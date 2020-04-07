Лучшие футбольные сезоны. Топ-клубы в своем лучшем проявлении

В последнее время все чаще можно увидеть, как крупнейшие клубы выигрывают несколько трофеев за сезон.

Разрыв между сильными и слабыми растет, и подъема над головой одного трофея уже недостаточно, чтобы даже гарантировать главному тренеру сохранение поста.

На протяжении всей истории такие клубы, как «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», полностью доминировали в своих лигах.

Обозреватель Goal.com Сэм Франс решил разобраться, в какое время топ-клубы пребывали на вершине своих возможностей.

«Милан» — 1993/94

Паоло Мальдини globallookpress.com

Требл «Милана» в сезоне 1993/94 — одно из самых выдающихся выступлений в истории клубного футбола.

Под руководством Фабио Капелло «Милан» выиграл Серию А, на три очка опередив «Ювентус», несмотря на то, что забил только 36 голов в 34 матчах первенства. Только четыре команды забили меньше, и две из них вылетели из элитного дивизиона.

Тем не менее, оборона, выстроенная вокруг Паоло Мальдини и Франко Барези, оказалась почти непроходимой, в том числе и в еврокубках.

На пути к финалу Лиги чемпионов «Милан» отправил шесть мячей в ворота «Копенгагена», по три — в ворота «Порту» и «Монако», прежде чем встретиться с «командой мечты» из Барселоны во главе с Йоханом Кройффом.

Ромарио, Стоичков, Куман и Гвардиола были разбиты со счетом 4:0, а «Милан» уже к 60-й минуте снял все вопросы о победителе.

Подопечные Капелло также выиграли Суперкубок Италии в том сезоне, но уступили в Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.

«Аякс» — 1971/72

Йохан Кройф globallookpress.com

«Аякс» стал второй европейской командой, оформившей континентальный требл, когда в сезоне 1971/72 выиграл Эредивизи, Кубок Нидерландов и Кубок европейских чемпионов.

Культовый состав с участием Йохана Кройфа и Йохана Нескенса, Арнольда Мюрена и Джонни Репа, которым руководил Штефан Ковач, только один раз проиграл в национальном первенстве, забив 104 гола в 34 турах Эредивизи и победив в заключительном матче «Витесс» со счетом 12:1.

Победа над ФК «Ден Хааг» со счетом 3:2 обеспечила завоевание Кубка Нидерландов на домашнем стадионе «Фейеноорда», тогда как дрезденское «Динамо», «Марсель», «Арсенал» и «Бенфика» были устранены с пути в Кубке европейских чемпионов.

Кройф оформил дубль в финальном матче с «Интером» (2:0), доведя общее количество голов в сезоне до 30. В тот момент он завоевал второй из трех евротрофеев подряд.

«Арсенал» — 2003/04

Патрик Виейра globallookpress.com

«Арсенал», возможно, завоевал всего один трофей в сезоне 2003/04, но его непобедимый путь в Премьер-лиге — уникальное достижение, которое вряд ли кто-то сможет повторить.

Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Патрик Виейра — состав «канониров» читается как список легенд, а сезон 2003/04 — вершина тренерской карьеры Арсена Венгера.

«Арсенал», однако, был побежден в полуфиналах внутренних кубков, проиграв «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». В четвертьфинале Лиги чемпионов «канониры» проиграли «Челси».

В дебютном сезоне Венгер принес «Арсеналу» победу в лиге и Кубке Англии, но непобедимый сезон, без сомнения, был величайшим в истории клуба.

«Атлетико» — 1995/96

Диего Симеоне globallookpress.com

Мадридский «Атлетико», возможно, преобразился в современную эпоху под руководством Диего Симеоне, но он не появился из ниоткуда.

Его лучший сезон, вероятно, наступил в 1995-1996 годах под руководством Радомира Антича, когда «матрасники» претендовали на победу в Ла Лиге и Кубке Испании, а Симеоне был ключевым игроком состава.

В итоге «Атлетико» стал чемпионов, на четыре очка опередив «Барселону», в то время как «Реал» с трудом финишировал шестым, несмотря на то, что выиграл оба мадридских дерби.

Зрелищная победа над «Валенсией» со счетом 6:5 в полуфинале Кубка Испании вывела команду Антича в финал, где она одержала победу со счетом 1:0 над «Барселоной».

С тех пор «Атлетико» не выигрывал испанский титул до сезона 2013/14, когда команда Симеоне прервала двоевластие «Реала» и «Барселоны», которое продолжалось десять лет.

«Барселона» — 2008/09

Карлес Пуйоль и Боян Кркич globallookpress.com

Когда Пеп Гвардиола в 2008 году покинул «Барселону Б», чтобы возглавить основную команду, мало кто мог ожидать, что за этим последует величайший сезон в истории европейского футбола.

«Барселона» опередила всех, переосмыслив ожидания относительного того, как можно играть в футбол, доминируя во всех аспектах.

Подопечные Гвардиолы обыграли «Атлетик», чтобы поднять Кубок Испании в мае, а три дня спустя оформили чемпионство в Ла Лиге. В финале Лиги чемпионов «сине-гранатовые» оказались сильнее «Манчестер Юнайтед», обыграв Руни, Роналду, Тевеса и компанию со счетом 2:0.

Исторического требла оказалось недостаточно для этой суперкоманды. В начале следующего сезона она также завоевала Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира, завершив невероятную гонку из шести трофеев за календарный год.

«Барса» завоевала еще три титула в сезоне 2014/15, когда атакующее трио «MSN» разрывало на части всех соперников в Испании и Европе, но требл Гвардиолы с воспитанниками «Ла Масии» остается настоящей вершиной.

«Бавария» — 2013/14

Мюнхенская «Бавария» 2013-14 годов была одной из величайших в истории немецкого футбола, побив десятки рекордов на пути ко квадруплу — триумфу в Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии, а также Лиге чемпионов.

Команда Юппа Хайнкеса оформила чемпионство с 25-очковым преимуществом (новый рекорд), заработала 91 балл (новый рекорд), завоевала титул после всего 28 туров (новый рекорд), одержала 29 побед в 34 матчах (новый рекорд) и забила в каждой игре, что было сделано лишь один раз до этого.

При этом «Баварии» было нелегко в кубках, где она с трудом победила дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов, Суперкубке и Германии и на пути к финалу Кубка, где была сильнее «Штутгарта».

Самой приятной была победа в Лиге чемпионов. Арьен Роббен забил на последних секундах на «Уэмбли», чтобы закрепить статус «Баварии» как лучшей команды в мире и окончательно реабилитироваться за поражение от «Челси» на родной арене двумя годами ранее.

«Бенфика» — 1960/61

Футболисты «Бенфики» Goal.com

«Бенфика» оформила домашний требл в сезоне 2013/14, но самым большим достижением клуба все равно остается завоевание Кубка европейских чемпионов в 1961 и 1962 годах под руководством легендарного тренера Бела Гуттманна.

В сезоне 1960/61 «Бенфика» также оформила домашнее чемпионство, а форвард Жозе Агуаш забил 43 гола во всех турнирах, тогда как Эйсебио делал лишь первые шаги в клубе.

«Бенфика» начала сезон в чемпионате с 12 побед в 13 матчах. В итоге она опередила «Спортинг» на четыре очка, потерпев всего два поражения.

В Кубке Португалии «Бенфика» по сумме двух встреч проиграла «Витории» 4:5, но неожиданно одержала победу над «Барселоной» в финале Кубка европейских чемпионов.

Венгерская икона Гуттманн обыграл знаковое трио соотечественников в лице Ласло Кубалы, Шандора Кочиша и Золтана Цибора, когда «Бенфика» одержала победу со счетом 3:2, прежде чем повторить трюк против «Реала» (5:3) в следующем сезоне, несмотря на хет-трик венгерской легенды Ференца Пушкаша.

«Боруссия» Дортмунд — 2011/12

Роберт Левандовски globallookpress.com

Самым большим достижением дортмундской «Боруссии», возможно, была ее победа в Лиге чемпионов в сезоне 1996/97, но домашний дубль в 2011-2012 годах при Юргене Клоппе не имеет себе равных с точки зрения внутреннего доминирования.

А ведь все началось ужасно: дортмундцы по пенальти проиграли «Шальке» в Суперкубке Испании, и они набрали всего семь очков в стартовых шести турах Бундеслиги.

Однако после поражения от «Ганновера» 11 сентября они не проиграли ни одного домашнего матча.

«Боруссия», в составе которой Роберт Левандовски забил 30 голов, установила новый рекорд Бундеслиги, набрав 81 очко в 34 турах, и победила «Баварию» 5:2 в финале Кубка Германии благодаря хет-трику того же Левандовски.

Неудачный старт сезона дорого обошелся в Европе — в своей группе Лиги чемпионов «Боруссия» оказалась на самом дне. Но как только команда набрала форму, она больше не оглядывалась назад.

«Селтик» — 1966/67

В последние годы «Селтику» относительно легко давались внутренние треблы, но ни один из них не сравнится в европейским треблом, который был оформлен в 1966-67 годах.

Под предводительством легендарного Джока Стейна «Селтик» выиграл все турниры, в которых участвовал — не только чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок европейских чемпионов, но также Кубок шотландской лиги и Кубок Глазго, забив 196 голов во всех пяти турнирах.

Победа в финале Кубка Шотландии над «Рейнджерс» была сладкой, но пик «Селтика» пришелся на 25 мая 1967 года, когда «Лиссабонские львы» получили свое прозвище, победив «Интер» со счетом 2:1 в Португалии, чтобы поднять над головой Кубок Европы.

«Челси» — 2009/10

Михаэль Баллак globallookpress.com

Самый лучший день «Челси», возможно, наступил в Мюнхене в 2012 году, но в целом в том сезоне лондонцы были нестабильны, ведь заняли лишь шестое место в Премьер-лиге.

А вот двумя сезонами ранее команда Карло Анчелотти оформила первый домашний дубль из Премьер-лиги и Кубка Англии.

Дидье Дрогба провел свой лучший сезон с 37 голами во всех турнирах. Фрэнк Лэмпард добавил еще 26 мячей, а Флоран Малуда и Николя Анелька — по 15.

В том сезоне «Челси» побил много рекордов, забив 103 гола в лиге и опередив «Манчестер Юнайтел» на один балл в борьбе за чемпионство, когда в заключительном туре разгромил «Уиган» со счетом 8:0.

В финале Кубка Англии «синие» обыграли «Портсмут» 1:0. Единственный гол забил уже упомянутый Дрогба.

«Интер» — 2009/10

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Интер» — единственная итальянская команда, которая когда-либо оформляла европейский требл. В сезоне 2009/10 Жозе Моуринью создал величайшую команду в истории клуба.

В борьбе за чемпионский титул в Серии А «Интер» опередил «Рому» на два очка. Эту же команду миланцы обыграли 1:0 в финале Кубка Италии. Однако высшим достижением миланцев можно считать победу в полуфинале Лиги чемпионов над «Барселоной».

То противостояние помогло заложить основу для соперничества Моуринью-Гвардиола в 2010-х годах.

По сумме двух встреч «Интер» выиграл со счетом 3:2, а поражение 0:1 на «Камп Ноу» показало, насколько сильными могут быть «нерадзурри» в обороне.

В финальном матче против «Баварии» Диего Милито оформил дубль на «Сантьяго Бернабеу» и помог «Интеру» завоевать первый Кубок Европы с 1965 года.

«Ювентус» — 1983/84

Мишель Платини globallookpress.com

«Ювентус» оформил множество домашних дублей и треблов, ведь 35 чемпионских титулов в Серии А, 13 триумфов в Кубке Италии и восемь завоеванных Суперкубков часто пересекались между собой.

Однако есть сезон, который выделяется на фоне остальных. Это сезон 1983/84, по итогам которого «Юве» стал чемпионом Италии и завоевал единственный в истории Кубок обладателей кубков.

Легендарная команда с участием Мишеля Платини, Паоло Росси и Збигнева Бонека во главе с Джованни Трапаттони опередила «Рому» в борьбе за чемпионство и прошла «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Порту» на пути к Кубку обладателей кубка.

Триумф «старой синьоры» в лиге также позволил выйти в Кубок европейских чемпионов, который они выиграли впервые в следующем сезоне, но финал против «Ливерпуля» был омрачен «Эйзельской трагедией».

«Ливерпуль» — 1983/84

Кстати, самый успешный сезон «Ливерпуля» прошел в тех же 1983-84 годах. После отставки Боба Пейсли бразды правления взял Джо Фэган и впервые в истории английского футбола завоевал три главных трофея.

Ян Раш забил 47 голов во всех турнирах, в том числе 32 в чемпионате, когда «красные» опередили «Саутгемптон» на три очка в борьбе за чемпионство, а затем в дерби обыграли «Эвертон», завоевав Кубок лиги.

При Пейсли «Ливерпуль» выиграл три европейских кубка, а в 1984 году «красным» вновь покорился Кубок европейских чемпионов, когда в финальном матче по пенальти они обыграли «Рому».

«Манчестер Сити» — 2018/19

Второе попадание Пепа Гвардиолы в наш список случилось благодаря «Манчестер Сити», а точнее его доминированию в течении двух сезонов подряд между 2017 и 2019 годом.

Сезон «Центурионов» в 2017-18 годах побил множество рекордов Премьер-лиге, но следующая кампания привела к тому, что домашнее доминирование достигло уровня, никогда ранее не встречавшегося в английском футболе.

«Горожане» выиграли все, что могла предложить Англия — Премьер-лига, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок. А разгром «Уотфорда» 6:0 в финале Кубка Англии стал исторически односторонним.

Черное пятно осталось лишь от Лиги чемпионов после поражения в матче с «Тоттенхэмом», но их статус лучшей команды Англии был в безопасности, поскольку в конце сезона они выиграли 14 матчей подряд, чтобы опередить «Ливерпуль».

«Манчестер Юнайтед» — 1998/99

Тедди Шерингем globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» стал первой командой, оформившей требл из Премьер-лиги, Лиги чемпионов и Кубке Англии в 1998-99 годах, и «красные дьяволы» сделали это в захватывающем дух стиле.

Команда сэра Алекса Фергюсона в чемпионской гонке лишь на один балл опередила «Арсенал», прервав двухлетнее доминирование «канониров» в АПЛ.

«Юнайтед» нельзя обвинить в удачной жеребьевке кубков. Манкунианцы победили «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» на пути к финалу Кубка Англии, где Тедди Шерингем и Пол Скоулз принесли победу 2:0 над «Ньюкаслом» Рууда Гуллита.

Кульминацией стала Лига чемпионов. Столкнувшись с «Барселоной», «Баварией», «Интером» и «Ювентусом» на пути к финалу, Шерингем и Уле Гуннар Сульшер забили по голу в ворота той же «Баварии» в решающем матче, который стал одним из самых знаменитых в истории футбола.

«Пари Сен-Жермен» — 2014/15 и 2015/16

Златан Ибрагимович globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» — единственный клуб, выигравший все четыре национальных турнира за один сезон, а ведь он сделал это дважды подряд под руководством Лорана Блана.

«Пари Сен-Жермен» побеждал в Лиге 1, Кубке Франции, Кубке лиги и Суперкубке во многом благодаря результативности Златана Ибрагимовича и Эдинсона Кавани.

Разочарованием становилось лишь выступление в Лиге чемпионов, где дважды подряд парижане останавливались на стадии четвертьфинала.

Тем не менее, это было на один шаг дальше, чем они достигли при Унаи Эмери в сезоне 2017/18, когда «Пари Сен-Жермен» оформил еще один квадрупл.

«Порту» — 2003/04

Футболисты «Порту» uefa.com

Жозе Моуринью тоже делает второе появление в нашем списке. В сезоне 2003/04 он привел «Порту» к победам в Примейре и Лиге чемпионов, а также к завоеванию Суперкубка и финалу Кубка Португалии.

За сезон до этого «Порту» выиграл чемпионат, Кубок Португалии и Кубок УЕФА, повторив трюк в 2010-11 годах, но их триумф в Лиге чемпионов остается наивысшим достижением.

Такие игроки, как Рикарду Карвалью, Деку и Бенни Маккарти, сыграли главную роль, когда «Порту» одержал победу в чемпионате, оторвавшись от ближайшего преследователя на восемь очков.

В то же время выступление в Лиге чемпионов запомнилось знаменитой победой над «Манчестер Юнайтед» и разгромом «Монако» со счетом 3:0 в финале.

«Рейнджерс» — 1975/76

«Рейнджерс» Goal.com

Четыре завоеванных трофея из четырех возможных на внутренней арене. «Рейнджерс» был бесспорно лучшей командой Шотландии в сезоне 1975/76.

Команда Джока Уоллеса стартовала в чемпионате с победы 2:1 над «Селтиком», а в итоге финишировала на шесть очков впереди от главного конкурента.

«Рейнджерс» также победил «Селтик» в финале Кубка шотландской лиги и Кубка Глазго, а также оказались сильнее «Хартса» в борьбе за Кубок Шотландии. При этом «Рейнджерс» вылетел из Кубка европейских чемпионов уже во втором раунде, уступив «Сент-Этьену».

«Реал» — 2016/17

Марко Асенсио globallookpress.com

При Зинедине Зидане мадридский «Реал» впервые в своей блестящей истории выиграл сразу четыре титула в сезоне 2016/17.

Старт был дан в начале сезона после победы над «Севильей» в Суперкубке УЕФА. В начале года «сливочные» переиграли японский клуб «Касима Антлерс» со счетом 4:2, чтобы стать лучшими на клубном чемпионате мира.

Затем последовал первый за пять лет титул чемпионов Испании. «Реал» опередил «Барселону», несмотря на то, что каталонцы забили 116 голов в лиге.

После этого, пройдя «Наполи», «Баварию» и «Атлетико» в Лиге чемпионов, «Реал» разбил «Ювентус» 4:1 в финале в Кардиффе, завоевав третью европейскую корону за четыре года и вторую из знаменитых трех подряд.

«Тоттенхэм» — 1960/61

Футболисты «Тоттенхэма» Goal.com

Выход в финал Лиги чемпионов в 2019 году — самое большое достижение «Тоттенхэма» в современную эпоху, но его вряд ли можно сравнить с победой в чемпионате и Кубке Англии в сезоне 1960/61.

До этого «шпоры» уже побеждали в обоих турнирах, но команда Билли Николсона впервые сделала это в одном сезоне.

Бобби Смит тогда забил 33 гола, Лес Аллен — 26, а Клифф Джонс — 20 на фоне безраздельного властвования «шпор».

Они выиграли 15 из своих 16 матчей в первом дивизионе, в итоге опередив «Шеффилд Уэнсдей», ставший вторым, на восемь очкво. В финале Кубка Англии «Тоттенхэм» победил «Лестер» 2:0 на «Уэмбли» перед 100-тысячной толпой. 0