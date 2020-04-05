Не знали об участии в турнире и выиграли его! Неожиданный триумфатор Евро-1992

Говорим о чемпионате Европы 1992 года, триумфатором которого была сборная Дании.

Когда политика влияет на футбол

«Дания ошеломляет Германию». Такая строчка присутствовала в заголовке статьи нового выпуска “The Times”, вышедшего в свет 27 июня 1992 года. Днем ранее состоялся финальный поединок в рамках чемпионата Европы, в котором сборная Дании одержала верх над Германией и впервые в истории стала триумфатором турнира.

Девятый чемпионат Европы получился уникальным по нескольким причинам. Прежде всего речь идет о политической обстановке, которая повлияла на судьбу данного соревнования. В связи с распадом СССР к матчам на Евро была допущена сборная СНГ, в то время как Югославию решили исключить из розыгрыша. Вместо нее пригласили Данию, которая узнала об этом за несколько дней до старта турнира.

В финальной части чемпионата Европы, который разыгрывался в Швеции, участвовало восемь сборных. Это был последний год, когда Евро проходило с таким количеством команд. В дальнейшем их число будет увеличиваться. Но в 1992 все сложилось так, чтобы в финальном поединке определился самый неожиданный победитель, которого изначально и не было в списке участников. В общем, в том году в преддверии чемпионата было о чем поговорить, а после — было что вспомнить.

Как Дания и Германия добирались до финала?

На групповом этапе датчане соревновались за выход в плей-офф со Швецией, Францией и Англией. В квартете A «алая гвардия» победила всего раз. Это была встреча с Францией — 2:1. В двух других поединках подопечные Рихарда Меллера-Нильсена сыграли вничью с Англией — 0:0, а также уступили хозяевам турнира шведам — 0:1. Как оказалось, три очка хватило, чтобы выйти из группы.

В полуфинале датчанам в соперники достались голландцы. На стадионе «Уллеви» в Гетеборге 37 тысяч зрителей стали свидетелями напряженной битвы, которая не смогла завершиться в основное время. Забив друг другу по паре голов, соперники выясняли отношения в серии пенальти. Сборная Дании реализовала пять 11-метровых, а в составе оранжевых свою попытку смазал лишь Марко ван Бастен, благодаря чему Голландия пустила в финал оппонентов.

«Бундестим» перед плей-офф сыграла в Группе B с Нидерландами, Шотландией и сборной СНГ. Немцам удалось занять второе место, набрав 3 балла. В своем квартете «орлы» добыли победу над шотландцами — 2:1. С СНГ они разошлись миром — 1:1, а голландцам уступили со счетом 1:3.

В полуфинале Евро-1992 команда Германии встретилась со Швецией. Поединок в Стокгольме сложился для подопечных Берти Фогтса удачно. Несмотря на сопротивление хозяев турнира, «национальные одиннадцать» завоевали путевку в финал, переиграв оппонентов со счетом 3:2.

Небольшие надежды на чудо

Когда определилась финальная пара стало ясно, что в данном противостоянии немцы будут безоговорочными фаворитами. Коллектив Фогтса, в составе которого выступали Юрген Клинсман, Штефан Ройтер, Карл-Хайнц Ридле и другие звезды, должен был решать исход последнего матча в свою пользу.

Но футболисты Дании, проделавшие немалый объем работы, верили в собственные возможности, ведь отступать уже некуда. На календаре 26 июня 1992 года. Настал самый важный день в их карьере.

Город Гетеборг приветствовал фанатов, которые приехали поддержать любимые команды в этот исторический момент. Стадион «Уллеви» собрал больше 37 тысяч зрителей и матч был близок к началу. В 20:15 по местному времени судья из Швейцарии Бруно Галлер сигнализирует о старте финального поединка.

Резвое начало от сборной Германии

Грозная немецкая машина была намерена сразу же обозначить, кто есть кто. С первых минут команда Фогтса пошла вперед. «Бундестим» перекатывала мяч возле чужой половины поля и старалась найти пути для продвижения. Датчане вынуждены были присесть в оборону. Защищалась «алая гвардия» большими силами.

Дания — Германия. Чемпионат Европы 1992

Подопечные Рихарда Меллера-Нильсена пытались сдерживать натиск Германии и качеством, и количеством. Но это помогало не всегда. Уже в первые 15 минут немцы создают хороший момент, в результате которого Штефан Ройтер

вышел на ударную позицию, но в ближнем бою не сумел переиграть Петера Шмейхеля.

Неожиданный ход соперников

Немецкой сборной не удалось быстро взломать защиту Дании. Более того, на 18-й минуте случилось немыслимое. Аутсайдер забил! Да, «алая гвардия» в первой же опасной атаке поразила ворота «бундестим».

На правом фланге Флемминг Поульсен немного завозился с мячом, но в итоге сделал точную передачу на Йенсена. Опорник датчан расчехлил свою пушку и ударил на входе в штрафную в ближний верхний угол. Бодо Илльгнер ничего не сумел поделать с таким выстрелом.

Обороняющаяся сборная Дании осмелела и воспользовалась одним из своих редких походов вперед. На стадионе болельщики этой команды сходили с ума, будто уже прозвучал финальный свисток. Повсюду мелькали красно-белые флаги разных размеров, а важные представители страны на VIP-трибунах улыбались и поздравляли друг друга с голом.

Безрезультатные попытки отыграться

Немецкие поклонники не поняли, что произошло, как и сама сборная. Впереди наращивала темп она, а забила Дания. К счастью, была только 18-я минута, есть еще уйма времени, чтобы исправить ситуацию.

Этим, собственно говоря, и пыталась заниматься команда Германии по ходу всего поединка. Однако вскрыть, взломать либо банально продавить оборону датчан с помощью стандартных положений никак не удавалось. Мячи, летавшие по штрафной площади или около нее, все время попадали в кого-нибудь в красно-белой форме.

Нередко коллектив Меллера-Нильсена хитро подлавливал немцев с помощью офсайдов. А если защита давала сбой, то на выручку приходил Петер Шмейхель. Во многом благодаря действиям голкипера во время подач или же точных ударов вратарь Дании был на высоте.

Первый номер команды неоднократно спасал сборную от неминуемой катастрофы, о чем тренер скажет в победный вечер: «Он вселял уверенность команде и доказал сегодня, что является одним из лучших вратарей в мире».

Сама же «алая гвардия» выбегала в контратаки не очень-то и часто, в основном небольшими силами и только во второй половине встречи. Но ближе к финальной десятиминутке датчане пошли вперед настырнее. Как оказалось, более чем удачно.

В ходе борьбы в центре поля полузащитник Ким Вильфорт получил мяч от партнера, прорвался с круглым ближе к штрафной и ловко накрутил двух защитников Германии. Игрок вышел на ударную позицию и был точен! Дания повела с преимуществом в два.

Футболисты в красной форме всей командой повалили на газон автора гола, трибуны буквально сносят крышу стадиону, везде слышны орущие голоса фанатов и праздничные сирены. По такому ходу матча счет 2:0 был приговором для «бундестим».

В итоге «датский динамит» разбил «немецкую машину», отстояв на ноль. Прозвучал свисток, закончивший матч. Выиграла сборная, которой изначально не было на чемпионате Европы 1992 года, а когда появилась, то расценивалась она лишь как аутсайдер. Но Дания не стеснялась этого статуса и дошла до самого финала, чтобы по истечении 90 минут впервые в своей истории поднять над головой трофей лучшей команды континента. 0