11 известных выпускников академии ПСЖ, которые оказались не нужны клубу

С тех пор, как в 2011 году Qatar Sports Investments стал владельцем ПСЖ, клуб достиг небывалого успеха на внутренней арене. Парижане выиграли шесть чемпионских титулов. Чтобы стать королями французского футбола, они потратили сумму, которая может сравниться с бюджетом некоторых государств, на таких игроков, как Неймар, Килиан Мбаппе и Тьяго Силва.

Как и в любом клубе, который в значительной степени зависит от внешних инвестиций, выпускникам академии зачастую не находилось места в команде в связи с тем, что главные тренеры ПСЖ сталкивались с необходимостью немедленно добиваться успеха. ПСЖ — французский «Челси» до молодежной революции имени Фрэнка Лэмпарда.

Совсем недавно воспитанник ПСЖ Тимоти Веа был продан в «Лилль», а такие футболисты, как Кристофер Нкунку и Мусса Диаби, также столкнулись с трудностями, пытаясь реализовать свой талант.

Однако академия ПСЖ годами растила таланты, а затем продавала их. Затем они добивались разной степени успеха. Вот одиннадцать примеров.

1. Кингсли Коман

23 года, «Бавария»

Вероятно, Кинсгли Коман — лучшая кандидатура для того, чтобы начать. Возможно, он самый известный продукт академии ПСЖ. По крайней мере, из тех, кто еще продолжает карьеру.

Кингсли Коман globallookpress.com

Коман провел всего четыре матча в составе первой команды ПСЖ, прежде чем в 2014 году отправиться в «Ювентус». Летучий вингер не сумел влиться в «Старую синьору», однако двухлетняя аренда в «Баварию», которая началась в 2015 году, оказалась плодотворной. После нее Коман подписал с мюнхенским грандом полноценный контракт. К этому моменту на его счету уже 147 матчей за «Баварию».

2. Маттео Гендузи

20 лет, «Арсенал»

Когда в начале прошлого сезона Маттео Гендузи дебютировал на «Эмирейтс», многие подумали, что лохматый полузащитник — лишь перспектива, и для него пока не найдется много времени в первой команде «Арсенала».

Однако все произошло по-другому. Гендузи получил шанс показывать себя на протяжении этих двух лет, демонстрируя высокий уровень зрелости в борьбе за регулярное место в составе.

Гендузи попал в академию ПСЖ в 2005 году, когда ему было всего шесть лет. Он оставался там до 2014 года, прежде чем переехать в «Лорьян». Именно в составе этого клуба 19-летний хавбек привлек внимание к своей персоне, сыграв 30 матчей за первую команду и демонстрируя не по годам зрелый футбол.

3. Мусса Дембеле

23 года, «Лион»

Мусса Дембеле globallookpress.com

Мусса Дембеле провел восемь лет в академии ПСЖ в период с 2004 по 2012 годы. Однако в 16 лет он решил переехать в Англию. В 2013-2016 годах он обратил на себя внимание, когда был игроком «Фулхэма» — множество европейских клубов выстроилось в очередь, чтобы заполучить его.

В итоге следующие два года Дембеле провел в «Селтике», будучи одним из лучших нападающих в Шотландии. Затем он вернулся во Францию — в «Лион», в составе которого в каждом из своих сезонов преодолевал отметку в 20 любимых голов.

4. Жан-Кевин Огюстен

22 года, «Лидс Юнайтед» (аренда из «РБ Лейпциг»)

Очень часто большие таланты покидают топ-клубы из-за того, что получают недостаточно шансов в первой команде. Это не был случай Жана-Кевина Огюстена. Однако в 31 матче за ПСЖ он забил всего лишь 2 гола. После этого он прервал свое восьмилетнее пребывание в ПСЖ и в 2017 году перебрался в «РБ Лейпциг» за 11,4 миллиона фунтов.

В немецком клубе Огюстен забил 20 голов и отдал восемь голевых передач в 67 матчах. Тем не менее, «РБ Лейпциг» решил в этом сезоне отдать его в аренду сперва в «Монако», а затем «Лидсу», который может его выкупить летом. Правда, Огюстен в Англии не забил еще ни разу.

5. Юссуф Мулумбу

33 года, без клуба

Юссуф Мулумбу в матче за ДР Конго globallookpress.com

Юссуф Мулумбу провел два года в молодежной команде ПСЖ в период с 2004 по 2006 годы, а также сыграл 15 матчей за первую команду.

Однако затем стало ясно, что конголезский полузащитник не сможет закрепиться в ПСЖ, и он был отдан в аренду в «Амьен». Затем Мулумбу переехал в Англию, где провел семь лет и 211 матчей в составе «Вест Бромвича», будучи надежным бойцом команды в центре поля.

После короткого пребывания в «Норвиче» Мулумбу также поиграл за «Килмарнок», в который переходил в аренду из «Селтика». Теперь в 33 года он без клуба.

6. Мамаду Сако

30 лет, «Кристал Пэлас»

Мамаду Сако globallookpress.com

Мамаду Сако присоединился к ПСЖ в 12 лет в 2002 году. За первую команду парижан он провел более 200 матчей, прежде чем приток денег в клуб сказался на его перспективах в команде. В результате в 2013 году он переехал в «Ливерпуль».

Сейчас Сако приближается к 150 матчу в Англии, где на данный момент является игроком «Кристал Пэлас». И хотя время от времени он с мячом в ногах выглядит, как Бэмби на льду, он все же провел некоторое количество сильных матчей в АПЛ, что помогло ему 29 раз сыграть за сборную Франции.

7. Ясин Адли

19 лет, «Бордо»

Сообщалось, что в 2018 году Ясин Адли отказался от перехода в «Арсенал», решив остаться в ПСЖ до января. 18-летний футболист не мог выступать за первую команду парижан, а затем за 4 миллиона фунтов перешел в «Бордо», где все еще пытается стать лучшим креативным полузащитником команды.

Отказав «Арсеналу», он сказал: «Я ни о чем не жалею. Даже если я ни разу за последние полгода не играл в Париже, я все равно рад, что выбрал ПСЖ. Я каждый день находился в окружении великих игроков и прогрессировал. Но это в прошлом, теперь я в "Бордо", и сосредоточен на этой команде».

8. Давид Н'Гог

31 год, «Жальгирис»

После выпуска из академии ПСЖ французский нападающий забил лишь 3 гола в 25 матчах за первую команду, прежде чем отправиться в «Ливерпуль».

В составе «красных» большую часть времени он был резервистом для Фернандо Торреса и чаще становился объектом для насмешек, нежели забивал голы. На его счету всего 19 матчей в 94 играх. Затем он перешел в «Болтон», но и там не раскрылся — 16 голов в 91 матче.

Побывав в «Суонси», «Реймсе», «Панионисе» и «Росс Каунти», Н'Гог затем оказался сперва в венгерском «Гонведе», а теперь играет за литовский «Жальгирис».

9. Габриэль Обертан

31 год, «Эрзурумспор»

Габриэль Обертан globallookpress.com

Габриэль Обертан провел немногим более года в академии ПСЖ в период с 2003 по 2004 годы. Хотя лучше всего его запомнили, как один из худших трансферов сэра Алекса Фергюсона — в 2009 году француз перебрался на «Олд Траффорд» из «Бордо».

Обертан провел 28 ничем не примечательных матчей за «МЮ», прежде чем в 2011 году отправиться в «Ньюкасл». Затем к 30 годам он успел поиграть в России и Болгарии, а также ненадолго оказался в «Уигане». На данный момент Обертан выступает за турецкий «Эрзурумспор».

10. Патрис Эвра

38 лет, закончил карьеру

Патрис Эвра globallookpress.com

Противоречивая, откровенная и немного странна — но несомненно успешная — карьера Патриса Эвра лучше всего запомнится его восьмилетним пребыванием в «Манчестер Юнайтед», где он выиграл пять титулов АПЛ и Лигу чемпионов в 2008 году.

После этого Эвра, на счету которого 81 матч за сборную Франции, выступал за «Ювентус», «Марсель» и «Вест Хэм», нападал на фанатов, а также пробовал на вкус сырую курицу. Сейчас он на пенсии.

При всем его успехе на футбольном поле, экспериментами в области боевых искусств и кулинарии, простительно, если вы упустили то, что Эвра прошел через молодежные команды ПСЖ в 1997-1998 годах.

11. Николя Анелька

41 год, закончил карьеру

Вы могли бы с уверенностью заявить, что Николя Анелька — наиболее выдающийся выпускник академии ПСЖ в современной эпохе.

Нападающий покинул парижан в 1997 году, когда перешел в «Арсенал». Затем он также поиграл за «Реал», «Ливерпуль, "Манчестер Сити", Фенербахче», «Болтон», «Челси», «Шанхай Шэнхуа», «Ювентус», «Вест Бром», «Мумбай Сити», а также еще раз побывал в ПСЖ.

Он завершил карьеру в 2015 году, забив на клубном уровне 210 голов, а также выиграв ряд трофеев. Также на его счету 14 забитых мячей в 50 матчах за сборную Франции и победа на Евро-2000. Сейчас Анелька — 41, и он воспитывает подрастающее поколение, работая тренером молодежной команды «Лилля». 0