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    Радомир Антич: тренер, которого любил каждый фанат «Атлетико»

    Реквием по легенде «Матрасников»

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    Радомир Антич
    Радомир Антич
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    На днях умер Радомир Антич — единственый тренер, который возглавлял «Реал», «Барселону» и «Атлетико». Сид Лоу в материале The Guardian вспоминает о жизни и карьере сербского тренера.

    Антич многое почерпнул в Англии

    Когда журналист Süddeutsche Zeitung спросил его о своем самом важном и самом любимым из вспоминаемых голов, Антич вспомнил удар головой в составе «Фенербахче», забитого со сломанным черепом, но взял ручку и вместо этого начал рисовать своего партнера по «Лутону» Брайана Стайна.

    Антич многому научился в английском клубе, как он любил говорить. В том числе и от наставника Дэвида Плита, ведь менеджер сказал никогда не игнорировать фанатов и саму болельщицкую культуру. Поначалу он не следовал этому требованию, но не в последнюю очередь потому, что это лишило его возможности играть на позиции либеро, серба все же удалось убедить.

    Прирожденный болтун, он всегда быстро переходил на тему Англии и еще быстрее — футбола. Он говорил, что больше него ему ничего не нравится, и это было видно. Антич считал, что выходные, когда он не смотрел 20 матчей, были потрачены впустую. Он и умер, когда их не стало.

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    «Реал» изначально видел его спортивным директором

    Когда он стал главным тренером в «Сарагосе» через четыре года после отъезда из «Лутона», серб многое привез из Англии, но на этом не остановился. «В Югославии спорт всегда был символом личности, самобытности. То, как вы играете, должно соответствовать культуре людей, которых вы представляете: ты должен проникнуть в их сердце», — говорил он.

    Как рассказывал Антич, в тот день, когда предложение ему сделал «Реал», в ресторане под названием «Жокей», где президент королевского клуба Рамону Мендосе нравилось устраивать свои порядки, он получил предупреждение: «За этим столом никто не отклоняет мои предложения».

    Специалист ответил: «Перед вами никогда не сидел серб». По правде говоря, в Мадриде хотели, чтобы он был спортивным директором, но тот был полон решимости вместо этого тренировать, и ему было всего 43 года.

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    Его воспитание было строгим, но гордым, и будущий наставник испанских грандов считал себя социалистом. Он играл в шахматы, баскетбол, настольный теннис и занимался боксом, но лучше всего играл в футбол. Когда его имя впервые появилось в газете, он принес ее домой. «Ты прошел долгий путь: теперь каждый может вытереть тобой задницу», — сказала его мать, или так гласит история. Его упоминали и в отчетах о других матчей, многие из которых он сохранил.

    Жизнь в футболе в конечном итоге привела его к тому, чтобы возглавить сборную Сербии, фотографии его внуков в форме, которую он носил с собой, и работе в восьми клубах в пяти странах.

    Но хорошо было не всегда. Как тренер он выиграл только два трофея, хотя они были завоеваны в незабываемый год, и его команды дважды понижались в классе. И его знаменитая отставка состоялась, когда «Реал» лидировал с отрывом в семь очков. Однако Мендоса утверждал, что мадридцы играли недостаточно захватывающе, но Антич видел, что свою роль сыграла политика. «Я был молод и думал, что люди были более честными», — говорил об этой истории серб.

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    • Без него «Сливочные» проиграли чемпионскую гонку. «Барселону» он возглавил, чтобы поддержать кризисный клуб в 2003 году, но последовали выборы, и вскоре он ушел. «Я был там шесть месяцев — это было будто шесть лет», — вспоминал Антич. Между ними был «Атлетико» — он единственный тренер, который возглавлял все три главные команды Испании.

    «Атлетико» соответствовал духу Антича

    «Я выбрал "Атлетико", потому что это был самый тяжелый клуб в мире, и я хотел проявить себя, — заявил он. "Мой успех был именно в том, что они были высокомерны", — сказал он — это было качество, которое он видел как в себе, так и в них. "Мадридцы представляет людей, которым тяжело прожить до конца месяца, но которые не признают, что они уступают кому-либо. Вот что мы сделали: мы стремились к большему и большему, мы были восстанием смиренного".

    Антич хотел взять Майкла Робинсона в помощники, но его желание не было выполнено; его запрос о подписании Милинко Пантича был исполнен, но только после того, как он пообещал президенту Хесусу Хилю, что заплатит половину сумму сам, если тот провалится, чего не случилось.

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    • Даже сейчас кладут цветы в углу поля, перед каждой игрой в честь подач, которые так сильно помогли в завоевании титула. "Матрасники" не были чемпионами 19 лет, но в 1996 году сделали дубль.

    Антич стал исторической фигурой для "Атлетико"

    После смерти Антича Пантич назвал его отцом, и многие чувствовали то же самое, особенно в "Атлетико". Невозможно отдать должное тому, насколько большим был этот сезон или насколько неожиданным его исходом. За восемь лет до прибытия серба "Матрасники" сменили 30 тренеров, а он один продержался три года, а неудачный вылет из Лиги чемпионов в 1997 году трудно принять, тогда как уже в 1998 году его ожидала отставка.

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    • Он вернется еще на два коротких пребывания у руля коллектив в 1999 и 2000 годах, и хотя в обоих случаях его ожидали неудачи, но они все равно забыты благодаря триумфу 1996 года. "Я плачу изнутри", — сказал Антич, когда он ушел в первый раз.

    Старый дом "Атлетико" — его дом — стоит в руинах, его снос почти завершен, в то время как футбольные стадионы повсюду молчат, но в тот день, в мае 1998 года, "Висенте Кальдерон" был шумным и переполненным, готовым попрощаться с тренером. "Я боролся за то, чтобы эти люди были счастливы, и, видя их такими, это стоит того", — заявил серб. Когда он уходил, они пели: "Радомир, я люблю тебя". 0

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