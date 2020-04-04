Между плохим и наихудшим. Пять вариантов завершения сезона АПЛ

Учитывая растущие последствия пандемии коронавируса, английские футбольные функционеры собрались в пятницу, 3 апреля, и решили, что у них не было другого выбора, кроме как продлить нынешнюю приостановку чемпионата — первоначально сделанную до 3 апреля, а затем до 30 апреля — до тех пор, пока «это не будет безопасно и уместно».

Это решение продлевает период неопределенности в клубах всех профессиональных лиг, где доходы почти полностью иссякли.

Это означает, что Кубок Англии еще на какое-то время застрянет на стадии четвертьфинала, проблемы с повышением и понижением команд в классе не решены, и «Ливерпуль» нервно ждет возможности оформить свой первый триумф в чемпионате с 1990 года.

Но, пока ничего не происходит, а лишь обсуждаются сценарии завершения исторического сезона 2019/20 гг.

Колумнист ВВС Саймон Стоун перечисляет все пять существующих вариантов и объясняет, почему каждый из них имеет свои проблемы.

«Обнуленный» и недействительный сезон

Это было и остается средством на самый крайний случай. В чемпионатах всех четырех дивизионов осталось только девять матчей, которые теоретически могут быть завершены в течение четырех недель.

С учетом этого, почему кто-то захочет избавиться от работы, проделанной в последние семь месяцев, и притвориться, что ее никогда не было? Если у этого кого-то, конечно, нет своих внутренних мотивов.

Это вопрос, который задают клубы лиг ниже уровня Национальной лиги (5-й дивизион) с тех пор, как 26 марта Футбольная ассоциация аннулировала сезон в дивизионах с третьего по шестой в иерархии Национальной системы лиг (НСЛ).

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В теории причина звучит так: приостановка сезона достигла такой точки, когда разрыв между последними состоявшимися и предстоящими матчами настолько велик, что вызывает многочисленные опасения, такие как:

1. Проблемы с контрактами игроков и спонсоров

2. Угроза продления приостановки сезона

3. Потеря интереса у тв-вещателей и платящей публики

Короче говоря, проще и экономически выгоднее смотреть в будущее и планировать новый сезон, чем задерживаться в попытках спасти то, что было раньше.

В публичном поле никто серьезно не говорит об этом сценарии, так как вице-председатель «Вест Хэма» Каррен Брэйди был обвинен в продавливании личных интересов, когда в марте использовал свою газетную колонку, чтобы сказать, что это «единственное справедливое решение».

Но вопрос висит в воздухе. Поскольку руководители английского футбола говорят об окончании сезона «если это вообще возможно», подразумевается, что это может быть и невозможно.

Есть уже как минимум один руководитель клуба, который две недели назад настаивал на том, что сезон будет завершен, а теперь признает, что это может и не случиться.

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Рабочие группы, пытающиеся найти решение от имени руководящего органа УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Европейских лиг, тоже слышали эти разговоры.

Кроме того, они отчаянно пытаются предотвратить «эффект домино», который может вызвать досрочное завершение сезона в бельгийской Про Лиге.

Календарь и таблица АПЛ

В их письме к ассоциациям, лигам и клубам была просьба об отсрочке до середины мая, чтобы найти решение. В нем также содержалось серьезное предупреждение.

Лиги, которые досрочно завершат сезон, как это сделала Бельгия, рискуют не попасть в следующем сезоне в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Завершить сезон сейчас

Разница разница этого варианта с обнулением сезона заключается в том, что очки, набранные к этому моменту, учитываются. Чтобы выровнять баланс, в ситуациях, когда клубы сыграли разное количество матчей, для определения позиций будет использовано среднее количество очков за игру.

Это приведет к небольшому сдвигу в турнирных позициях. Например, «Арсенал» будет опережать «Тоттенхэм», а «Шеффилд Юнайтед» поднимется на шестое место, вместо «Вулверхэмптона».

Самая большая разница будет в Лиге 1, где «Уиком» скаканет с восьмого на третье место, которое, возможно, дает шанс на повышение в классе, если плей-офф будет отменен.

Однако «Астон Вилла», идущая 19-й в Премьер-лиге, в двух очках от безопасного 17-го места, с игрой в запасе, может утверждать, что лишение их возможности сыграть в дополнительном матче фактически заставит их вылететь.

Дно таблицы АПЛ ВВС

Они также могли бы указать, что шесть из оставшихся 10 игр, будут сыграны на «Вилла Парк», что вполне могло бы дать им возможность избежать неприятностей.

То же самое относится и к повышению в классе. Ни одна из значимых позиций в Чемпионшипе не изменится, но согласится ли «Фулхэм» на итоговое третье место, будучи всего в шести очках от «Вест Брома» — если только две команды выйдут в АПЛ, как было предложено?

Примут ли четвертое место «Брентфорд» и «Ноттингем Форест», идущие на четыре очка позади «Фулхэма»?

Как сообщил BBC Sport эксперт по правовым вопросам, в этой ситуции будут победители и проигравшие, и почти наверняка проигравшие попытаются изменить ситуацию.

Лучший способ смягчить этот риск — провести открытое голосование, которое покажет желание явного большинства.

Установить для чемпионата дедлайн

На первый взгляд, этот вариант кажется вполне разумным, и 30 июня было для него очевидной датой, точкой отсечения, когда заканчивается сезон, независимо от его стадии.

Причина выбора 30 июня — в контрактах. Соглашения игроков игроков действуют до этого момента. С этого момента вступают в силу спонсорские контракты, такие как соглашение о сотрудничестве «Ливерпуля» с Nike, вокруг которого планируются крупные маркетинговые кампании.

Если сезон 2019/20 выйдет за рамки этой даты, все становится сложно.

С игроками, вероятно, будут реализованы последовательные продления контрактов, при поддержке ФИФА и глобального профсоюза игроков Fifpro.

Футбол в эпоху коронавируса globallookpress.com

Но нет никаких юридических обязательств подписывать их. Что будет, если игрок откажется? В конце концов, лишение кого-либо права сменить работодателя в своем соглашении, что может произойти в соответствии с правилами конкуренции, является явным ограничением свободной торговли.

Что произойдет, если игрок получил травму в матче или на тренировке после 30 июня, что помешало ему продлить контракт, который уже был согласован и не подписан?

Что касается формы — ливерпульцы продолжат носить свой нынешний комплект или перейдут на новый дизайн?

Если ответ первый, то как Nike относиться к ситуации, когда клуб, добившийся своего первого успеха в лиге за три десятилетия, и получивший всю медийную известность, будет носить чужую форму, несмотря на то, что контракт с «Найк» уже вступил в силу?

Играть без зрителей

Выдвигаются две основные причины, по которым необходимо доиграть оставшиеся матчи матчи — это поддержание целостности соревнований и выполнение обязательств по трансляции. И судя по всему, вторая причина является более актуальной для заинтересованных сторон.

Проведение матчей в карантинных тренировочных лагерях, или без зрителей на нейтральных полях, или даже вынесение их в другие страны — все эти идеи выглядят рожденными отчаяньем.

И они не берут в учет, насколько они удобны для медицинского персонала и представителей вещания, при том, что клубы и лиги хором заявляют, что здоровье для них на первом месте.

Учитывая вероятность того, что текущие ограничения на передвижение в конечном итоге будут постепенно и очень осторожны сняты, почти наверняка, что первые матчи возобновившегося чемпионата будут проводиться без зрителей.

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Тогда Премьер-лига, по крайней мере, сможет вести переговоры с отечественными вещателями Sky и BT, предлагая больше живых игр, чем предусмотрено в их контрактах. У зарубежных вещателей и так будут дополнительные игры, чтобы их показывать.

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В своем совместном письме УЕФА, Ассоциация европейских клубов и Европейские лиги указали, что внутренние соревнования будут проводиться раньше общеевропейских, что означает, что игры могут проводиться каждый день и в любое время.

Сезон, который будет продолжаться до упора

Многие — возможно, большинство — считают, что футбол должен занять свое место среди вещей, которые не имеют значения в разгар глобального кризиса в области здравоохранения.

Позвольте медицинским экспертам и Минздраву продолжить свою работу, дождитесь зелёного света и, когда бы это ни произошло, продолжите сезон с того места, где остановились, чтобы завершить все соревнования.

И все же это подпитывает неопределенность. Тысячи рабочих мест, помимо самих игроков, прямо или косвенно участвуют в игре.

Одна только Премьер-лига приносит налоговые поступления, превышающие 3 миллиарда фунтов стерлингов — причина, по которой в интересах правительства возобновить футбол.

Если, например, сезон 2019/20 закончился в декабре, что произойдет с сезоном 2020/21? Как это вписывается в европейский футбольный сезон?

По правде говоря, несмотря на то, что Премьер-лига обладает автономией в принятии решений, ей необходимо некоторое сотрудничество с УЕФА, поскольку европейские и внутренние календари настолько взаимосвязаны — и будут сосуществовать и после 2021 года. 0