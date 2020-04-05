Коронавирус — не первый. Как мексиканский спорт столкнулся со свиным гриппом

В 2009-м был свой Руди Гобер, но в футболе

Кадры с участием центрового клуба НБА «Юта Джаз» Руди Гобера, насмехающегося над вспышкой коронавируса, трогая микрофоны на пресс-конференции за два дня до положительного результата теста, быстро стали печальной главой в истории того, как пандемия повлияла на мир спорта.

Представьте себе, если бы Гобер использовал страх людей перед пандемией, чтобы получить конкурентное преимущество в матче.

Именно такие ситуации больше всего ассоциировались с пандемией H1N1 11 лет назад, когда Эктор Рейносо из мексиканской «Гвадалахары» был пойман на том, что пытался кашлять и чихать на противника во время матча Кубка Либертадорес в Чили. Штамм гриппа H1N1 — широко известный как свиной грипп — возник в Мексике, поэтому поведение игрока из страны, пораженной инфекционным заболеванием, который использовал эту тему для запугивания противника, вызвал настоящий переполох.

«Команды не хотели приезжать в Мексику после этого», — признался Рейносо.

Поскольку новый коронавирус, известный как COVID-19, продолжает останавливать мир в прямом смысле этих слов, можно легко забыть, что в 2009-м году Мексика оказалась в центре глобального кризиса в области здравоохранения. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, вирус H1N1 был ответственным за возможное заражение примерно 1,4 миллиарда человек во всем мире.

Вирус возник в сельском городе Ла Глория в восточном штате Веракрус, где в начале апреля 5-летний Эдгар Эрнандес был объявлен «нулевым пациентом». Треть населения Ла Глории из 4000 человек в конечном итоге заболела, и, по оценкам мексиканского правительства, почти половина жителей города совершали ежедневные 150-мильные поездки в Мехико для работы в 2009-м году.

«Именно так распространялась эта болезнь. Она перешла в крупный город и превратила нас в эпицентр всей этой истории», — сказал Саломон Черторивски, бывший министр здравоохранения Мексики, который был частью команды реагирования страны во время пандемии H1N1.

Раздавали маски и закрывали спорт

Мексика стала одним из эпицентров свиного гриппа espn.com

Сообщения о положительном тесте Гобера 11 марта вызвали цепную реакцию, которая фактически привела к закрытию спортивного мира, мало чем отличающегося от того, что произошло в гораздо меньших масштабах в Мексике в 2009-м году. На ранних этапах выявления свиного гриппа страна попала в локаут, установив социальное дистанцирование при временном закрытии предприятий и приостановке спортивных мероприятий вместе с другими массовыми мероприятиями.

Это было предзнаменование того, что произойдет во всем мире чуть более десяти лет спустя. В разгар мировой рецессии история с пандемией очень болезненно сказалась на экономике Мексики: к концу 2009 года ВВП страны сократился на 5,3%.

«Эти меры были приняты с большой степенью неопределенности», — сказал Черторивский. «Мы пришли к выводу, что грядет что-то очень серьезное, и что мы должны принять немедленные меры в отношении социального дистанцирования».

Фанатам было запрещено посещать футбольные и бейсбольные матчи в пострадавших районах Мексики в попытке обуздать распространение инфекции. Официальные лица раздали более шести миллионов медицинских масок в Мехико, стараясь сгладить кривую новых случаев заболевания к концу апреля.

До того, как появилась вакцина для H1N1, врачи выписывали противовирусный препарат осельтамивир, обычно выпускаемый под торговой маркой «Тамифлю», для купирования симптомов. Это ключевое отличие от COVID-19, который в настоящее время не имеет определенного лечения и может быть бессимптомным. Хотя эксперты утверждают, что на разработку вакцины для COVID-19 может потребоваться до 18 месяцев, вакцина против гриппа H1N1 была выпущена в США уже в октябре 2009 года, всего через шесть месяцев после появления заболевания.

Хотя принятые меры были эффективными, спортсменов, связанных с Мексикой, все равно избегали на международном уровне. События с участием спортсменов или команд из Мексики были отменены. Матчи в разных видах спорта, Гран-при Формулы-1 2009 года, который должен был пройти в Мехико, — все отменили.

«Во время пандемии было много страха из-за дезинформации», — отметил Черторивский. «В то время социальные медиа все еще находились в зачаточном состоянии и не имели такого доступа к умам людей, как сейчас».

Весной после инцидента с Рейносо мексиканские клубы «Гвадалахара» и «Сан-Луи» покинули Копа Либертадорес. Это было связано с опасениямит о возможном заражении других участников. В конце матча группового этапа 29 апреля между «Чивасом» и чилийским «Эвертоном» защитник Рейносо подошел к нападающему Себастьяну Пенко, который ранее был близок к тому, чтобы забить решающий гол для чилийского клуба.

«Я хотел сбить его концентрацию, — сказал Рейносо, завершивший карьеру в 2015 году. — Я притворился, что кашляю и чихаю на него, и это сработало. Я заметил, что это испугало его, поэтому продолжал это делать».

Рейносо преследовал Пенко до конца матча, и стратегия сработала. «Эвертон» не смог забить, а счет 1:1 позволил «Чивасу» пройти в следующий раунд.

«Пенко старался не подходить ко мне во время игры, и я решил, что это конец, а никто ничего не заметил». Но это было не так.

Телевизионные камеры поймали Рейносо на «месте преступления». Хотя он извинился, он был оштрафован и отстранен организаторами турнира. Через несколько дней мексиканские клубы были вынуждены отказаться от участия в соревнованиях, когда соперники отказались от поездок из-за возможного заражения.

Несмотря на первоначальную панику, спорт в конечном итоге пришел в норму в Мексике, даже когда пандемия H1N1 распространилась по всему миру. В июне национальная сборная уже играла в США, а в октябре НБА провел предсезонный матч между «Филадельфией» и «Финиксом» в Монтеррее.

В США тогда только соревнования на любительском уровне были отменены или отложены из-за вспышки инфекции. Президент Барак Обама объявил чрезвычайное положение в области здравоохранения в октябре после подтвержденных случаев смерти во всех 50 штатах.

В том же месяце «Нью-Йорк Янкиз» выиграли свой 27-й и самый последний титул после серии из шести игр против «Филадельфией Филлис». Педро Мартинес из команды проигравших Мировую серию, сказал, что он и несколько других товарищей по «Филлис» играли, несмотря на то, что были заражены H1N1.

«У некоторых из них был свиной грипп, и их нужно было держать на изоляции. Я тоже подхватил этот вирус, — сказал Мартинес в 2019 году. — Об этом молчали, но большинство из нас заболели».

Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении пандемии свиного гриппа в августе 2010 года. По оценкам ВОЗ, число погибших от гриппа H1N1 колеблется от 151 700 до 575 400, причем большинство из них умерло в Африке и Юго-Восточной Азии. За пределами Мексики ни одна другая страна не применяла меры социального дистанцирования.

«Мир должен был принять больше мер, чтобы остановить распространение», — отметил Черторивский.

В Мексике выбрали мягкую тактику борьбы с коронавирусом

В 2020 году подход к COVID-19 во всем мире заметно изменился, и почти постоянная остановка спортивных турниров является лишь одним из нескольких социальных столпов, которые затронула пандемия коронавируса.

«Закрытие массовых событий, таких как спорт, — это эффективный способ информировать массы о том, что необходимо обратить внимание на конкретную угрозу», — сказал Альберто Диас-Кайерос, директор Центра латиноамериканских исследований в Стэнфорде.

Задержка реакции на коронавирус в плане спорта может быть связана со стратегией, разработанной нынешним мексиканским правительством, которое решило не спешить с полной изоляцией людей и остановкой всего подряд в попытке замедлить негативное влияние на экономику.

«Это амбициозно, но рискованно», — сказал Диас-Кайерос, чья работа сосредоточена на пересечении политики и экономики в Латинской Америке. «И это, безусловно, отклонение от того курса, по которому шли, когда справлялись с предыдущей пандемией».

Мексика оказалась ​​под микроскопом. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор подвергся критике за проведение массовых митингов и физический контакт со сторонниками. Мексика оказалась одним из самых «неподходящих» мест для вспышки пандемии.

COVID-19 захватывает мир неравномерными темпами и интенсивностью, но только время покажет, пройдут ли в Мексике во второй половине 2020 года крупнейшие спортивные события, такие как ежегодные поединки в НФЛ, НБАа, а также этап Формулы-1. Серия из двух игр MLB в Мексике между «Сан-Диего Падрес» и «Аризона Даймондбэкс» уже была отменена.

Когда царит неопределенность, вполне вероятно, что реакция каждой отдельной страны на вспышку будет определять, как долго спорт будет оставаться на паузе.

«Возможно, в ближайшем будущем спорт из глобального явления превратится в локальное», — заключил Диас-Кайерос. 0