. Нерасторопные действия Надаля позволили Савичевичу удачно сыграть в отборе. Деян подбежал ближе к штрафной с правого края и с левой ноги аккуратненько отправил мяч за шиворот голкиперу, который потерял рамку. Нестандартное решение футболиста «Милана» подарило публике гол-конфетку.

    Финальная точка и историческое достижение

    После третьего гола опасных моментов было все меньше, а грубостей предостаточно. Во втором тайме английский судья показал шесть желтых карточек. Грязных подкатов и столкновений со стороны обеих клубов хватало, но чаще неспортивно вела себя именно команда Кройфа.

    На 58-й минуте итальянцы достойно ответили такому поведению соперника. Марсель Десайи получил хороший пас от Деметрио Альбертини, вышел на свидание с Субисарретой и прицельно пробил в дальний угол. Чуть меньше часа понадобилось красно-черным на четыре безответных гола в финале.

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    • «Милан» имел еще несколько хороших моментов, а «Барса» ничем достойным так и не ответила. На 92-й минуте Филип Дон дал финальный свисток. Команда Капелло, считавшаяся аутсайдером, разгромила устрашающий коллектив Кройфа.

    Впервые в истории «россонери» стали победителями Лиги чемпионов и чемпионами Италии в одном сезоне. «Милан», вернувшийся в финал спустя год, перечеркнул все разговоры об атакующей силе «Барселоны». Их выступление 1994-го года до сих пор многие итальянцы считают лучшим в истории клуба и всего итальянского футбола на евроарене. 0

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