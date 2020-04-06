Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля

Гарри Кейн

«Тоттенхэм», нападающий, 26 лет

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн заинтересовал туринский «Ювентус», сообщает Calciomercato.

По информации издания, Кейн не слишком доволен тем, как развивается английский клуб, и поэтому туринцы, давно желающие укрепить позицию центрфорварда, рассматривают вариант с его покупкой.

Я люблю «Тоттенхэм». Если я не буду чувствовать, что мы растем как команда, что мы движемся в верном направлении, то я не из тех, кто захочет остаться просто ради того, чтобы остаться. Я амбициозный игрок Гарри Кейн

Отмечается, что зарплата нападающего (12 млн евро и бонусы) и его стоимость (от 120-130 млн евро) могут стать для «Ювентуса» неподъемными в связи с экономическим кризисом, связанным с пандемией коронавируса.

«Ювентус» следит за ситуацией, но пока не вступал в переговоры с «Тоттенхэмом». Также на игрока претендуют «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Срок нынешнего соглашения Кейна со «шпорами» истекает лишь летом 2024 года. «Тоттенхэм» после продажи вингера Гарета Бэйла в «Реал» серьезно настроен сохранять своих лидеров.

Ранее сообщалось, что «МЮ», который претендовал на игрока, откажется от трансфера Кейна и сосредоточится на Санчо и Грилише.

В нынешнем сезоне 26-летний Кейн забил 11 голов в 20 матчах АПЛ.

Наш прогноз: «Тоттенхэм»

Радамель Фалькао

«Галатасарай», нападающий, 34 года

Радамель Фалькао globallookpress.com

Форвард «Галатасарая» Радамель Фалькао может уйти из турецкого клуба, сообщает Ajansspor со ссылкой на Al Watan.

По данным издания, колумбиец не согласился на сокращение зарплаты в связи с пандемией коронавируса и намерен покинуть клуб.

У него есть договоренность с «Аль-Саддом», который тренирует бывший хавбек «Барселоны» Хави. В случае перехода в катарскую команду Фалькао будет получать 10 миллионов евро в год.

Также сообщается, что интерес к 34-летнему нападающему проявляет «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Представители клуба уже встречались с Фалькао.

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В нынешнем сезоне Фалькао провел за «Галатасарай» 14 матчей в чемпионате Турции и забил 9 голов.

Наш прогноз: «Аль-Садд»

Мауро Икарди

«Интер», нападающий, 27 лет

Мауро Икарди globallookpress.com

Форвард «Интера» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», заинтересовал «Милан», сообщает Corriere dello Sport.

«Милан» может воспользоваться нежеланием «Интера» усиливать прямого конкурента в лице «Ювентуса», который является одним из главных претендентов на форварда.

Если владеющий «Миланом» фонд Elliott решит перестроить команду и пригласить на пост главного тренера Лучано Спаллетти, при котором Икарди результативно играл в «Интере», то сделка станет более вероятной.

Однако в настоящий момент шансы «Милана» на покупку аргентинца оцениваются как невысокие. При этом сам Икарди намерен покинуть ПСЖ. Футболист решил вернуться в Италию, сообщает журналист Николо Скира.

Спортивный директор парижан Леонардо прекратил переговоры с «Интером» по поводу возможного выкупа аргентинца.

Что касается «Ювентуса», то руководство «старой синьоры» намерено обменять аргентинского нападающего, чья стоимость составляет 75 миллионов евро, на двух своих футболистов.

По данным tuttojuve.com, в сделку могут войти Маттиа Де Шильо с Миралемом Пьяничем или Дугласом Костой. Согласно другим источникам, туринский клуб готов включить в сделку Куадрадо или Гонсало Игуаина.

В нынешнем сезоне 27-летний Икарди провел 20 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1 и забил 12 голов.

Наш прогноз: «Интер»

Лаутаро Мартинес

«Интер», нападающий, 22 года

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

«Барселона» предложила контракт нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу с зарплатой в размере 10 млн евро в год, сообщает журналист Николо Скира.

Отмечается, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу хочет подписать аргентинца, трансфер форварда является приоритетом для каталонского клуба.

Однако «Интер» не хочет продавать Лаутаро и требует от «Барселоны» лишь выплаты отступных, размер которых составляет 111 млн евро.

Защитники Нелсон Семеду и Хуниор Фирпо не входят в планы главного тренера «Интера» Антонио Конте, итальянский клуб не намерен соглашаться на их включение в сделку.

Sport сообщает, что «Интер» пытался возобновить переговоры с Лаутаро по контракту, но их попытка провалилась. Отношения между клубом и игроком — хорошие, но контракт аргентинец продлевать не хочет.

Мадридский «Реал» также следит за форвардом «Интера», но президенту «Реала» Флорентино Пересу больше нравится нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, сообщает Marca.

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В этом сезоне Лаутаро провел за «Интер» 22 матча в Серии А, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: «Барселона»

Марио Гетце

«Боруссия» Д, полузащитник, 27 лет

Марио Гетце globallookpress.com

Полузащитник Марио Гетце, у которого дефицит игровой практики в дортмундской «Боруссии», может продолжить карьеру в Серии А.

Немец провел предварительные переговоры со спортивным директором «Ромы» Джанлукой Петраки, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

При этом Гетце, по данным Bild, не готов к переезду в американскую МЛС и Катар, откуда ему, видимо, поступили предложения.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Байера». Отмечается, что после смены тренера интерес к Гетце утратила «Герта».

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В июне Гетце может стать свободным агентом. Зимой игрок, получающий сейчас 10 миллионов евро в год, отказался от нового соглашения с «Боруссией» с понижением зарплаты до 7 миллионов в год.

Наш прогноз: «Рома»

Хуниор Фирпо

«Барселона», защитник, 23 года

Хуниор Фирпо globallookpress.com

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо интересен «Наполи», сообщает Diario Sport.

Каталонцы ищут для 23-летнего футболиста новый клуб, вариант с Италией его устраивает.

«Наполи» последним связывался с Фирпо. Неаполитанцы планируют сделать новое предложение в ближайшие недели.

Запрос в «Барсу» делал спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли, в каталонском клубе ответили, что Фирпо может уйти.

«Наполи» хотел арендовать игрока, но «Барселона» нацелена на полноценный трансфер. Они согласны на 20 миллионов евро, даже если платеж нужно будет отложить.

Ранее сообщалось, что Фирпо может перейти в «Интер» в рамках сделки по трансферу Лаутаро, но «нерадзурри» не согласились на обмен игроками.

Наш прогноз: «Наполи»

Хамес Родригес

«Реал», полузащитник, 28 лет

Хамес Родригес globallookpress.com

Полузащитник Хамес Родригес не останется в «Реале» после завершения нынешнего сезона, сообщает Marca.

Контракт 28-летнего колумбийца с мадридцами рассчитан до лета 2021 года, и «сливочные» намерены продать игрока, чтобы не допустить его ухода через год в качестве свободного агента.

На Хамеса претендуют «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Кроме того, как сообщает Marca, главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хотел бы усилить состав своей команды Бэйлом и Хамесом.

Отмечается, что «Эвертон» готов предложить футболистам долгосрочные соглашения. Анчелотти работал с Бэйлом и Хамесом в «Реале». Специалист возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год.

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У колумбийца в этом сезоне гол и две результативные передачи в 13 матчах за «Реал».

Наш прогноз: «Эвертон» 0