Горький триумф. Выход «Аталанты» в четвертьфинал ЛЧ стал «билогической бомбой»

В конце своей сенсационной и невероятной победы над испанской «Валенсией» на пустом стадионе в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:3 (8:4 по сумме двух встреч) футболисты «Аталанты» собрались перед телекамерой, держа в руках футболку с надписью на груди. «Бергамо, это для тебя. Móla mía», — гласит надпись.

Эта последняя фраза, написанная на местном диалекте, переводится как «никогда не сдавайся». Отличный слоган для этой сказочной футбольной истории, в которой «Аталанта», итальянская команда из 120-тысячного городка, только что пробилась в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы. При этом она сделала это стильно, забив по четыре года в каждом матче своего первого в истории раунда плей-офф Лиги чемпионов, пишет журналист

Их путь был особым: атака, атака и еще раз атака. Клуб, чья годовая зарплатная ведомость составляет около 40 миллионов долларов, чего не хватит для покупки и половины Криштиану Роналду, в сезоне 2019/20 забивал в среднем больше голов за игру, чем любая другая команда в топ-5 европейских лиг, кроме «Баварии», которая тратит на зарплаты в семь раз больше.

И «Аталанта» действительно воплощала это мышление «Móla mía». Бергамцы проиграли первые три игры в групповом этапе с общим счетом 2:11, в четвертом зацепились за ничью, а затем добились выхода в плей-офф, выиграв два решающих матча.

Тем не менее, слова на этой футболке не были направлены для поздравления. Игроки отправляли послание о поддержке родному городу, столкнувшемуся с трагедией невообразимых масштабов, которой сам футбол мог невольно помочь распространиться.

Город Бергамо расположен в одноименной провинции с населением чуть более 1,1 миллиона человек. 10 марта, в день ответной игры «Аталанты» против «Валенсии», количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в провинции выросло до 1472. По всей Ломбардии, куда входят Бергамо и Милан, уже погибло 468 человек.

Чувство ускоряющегося кризиса присутствовало до того, как «Аталанта» вылетела в Испанию. Бергамо был частью северной карантинной зоны, созданной итальянским премьер-министром Джузеппе Конте 8 марта, и команде потребовалось специальное разрешение на выезд днем позже.

Матчи прошедших выходных в Серии А, включая одно из самых ожидаемых противостояний между «Ювентусом» и «Интером», проходили при закрытых трибунах. Игра против «Валенсии» тоже была объявлена закрытой для болельщиков. Несмотря на это, реальность сильно ударила по игрокам уже после их возвращения.

Через несколько часов после вылета Аталанты вся территория Италии стала карантинной зоной. К тому времени, когда футболисты вернулись домой, правительство разработало более жесткие ограничения, обязывающие подавляющее большинство предприятий, помимо продовольственных магазинов и аптек, закрыться.

«Сначала мы были счастливы», — вспоминает защитник Маттиа Кальдара. — «Дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов — то событие, о котором мы даже не могли мечтать еще несколько месяцев назад. Но как только мы приземлились в Бергамо, наше счастье почти полностью исчезло».

«Прибытие в полупустой аэропорт, где нас обычно встречали фанаты, а затем и вид пустых улиц, больно ударили по сердцу».

Однако удары продолжались. Официальные данные гласят, что 2050 человек умерли от COVID-19 в провинции Бергамо в марте, но расследование L'Eco Di Bergamo показало, что истинная цифра, вероятно, была в два раза выше, учитывая людей, которые умерли дома или в учреждениях по уходу за пенсионерами, где не дожидались получения официального диагноза. В общей сложности в провинции погибло более 5400 человек: в шесть раз больше, чем в марте 2019 года.

Больницы были перегружены, точно так же, как кладбища и гробовщики. Жители наблюдали, как конвои военной техники приезжали, чтобы забирать тела и увозить их для кремации в другой регион.

Врачи умирали после продолжительного взаимодействия с вирусом во время лечения больных, любимые общественные деятели тоже уходили в прошлое. В воскресенье, от вируса скончался 61-летний бывший боксер Анджело Роттоли. Экс-чемпион Европы в 1985 году сражался за титул чемпиона мира против Карлоса де Леона в Бергамо. Он проиграл, но для местных жителей он всегда будет их собственным Мухаммедом Али.

Усугубляет ужас еще один факт. Врачи выдвинули мрачную теорию: ночь европейской славы «Аталанты», возможно, непосредственно способствовала распространению вируса. Первый матч в этом противостоянии 1/8 финала с «Валенсией» состоялся на «Сан-Сиро» в Милане. «Аталанта» все домашние матчи в Лиге чемпионов проводила на этом стадионе, что позволило ей увеличить посещаемость в два с лишним раза по сравнению с тем, чего можно было добиться на собственной арене «Атлети Адзурри д’Италия».

Примерно 40 тысяч фанатов совершили 35-мильное путешествие из Бергамо в Милан на матч с «Валенсией». Детей забирали из школ, а учителям объясняли, что ребятня должна стать свидетелем «культурно-исторического» момента международного масштаба. Даже обычное участие в таком матче для столь скромного клуба, как «Аталанта», было поводом для праздника.

Фабиано ди Марко, главный врач-пульмонолог в крупнейшей больнице Бергамо, опасается, что это было началом катастрофы.

«Я много слышал о том, почему вирус так агрессивно распространился в регионе, и скажу свое мнение», — говорит ди Марко в интервью Corriere della Sera. — «19 февраля 40 тысяч жителей Бергамо отправились на "Сан-Сиро". Они ехали в автобусах, автомобилях, поездах. К сожалению, это создало биологическую бомбу».

В то время о рисках некто не думал, ни со стороны клубов, ни со стороны игроков. Были лишь три подтвержденных случая коронавируса по всей Италии до того, как этот первый матч 1/8 финала был сыгран 19 февраля.

Только в тот день жена мужчины, который попал в больницу с лихорадкой в Кодоньо, что на 40 миль к югу от Милана, вспомнила, что ее супруг общался с другом, недавно вернувшимся из Китая. Он стал первым человеком с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Ломбардии. О первом случае непосредственно в Бергамо будет сообщено в течение недели.

По сообщению Associated Press, испанский журналист, посетивший игру, впоследствии станет вторым человеком, зараженным в регионе Валенсия. Более трети игроков «Валенсии» в итоге получат положительный результат на COVID-19, а с пятницы Испания стала европейской страной с наибольшим количеством зараженных, превзойдя Италию.

Для игроков «Аталанты» взгляд в прошлое рискует стать серьезной тяжестью.

«Я думаю, что все сводится к той первой игре против "Валенсии" в Милане», — сказал Алехандро Папу Гомес, капитан «Аталанты» и харизматичный нападающий, в интервью аргентинской газете Olé. Он вспоминал, как его жене потребовалось три часа, чтобы проделать обычный 40-минутный путь на «Сан-Сиро», а все из-за огромного количества прибывших фанатов. Он разочарован отсутствием проверок состояния здоровья даже перед ответной встречей, в тот момент, когда все больше стран осознавали риски. Хотя эта игра прошла при закрытых трибунах на «Месталье», около 2 тысяч болельщиков «Валенсии» собрались около стадиона, чтобы встретиться с командой.

К слову, на следующий день «Ливерпуль» принимал мадридский «Атлетико» на «Энфилде» на глазах 52 тысяч фанатов. Более 3 тысяч человек приехали из Испании. Решение позволить болельщикам зайти на трибуны еще в то время вызвало критику, а теперь и вовсе кажется глупым.

Среди игроков «Аталанты» был только один подтвержденный случай заражения. Вратарь Марко Спортьелло, как правило, является резервистом, но в ответном матче против «Валенсии» сыграл с первых минут. 20 марта у него был положительный результат на COVID-19, и, хотя у него не было симптомов, ему пришлось какое-то время жить в изоляции от своей семьи, занимая первый этаж дома, в то время как жена и 3-летняя дочь оставались наверху.

Футбольный клуб, тем не менее, состоит не только из игроков. Президент «Аталанты» Антонио Перкасси заявил радиостанции RTL 102.5, что «у нас было восемь случаев заражения среди работников "Аталанты", и это очень тяжело и печально». Он сравнил опыт Бергамо с переживанием мировой войны.

Опасение, что эти две игры против «Валенсии» способствовали распространению коронавируса, сосуществует с мыслью о том, что достижения «Аталанты» также должны быть источником поддержки болельщиков в смутное время. «Если говорить с футбольной точки зрения, то память о выходе в четвертьфинал все равно будет приятной, даже если сегодня все выглядит серым», — сказал полузащитник Мартен де Рон. Этот клуб имеет тесную связь со своим городом, где из года в год бесплатно рассылает клубные футболки каждому ребенку, родившемуся в провинции.

«Я всем сердцем надеюсь, что то, чего "Аталанта" добилась, может подарить нашим людям улыбку», — сказал Перкасси. Издание L'Eco di Bergamo перестало брать деньги за подписку на свой футбольный блог Corner и продолжает публиковать материалы, анализируя прогресс команды. Журналист Роберто Белингери в одной из статей так объяснил решение продолжить говорить о футболе: «Мы не можем и не хотим говорить только об этом проклятом вирусе».

Гомес, активный пользователь социальными сетями, не переставал выкладывать новые посты, находясь взаперти. Он делился всем: от беззаботных лайфхаков, до футбольных игр со своими детьми и примеров его ежедневных тренировок. По большей части его тон оставался положительны, хотя часто сопровождался напоминаниями своим подписчикам «оставаться дома». Но один пост от его жены Линды, идущей по пустынном городу, дал яркое представление о том, как протекает другая жизнь в Бергамо.

«Сегодня я вышла на улицу впервые за несколько недель, чтобы купить немного молока для Мило», — написала она. — «В Бергамо мы не поем в 6 часов вечера, как люди привыкли это делать в других частях Италии. Здесь на данный момент есть только две вещи: тишина и машины скорой помощи. Вскоре все вернется на круги своя, как это было раньше, или близко к этому, потому что нынешняя ситуация научила нас ценить то, что ранее мы воспринимали как данность».

Как долго это будет продолжаться, не знает никто. Между тем, жизнь профессиональных спортсменов выглядит так же, как и у многих других молодых людей: они сидят дома, заботятся о более уязвимых близких и ищут способы чем-то заполнить свободное время.

Игроки «Аталанты» имеют группу в WhatsApp и регулярно связываются в видеочате на Zoom. Некоторые играют в видеоигры. Защитник Ханс Хатебур представлял клуб на турнире Ultimate QuaranTeam Fifa, где проиграл профессиональному геймеру Ренцо Оэмравсингу.

Никто в «Аталанте» не заявляет о собственной важности. Отвечая на вопрос Gazzetta dello Sport, какую роль футболисты могли бы сыграть прямо сейчас, де Рон прямо ответил: «Незначительную. Настоящие герои — врачи».

Тем не менее, у футбола есть свое место, как однажды сказал бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки: «самое важное из наименее важных вещей». Де Рон откровенно признался о своей личной грусти по поводу переноса Евро-2020 в то время, когда он, наконец, закрепился в составе сборной Нидерландов, хотя и признал, что это было единственно возможным решением.

«Счастье — это не то, что мы можем принять как должное, все может измениться в одно мгновением» — заявил он. — «Нам нужно наслаждаться каждой секундой жизни».

По сути, это было то же чувство, которое он и его партнеры по «Аталанте» разделили в конце победного противостояния против «Валенсии».

«Móla mía.» Продолжайте бороться. Не сдавайтесь. 0