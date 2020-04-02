11 известных выпускников академии ПСЖ, которые оказались не нужны клубу

Как и в любом клубе, который в значительной степени зависит от внешних инвестиций, выпускникам академии зачастую не находилось места в команде в связи с тем, что главные тренеры ПСЖ сталкивались с необходимостью немедленно добиваться успеха. ПСЖ — французский «Челси» до молодежной революции имени Фрэнка Лэмпарда.
Совсем недавно воспитанник ПСЖ Тимоти Веа был продан в «Лилль», а такие футболисты, как Кристофер Нкунку и Мусса Диаби, также столкнулись с трудностями, пытаясь реализовать свой талант.
Однако академия ПСЖ годами растила таланты, а затем продавала их. Затем они добивались разной степени успеха. Вот одиннадцать примеров.
1. Кингсли Коман
23 года, «Бавария»
Вероятно, Кинсгли Коман — лучшая кандидатура для того, чтобы начать. Возможно, он самый известный продукт академии ПСЖ. По крайней мере, из тех, кто еще продолжает карьеру.
Коман провел всего четыре матча в составе первой команды ПСЖ, прежде чем в 2014 году отправиться в «Ювентус». Летучий вингер не сумел влиться в «Старую синьору», однако двухлетняя аренда в «Баварию», которая началась в 2015 году, оказалась плодотворной. После нее Коман подписал с мюнхенским грандом полноценный контракт. К этому моменту на его счету уже 147 матчей за «Баварию».
2. Маттео Гендузи
20 лет, «Арсенал»
Когда в начале прошлого сезона Маттео Гендузи дебютировал на «Эмирейтс», многие подумали, что лохматый полузащитник — лишь перспектива, и для него пока не найдется много времени в первой команде «Арсенала».
Однако все произошло по-другому. Гендузи получил шанс показывать себя на протяжении этих двух лет, демонстрируя высокий уровень зрелости в борьбе за регулярное место в составе.
Гендузи попал в академию ПСЖ в 2005 году, когда ему было всего шесть лет. Он оставался там до 2014 года, прежде чем переехать в «Лорьян». Именно в составе этого клуба 19-летний хавбек привлек внимание к своей персоне, сыграв 30 матчей за первую команду и демонстрируя не по годам зрелый футбол.
3. Мусса Дембеле
23 года, «Лион»
Мусса Дембеле провел восемь лет в академии ПСЖ в период с 2004 по 2012 годы. Однако в 16 лет он решил переехать в Англию. В 2013-2016 годах он обратил на себя внимание, когда был игроком «Фулхэма» — множество европейских клубов выстроилось в очередь, чтобы заполучить его.
В итоге следующие два года Дембеле провел в «Селтике», будучи одним из лучших нападающих в Шотландии. Затем он вернулся во Францию — в «Лион», в составе которого в каждом из своих сезонов преодолевал отметку в 20 любимых голов.
4. Жан-Кевин Огюстен
22 года, «Лидс Юнайтед» (аренда из «РБ Лейпциг»)
Очень часто большие таланты покидают топ-клубы из-за того, что получают недостаточно шансов в первой команде. Это не был случай Жана-Кевина Огюстена. Однако в 31 матче за ПСЖ он забил всего лишь 2 гола. После этого он прервал свое восьмилетнее пребывание в ПСЖ и в 2017 году перебрался в «РБ Лейпциг» за 11,4 миллиона фунтов.
В немецком клубе Огюстен забил 20 голов и отдал восемь голевых передач в 67 матчах. Тем не менее, «РБ Лейпциг» решил в этом сезоне отдать его в аренду сперва в «Монако», а затем «Лидсу», который может его выкупить летом. Правда, Огюстен в Англии не забил еще ни разу.
5. Юссуф Мулумбу
33 года, без клуба
Юссуф Мулумбу провел два года в молодежной команде ПСЖ в период с 2004 по 2006 годы, а также сыграл 15 матчей за первую команду.
Однако затем стало ясно, что конголезский полузащитник не сможет закрепиться в ПСЖ, и он был отдан в аренду в «Амьен». Затем Мулумбу переехал в Англию, где провел семь лет и 211 матчей в составе «Вест Бромвича», будучи надежным бойцом команды в центре поля.
После короткого пребывания в «Норвиче» Мулумбу также поиграл за «Килмарнок», в который переходил в аренду из «Селтика». Теперь в 33 года он без клуба.
6. Мамаду Сако
30 лет, «Кристал Пэлас»
Мамаду Сако присоединился к ПСЖ в 12 лет в 2002 году. За первую команду парижан он провел более 200 матчей, прежде чем приток денег в клуб сказался на его перспективах в команде. В результате в 2013 году он переехал в «Ливерпуль».
Сейчас Сако приближается к 150 матчу в Англии, где на данный момент является игроком «Кристал Пэлас». И хотя время от времени он с мячом в ногах выглядит, как Бэмби на льду, он все же провел некоторое количество сильных матчей в АПЛ, что помогло ему 29 раз сыграть за сборную Франции.
7. Ясин Адли
19 лет, «Бордо»
Сообщалось, что в 2018 году Ясин Адли отказался от перехода в «Арсенал», решив остаться в ПСЖ до января. 18-летний футболист не мог выступать за первую команду парижан, а затем за 4 миллиона фунтов перешел в «Бордо», где все еще пытается стать лучшим креативным полузащитником команды.
Отказав «Арсеналу», он сказал: «Я ни о чем не жалею. Даже если я ни разу за последние полгода не играл в Париже, я все равно рад, что выбрал ПСЖ. Я каждый день находился в окружении великих игроков и прогрессировал. Но это в прошлом, теперь я в "Бордо", и сосредоточен на этой команде».
8. Давид Н'Гог
31 год, «Жальгирис»
После выпуска из академии ПСЖ французский нападающий забил лишь 3 гола в 25 матчах за первую команду, прежде чем отправиться в «Ливерпуль».
В составе «красных» большую часть времени он был резервистом для Фернандо Торреса и чаще становился объектом для насмешек, нежели забивал голы. На его счету всего 19 матчей в 94 играх. Затем он перешел в «Болтон», но и там не раскрылся — 16 голов в 91 матче.
Побывав в «Суонси», «Реймсе», «Панионисе» и «Росс Каунти», Н'Гог затем оказался сперва в венгерском «Гонведе», а теперь играет за литовский «Жальгирис».
9. Габриэль Обертан
31 год, «Эрзурумспор»
Габриэль Обертан провел немногим более года в академии ПСЖ в период с 2003 по 2004 годы. Хотя лучше всего его запомнили, как один из худших трансферов сэра Алекса Фергюсона — в 2009 году француз перебрался на «Олд Траффорд» из «Бордо».
Обертан провел 28 ничем не примечательных матчей за «МЮ», прежде чем в 2011 году отправиться в «Ньюкасл». Затем к 30 годам он успел поиграть в России и Болгарии, а также ненадолго оказался в «Уигане». На данный момент Обертан выступает за турецкий «Эрзурумспор».
10. Патрис Эвра
38 лет, закончил карьеру
Противоречивая, откровенная и немного странна — но несомненно успешная — карьера Патриса Эвра лучше всего запомнится его восьмилетним пребыванием в «Манчестер Юнайтед», где он выиграл пять титулов АПЛ и Лигу чемпионов в 2008 году.
После этого Эвра, на счету которого 81 матч за сборную Франции, выступал за «Ювентус», «Марсель» и «Вест Хэм», нападал на фанатов, а также пробовал на вкус сырую курицу. Сейчас он на пенсии.
При всем его успехе на футбольном поле, экспериментами в области боевых искусств и кулинарии, простительно, если вы упустили то, что Эвра прошел через молодежные команды ПСЖ в 1997-1998 годах.
11. Николя Анелька
41 год, закончил карьеру
Вы могли бы с уверенностью заявить, что Николя Анелька — наиболее выдающийся выпускник академии ПСЖ в современной эпохе.
Нападающий покинул парижан в 1997 году, когда перешел в «Арсенал». Затем он также поиграл за «Реал», «Ливерпуль, "Манчестер Сити", Фенербахче», «Болтон», «Челси», «Шанхай Шэнхуа», «Ювентус», «Вест Бром», «Мумбай Сити», а также еще раз побывал в ПСЖ.
Он завершил карьеру в 2015 году, забив на клубном уровне 210 голов, а также выиграв ряд трофеев. Также на его счету 14 забитых мячей в 50 матчах за сборную Франции и победа на Евро-2000. Сейчас Анелька — 41, и он воспитывает подрастающее поколение, работая тренером молодежной команды «Лилля». 0