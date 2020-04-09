Сможет ли ФИФА вытащить футбол из коронавирусной ямы?

Подобно тому, как правительства принимают экономические контрмеры — от гуманитарной помощи до стимулирования бизнеса, — футбольный руководящий орган, ФИФА, обдумывает, как лучше реагировать в нынешних условиях. Организация, имеющая денежные резервы более 2,7 миллиарда долларов, а также возможность брать ссуды под будущие доходы и предоставлять ссуды под гарантии, находится в поисках способов предотвращения экономической катастрофы.

В краткосрочной перспективе многие клубы всех уровней будут страдать от нехватки финансов, поскольку в прошлом месяце игра остановилась. В среднесрочной перспективе неясно, смогут ли спонсоры и трансляторы выполнить свои финансовые обязательства. И в долгосрочной перспективе, сама финансовая структура этого спорта, которая рассматривает футболистов в качестве активов, с помощью которых клубы пополняют бюджет на рынке трансферов, тоже окажется под угрозой.

Задача спасения футбола сегодня беспрецедентна. Прямо сейчас, мы не только не имеем представления о том, что потребуется на глобальном уровне для смягчения наиболее серьезного ущерба, мы даже не знаем, когда это станет известно.

Существует также определенное беспокойство по поводу идеи раздачи денег ФИФА, учитывая историю меценатства и коррупции, которые привели к скандалу и обвинениям в 2016-м году, когда прошлое руководство было уничтожено. Но этот период — также возможность сформировать новое будущее игры и добиться долговременных изменений. Возможность сделать футбол более справедливым, более прозрачным и более устойчивым видом спорта, который, несмотря на все плюсы, все еще отличается ограничением гражданских прав, дисбалансом власти, поляризацией и коррупцией.

Ниже приведены несколько ключевых вопросов по созданию ФИФА реанимационного пакета изменений.

Вопрос: Сколько денег ФИФА должна отдать и как их получить? Ответ: У них есть 2,745 миллиарда долларов наличных резервов. Кое-что из этого уже предназначено для различных проектов — например, 500 миллионов предназначены для развития женского футбола в течение следующих четырех лет — но основная часть денег все еще находится в резерве. Основным источником дохода ФИФА, а речь идет о 90% притока денег, является организация мужского Кубка мира и продажа коммерческих и вещательных прав на этот турнир.

Идея состоит не только в том, чтобы раздать денежные резервы ФИФА. Надо создать фонд спасения игры. Часть денег может быть частью этих резервов, часть из них может быть заимствована под будущий доход, а часть может действовать как гарантия, если клубам надо будет что-то занимать. Напоминает родителей, которые оформляют ипотечные кредиты для своих детей.

Матчи больше не проводятся даже без болельщиков globallookpress.com

Вопрос: действительно ли ситуация настолько ужасна, что футбол нужно спасать? Ответ: Почему, по-вашему, клубы просят игроков о сокращении зарплаты? Мы не знаем, как долго продлится пандемия, но очевидно, что если футбол продолжит оставаться на паузе, денежный поток практически исчезнет. У клубов все еще есть расходы; наличные деньги приходят и уходят сразу же, речь не только о зарплатах игроков. Арендная плата должна быть оплачена, кредиты нуждаются в обслуживании, персонал должен получать зарплату.

Большинство клубов, за исключением нескольких топов, делают большую часть прибыли на матчах: билеты, парковка и продажа атрибутики. Они могут получить небольшой доход от спонсорской и другой коммерческой деятельности, но по мере экономического спада этот доход также иссякнет. И, конечно же, некоторые клубы также получают доход от трансляций, но этот пункт также под угрозой — не ясно, захотят ли трансляторы полностью оплатить матчи, которые не проводятся или могут состояться в менее желательное для эфира время.

Вопрос: Проблема не касается топ-клубов? Особенно тех, которые принадлежат мультимиллиардерам? Ответ: Не все клубы находятся в одной лодке. «Манчестер Юнайтед», например, имеет резервы денежных средств (и их эквивалента) в размере 377 миллионов ​​долларов на своих счетах. Манкунианцы получали прибыль в течение многих лет, и их владельцы, семья Глейзеров, чрезвычайно богаты, поэтому у них вряд ли возникнут проблемы с финансами.

Имейте в виду, однако, что богатство и ликвидность — это две разные вещи. Фондовый рынок упал примерно на треть, цены на нефть и сырье также упали. У богатых людей может быть много активов, но они, вероятно, не хотят продавать их сейчас, чтобы получить живые деньги, потому что цена тех самыъ активов существенно упала.

Вопрос: Итак, ФИФА хочет создать фонд помощи футболу. Это похоже на то, что делают правительства, утверждая государственные программы поддержки? Ответ: Да. И эти планы касаются не только ФИФА. Этот вопрос был одним из нескольких обсуждавшихся с шестью региональными конфедерациями — УЕФА, CONCACAF, CONMEBOL, AFC, CAF и OFC — в прошлую пятницу. Они, очевидно, должны быть вовлечены, хотя большинство из них не имеют большого количества денежных резервов.

Даже УЕФА, который накопил почти 600 миллионов долларов, вероятно, не сможет выделить много, поскольку они, вероятно, сильно пострадают от переноса Евро-2020 — они говорят, что это будет стоить им более 300 миллионов долларов. А есть еще матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги Европы, которые отложены на неопределенный срок. Кроме того, надо еще принять целый ряд ключевых шагов.

Вопрос: Каких? Ответ: Сколько денег нужно собрать и как распределить, в первую очередь. ФИФА должна будет решить, сколько из своих собственных резервов выделить на это, сколько занять под гарантию будущей прибыли и сколько привлечь, выступая гарантом по кредитам других организаций.

Следующий шаг — как распределить деньги — с помощью грантов или займов — и, главное, решить, кто их получит и когда.

Вопрос: Если есть проблема с прибылью, займы имеют смысл, верно?

Ответ: Действительно. Беспроцентные кредиты, выплачиваемые позже, могут показаться правильным шагом. Не стоит забывать, что в большинстве стран потребуется относительно скромная поддержка — миллионы, а не десятки миллионов или больше, — чтобы спасти лиги во время пандемии.

Сложная задача — решить, кто получит деньги. Есть клубы, которые находятся в государственной собственности. Надо будет глубоко изучить ситуацию в каждом конкретном случае, выяснить, что нужно и чем можно помочь.

С частной собственностью это сложнее. Некоторые владельцы могут быть богатыми в плане активов, но не иметь наличных денег прямо сейчас. Или они могут просто не хотеть привлекать деньги от других своих предприятий, которые также могут испытывать трудности. Или, может быть, они просто скупы и на самом деле не заботятся о клубе и будут просто рады, что кто-то другой может решить их проблемы. Нужно оценить каждый отдельно взятый случай.

У людей станет меньше денег — у клубов, соответственно, тоже Sky Sports

Вопрос: Как это сделать?

Ответ: Я хотел бы видеть независимых экспертов — экономистов и аудиторов. Может быть, привлечь людей из Всемирного банка или Международного валютного фонда, которые делают такую работу регулярно. Но исключительно людям из мира футбола с этим не справиться.

Вопрос: Почему?

Ответ: Кто-то забыл послужной список историй ФИФА, когда дело доходит до раздачи денег. Как этот процесс поставил крест на работе предшественника Джанни Инфантино, Зеппа Блаттера. Работа с деньгами привела к десятилетиям коррупции и скандалов, в котором погибло целое поколение футбольных функционеров.

Инфантино не дал повода сомневаться, что сейчас существует гораздо больше контроля и прозрачности, чем раньше. Тем не менее, просто выписав чек членам ассоциации и попросив их решить проблему, можно встать на путь коррупции и должностных преступлений.

Плюс, есть другая проблема, если они решат поступить таким образом.

Вопрос: Какая?

Ответ: Отношения между ФИФА и УЕФА были напряженными в последнее время. Решение Инфантино провести клубный чемпионат мира среди 24 команд — первый розыгрыш должен был состояться летом 2021 года в Китае, но был отложен из-за кризиса с коронавирусом — было воспринято некоторыми чиновниками УЕФА как форма вторжения в их сферу влияния, поскольку самые крупные и прибыльные клубы находятся в Европе, и это позволило бы ФИФА установить с ними прямые деловые отношения.

Более того, тот факт, что Инфантино изначально собирался финансировать это с помощью предложения в 25 миллиардов долларов от неизвестных инвесторов, также не устраивал УЕФА.

Вот почему важно, чтобы ФИФА и УЕФА на время забыли про свои разногласия, но и не начали слепо раздавать деньги. Предоставьте средства, настройте механизм распределения и отойдите в сторону. Тем самым вы поможете футболу и сохраните свою работу.

Вопрос: Клубы должны действовать по одним правилам?

Ответ: Можно сказать клубам: «Если вы берете наши деньги, то надо следовать конкретным правилам». Именно так поступают МВФ и Всемирный банк, предоставляя кредиты и гранты. ФИФА следует пойти по их пути. Если клубы соберутся вместе, то смогут оказать давление на лиги, чтобы ввести более жесткий контроль финансов и не допустить безответственное поведение. Это будет необходимо сделать. Кроме того, когда футбол вернется, он еще долго будет восстанавливаться.

Вопрос: Почему?

Ответ: Вся экономика мира изменится. Денег станет меньше, у фанатов станет меньше ресурсов для развлечений, а у предприятий начнут расти долги. Когда подобное происходит, нет ничего удивительного, что правительства вводят государственные программы помощи.

Все те клубы, которые делали ставку на продажу футболистов, как это могло бы быть год назад, должны будут переосмыслить ситуацию.

Важно быть готовыми к тому, что существует лучшая экосистема, чтобы игра выживала и развивалась более справедливо и более надежно. Однако прямо сейчас задача ФИФА — избежать банкротства многих клубов и всего футбола в целом. 0